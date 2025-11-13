Экзотика для вашего сада: необычные сорта яблок, которые вызовут восхищение у всех гостей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Селекционеры не перестают радовать садоводов, выводя новые сорта яблок с уникальными характеристиками. Эти яблоки привлекают внимание не только своей высокой урожайностью и стойкостью к зимним холодам, но и необычным внешним видом плодов. Если ваш сад уже готов, почему бы не попробовать что-то новенькое? Возможно, эти яблоневые сорта окажутся настоящим открытием для вашего участка.

Необычные сорта яблок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Необычные сорта яблок

Яблоко Аксена

Описание сорта: позднелетний сорт, который созревает во второй половине августа. Дерево среднерослое (до 4 м в высоту), с округлой кроной средней густоты. Плоды круглые, гладкие, массой около 110 г. Основная окраска — светло-желтая, с красным румянцем. Мякоть кремовая, плотная, с мелкозернистой текстурой, кисло-сладкий вкус. Яблоки плохо хранятся, но идеально подходят для переработки. Урожайность — выше средней, первые плоды можно получить через 3-4 года после посадки.

Особенности: сорт отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к парше, мучнистой росе и медянице.

Яблоко Голден Резистент

Описание сорта: сенний сорт американской селекции, универсальный по использованию. Дерево с раскидистой кроной средней высоты. Плоды удлиненные, конусообразной формы, зеленовато-желтые с розоватым румянцем. Масса плодов — 160-255 г. Мякоть сочная, зеленоватая, мелкозернистая, с сладким вкусом. Урожайность — высокая, до 70 кг с дерева. Плодоношение начинается на 2-4-й год после посадки.

Особенности: сорт зимостойкий, устойчив к болезням и вредителям.

Яблоко День Победы

Описание сорта: зимний сорт универсального назначения. Дерево среднерослое, с пониклой кроной средней густоты. Плоды конической формы, скошенные, массой около 150 г. Основная окраска — зеленовато-желтая с красным румянцем. Мякоть нежная, сочная, с кисло-сладким вкусом. Урожайность — высокая, плодоношение регулярное.

Особенности: сорт достаточно зимостойкий и слабо подвержен парше.

Яблоко Орфей

Описание сорта: раннезимний сорт с плодами, которые созревают в конце сентября. Дерево с округлой кроной, плоды крупные (до 290 г), продолговатые и эффектные. Основная окраска — зеленовато-желтая, с малиновым румянцем. Мякоть кремовая, сочная, с кисло-сладким вкусом. Урожайность — высокая, яблоки хорошо хранятся.

Особенности: сорт обладает иммунитетом к парше и мучнистой росе, засухо- и морозоустойчивый.

Яблоко Пинк Перл (Pink Pearl)

Описание сорта: осенний сорт с необычными плодами, который созревает в середине сентября. Дерево среднерослое, высотой до 3 м. Плоды крупные, массой 170-220 г, с полупрозрачной кожицей желтого оттенка и белыми точками. Мякоть красно-розовая, сочная, хрустящая, с терпким и сладким вкусом, с нотками малины и грейпфрута. Урожайность — до 120 кг с дерева.

Особенности: сорт морозостойкий, самобесплодный (нуждается в опылителе с аналогичными сроками вегетации).

Яблоко Праздничное

Описание сорта: осенний сорт, плоды созревают в середине сентября. Дерево среднерослое с пирамидальной кроной. Плоды приплюснутые, массой 240 г, с ярким красным румянцем. Мякоть белая, средней плотности. Вкус сладко-кислый. Сорт высокоурожайный и скороплодный, яблоки могут храниться до середины января.

Особенности: сорт устойчив к парше и яблочной плодожорке, морозостойкость до -35°C.

Яблоко Ред Кетти (Red Katty)

Описание сорта: зимний сорт канадской селекции с ярко-красными плодами, который недавно появился в России. Дерево компактное, высотой около 3 м. Плоды плоскоокруглые, ярко-красные, массой 150-200 г. Мякоть розово-красного цвета, сочная, с легкой кислинкой и ароматом лесных ягод. Урожайность — высокая, плодоносит с 2-3 года после посадки.

