Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возможна геомагнитная буря G3 в ближайшие сутки
Яблочная начинка сохраняет сочность мяса гуся — кулинары
Toyota и Suzuki направили 11 млрд долларов на заводы в Индии
Певица Надежда Кадышева передаёт часть концертов наследнику
Эффект упражнений втрое выше у женщин, чем у мужчин — Цзядзинь Чен
Разработаны дроны для сбора яблок на высоте — израильские инженеры
Термальный источник СоветSKY признан крупнейшим в России — Реестр рекордов России
Молдавия осталась без денег, помощи ждать неоткуда — Илан Шор
Стилист Морозов назвал параметры идеального пальто

Грозди, которым не страшен холод: ранние сорта винограда становятся хитом садоводов средней полосы

Виноград созреет за 95–110 дней при правильном выборе сорта — агроцентр Садовод
6:41
Садоводство

Многие садоводы считают виноград культурой исключительно южной, но на деле он прекрасно растет и в средней полосе. Секрет — в правильном выборе сорта. Современные селекционные формы адаптированы к более прохладному климату, быстро вызревают и дают сладкие, ароматные ягоды, не уступающие южным. Главное — знать, какие сорта подойдут именно для вашего участка.

Виноград
Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Виноград

Что важно учитывать при выборе сорта

В средней полосе винограду не хватает солнечных дней, из-за чего ягоды иногда не набирают достаточно сахара. Поэтому основное правило — выбирать ранние сорта, у которых период от распускания почек до зрелости ягод не превышает 95-115 дней.

Короткий вегетационный период, устойчивость к перепадам температуры и способность вызревать даже при скромном солнце — это три качества, которые определяют успех северного виноградарства.

Сравнение популярных ранних сортов

Сорт Сахаристость, % Вес грозди, г Вес ягоды, г Созревание, дней Морозостойкость, °С
Супер-Экстра 15-17 500-700 7-10 95-100 до -25
Тукай 16-21 600-1000 2-3 95-100 до -25
Юодупе 14-16 150-200 3-3,5 95-100 до -30
Сфинкс 15-20 700-900 6-9 100-110 до -23
Алешенькин 15-20 500-1300 3-4,5 100-110 до -25
Переяславская рада 15-18 600-800 8-10 110-115 до -25
Агат Донской 14-15 400-600 4-6 110-115 до -26
Преображение 17-19 700-900 10-15 110-115 до -24
Памяти Домбковской 10-12 300-600 2-2,5 110-120 до -30
Лора 15-17 600-900 6-9 110-115 до -23
Лелик 15-18 500-900 6-9 100-110 до -24
Аркадия 15-16 500-700 7-14 115-125 до -22

Советы шаг за шагом: как вырастить ранний виноград

  1. Выбирайте солнечное место. Южная сторона участка или стена дома создадут идеальный микроклимат.

  2. Используйте легкие, дренированные почвы. В тяжелых глинистых грунтах лоза плохо развивается.

  3. Следите за обрезкой. Большинство ранних сортов требуют 25-35 глазков на куст и короткую обрезку лозы.

  4. Проводите профилактические обработки. Даже устойчивые сорта нуждаются в 2-3 опрыскиваниях от милдью и оидиума.

  5. Укрывайте кусты на зиму. Даже при морозостойкости до -25 °С лучше перестраховаться и использовать лапник или сухие листья.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствия Альтернатива
Посадка в тени Медленное созревание ягод Выберите солнечную, южную сторону участка
Отсутствие нормировки урожая Мелкие и несладкие грозди Удаляйте часть завязей, оставляя по 1-2 грозди на побег
Поздняя уборка Пересыхание ягод у плодоножки Снимайте урожай при первых признаках зрелости
Отсутствие укрытия Подмерзание лоз Используйте лапник, агроволокно или снеговой наст

А что, если вы хотите сладкие ягоды даже прохладным летом?

Выбирайте сорта с повышенным сахаронакоплением — Сфинкс, Преображение, Русбол. Они накапливают до 20-25 % сахара даже при умеренном солнце и подойдут не только для еды, но и для домашнего вина или изюма.

Плюсы и минусы ранних сортов

Преимущества Недостатки
Успевают вызреть до похолодания Требуют зимнего укрытия
Высокая устойчивость к болезням Менее крупные грозди, чем у южных сортов
Отличный вкус и сахаристость Иногда нуждаются в нормировке урожая
Универсальность — подходят для свежего употребления и виноделия Требуют внимательной обрезки

FAQ

Какие сорта винограда самые морозостойкие?
Лучше других переносят холод Юодупе, Памяти Домбковской и Агат Донской — выдерживают до -30 °С.

Как ускорить созревание ягод?
Посадите кусты у южной стены, мульчируйте почву и поливайте теплой водой — это ускорит сбор на 7-10 дней.

Можно ли вырастить ранний виноград без укрытия?
Только самые морозоустойчивые сорта, например Юодупе и Памяти Домбковской, выдержат без укрытия под снежным слоем.

Мифы и правда

  • Миф: виноград в средней полосе не вызревает.
    Правда: современные сорта успевают созреть за 95-110 дней.

  • Миф: ранние сорта менее сладкие.
    Правда: сахаристость у таких сортов достигает 20-25 %.

  • Миф: укрывать лозу нужно только на севере.
    Правда: даже в Подмосковье зима бывает суровой — без укрытия можно потерять урожай.

Интересные факты

  1. Первые морозостойкие сорта были выведены в XX веке на основе амурского винограда.

  2. Виноград может накапливать сахар даже при 18 °С, если получает достаточно света.

  3. Некоторые сорта, например Русбол, дают урожай и на побегах второго порядка.

Исторический контекст

  1. Первые попытки выращивания винограда в России предпринимались ещё при Петре I.

  2. Массовое распространение культуры в средней полосе началось в 1960-х годах, когда появились первые морозостойкие гибриды.

  3. Сегодня селекционеры создают сорта, устойчивые к -30 °С, которые можно выращивать даже в Сибири.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
50 баллов ЕГЭ, которые решат судьбу выпускников: новая черта между образованием и безысходностью
Последние материалы
Мэттью Макконахи и Майкл Кейн создали цифровые копии голосов
Валя Карнавал сообщила о травме при разрушении автомобиля
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Видеозаписи НЛО признаны подлинными, но без объяснения — Пентагон
Виноград созреет за 95–110 дней при правильном выборе сорта — агроцентр Садовод
Производство Aurus в Елабуге остаётся ограниченным
Для восстановления объема пуховика после стирки достаточно фена и расчески
Политолог Крайнер заявил о неизбежности поражения Украины
Зеркало, спрятанное во рту: язык выдаёт болезни задолго до анализов и предупреждает о сбоях организма
Путин поблагодарил Гузееву и Сябитову в официальном письме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.