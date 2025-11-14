Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные оттенки года Лошади — красный, оранжевый и зелёный
Спиртовой уксус удаляет запахи в стиральной машине по данным бытовых экспертов
Найдено золото на глубине 2200 метров под морем — SS Central America
Ковровые средства удалили пятна на ткани сообщили автолюбители
Рост вспышек грибковых болезней подтвердили агрономы
Ветеринары объяснили, почему кот постоянно просит еду, даже если он сыт
Дочь Даны Борисовой рассказала, что мать принуждала её худеть
Минеральная паста повышает блеск ногтей при японском маникюре
Дерматолог Акерман: постельное бельё нужно менять раз в неделю

Лиана, превращающая сад в живую сказку: цветёт водопадом лепестков с нежным яблочным ароматом

Плетистая роза Вартбург подходит для арок и живых изгородей
4:01
Садоводство

Плетистая роза Вартбург — это один из тех редких сортов, который превращает сад в живую картину. Её длинные гибкие побеги, покрытые каскадами махровых бутонов, источают лёгкий яблочный аромат и создают ощущение старинного парка, где каждая деталь продумана самой природой. Этот сорт не только красив, но и удивительно неприхотлив, что делает его находкой для дачников, мечтающих о пышных арках и изящных изгородях.

Плетистая роза у дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плетистая роза у дома

Сравнение сортов плетистых роз

Сорт Аромат Устойчивость к болезням Длина побегов Особенности
Вартбург Яблочный Очень высокая 3-4 м Повторное цветение, зимостойкость
Фламментанц Сладкий, густой Средняя до 5 м Яркие алые цветы, обильное цветение
Нью Доун Нежный, розовый Высокая до 3 м Цветёт дважды за сезон

Советы шаг за шагом

  • Выбор места: роза любит солнечные участки с лёгкой тенью во второй половине дня.
  • Посадка: лучше сажать весной, когда почва прогрета. Корни расправить, заглубив место прививки на 3-5 см.
  • Полив: один-два раза в неделю, особенно в период бутонизации.
  • Подкормка: весной — азотные удобрения, летом — калийно-фосфорные.
  • Обрезка: удалять старые и слабые побеги, оставляя 3-5 сильных для формирования арки или изгороди.
  • Укрытие: на зиму достаточно лёгкого укрытия из лапника или агроволокна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Посадка в тени → слабое цветение → альтернатива: солнечный участок с утренним освещением.
  • Отсутствие опоры → спутанные побеги → альтернатива: установить арку или решётку при посадке.
  • Перелив → загнивание корней → альтернатива: обеспечить дренаж и умеренный полив.

А что если…

Если посадить розу Вартбург у стены дома или беседки, она создаст естественный зелёный занавес, который будет цвести дважды за сезон. А сочетание с белыми или кремовыми сортами роз придаст саду романтичный оттенок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Обильное и раннее цветение Требует опоры
Устойчивость к мучнистой росе Не любит переувлажнения
Повторное цветение Требует ежегодной подкормки
Зимостойкость и долголетие Ветви нуждаются в подвязке

FAQ

Когда лучше сажать розу Вартбург

Весной, после прогрева почвы, чтобы растение успело укорениться до осени.

Как сохранить форму арки

Регулярно направляйте побеги по опоре, фиксируя их мягкой проволокой или шпагатом.

Нужно ли укрывать розу на зиму

Да, достаточно лёгкого укрытия, особенно при морозах ниже -20 °C.

Мифы и правда

  • Миф: плетистые розы не переносят морозов.
  • Правда: Вартбург отличается высокой зимостойкостью и быстро восстанавливается после подмерзания.
  • Миф: такие розы требуют сложного ухода.
  • Правда: достаточно полива и одной подкормки весной для пышного цветения.

3 интересных факта

  • Сорт Вартбург был выведен более ста лет назад и до сих пор популярен в Европе.
  • Его аромат часто сравнивают с запахом молодых яблоневых цветков.
  • Благодаря сильным побегам розу используют для создания живых арок и ограждений.

Исторический контекст

  • Первые плетистые розы появились в Европе в конце XIX века.
  • Сорт Вартбург был выведен на основе старых садовых форм и быстро стал классикой.
  • В 1950-х годах роза распространилась по садам Германии и России как символ возрождения и уюта.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Красота и стиль
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Последние материалы
Дочь Даны Борисовой рассказала, что мать принуждала её худеть
Минеральная паста повышает блеск ногтей при японском маникюре
Дерматолог Акерман: постельное бельё нужно менять раз в неделю
Увеличение доли российских туристов в Армении отметил Комитет по туризму
Поставки Audi выросли почти вдвое по сравнению с 2024 годом — Автостат
Нарвалы в Гренландии фиксируют контакт с гидрофонами — данные Университета Хоккайдо
Казахстан скупает российские вафли и сгущёнку — ФЦ "Агроэкспорт"
Плетистая роза Вартбург подходит для арок и живых изгородей
Шеф-повара предложили новый способ приготовления капусты на сковороде
Учёные обнаружили кипящую реку в Амазонке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.