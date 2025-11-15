Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост спроса на новогоднее размещение в Великом Устюге подтвердили турагенты
Увядающие растения создают ощущение застоя в доме — эксперты по интерьеру
Работу карт "Мир" за рубежом оценили платёжные эксперты
Кинологи: большинство редких пород являются рабочими, а не декоративными
Неполное высыхание вызывает плесень — предупреждение сервисов
Свиной фарш подходит для быстрых фрикаделек в томатном соусе
Электронные сигареты нарушили функцию инсулина — ученые
В южных регионах почвы беднее бором, из-за чего томаты страдают чаще — эксперт
США и Япония создали инвестиционную структуру на $550 млрд — Jefferies

Зима для кактусов — испытание на выживание: один промах, и растение впадает в кому до весны

Зимой кактусы переходят в период покоя и замедляют рост — агрономы
9:10
Садоводство

Комнатные кактусы давно заслужили репутацию растений, которые способны выжить почти в любых условиях. Но зима для них — не сезон отдыха хозяина, а период, когда важно немного подстроиться под природный ритм растений. С момента, когда дни становятся короче, большинство кактусов постепенно замирают: рост прекращается, процессы внутри стебля замедляются, и все силы растение направляет на будущую весну. Чтобы "зимовка" прошла спокойно, а кактусы радовали крепким здоровьем и цветением, стоит создать им подходящую атмосферу, максимально близкую к естественной.

Кактус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кактус

Как зимуют разные виды кактусов и что им нужно

Когда речь заходит о кактусах, чаще представляют растения из пустынь — шаровидные или колонновидные, усыпанные колючками. Однако это лишь одна группа.

Лесные кактусы

  • декабрист,
  • эпифиллюм,
  • рипсалис,
  • хатиору,

Растут в тропиках и ведут себя иначе, чем их пустынные "родственники". Но в холодный сезон даже лесные виды придерживаются похожего режима — меньше влаги, больше прохлады и умеренное освещение.

Период зимнего отдыха длится примерно с ноября по конец февраля. В тёплых квартирах кактусы могут попытаться "проснуться" раньше, но если обеспечить им более прохладные условия, они спокойнее переживут зиму и дадут крепкие весенние побеги.

Сравнение зимовки разных групп кактусов

Группа кактусов Оптимальная температура Полив Освещение Особенности зимовки
Пустынные 5-12°С Минимальный Среднее Переносят краткие заморозки
Комнатные на подоконнике 15-20°С Небольшой раз в месяц Умеренное Требуют защиты от батарей
Тропические (лесные) 12-16°С Редкий Побольше света Не любят резких перепадов
Молодые, пересаженные 18-22°С Умеренный Досветка Нельзя охлаждать

Советы шаг за шагом: как организовать зимовку дома

Шаг 1. Выбор места

  • Самым удачным вариантом становится утеплённая лоджия или балкон, где температура держится около 5-12°С.
  • Если такой возможности нет — подойдёт самый прохладный подоконник, желательно южный или юго-западный, но подальше от батарей.
  • Особо чувствительные или редкие виды можно оставить в тепле, обеспечив им яркую досветку.

Шаг 2. Освещение

  • Чем ниже температура, тем меньше света требуется кактусам.
  • В комнатных условиях при тёплом воздухе обязательно стоит добавить фитолампу или обычную лампу дневного света.
  • Можно поставить позади растений отражающие экраны из фольги, чтобы усилить естественный поток света.

Шаг 3. Полив

  • Начиная с октября, сокращайте количество воды, позволяя земляному кому полностью высыхать.
  • В холодном помещении кактусы могут обходиться без полива до самой весны.
  • Если растение зимует в тёплой комнате, достаточно лёгкого полива один раз в месяц.
  • Весной возобновляйте полив постепенно — не "залпом", а небольшими порциями.

Шаг 4. Подкормки

  • Удобрения зимой не нужны.
  • Все подкормки откладывают до весенней вегетации.

Шаг 5. Вентиляция

  • Растениям полезен свежий воздух, но не сквозняки.
  • Перед выставлением кактусов на холодное окно их можно слегка "закалить" при открытой форточке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить кактусы в тёплом помещении без досветки.
  • Последствие: вытягивание, бледные побеги, деформация.
  • Альтернатива: использовать фитолампу или установить отражающие экраны.
  • Ошибка: поливать растения зимой как летом.
  • Последствие: риск гниения корней и стебля.
  • Альтернатива: сократить полив до минимума, использовать мягкую воду комнатной температуры.
  • Ошибка: ставить кактусы вплотную к батарее.
  • Последствие: пересушивание тканей и потеря тургора.
  • Альтернатива: перенос на более прохладное место или установка защитного экрана между горшком и батареей.
  • Ошибка: пересаживать зимой.
  • Последствие: стресс, задержка роста.
  • Альтернатива: переносить пересадку на весну, делая исключение только для случаев загнивания.
  • Ошибка: размещать рядом новые, не прошедшие карантин растения.
  • Последствие: заражение вредителями и болезнями.
  • Альтернатива: выдерживать новые растения отдельно 2-3 недели.

