Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доля российских авто к 2035 году достигнет 80% заявил замглавы Минпромторга
Дефицит витамина С ускоряет появление морщин заявили диетологи
Филипп Киркоров признался, что тоскует по умершему отцу
Тренировки на нестабильной поверхности развивают силу и координацию — данные тренеров
Рецепт запечённой картошки с фаршем и свежими томатами
Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС привлекает туристов и рыболовов
Можно сбросить 2-4 кг за месяц без вреда для здоровья — врачи
Выбросы CO₂ в мире достигли рекорда в 2025 году — данные Global Carbon Budget
Правильный выбор размера и фасона джинсов: рекомендации специалистов

Черный Бриллиант прячется в горах: яблоня с загадочной тьмой, меняющей представления о саде

Плодоношение яблони Черный Бриллиант начинается на 4–5 год
8:28
Садоводство

Ещё несколько лет назад садоводы по всему миру даже не подозревали о существовании сорта Черный Бриллиант. Сегодня о нём говорят как о загадочной находке из высокогорья, способной удивить даже опытных коллекционеров фруктовых деревьев. Его глубокий фиолетово-черный цвет, высокая ароматность и насыщенная кисло-сладкая мякоть сделали этот сорт настоящей легендой. Удивительно и то, что вывоз посадочного материала долгое время был запрещён, а сами плоды продавались исключительно по предзаказу — словно эксклюзивные ювелирные изделия.

Яблоня Черный Бриллиант
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яблоня Черный Бриллиант

Сорт появился в Новой Зеландии, но стал знаменит благодаря выращиванию в Тибете, где сочетание ультрафиолета, перепадов температур и высоты над уровнем моря создаёт идеальные условия для формирования редкой окраски. Дерево при этом остается неприхотливым, крепким и урожайным.

Основная характеристика сорта

Черный Бриллиант — это среднерослое дерево высотой 3-4 метра. Его крона формируется овальной, а с возрастом принимает плакучие очертания. Побеги коричневые, с лёгким зеленоватым или стальным оттенком, листья плотные, овальные, с выраженной жилкой и городчатым или волнистым краем.

Корневая система мощная и уходит глубоко, что объясняет устойчивость к холодам и резким температурным скачкам. Цветение совпадает со многими летними сортами, а крупные цветки отличаются интенсивным ароматом и розовым оттенком.

Сравнение с другими сортами

Критерий Черный Бриллиант Обычные осенние сорта Поздние зимние сорта
Окраска черно-фиолетовая, глянцевая зелёно-красная красная или жёлтая
Аромат ярко выраженный средний умеренный
Срок хранения 2-3 месяца 1-2 месяца до весны
Начало плодоношения 4-5 год 3-4 год 4-6 год
Редкость эксклюзивный распространённые распространённые

Особенности, плюсы и слабые стороны

Сорт производит впечатление почти фантастического — и в этом есть доля правды.

Плюсы:

  • высокая зимостойкость;
  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • естественная защита от вредителей;
  • плотная кожица и хорошая транспортабельность;
  • мякоть богата полезными веществами;
  • возможность хранения до трёх месяцев;
  • высокая урожайность — до 180 кг с дерева.

Минусы:

  • окраска полностью проявляется только в условиях высокогорья;
  • низкая распространённость саженцев;
  • адаптация к равнинному климату ограничена.

Созревание и плодоношение

Первые плоды появляются на 4-5 год жизни яблони, а сбор урожая приходится на вторую половину августа. Плоды можно снимать и в стадии технической спелости — они уже хрустящие, ароматные и набирают вкус. Полная съёмная зрелость длится с 10 по 30 августа.

Урожайность

По данным производителей, урожайность достигает 20-25 кг с молодой яблони и до 150-180 кг с уже сформированного дерева. В европейской части мира точных наблюдений пока мало, но сорт относится к высокоурожайным.

Вкус и внешний вид плодов

Плоды крупные, массой около 120 г. Форма округло-коническая, кожица глянцевая и плотная, оттенки — от тёмно-фиолетового до почти черного. Мякоть белоснежная, мелкозернистая, хрустящая, с гармоничным кисло-сладким вкусом.

Дегустационная оценка:

  • вкус — 4,9 из 5
  • внешний вид — 5 из 5

Где можно выращивать

Несмотря на происхождение, яблоня способна расти не только в Тибете. Её можно высаживать в регионах с близкими климатическими параметрами:

  • Северный Кавказ;
  • средняя полоса России;
  • южные регионы с умеренной влажностью.

