Грозди, которым не страшен холод: ранние сорта винограда становятся хитом садоводов средней полосы

Виноград созреет за 95–110 дней при правильном выборе сорта — агроцентр Садовод

Садоводство

Многие садоводы считают виноград культурой исключительно южной, но на деле он прекрасно растет и в средней полосе. Секрет — в правильном выборе сорта. Современные селекционные формы адаптированы к более прохладному климату, быстро вызревают и дают сладкие, ароматные ягоды, не уступающие южным. Главное — знать, какие сорта подойдут именно для вашего участка.

Фото: https://www.flickr.com/photos/discoveroregon/35050195585 by Rick Obst, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Виноград

Что важно учитывать при выборе сорта

В средней полосе винограду не хватает солнечных дней, из-за чего ягоды иногда не набирают достаточно сахара. Поэтому основное правило — выбирать ранние сорта, у которых период от распускания почек до зрелости ягод не превышает 95-115 дней.

Короткий вегетационный период, устойчивость к перепадам температуры и способность вызревать даже при скромном солнце — это три качества, которые определяют успех северного виноградарства.

Сравнение популярных ранних сортов

Сорт Сахаристость, % Вес грозди, г Вес ягоды, г Созревание, дней Морозостойкость, °С Супер-Экстра 15-17 500-700 7-10 95-100 до -25 Тукай 16-21 600-1000 2-3 95-100 до -25 Юодупе 14-16 150-200 3-3,5 95-100 до -30 Сфинкс 15-20 700-900 6-9 100-110 до -23 Алешенькин 15-20 500-1300 3-4,5 100-110 до -25 Переяславская рада 15-18 600-800 8-10 110-115 до -25 Агат Донской 14-15 400-600 4-6 110-115 до -26 Преображение 17-19 700-900 10-15 110-115 до -24 Памяти Домбковской 10-12 300-600 2-2,5 110-120 до -30 Лора 15-17 600-900 6-9 110-115 до -23 Лелик 15-18 500-900 6-9 100-110 до -24 Аркадия 15-16 500-700 7-14 115-125 до -22

Советы шаг за шагом: как вырастить ранний виноград

Выбирайте солнечное место. Южная сторона участка или стена дома создадут идеальный микроклимат. Используйте легкие, дренированные почвы. В тяжелых глинистых грунтах лоза плохо развивается. Следите за обрезкой. Большинство ранних сортов требуют 25-35 глазков на куст и короткую обрезку лозы. Проводите профилактические обработки. Даже устойчивые сорта нуждаются в 2-3 опрыскиваниях от милдью и оидиума. Укрывайте кусты на зиму. Даже при морозостойкости до -25 °С лучше перестраховаться и использовать лапник или сухие листья.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствия Альтернатива Посадка в тени Медленное созревание ягод Выберите солнечную, южную сторону участка Отсутствие нормировки урожая Мелкие и несладкие грозди Удаляйте часть завязей, оставляя по 1-2 грозди на побег Поздняя уборка Пересыхание ягод у плодоножки Снимайте урожай при первых признаках зрелости Отсутствие укрытия Подмерзание лоз Используйте лапник, агроволокно или снеговой наст

А что, если вы хотите сладкие ягоды даже прохладным летом?

Выбирайте сорта с повышенным сахаронакоплением — Сфинкс, Преображение, Русбол. Они накапливают до 20-25 % сахара даже при умеренном солнце и подойдут не только для еды, но и для домашнего вина или изюма.

Плюсы и минусы ранних сортов

Преимущества Недостатки Успевают вызреть до похолодания Требуют зимнего укрытия Высокая устойчивость к болезням Менее крупные грозди, чем у южных сортов Отличный вкус и сахаристость Иногда нуждаются в нормировке урожая Универсальность — подходят для свежего употребления и виноделия Требуют внимательной обрезки

FAQ

Какие сорта винограда самые морозостойкие?

Лучше других переносят холод Юодупе, Памяти Домбковской и Агат Донской — выдерживают до -30 °С.

Как ускорить созревание ягод?

Посадите кусты у южной стены, мульчируйте почву и поливайте теплой водой — это ускорит сбор на 7-10 дней.

Можно ли вырастить ранний виноград без укрытия?

Только самые морозоустойчивые сорта, например Юодупе и Памяти Домбковской, выдержат без укрытия под снежным слоем.

Мифы и правда

Миф: виноград в средней полосе не вызревает.

Правда: современные сорта успевают созреть за 95-110 дней.

Миф: ранние сорта менее сладкие.

Правда: сахаристость у таких сортов достигает 20-25 %.

Миф: укрывать лозу нужно только на севере.

Правда: даже в Подмосковье зима бывает суровой — без укрытия можно потерять урожай.

Интересные факты

Первые морозостойкие сорта были выведены в XX веке на основе амурского винограда. Виноград может накапливать сахар даже при 18 °С, если получает достаточно света. Некоторые сорта, например Русбол, дают урожай и на побегах второго порядка.

