Здоровье из полей: чем удивляет цикорий и как превратить корень в полезный напиток

Цикорий — из тех растений, мимо которых легко пройти, а зря. Летом его голубые цветки стоят вдоль дорог и на опушках, а осенью корни превращаются в ароматный напиток, который часто называют "кофе без кофеина". Но цикорий — это не только альтернатива кофе, а ещё и рабочий инструмент для мягкой поддержки пищеварения, обмена веществ и энергии без перегрузки нервной системы.
Обычно под цикорием имеют в виду цикорий обыкновенный — высокое травянистое растение с мощным стержневым корнем. Этот корень уходит на глубину в несколько метров, вытягивая из почвы минералы и влагу. В дикой природе цикорий — многолетник, а огородные формы чаще ведут себя как двулетники.
Встретить его можно почти в любом умеренном регионе: вдоль дорог, на лугах, заброшенных участках, по краям полей. Некоторые садоводы специально высаживают его в цветниках и фито-зонах рядом с домом: нежно-голубые соцветия украшают участок и одновременно привлекают пчёл. Цветёт цикорий с середины лета и нередко задерживается до осени, если погода мягкая.
Главная ценность растения — корни, именно из них делают порошок, гранулы, сироп и кофейные напитки. Но и цветки, и листья тоже можно использовать в фиточаях и домашних фитосредствах.
Корень цикория богат инулином — это пребиотик, который служит пищей для полезных кишечных бактерий.
За счёт этого цикорий
Инулин также улучшает усвоение кальция и магния — это важно для костей, зубов, суставов и мышц. Помимо него в корне есть витамины группы B, витамин C, каротиноиды, органические кислоты, дубильные вещества, минеральные элементы (калий, кальций, фосфор, железо, цинк, марганец, селен и др.). При правильной обжарке и сушке большая часть этих веществ частично сохраняется в готовом напитке.
Инулин встречается не только в цикории, но и в топинамбуре, луке, чесноке, спарже, части фруктов и овощей. Поэтому часто можно встретить комбинированные напитки "цикорий + топинамбур" или фиточай с добавкой корня цикория и других растений.
При обжарке инулин и природные сахара частично карамелизуются, поэтому у напитка из цикория появляется тёмный цвет, кофейный аромат и лёгкие карамельные ноты. При этом в корне нет кофеина, а значит и нагрузки на сердечно-сосудистую систему меньше, чем от классического кофе.
|Параметр
|Цикорий
|Кофе
|Кофеин
|Нет
|Есть
|Основной эффект
|Мягкая поддержка пищеварения и обмена
|Стимуляция ЦНС, бодрость
|Уровень нагрузки на сердце
|Мягкий
|Может повышать частоту пульса и давление
|Время приёма
|Можно пить даже вечером (при отсутствии индивидуальных противопоказаний)
|Вечером у многих ухудшает сон
|Форма выпуска
|Порошок, гранулы, сироп, корень
|Зёрна, молотый, растворимый
|Вкус
|Кофейно-карамельный, мягкий
|От кислого до ярко горького
Для заготовки подойдут растения, которые растут вдали от трасс, промзон, свалок. Лучше искать цикорий на лугах, опушках, по краям полей или выращивать его на собственном участке.
Цветки и молодые листья собирают в период массового цветения, в первой половине дня, когда соцветия полностью раскрыты и сухие. Их аккуратно срезают, раскладывают тонким слоем в тени, в хорошо проветриваемом месте. Прямое солнце нежелательно — часть полезных веществ разрушается.
Корни выкапывают
В рыхлой, умеренно влажной почве корни растут более крупными и ровными — это удобно для дальнейшей переработки.
Корни нужно
Нарезанные корни сушат в электросушилке или духовке при 60-70 °C, дверцу духовки можно слегка приоткрыть. После просушки часть заготовки можно оставить как лекарственное сырьё (для отваров), а часть — обжарить до нужной тёмно-золотистой степени. Именно обжарка даёт тот самый кофейный аромат.
Высушенные и обжаренные корни измельчают в кофемолке и хранят в плотно закрытой банке в сухом месте.
Так напиток получается более насыщенным и ароматным.
Готовый порошок или гранулы достаточно залить горячей водой, при желании добавить молоко, сливки, мёд, сироп топинамбура или специи (корица, ваниль, щепотка тёртого шоколада). Такой "кофейный напиток" не требует варки и подходит для быстрого перекуса или паузы в офисе.
Можно: добавить молоко или растительное "молоко". Подсластить мёдом или сиропом топинамбура. Смешать цикорий с небольшим количеством молотого кофе — аромат останется кофейным, а кофеина будет меньше.
Вполне можно использовать качественный магазинный продукт: главное — проверять состав и выбирать надёжные бренды.
Тогда стоит экспериментировать с латте на цикории, добавлять в него пряности, какао, взбитое молоко или использовать напиток вместо части жидкости в рецептах выпечки.
|Плюсы
|Минусы
|Не содержит кофеина
|Специфический вкус нравится не всем
|Поддерживает пищеварение и микрофлору
|При непереносимости может вызывать дискомфорт
|Можно пить вечером
|Требует аккуратности при заготовке сырья
|Подходит тем, кому нежелателен кофе
|Есть противопоказания при части хронических заболеваний
|Много форм: порошок, корень, сироп
|Качественный магазинный цикорий стоит дороже бюджетного кофе
Чем короче состав, тем лучше. Идеально — если на упаковке указано только "цикорий". Допустимы натуральные добавки: сушёные ягоды, шиповник, женьшень, топинамбур. Избегайте лишнего сахара, ароматизаторов и непонятных добавок.
Цена зависит от формы (порошок, гранулы, сироп) и бренда. В среднем баночка хорошего порошкового цикория стоит сопоставимо или немного дороже упаковки зернового кофе из среднего сегмента. Сиропы на основе цикория и топинамбура обычно чуть дороже за счёт технологии производства.
Это вопрос цели. Если нужна быстрая бодрость и вы хорошо переносите кофеин, подойдёт кофе. Если хочется мягкого напитка без нагрузки на нервную систему и сердце, стоит попробовать цикорий или смесь "кофе + цикорий" с меньшей дозой кофеина.
Многим нравится пить цикорий вечером именно потому, что он не "заводит" так, как кофе. Ритуал тёплой кружки перед сном остаётся, а риск бессонной ночи снижается. Для некоторых людей замена части кофе на цикорий помогает уменьшить нервную раздражительность, скачки энергии и усталость. Сам по себе напиток становится небольшим сигналом мозгу: "время притормозить, перейти в более спокойный режим".
Цикорий начали использовать как напиток задолго до появления моды на "правильное питание". В разные периоды истории, особенно во время войн и дефицита, его активно применяли как заменитель дорогого кофе. Позже появился интерес к пребиотикам и пищевым волокнам, и цикорий занял своё место уже не как "вынужденная замена", а как осознанный выбор. Сегодня его можно встретить и на полке в супермаркете, и в линейках функциональных напитков, и в составе фиточаев.
Цикорий — это не просто "кофе без кофеина", а целый мир вкусов и возможностей. Он помогает добавить в рацион пребиотики, разнообразить горячие напитки и поддержать организм без лишней нагрузки. Можно заготовить корни самостоятельно, выбрать хороший растворимый порошок или сироп с топинамбуром, экспериментировать с пряностями и молочной пеной. Главное — воспринимать цикорий как полезный, тёплый ритуал и маленькую заботу о себе, а не как строгую замену любимому кофе.