А что, если нет подходящих условий?

  • Нет холодного подоконника?

Можно использовать отапливаемую теплицу, закрытый зимний сад, погреб или подвал — при условии, что есть искусственное освещение.

  • Как-то слишком тепло, а света мало?

Без фитолампы не обойтись: при тёплой зимовке освещение решает всё, иначе стебель вытянется.

  • Хочется докупить новых кактусов зимой?

Такие растения нужно утеплить при доставке, а после покупки оставить в покое: не пересаживать, не поливать активно, не ставить рядом со старой коллекцией.

Плюсы и минусы зимних условий для кактусов

Условия Плюсы Минусы
Холодная лоджия Естественная зимовка Требуется контроль температуры
Прохладный подоконник Доступно в любой квартире Риск пересушивания от батареи
Тёплая комната с досветкой Удобно для тропических кактусов Высокая необходимость световых приборов
Погреб или подвал Подходит для коллекций Нужно искусственное освещение

FAQ

Как выбрать лампу для досветки?

Подойдёт фитолампа или LED-светильник с нейтральным спектром. Мощность и расстояние зависят от размера коллекции, но обычно достаточно 10-12 часов света в сутки.

Сколько стоит подходящее оборудование?

Компактные фитолампы стоят недорого, а отражающие экраны можно сделать из фольги и картона. Дополнительных затрат практически не требуется.

Что лучше: редкий полив или полный отказ от воды?

В холодных помещениях — полный перерыв. В комнатных условиях — лёгкий полив раз в месяц.

Мифы и правда

  • Миф: кактусы можно вообще не трогать зимой.
  • Правда: им нужна прохлада, умеренный свет и защита от влаги.
  • Миф: если кактус мягкий — это нормально зимой.
  • Правда: мягкость может указывать на начало гниения.
  • Миф: пустынные кактусы не боятся холода.
  • Правда: они выдерживают краткие заморозки, но не постоянное переохлаждение.

Сон и психология

Многие владельцы растений замечают, что спокойный ритм зимовки кактусов действует и на них самих. Когда растения замедляются, их хозяйка или хозяин невольно тоже делает паузу, реже суетится, больше замечает мелкие изменения и учится терпению. Уход за зимующими растениями может стать приятным ритуалом: включить мягкий свет, проверить стебли, внимательно осмотреть колючки. Такая неторопливая забота помогает снижать тревожность, особенно в тёмные месяцы.

Исторический контекст

Увлечение кактусами пришло в Европу в XIX веке: экзотические растения завозили мореплаватели, коллекционеры и ботаники. Сначала их содержали в оранжереях и теплицах, где поддерживали одинаково тёплый климат круглый год. Однако со временем стало очевидно, что настоящей красоты растения достигают только тогда, когда получают зимний период покоя — как в природе. Постепенно цветоводы научились имитировать прохладные зимы пустынь и тропических лесов, что привело к современным рекомендациям по зимовке, действующим и сегодня.

Три интересных факта

  1. В природе многие пустынные кактусы зимуют при температурах всего в несколько градусов тепла — но в абсолютно сухом грунте.
  2. Лесные кактусы в тропиках растут на деревьях, поэтому зимой им чаще нужна досветка, чем пустынным видам.
  3. Кактусы способны "хранить" воду в стебле до нескольких месяцев, поэтому зимой длительное отсутствие полива для них естественно.

В итоге обеспечить кактусам спокойную зимовку совсем несложно: достаточно подобрать прохладное место, уменьшить полив и позаботиться о достаточном освещении. Даже в городской квартире можно создать условия, близкие к тем, что помогают этим растениям выживать в природе. Чем внимательнее вы будете к их потребностям в зимний период, тем крепче и здоровее они встретят весну — а значит, порадуют активным ростом и, возможно, долгожданным цветением.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Авто
Двигатели Kia Sportage сохраняют ресурс после пробега
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Наука и техника
Ледяные аномалии моря Росса связаны с подледной структурой
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Последние материалы
Ксении Собчак раскритиковала модные сумки для смартфонов
Камень Фиппсаксла может перевернуть представление об истории Марса — исследователи
На бирже произошел форменный крах — писала газета Русское Слово 16 ноября 1905 года
Зимой кактусы переходят в период покоя и замедляют рост — агрономы
Китайские бренды с низкой потерей стоимости назвал автоэксперт Кадаков
Испания выиграла у Грузии 4:0 в отборе к ЧМ-2026
Фелинолог: домашние кошки могут заразить бешенством или столбняком
Причины появления плесени в квартире назвал эксперт по отделке Орехов
Минфин США продлил разрешение для зарубежных активов Лукойла до 2025 года
До 10 тысяч посетителей принимает сад Хвадам в Южной Корее — Korea Herald
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.