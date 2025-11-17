Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Майонез создаёт идеальный маринад для хрустящего запечённого картофеля
Скаты используют электричество для защиты от акул — эколог Яннис Папастаматиу
Мороженое не лечит, но уменьшает отёк и першение горла — Mayo Clinic
Ксения Собчак не мыслит семейную жизнь без юмора и иронии
Снижение веса к зимним праздникам: диетологи перечислили ключевые принципы
Смесь золы и шелухи помогает защитить картофель от вредителей — агрономы
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Материя обретает новую форму жизни — физики
Манеры как основу дорогого образа женщины выделили психологи

Овощи со своей грядки тоже могут отравить: как нитраты превращают здоровый ужин в риск для организма

Увеличение нитратов в плодах при загущённых посадках — агрономы
12:21
Садоводство

Овощи со своей грядки кажутся гарантированно безопасными: сами посадили, сами поливали, никаких "химикатов из магазина". Но реальность сложнее. Даже на идеально ухоженном огороде можно вырастить морковь, свеклу или редис с повышенным содержанием нитратов. Это не значит, что нужно срочно отказываться от овощей и фруктов, но понимать, как формируются нитраты в растениях и как снизить их количество, точно полезно.

Осенний урожай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний урожай

Что такое нитраты и почему они вообще нужны растениям

Нитраты — это соли азотной кислоты. Азот в той или иной форме присутствует в каждом растении: без него невозможно образование белков, аминокислот, хлорофилла, рост зелёной массы. При нехватке азота листья желтеют и мельчают, побеги растут слабо, урожай снижается, а вегетация заканчивается раньше, чем положено.

Растения получают азот из почвы в двух основных формах

  1. Аммонийной — помогает развитию корней, хорошо работает в прохладной почве, но в избытке может быть токсичной.
  2. Нитратной — лучше усваивается в тёплых условиях, усиливает рост листьев и стеблей, помогает усвоению калия, кальция и магния.

Органические удобрения (навоз, компост, сидераты) и минеральные азотные удобрения в итоге тоже превращаются в нитраты — благодаря работе почвенных бактерий. С потоком влаги нитраты попадают во все органы растения, накапливаются в тканях и по мере надобности включаются в обмен веществ. Проблема начинается тогда, когда их в ткани поступает больше, чем культура успевает переработать.

Какие овощи накапливают нитраты активнее

Разные культуры и даже разные части одного и того же растения накапливают нитраты не одинаково. Условно все можно разделить на группы по допустимому уровню содержания (мг/кг продукта):

Продукт Ориентировочный допустимый уровень нитратов
Листовая зелень, салаты, укроп до 2000
Свёкла до 1400
Ранняя капуста до 900
Поздняя капуста до 500
Тепличные огурцы и перец до 400
Морковь, кабачки до 400
Тепличные томаты до 300
Картофель, грунтовой перец до 250
Грунтовые огурцы и томаты до 150
Ягоды (клубника, дыня) 90-100
Лук репчатый до 80
Арбуз, виноград, яблоки, груша около 60
Цитрусовые, кукуруза, ананас до 30

Важно и то, в какой части растения сосредоточены нитраты.

Чаще всего их больше

  • в черешках и стеблях, чем в листьях;
  • в кочерыжке капусты, а не в листовых пластинках;
  • в цветоножках цветной капусты и брокколи, а не в соцветиях;
  • в сердцевине моркови;
  • в кожуре кабачков, огурцов, арбузов, дынь.

Зная это, можно частично снизить поступление нитратов просто за счёт правильной обработки овощей перед приготовлением.

Чем нитраты опасны для человека

Сами по себе нитраты в умеренном количестве не страшны: они выводятся из организма в течение суток.

Безопасная суточная доза

  • для взрослого — до 3,7 мг на 1 кг веса;
  • для ребёнка — около 0,2 мг на 1 кг веса.

То есть взрослый человек весом 70 кг может без проблем переработать примерно 250 мг нитратов в день. Опасность начинается тогда, когда "перебор" становится регулярным и в большом объёме.

В организме часть нитратов превращается в нитриты — уже более агрессивные соединения.

Они

  • связываются с гемоглобином, превращая его в метгемоглобин, который не переносит кислород;
  • в кислой среде желудка могут участвовать в образовании нитрозаминов — веществ, которые рассматривают как канцерогенные;
  • ухудшают усвоение витаминов;
  • поддерживают рост нежелательной микрофлоры кишечника.

