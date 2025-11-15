Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преобразование курортной среды Светлогорска оценили урбанисты
Советы по выбору спортивной одежды для разных типов тренировок
Полукруг руками лежа укрепляет спину и улучшает осанку, объясняют тренеры
Стоимость КАСКО при автокредите часто завышают
Зафиксировано формирование эмоциональных связей людей с ИИ — ученые
Готовим творожный чизкейк с грушей: 3 ошибки, которые испортят ваш десерт
Мыло и уксус эффективными против запотевания зеркал
Алсу собирается провести Новый год со своими детьми
Паслён стал причиной отравления у ребёнка — врачи скорой помощи

Картошка превращается в решето: проволочник захватывает грядки осенью и не сдаёт позиции

Проволочник размножается активнее на заросших участках
0:32
Садоводство

Владельцы приусадебных участков ежегодно сталкиваются с неприятной историей: проволочник портит корнеплоды и буквально "пробивает" картофель, превращая урожай в решето. Осенью это особенно заметно — копаешь картошку, а внутри пустоты и ходы. Разберёмся, откуда берётся вредитель, почему так плотно заселяет грядки и какие рабочие инструменты помогают выбить его из оборота.

Проволочник
Фото: creativecommons.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Проволочник

Что важно знать о вредителе

Проволочник — это личинка щелкуна, которая четыре года проводит в почве и успевает нанести серьёзный урон посадкам. Она охотно питается картофельными клубнями, морковью, свеклой, луковицами и даже корнями сорняков. Особенно активна весной во время появления всходов и в конце лета, когда корнеплоды наливаются.

Основная зона риска — кислые, засорённые сорняками почвы. Если участок забит пыреем, можно считать, что мы сами готовим вредителю идеальные условия. Поэтому первый шаг всегда один: нормализуем кислотность, убираем многолетнюю сорную траву, вычищаем корни пырея и растительные остатки.

Сравнение методов борьбы

Подход Что делает Когда применять Особенности
Агрохимия Снижает численность личинок и взрослых щелкунов При посадке картофеля и овощей Использовать строго по инструкции
Биологические решения Улучшают структуру почвы и мешают вредителю развиваться В течение сезона, особенно весной следующего года Эффект проявляется постепенно
Агротехника Выбивает вредителя механически и условиями среды С конца весны до осени Работает лучше в комплексе
Приманки Локально отлавливают личинок Поздняя весна — лето следующего сезона Эффективно на малых участках
Профилактика Не даёт вредителю закрепиться Постоянно Основная долгосрочная стратегия

Советы шаг за шагом

  1. Проверь кислотность почвы. Если pH ниже 6,5 — запланируй внесение доломитовой муки или аналогичных раскислителей. Осенью делать удобно, но если момент упущен — корректировка возможна и весной следующего года.

  2. Перекопай участок глубоко и без разбивания крупных комьев — морозы сами доработают.

  3. При посадке картофеля используй специализированные препараты из категории почвенных инсектицидов: их вносят прямо в борозду.

  4. Протрави картофель клубневыми препаратами типа защитных суспензий — это закрывает первые недели роста.

  5. На грядках с морковью, свеклой и капустой применяй сухие гранулы почвенных средств, заделывая их на глубину 5-15 см.

  6. Весной следующего года посей сидераты — горчицу, рапс, сурепицу, рыжик или бобовые. Они перебивают кормовую базу проволочника.

  7. Поддерживай регулярное рыхление междурядий — это снижает выживаемость яиц и куколок.

  8. Устанавливай ловушки-приманки из картофеля, моркови или свеклы. Размещай через 1-1,5 м, обновляй каждые 2-3 дня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорирование сорняков и пырея.
  • Последствие: вредитель получает стабильный источник питания.
  • Альтернатива: механическая очистка участка + использование триммера с корневыми ножами.
  • Ошибка: посадка картофеля в кислую почву.
  • Последствие: высокая плотность проволочника весь сезон.
  • Альтернатива: внесение раскислителей, применение тест-наборов для контроля pH.
  • Ошибка: попытка бороться только приманками.
  • Последствие: снижение численности незначительное.
  • Альтернатива: комбинировать приманки, сидераты и почвенные препараты.

А что если…

…вредитель уже захватил участок?
Тогда действуем жестко: глубокая перекопка, гранулированные инсектициды по инструкции и обязательно сидераты следующей весной.

…вредитель портит только морковь?
Добавь в бороздки горчичный жмых — недорого, продаётся повсеместно, работает стабильно.

…картофель сажается большими объёмами?
Используй протравители клубней — это снижает трудозатраты и даёт более уверенный старт.

Плюсы и минусы разных решений

Метод Плюсы Минусы
Химические препараты Быстрый эффект, удобное внесение Нужны СИЗ, строгая дозировка
Сидераты Улучшение почвы, экологичность Результат только следующей весной
Приманки Доступно и просто Эффективно лишь на малых площадях
Глубокая перекопка Снижает численность естественным способом Требует времени и физсил
Раскисление Улучшает среду почвы в целом Не действует мгновенно

FAQ

Как выбрать препарат от проволочника?

Ориентируйся на почвенные гранулированные инсектициды, разрешённые для ЛПХ. Читай инструкцию и соблюдай дозировку.

Сколько стоит обработка участка?

Цена зависит от площади: в среднем упаковки 0,5-1 кг хватает на 1-2 сотки. Стоимость — от бюджетного сегмента до среднего.

Что лучше: химия или сидераты?

Работает только комбинация. Химия даёт быстрый результат, сидераты — долгий эффект и улучшение почвы.

Мифы и правда

  • Миф: проволочника можно вывести за один сезон.
    Правда: цикл развития длится до четырёх лет, поэтому борьба — комплексная и многоэтапная.
  • Миф: вредитель появляется "из ниоткуда".
    Правда: чаще всего он проживает в почве годами, особенно если участок зарос сорняками.
  • Миф: приманки полностью очищают грядки.
    Правда: они помогают снизить число личинок, но проблему не решают без дополнительных мер.

Три факта о проволочнике

  • Личинки предпочитают влажные участки с плотной почвой.
  • На пырее вредитель развивается быстрее, чем на любых культурных растениях.
  • При регулярном рыхлении верхнего слоя почвы личинки теряют шанс успешно окуклиться.

Исторический контекст

  1. Щелкуны издавна считались одним из самых сложных почвенных вредителей.

  2. В советских хозяйствах его контролировали агротехникой и севооборотом.

  3. Современные препараты позволили снизить потери урожая, но базовые агроприёмы остались актуальны.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Наука и техника
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Свободная полоса за забором может стать вашей: вот как законно добавить участок к своим владениям
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Последние материалы
Преобразование курортной среды Светлогорска оценили урбанисты
Советы по выбору спортивной одежды для разных типов тренировок
Проволочник размножается активнее на заросших участках
Полукруг руками лежа укрепляет спину и улучшает осанку, объясняют тренеры
Стоимость КАСКО при автокредите часто завышают
Зафиксировано формирование эмоциональных связей людей с ИИ — ученые
Готовим творожный чизкейк с грушей: 3 ошибки, которые испортят ваш десерт
Мыло и уксус эффективными против запотевания зеркал
Алсу собирается провести Новый год со своими детьми
Паслён стал причиной отравления у ребёнка — врачи скорой помощи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.