Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти профессии принесли самый большой доход в августе — данные ЕМИСС
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
Маска из авокадо и масла восстанавливает кожу рук зимой
Коллапс атлантического течения грозит суровыми зимами — климатолог Стефан Рамсторф
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Синтетика сохраняет ресурс до 20 тысяч километров

Дерево держится на честном слове, но растёт: как перелом запускает регенерацию

Груша восстанавливает ствол после сильного перелома
Садоводство

Когда порывистая погода ломает деревья, первое желание — махнуть рукой и пустить под пилу. Но даже сильно повреждённая груша чаще всего ещё "жива" и способна восстановиться, если подойти к делу аккуратно и с пониманием процессов, которые идут под корой.

Груши
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груши

История с выжившей грушей Чижовской показывает: даже почти утратившая ствол деревца может снова тронуться в рост. Главное — убрать всё мёртвое, защитить рану и дать дереву время. Такие случаи — не исключение, а нормальная практика работы с плодовыми, особенно если сорт обладает хорошей жизнеспособностью.

Что происходит с деревом после перелома

Сильный излом — это открытая рана, в которой быстро поселяются грибки и бактерии. Если кору не очистить, дерево тратит силы на борьбу с инфекцией вместо восстановления. Поэтому любая "полевка" ветром — сигнал действовать сразу: зачистка, обработка и защита раневой поверхности.

У груши, как и у яблони, высокая способность к образованию каллуса — той самой новой ткани, которая со временем затягивает повреждение. Но развивается каллус только на чистой, открытой и защищённой от влаги поверхности.

Сравнение способов восстановления повреждённых деревьев

Параметр Густая смесь (коровяк+глина) Садовый вар Специальные пасты
Проницаемость Хорошая, позволяет коре "дышать" Средняя Зависит от состава
Стойкость к влаге Средняя Высокая Высокая
Скорость подсыхания Быстрая Средняя Быстрая
Сложность нанесения Простое нанесение руками/кистью Может требовать подогрева Наносится легко
Стоимость Практически бесплатна Средняя Выше средней
Подходит для больших ран Да Условно Да

Советы шаг за шагом 

  1. Осмотрите место перелома и аккуратно удалите всё, что уже отслаивается.

  2. Пройдитесь по древесине металлической щёткой, чтобы открыть чистый слой.

  3. Приготовьте восстановительную смесь: коровяк, глина и немного медного купороса.

  4. Плотно покройте смесью всю поверхность слома — слой должен быть равномерным.

  5. Обмотайте участок бинтом, затем полиэтиленом, чтобы исключить попадание воды.

  6. В течение сезона давайте дереву подкормки с фокусом на калий-фосфор.

  7. Следите за порослью: в следующем году выберите 1-2 сильных побега для формирования новой части кроны.

  8. При необходимости обеспечьте полив в засушливые периоды.

Типичные ошибки, их последствия и рабочие альтернативы

• Ошибка: оставить рану как есть, без обработки.
Последствие: заражение и постепенное отмирание участка.
Альтернатива: препараты на основе меди, пасты для древесных ран.

• Ошибка: полностью убрать поросль, появившуюся после травмы.
Последствие: дерево лишается естественного источника восстановления.
Альтернатива: оставить несколько сильных побегов и формировать из них новую скелетную ветвь.

• Ошибка: использовать плёнку без подложки.
Последствие: подпревание и дополнительное повреждение коры.
Альтернатива: бинт или дышащая тканевая подмотка.

А что если дерево сломано почти под корень

Даже такая ситуация — не приговор. Если кора и часть камбия целы хотя бы с одной стороны, дерево может запустить процесс наращивания ткани и восстановиться за пару сезонов. При очень низком переломе иногда проще сформировать новый проводник из поросли — груши хорошо дают молодые побеги от корней.

Плюсы и минусы восстановления сломанной груши

Плюсы Минусы
Сохраняется взрослый корень, значит, быстрее восстановление Дереву нужно больше внимания в первые два сезона
Можно вырастить новую крону без пересадки Не всегда удаётся сохранить прежнюю форму дерева
Экономия: не требуется покупать саженец Устойчивость к ветру первое время снижена
Возможность сохранить любимый сорт Может запоздать плодоношение

FAQ

Как выбрать смесь для обработки ран?
Если рана большая, лучше брать глину с коровяком — они образуют прочный паропроницаемый слой. Для небольших надломов подойдут и пасты.

Сколько стоит восстановить грушу?
Затраты минимальны: коровяк и глина стоят недорого, медный купорос — копейки. Основная стоимость — время и уход.

Что лучше — оставить поросль или формировать новую вершину?
Если повреждение сильное, поросль — более надёжный вариант. При частичном переломе можно сохранить старую часть ствола.

Мифы и правда

  • Миф: сломанное дерево обязательно погибнет.
    Правда: груша и яблоня обладают высокой регенерацией.
  • Миф: раны нельзя трогать — "само зарастёт".
    Правда: без обработки кора загнивает.
  • Миф: если слом под землёй — всё потеряно.
    Правда: поросль может дать новую крону.

Три интересных факта

  1. У груши мощная корневая система, способная кормить новую крону быстрее, чем у молодых саженцев.

  2. Смесь глины и коровяка использовалась садоводами ещё до появления садовых варов.

  3. Поросль груши нередко оказывается крепче основного ствола.

Исторический контекст

  • В традиционных садах средней полосы России "садовая хирургия" была обычным делом: штормы ломали яблони и груши регулярно.
  • Ещё в XIX веке в справочниках рекомендовалось восстанавливать деревья через зачистку ран и использование глины.
  • Многие старые груши на усадьбах — это "перерожденные" после переломов экземпляры, которым дали шанс восстановиться.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Наука и техника
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Последние материалы
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
Маска из авокадо и масла восстанавливает кожу рук зимой
Коллапс атлантического течения грозит суровыми зимами — климатолог Стефан Рамсторф
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Груша восстанавливает ствол после сильного перелома
Синтетика сохраняет ресурс до 20 тысяч километров
Четыре тысячи шагов снизили риск смерти у пожилых женщин — Гарвард
Вика Цыганова признала разрыв связи с семьёй Круга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.