Результат — хроническая нагрузка на организм, снижение иммунитета, нарушения обмена веществ. По этой причине имеет смысл контролировать не только количество сахара и жиров, но и качество овощей, которые попадают на стол.

Как понять, много ли нитратов в овощах: что можно сделать дома

Полностью "увидеть" нитраты глазами невозможно, но некоторые признаки должны насторожить:

  • непривычно пресный вкус арбуза, дыни, томатов;
  • слабый или почти отсутствующий аромат;
  • огромные, "перекормленные" овощи, не характерные для сорта;
  • плотные белые прожилки в мякоти помидоров, белёсая сердцевина моркови;
  • жёлтые прожилки в арбузе, недоразвитые семена;
  • темно-зелёная, "перекрашенная" листовая зелень с очень длинными черешками.

Но тут есть хитрость: часть этих особенностей может быть связана не с нитратами, а с сортом, условиями выращивания, особенностями грунта. Поэтому ориентироваться только на внешний вид нельзя.

Более точный способ — использование домашнего нитратомера или экотестера. Такой прибор похож на небольшой гаджет с экраном и щупом.

Нужно

  1. Выбрать в меню тип продукта (морковь, яблоко, арбуз и т. д.).
  2. Ввести щуп в мякоть плода.
  3. Через несколько секунд на дисплее увидеть уровень нитратов в мг/кг и оценку "норма/превышение".

Тот же прибор часто умеет измерять жёсткость воды и радиационный фон, что дополнительно помогает контролировать качество продуктов и среды.

Как снизить количество нитратов в купленных овощах: пошаговые приёмы

Даже если овощи уже куплены, часть нитратов можно уменьшить бытовыми способами.

  1. Чистка и обрезка. Срезать кочерыжку, плотные прожилки, удалять кожуру с "рискованных" культур (огурцы, кабачки, баштанные, яблоки, груши).
  2. Замачивание.
    Зелень и мягкие овощи — на 20-30 минут в прохладной воде.
    Плотные овощи с толстой кожурой — до 1-2 часов.
  3. Солевой или содовый раствор. На полчаса замочить овощи и зелень в 10% растворе соли или растворе соды (1 столовая ложка на литр воды), затем тщательно промыть.
  4. Правильная варка. Первую воду после закипания сливать, наливать свежую и варить дальше. Часть нитратов переходит в отвар.
  5. Хранение. Овощи и фрукты держать в прохладном месте или холодильнике: в тепле скорость превращения нитратов в более опасные соединения повышается.

Сушка, заморозка и аккуратная термическая обработка в большинстве случаев тоже снижают живое содержание нитратов в готовом блюде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что "домашнее" — значит автоматически безопасное.
  • Последствие: избыточное внесение навоза, мочевины, куриного помёта и, как результат, овощи с высоким уровнем нитратов.
  • Альтернатива: считать дозы удобрений, учитывать плодородие почвы и потребности конкретной культуры.
  • Ошибка: щедро подкармливать грядки азотом до самой уборки.
  • Последствие: растения наращивают зелёную массу, но "переполнены" нитратами.
  • Альтернатива: азотные подкормки прекращать минимум за 40-50 дней до сбора.
  • Ошибка: загущать посадки в теплице или парнике.
  • Последствие: мало света, нитраты хуже перерабатываются, больше риск накопления.
  • Альтернатива: соблюдать расстояние между растениями, не превращать теплицу в "джунгли".

А что, если овощи только свои и нитратомера нет?

Даже без приборов можно значительно снизить риски.

Достаточно

  • избегать перекорма азотом, особенно при выращивании в теплице и в бочке;
  • помнить, что редис, свёкла, ранняя капуста и зелень — "чемпионы" по накоплению нитратов, и кормить их осторожно;
  • не спешить убирать корнеплоды: чем дольше растение растёт при достаточном освещении, тем больше нитратов успевает переработать;
  • выбирать для огурцов, томатов, кабачков солнечные грядки, а для зелени — не слишком плотные посадки.

