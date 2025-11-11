Слишком рано — кисло, слишком поздно — гниёт: идеальный момент для сбора хурмы существует

Агрономы рассказали, как правильно собирать хурму осенью

Садоводство

Осенью сад окрашивается в медно-золотые тона, и среди голых ветвей появляется одно из самых ярких украшений — оранжевые плоды хурмы. Этот фрукт, родом из Азии, давно прижился в Европе и полюбился за свой сладкий вкус, насыщенный аромат и пользу для здоровья. Хурма богата клетчаткой, витамином С и антиоксидантами, а её нежная мякоть напоминает солнечный луч посреди холодного сезона. Однако, чтобы получить от плодов максимум вкуса и пользы, важно знать, когда и как их собирать.

Фото: commons.wikimedia.org by Choe YongWoo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хурма

Когда приходит время для сбора хурмы

Период сбора хурмы напрямую зависит от сорта и климата региона. В северных районах деревья начинают отдавать урожай ближе к ноябрю и продолжают до декабря, тогда как в южных областях первые плоды снимают уже в середине октября.

Главный ориентир — внешний вид и текстура. Если плод приобрёл яркий оранжевый оттенок и стал чуть мягче на ощупь, это верный признак зрелости. Но нюансы зависят от того, какой перед вами сорт — вяжущий или не вяжущий.

"Хурма бывает двух типов, и именно от этого зависит, когда её можно есть и как правильно собирать", — пояснил агроном Игорь Власов.

Вяжущие сорта

Классические сорта вроде Хачия требуют почти полного созревания. Их мякоть становится студенистой, а кожура — полупрозрачной и тёмно-оранжевой. Недозрелая хурма таких видов обладает терпким, "вяжущим" вкусом. Если собрать её раньше, можно ускорить дозревание дома — просто положите рядом с яблоками или бананами. Эти фрукты выделяют этилен, который способствует размягчению хурмы и исчезновению терпкости.

Невяжущие сорта

Хурма Фую или Шарон приятна на вкус даже в твёрдом виде. Её едят, как яблоко, сразу после сбора, когда плод плотный и блестящий. Эти сорта особенно ценят за удобство хранения — они не текут, не мнутся и дольше сохраняют форму.

Сравнение сортов хурмы

Тип хурмы Пример сорта Когда собирать Как употреблять Особенности вкуса Вяжущая Хачия После размягчения и потемнения кожицы Только очень спелой Мягкая, сладкая, с карамельным послевкусием Не вяжущая Фую Когда оранжевая, но твёрдая Можно есть сразу Хрустящая, сладкая, слегка медовая Полувяжущая Шарон На стадии мягкости, но не до желе Сразу или через пару дней Мягкая, сочная, без терпкости

Как аккуратно собрать урожай

Хурма — фрукт хрупкий, и любое неосторожное движение может испортить его внешний вид и вкус. Поэтому сбор требует аккуратности и терпения.

Используйте острые секаторы или ножницы. Срез делайте так, чтобы осталась короткая плодоножка с чашелистиками. Это защищает место среза от сока и уменьшает риск гниения. Для высоких деревьев пригодится специальный фруктосъёмник — длинная палка с небольшой корзиной на конце. Она помогает аккуратно достать плоды с верхних ветвей. Никогда не роняйте хурму на землю: даже лёгкий удар оставляет вмятину под кожицей. Собирать урожай стоит в сухую погоду. Влага на поверхности создаёт идеальную среду для грибков и плесени, таких как ботритис или альтернария.

Созревание после сбора

Хурма продолжает дозревать и после того, как вы сняли её с дерева. Это удобно, если плоды ещё слишком плотные. Разложите их в один слой, не допуская соприкосновения — иначе под кожурой появятся коричневые пятна, а некоторые участки размягчатся преждевременно.

Для ускорения процесса можно использовать "газовую камеру" — положить хурму в бумажный пакет с яблоком или бананом. Через 3-5 дней плоды станут мягче и слаще.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: собирать в дождь или при тумане.

Последствие: плоды быстро покрываются плесенью.

Альтернатива: дождитесь сухой погоды, даже если придётся подождать пару дней.

Ошибка: хранить плоды в холодильнике сразу после сбора.

Последствие: потеря аромата и вкуса.

Альтернатива: сначала дайте им дозреть при комнатной температуре.

Ошибка: складывать в несколько слоёв.

Последствие: мнутся и теряют товарный вид.

Альтернатива: храните в один слой, на поддоне или в корзине.

А что, если хурма не успела созреть?

Иногда зима наступает раньше, чем плоды становятся мягкими. Не беда — хурму можно дозарить. Один из проверенных способов — заморозка. Несколько часов в морозилке делают плоды сладкими и избавляют от терпкости. После размораживания хурма становится мягкой, как пюре, и идеально подходит для десертов или смузи.

Плюсы и минусы разных способов дозревания

Метод Плюсы Минусы Дозаривание рядом с яблоками Быстро, безопасно Требует контроля, чтобы не перезрела Заморозка Устраняет терпкость Меняет текстуру, становится водянистой Естественное дозревание Сохраняет аромат Долго — до 2 недель

Частые вопросы

Как хранить собранную хурму?

Храните в прохладном сухом месте при +10…+12 °C. В холодильнике — только спелые плоды, не более недели.

Можно ли сушить хурму?

Да, из неё получается вкусное и полезное лакомство. Для сушки выбирайте плотные, не перезрелые плоды.

Какие сорта самые сладкие?

Самыми насыщенными по вкусу считаются Хачия, Рёдзан и Шарон. Они становятся особенно сладкими после полного созревания.

Мифы и правда

Миф: терпкость хурмы нельзя убрать.

Правда: достаточно дать плодам дозреть или подвергнуть заморозке.

Миф: все сорта хурмы едят только мягкими.

Правда: некоторые, например Фую, вкусны и в твёрдом состоянии.

Миф: хурма вредна при диабете.

Правда: в умеренном количестве (1-2 плода в день) она безопасна, особенно в сочетании с орехами или йогуртом.

3 интересных факта о хурме