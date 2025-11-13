Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Условие прекращения огня для России обозначили главы МИД G7 — Euronews
Аромат исчезающего кофе: почему глобальное потепление ставит под угрозу наш утренний ритуал
Слизень оказался улучшенной версией улитки по версии ученых
Новый рецепт салата с крабовыми палочками стал популярным — русская кухня
Маленький элемент — большие последствия: что происходит при нехватке марганца
Доктор Шуров объяснил поведение Диброва алкоголем
Эксперты сравнили плюсы и минусы покупки готового дома и строительства
Ошибка с севооборотом: чеснок не формирует головки после лука — садоводы
Осенние тренды в парфюмерии раскрыла аромадизайнер Юлия Вельчева-Лутак

Щётка важнее лопаты: как дешёвый инвентарь помогает держать участок в идеальном состоянии

Сорговый веник подходит для деревянных настилов — садоводы
Садоводство

Когда речь заходит о дачном инвентаре, большинство садоводов вспоминают грабли, лопаты и секаторы. А вот скромные веники и щётки часто остаются без внимания. Между тем именно они отвечают за чистоту и порядок на участке, а значит — за комфорт, уют и даже настроение.

Мужчина с метлой
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain
Мужчина с метлой

Уборка на улице: от классики до современных решений

Метла — инструмент незаменимый. Она помогает содержать дорожки, площадки и крыльцо в идеальном состоянии, быстро справляясь с пылью, листьями и песком. А зимой может заменить небольшой скребок для снега. Главное — подобрать вариант с подходящей щетиной, ведь каждая метла имеет свою "специализацию".

Метла из прутьев

Тот самый классический вариант, знакомый каждому. Её собирают из берёзовых веток — прочных и упругих. Такая метла недорогая, легко изготавливается вручную и прекрасно подходит для подметания тротуаров и бетонных дорожек.

Однако у этого варианта есть и недостатки: вес, недолговечность и слабая эффективность против мелкой пыли. Под действием влаги прутья быстро ломаются, а для деревянных настилов такая метла слишком грубая.

"Простая метла из берёзы — хороший выбор для лёгкой уборки, но не для деликатных поверхностей", — пояснил мастер по благоустройству Сергей Антонов.

Метла из сорго

Сорго — растение, внешне похожее на кукурузу. Из его стеблей делают лёгкие, гибкие метлы, удобные для сухих поверхностей и деревянных полов. Они недороги, мало весят и хорошо убирают мелкий мусор. Но в сырую погоду быстро портятся и теряют форму.

Метла из полипропилена

Современная альтернатива традиционным материалам. Пластиковая щетина не боится влаги и температурных перепадов, не деформируется и служит годами. Такие метлы лёгкие, часто снабжены телескопической ручкой и отлично подходят для улицы. Единственный минус — цена. Кроме того, ими нельзя работать по лакированным покрытиям, чтобы не поцарапать поверхность.

Щётка с металлическим ворсом

Если на участке ведутся строительные или ремонтные работы, без неё не обойтись. Камни, цемент, куски бетона — всё, что не под силу обычной метле, уберёт металлическая щётка. Но использовать её на деликатных поверхностях не стоит: она может повредить древесину или плитку.

Уборка приусадебных построек

В чистом доме приятнее жить, а в ухоженных теплицах и беседках — отдыхать. Щётки помогут быстро привести в порядок всё вокруг.

Теплицы

Для ухода за теплицей подойдёт щётка для окон с телескопической ручкой. Её мягкий поролон не повредит поликарбонат, а прорезиненная кромка удалит грязь и пыль. Такой инструмент идеален для регулярного ухода весной и осенью.

Бассейн

Для дна и стенок бассейна существуют специальные щётки с боковым ворсом и треугольным основанием — они идеально прорабатывают углы и стыки. Использовать обычную щётку в этом случае нельзя: она не обеспечит нужную чистоту и может повредить покрытие.

Заборы и беседки

Перед покраской любых деревянных конструкций старое покрытие нужно удалить. Для этого подойдёт щётка с металлическим ворсом. Она поможет снять старую краску и ржавчину, подготовив поверхность к обновлению.