Плюсы и минусы овощей со своей грядки

Плюсы Минусы
контроль удобрений и обработки риск перекормить азотом "из лучших побуждений"
свежесть и богатый вкус необходимость следить за агротехникой
возможность выбирать сорта ошибки в подкормках отражаются на качестве
минимум транспортировки и хранения в теплицах и парниках нитраты могут накапливаться активнее
психологическое ощущение "своего" продукта отсутствие приборного контроля у большинства дачников

FAQ

Правда ли, что все тепличные овощи вреднее грунтовых?

Не всегда, но в закрытом грунте растения получают меньше солнца и больше подкормок, поэтому риск повышенного содержания нитратов действительно выше.

Стоит ли покупать нитратомер для дома?

Если в рационе много овощей, вы часто покупаете раннюю продукцию на рынке или выращиваете в теплице, такой прибор поможет контролировать ситуацию.

Нужно ли полностью исключать "рискованные" культуры — свёклу, редис, зелень?

Нет, но разумно следить за нормами удобрений на грядке и не превращать такие овощи в основу ежедневного рациона, особенно для детей.

Мифы и правда о нитратах

  • Миф: нитратов нет в органических овощах.
  • Правда: даже при использовании навоза и компоста можно перекормить растения азотом.
  • Миф: если вкус хороший, значит, нитратов немного.
  • Правда: вкусовые качества не всегда связаны с уровнем нитратов.
  • Миф: нитраты есть только в ранних и импортных овощах.
  • Правда: их много и в "домашних" редисе, капусте или зелени при нарушении агротехники.

Сон и психология: почему тема нитратов так тревожит

Истории о "ядовитых" арбузах и "резиновых" помидорах легко заставляют отказаться от овощей вообще, особенно если есть маленькие дети. Тревога понятна, но крайности вредны: страх перед едой порой наносит не меньший удар по качеству жизни, чем лишние нитраты. Гораздо продуктивнее знать базовые правила безопасности, постепенно внедрить простые привычки — от замачивания до грамотного внесения удобрений — и относиться к своему столу спокойно, без паники.

Исторический контекст

Удобрения с высоким содержанием азота начали массово использовать в XX веке, когда встал вопрос о повышении урожайности. Это позволило резко увеличить объёмы производства овощей и фруктов, но одновременно появилось и новое внимание к качеству продукции. Со временем стало ясно: важно не только "чем больше, тем лучше", но и "как именно". Сегодня агрономы, производители удобрений и дачники учатся балансировать между богатым урожаем и безопасностью, а тема нитратов постепенно уходит из области страшилок в область понятной, управляемой практики.

Три интересных факта о нитратах в огороде

  1. Большую часть нитратов в рационе человек получает не из "страшных" арбузов, а из зелени и листовых салатов.
  2. Чем больше солнца и дольше вегетация, тем лучше растение перерабатывает накопленные нитраты.
  3. Бобовые, томаты, картофель и большинство фруктов в среднем накапливают нитратов меньше, чем корнеплоды и зелень.

В итоге овощи с собственной грядки вполне могут быть и полезными, и безопасными — если не забывать, что "натуральный" не значит "бесконтрольный". Чуть больше внимания к удобрениям, свету и срокам уборки, немного бытовых приёмов на кухне — и от нитратов остаются только те, которые организм спокойно переработает.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Европейцы выбирают настенные и экоёлки вместо традиционных
Недвижимость
Европейцы выбирают настенные и экоёлки вместо традиционных
Отжимания с шагом вперед укрепляют руки и мышцы-стабилизаторы
Новости спорта
Отжимания с шагом вперед укрепляют руки и мышцы-стабилизаторы
Популярное
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания

Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.

Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Огуречная революция 2026: новые пучковые гибриды обещают рекордные урожаи и меньше хлопот
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Тайны кошачьей души: эти 3 породы способны на безграничную преданность
Последние материалы
В Загребе рождественская магия оживает на каждой улице — European Best Destinations
Суп с плавленым сыром имеет нежную сливочную текстуру
Крышка двигателя продлевает срок службы электроники — инженер Марк Эллиот
Кушанашвили заявил, что хуже Козловского играет лишь Петров
Непереносимость лактозы выявили у 75 процентов взрослых — исследователи
Эксперты: визит врача на дом нарушает чувство безопасности кошки
Дельфины впервые замечены в дружбе с косатками у берегов Канады — биологи
Ночные пробуждения ухудшают восстановление спортсменов — тренеры
Айе-айи используют тонкий палец для добычи личинок — биологи
Не климат, а бедность и болезни приведут к гибели человечества — Билл Гейтс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.