Маленькие захватчики: как инвазивные растения угрожают Москве и её экосистеме

Эколог Рыбальченко рассказал о рисках от инвазивных растений в Москве
Садоводство

Инвазивные растения — это не просто экзотические "чужаки", которые случайно оказались в нашем окружении. Это настоящие агрессоры, угрожающие как экосистемам, так и здоровью людей. В Москве недавно был принят документ, который систематизирует борьбу с этими растениями, делая акцент на их разрушительное влияние на природу и городскую инфраструктуру.

Поле инвазивных растений
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поле инвазивных растений

Эколог Илья Рыбальченко пояснил, что данная мера является не только необходимостью, но и гуманным шагом, направленным на сохранение природного баланса в мегаполисе.

Почему инвазивные растения так опасны

Инвазивные растения отличаются от обычных "чужаков" своим стремлением занимать новые территории, вытесняя местные виды. Их агрессивное поведение часто приводит к разрушению природных экосистем и серьезным последствиям для здоровья горожан.

Одной из главных угроз, которую они представляют, является вытеснение местных растений. Это приводит к нарушению кормовой базы для животных и птиц, а также ухудшению качества городской зелени. В итоге страдает даже выработка кислорода, важная для поддержания нормального микроклимата в городе. При этом местные бюджеты вынуждены тратить огромные средства на борьбу с такими захватчиками, вместо того чтобы направлять их на улучшение городских парков и зеленых зон.

Согласно исследованиям, инвазивные растения могут вызывать серьезные заболевания у людей. Например, борщевик Сосновского, который растет на многих московских территориях, способен вызвать ожоги II и III степени при малейшем контакте с кожей. Это серьезная угроза для здоровья горожан, особенно для детей, которые часто могут не заметить такие растения. А амброзия и золотарник — мощные аллергены, которые усиливают проявления аллергического ринита и астмы.

Как Москва борется с инвазивными растениями

В ответ на эти угрозы московские власти разработали план действий, в рамках которого инвазивные растения разделены на четыре группы в зависимости от их агрессивности и потенциального вреда. Первая группа включает такие растения, как борщевик Сосновского, люпин, золотарник и другие. Эти виды представляют собой наибольшую опасность как для экосистемы, так и для здоровья людей.

Вторая группа включает виды, такие как клен ясенелистный, который способен вытеснить местные деревья. В третьей группе — менее агрессивные, но все же вредоносные виды, как дуб красный и роза морщинистая. Четвертая группа охватывает более мелкие растения, такие как прилипало пристающее и недотрога мелкоцветковая.

Этот план — не просто очередная попытка бороться с растениями, которые нарушают баланс природы, а комплексный и научно обоснованный подход, который направлен на сохранение здоровья людей и экосистемы города.

Вред от инвазивных растений

  1. Разрушение экосистемы. Инвазивные растения не только вытесняют местную флору, но и создают опасные условия для других растений, лишая их солнечного света, воды и питательных веществ. Например, золотарник буквально уничтожает луговые травы, а клен ясенелистный замещает местные лиственные деревья, такие как липы и березы.

  2. Ухудшение здоровья людей. Многие инвазивные растения представляют опасность для здоровья. Борщевик Сосновского вызывает ожоги при контакте с кожей, а амброзия и золотарник могут спровоцировать серьезные аллергические реакции. В свою очередь, айлант не только разрушает дорожные покрытия своими корнями, но и вызывает аллергию.

  3. Разрушение городской инфраструктуры. Некоторые инвазивные растения, такие как айлант, разрушают фундаменты зданий и дорожные покрытия. А клен ясенелистный, чьи ветви ломаются при малейших порывах ветра, часто становится причиной повреждений городской инфраструктуры.

В Москве приняли важный шаг, разделив инвазивные растения на группы в зависимости от их опасности. Этот научно обоснованный подход помогает не только сохранить экосистему города, но и защитить здоровье его жителей от возможных угроз, как сообщает сайт Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Биткоин и Ethereum подешевели на крипторынке — данные Coinmarketcap и Coinglass