Особенности: неприхотливое растение, устойчиво к холодам и вредителям.

Яблоко Розочка

Описание сорта: позднелетний сорт, подходящий для регионов с холодными зимами и жарким летом. Дерево среднерослое, с округлой кроной, высотой до 2 м. Плоды округлые, золотисто-желтые с красным румянцем, массой 70-90 г. Мякоть очень сочная, с кисловато-сладким вкусом. Урожайность — до 110 кг с дерева.

Особенности: сорт устойчив к парше, мучнистой росе, морозостойкость высокая.

Яблоко Тургеневское

Описание сорта: раннезимний сорт с плодами массой около 180 г, слабо коническими и с ярким румянцем. Мякоть зеленоватая, плотная, с кисло-сладким вкусом. Урожайность — около 20 кг с молодого дерева.

Особенности: сорт засухоустойчив, зимостойкий, иммунитет к парше и мучнистой росе.

Яблоко Черный бриллиант (Черный алмаз)

Описание сорта: сорт с необычной темно-фиолетовой окраской плодов, родом из Новой Зеландии. Плоды округло-конические, массой 250 г. Вкус кисло-сладкий, гармоничный. Мякоть белоснежная, сочная. Урожайность — до 180 кг с дерева.

Особенности: морозоустойчивый сорт, требующий особых климатических условий для достижения темной окраски плодов.

Сравнения сортов яблок

Сорт Время созревания Описание плодов Урожайность Особенности
Аксена Позднелетний Круглые, гладкие, 110 г Средняя Устойчив к болезням, высокая зимостойкость
Голден Резистент Осенний Удлиненные, 160-255 г Высокая Устойчив к вредителям и болезням
День Победы Зимний Конические, 150 г Высокая Регулярное плодоношение
Орфей Раннезимний Продолговатые, 290 г Высокая Засухо- и морозоустойчивость
Пинк Перл Осенний Крупные, 170-220 г Высокая Самобесплодный, декоративный
Праздничное Осенний Приплюснутые, 240 г Высокая Хорошо хранится
Ред Кетти Зимний Красные, 150-200 г Высокая Неприхотливое, устойчиво к холоду
Розочка Позднелетний Желтые с красным румянцем, 70-90 г Средняя Морозостойкость, высокая урожайность
Тургеневское Раннезимний Слабо конические, 180 г Средняя Засухоустойчивое, иммунитет к болезням
Черный бриллиант Летний Темно-фиолетовые, 250 г Очень высокая Высокая морозостойкость, долгий срок хранения

Советы шаг за шагом

Как выбрать сорт яблок для своего сада?

  • Выбирайте сорта в зависимости от климата региона. Для холодных зим подойдут сорта с высокой зимостойкостью.
  • Обратите внимание на устойчивость сорта к заболеваниям — это значительно упростит уход за деревом.
  • Учитывайте сроки созревания плодов, чтобы обеспечить равномерное поступление урожая.

Как правильно ухаживать за яблонями?

  • Регулярно обрезайте старые и поврежденные ветви.
  • Используйте органические удобрения, чтобы улучшить почву.
  • Проводите профилактическую обработку от вредителей и болезней.

Мифы и правда

  • Миф: все новые сорта яблок хуже старых.
    Правда: новые сорта могут быть более устойчивыми к заболеваниям и более урожайными, чем старые.

  • Миф: яблоки с необычным цветом не могут быть вкусными.
    Правда: многие сорта с необычным цветом, как например, "Черный бриллиант", имеют отличный вкус и отличаются высокой стойкостью.

Исторический контекст

  1. Селекция яблонь началась ещё в древности, когда люди заметили естественные мутации и начали их активно размножать.

  2. В XX веке селекционеры начали выводить сорта, устойчивые к болезням и морозам, что позволило увеличить урожайность.

  3. Яблоки стали популярным садовым культурным растением благодаря их универсальности и способности адаптироваться к разным климатам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