Сравнение популярных типов метёл

Вид Материал Преимущества Недостатки Сфера применения
Прутьевая Берёзовые ветви Прочная, дешёвая, натуральная Тяжёлая, недолговечная Бетон, плитка
Сорговая Растительное сырьё Лёгкая, недорогая Боится влаги Деревянные настилы, террасы
Полипропиленовая Пластик Долговечная, устойчива к влаге Дорогая, может царапать пол Асфальт, камень
Металлическая Сталь Снимает краску, очищает бетон Тяжёлая, грубая Заборы, стройплощадки

Как выбрать метлу или щётку

  1. Проверьте качество материала. Щетина не должна иметь заусениц и повреждений.
  2. Подержите инструмент в руках. Оцените удобство, вес и баланс.
  3. Осмотрите крепления. Ручка должна быть надёжно зафиксирована, без люфта.
  4. Выбирайте телескопическую ручку. Она подойдёт людям любого роста и позволит работать в труднодоступных местах.
  5. Покупайте наборы. Один черенок и несколько насадок — это практично и экономично.

"Инструмент должен быть продолжением руки, а не испытанием для неё", — добавила дизайнер ландшафта Ольга Мельникова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать одну метлу для всех поверхностей.
  • Последствие: быстрая порча инструмента и плохое качество уборки.
  • Альтернатива: подобрать отдельную щётку для улицы, террасы и помещения.
  • Ошибка: хранить метлу на улице под дождём.
  • Последствие: щетина размягчается и ломается.
  • Альтернатива: хранить в сухом сарае или гараже.
  • Ошибка: экономить на качестве.
  • Последствие: инструмент выходит из строя через сезон.
  • Альтернатива: выбрать проверенного производителя, пусть и дороже.

А что, если жилье круглогодичное?

Если вы живёте на участке круглый год, стоит завести два набора щёток: один для улицы, другой — для построек. А вот тем, кто приезжает только летом, достаточно пары универсальных инструментов — компактных и долговечных.

Плюсы и минусы современных щёток

Плюсы Минусы
Удобные ручки, лёгкий вес Более высокая цена
Долговечность, влагостойкость Не подходят для деликатных поверхностей
Простота хранения Требуют правильного ухода

FAQ

Какую метлу выбрать для дачи?

Для улицы подойдёт пластиковая, для деревянных настилов — сорговая.

Можно ли мыть теплицу обычной щёткой?

Нет, лучше использовать щётку с мягким поролоном, чтобы не повредить покрытие.

Стоит ли переплачивать за телескопическую ручку?

Да, она делает уборку комфортной и безопасной для спины.

Мифы и правда

  • Миф: метла — это устаревший инструмент.
  • Правда: современные модели эффективны и долговечны.
  • Миф: пластиковая щетина хуже натуральной.
  • Правда: при правильном использовании она служит дольше.
  • Миф: все метлы одинаковые.
  • Правда: материал и форма щетины определяют назначение инструмента.

Исторический контекст

Первые веники появились ещё в Древнем Египте и Месопотамии — их делали из тростника и трав, используя не только для уборки, но и для ритуального очищения. В России берёзовый веник стал символом порядка и оберегом дома: им подметали избы и "выметали" зло перед праздниками.

В XIX веке началось промышленное производство веников из сорго, а в XX веке появились пластиковые модели — лёгкие и долговечные. Сегодня щётки и метлы вновь востребованы, объединяя старинные традиции с современными технологиями и оставаясь символом уюта и чистоты.

Интересные факты

  1. Первые веники делали из проса и тростника ещё в Древнем Египте.
  2. Современные пластиковые метлы появились в Европе в 1960-х.
  3. В Японии существует фестиваль, посвящённый метле как символу очищения.

Веник и щётка — не просто инвентарь, а настоящие "волшебные палочки" вашего участка. Они поддерживают чистоту, помогают ухаживать за теплицами и садом, продлевают жизнь покрытиям и строениям. Главное — выбрать подходящий материал, не гнаться за модой и помнить: порядок на даче начинается с правильного инструмента.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Красота и стиль
Касторовое и розмариновое масла стимулируют рост волосков на бровях
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Рубио рассказал, в каком контексте США будут поддерживать отношения с Россией Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Селёдка уходит в прошлое: на новогоднем столе бал теперь правит Кобыла под шубой
Последние материалы
Исследователи показали влияние Арктики на здоровье людей — Нетра Найк
Инициативу запретить табак рождённым после 2017 года выдвинул депутат Султан Хамзаев
Тупоголовая лягушка спасается от врагов, становясь шарообразной — биологи
Укладка волос зависит от правильного ухода и термозащиты — парикмахеры
SEAT и CUPRA раскритиковали запрет ДВС в Европе
Нэши: китайская груша с уникальными плодами, дает высокий урожай — садоводы
Аналитик Беляев: санкции против России неэффективны
Сорговый веник подходит для деревянных настилов — садоводы
Суд подтвердил новость о разводе Арнтгольц и Богатырёва
Заливное из индейки станет идеальной закуской на Новый год — русская кухня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.