Главное условие — много солнца и стабильное тепло летом.

Особенности выращивания

Для сорта особенно важны солнечные участки. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой, а слишком богатый гумусом грунт — разбавленным песком или суглинком.

Посадочные ямы готовят заранее. Стандартная глубина — 80x80 см, при желании диаметр увеличивают до 1 м. На дно укладывают слой почвы с суперфосфатом, затем дренаж, проливают водой и оставляют минимум на месяц.

Корневую шейку оставляют на уровне 5-10 см над землёй. После посадки формируют земляной вал, проливают 20-30 л воды и мульчируют.

Дальнейший уход включает:

  • рыхление;
  • прополку;
  • подкормки;
  • санитарную и формирующую обрезку;
  • редкие поливы только в засуху.

Расстояние между деревьями — не менее 1,5 м.

Пошаговые советы по посадке

  1. Выберите участок, где солнце присутствует весь день.

  2. Подготовьте яму заранее, добавив дренаж и минеральные удобрения.

  3. Осмотрите корни саженца и удалите повреждённые.

  4. Установите растение вертикально, не заглубляя корневую шейку.

  5. Тщательно уплотните грунт и полейте.

  6. Мульчируйте приствольный круг.

  7. Первую обрезку проводите следующей весной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: посадка в тени.
    Последствие: плоды не приобретают тёмную окраску.
    Альтернатива: выбирайте южные склоны и открытые места.

  2. Ошибка: слишком питательная почва.
    Последствие: дерево растет быстро, но плодообразование снижается.
    Альтернатива: разбавить почву песком или суглинком.

  3. Ошибка: частые поливы.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: поливать только в засуху.

А что если…

…вырастить сорт в теплице?
Цвет будет светлее, а вкусовые характеристики — слабее, но дерево сформирует урожай.

…использовать сорт в декоративных посадках?
Тёмные яблоки создают необычный акцент, особенно на фоне яркой листвы.

…пробовать выращивать в северных регионах?
Требуется укрытие и защита от ветра, иначе окраска и урожайность снизятся.

Плюсы и минусы для садовода

Плюсы Минусы
Высокая устойчивость Требовательность к солнцу
Уникальная окраска Низкая доступность саженцев
Отличный вкус и хранение Не всегда стабильная окраска в равнинных условиях
Высокая урожайность Позднее плодоношение

FAQ

Можно ли получить почти чёрные яблоки вне Тибета?
Только частично — интенсивность цвета напрямую зависит от ультрафиолета и перепадов температуры.

Подходит ли сорт для начинающих?
Да, дерево неприхотливое, но важно соблюдать правила посадки.

Нужен ли сортам-опылителям?
Да, для полноценного урожая необходимы другие летние или осенние сорта.

Можно ли выращивать сорт в контейнере?
Нет, из-за мощной корневой системы.

Мифы и правда

  • Миф: сорт — чисто декоративный.
    Правда: это полноценная плодовая яблоня с отличным вкусом.
  • Миф: плоды всегда черные.
    Правда: лишь около 30% урожая достигают тёмной окраски.
  • Миф: дерево капризное.
    Правда: сорт устойчивый, но требует много солнца.

Три интересных факта

  1. В Тибете плоды продаются поштучно и только по предзаказу.

  2. Лишь небольшая часть урожая достигает почти чёрного цвета.

  3. Сорт стал известен миру благодаря фотографиям, разлетевшимся по соцсетям как "невероятно фотогеничные яблоки".

Исторический контекст

  1. Создан в Новой Зеландии в рамках программы селекции устойчивых сортов.

  2. Популярность пришла после выращивания в Тибете на высоте около 3500 метров.

  3. До недавнего времени вывоз саженцев был ограничен.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Последние материалы
Овсянка быстрого приготовления повышает нагрузку на печень сообщили врачи
Сорт Машенька даёт до полутора килограммов ягод с куста
Новогодний огонёк приглашает желающих сняться в массовке
Лишь два процента компаний готовы рассматривать четырехдневку — аналитики
Мытьё нарушает защитный слой кожи — предупреждают специалисты
Нейтральный флис стал элементом минималистичных образов
Теплолюбие кошек связано с пустынными предками — биологи
Повреждённый уплотнитель холодильника повышает расход энергии — инженер-технолог
Ангола ищет пути возобновления сотрудничества с Алросой — посол страны
Эволюцию поездной еды от СССР до наших дней описали историки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.