Слишком рано — кисло, слишком поздно — гниёт: идеальный момент для сбора хурмы существует

Осенью сад окрашивается в медно-золотые тона, и среди голых ветвей появляется одно из самых ярких украшений — оранжевые плоды хурмы. Этот фрукт, родом из Азии, давно прижился в Европе и полюбился за свой сладкий вкус, насыщенный аромат и пользу для здоровья. Хурма богата клетчаткой, витамином С и антиоксидантами, а её нежная мякоть напоминает солнечный луч посреди холодного сезона. Однако, чтобы получить от плодов максимум вкуса и пользы, важно знать, когда и как их собирать.
Период сбора хурмы напрямую зависит от сорта и климата региона. В северных районах деревья начинают отдавать урожай ближе к ноябрю и продолжают до декабря, тогда как в южных областях первые плоды снимают уже в середине октября.
Главный ориентир — внешний вид и текстура. Если плод приобрёл яркий оранжевый оттенок и стал чуть мягче на ощупь, это верный признак зрелости. Но нюансы зависят от того, какой перед вами сорт — вяжущий или не вяжущий.
"Хурма бывает двух типов, и именно от этого зависит, когда её можно есть и как правильно собирать", — пояснил агроном Игорь Власов.
Классические сорта вроде Хачия требуют почти полного созревания. Их мякоть становится студенистой, а кожура — полупрозрачной и тёмно-оранжевой. Недозрелая хурма таких видов обладает терпким, "вяжущим" вкусом. Если собрать её раньше, можно ускорить дозревание дома — просто положите рядом с яблоками или бананами. Эти фрукты выделяют этилен, который способствует размягчению хурмы и исчезновению терпкости.
Хурма Фую или Шарон приятна на вкус даже в твёрдом виде. Её едят, как яблоко, сразу после сбора, когда плод плотный и блестящий. Эти сорта особенно ценят за удобство хранения — они не текут, не мнутся и дольше сохраняют форму.
|Тип хурмы
|Пример сорта
|Когда собирать
|Как употреблять
|Особенности вкуса
|Вяжущая
|Хачия
|После размягчения и потемнения кожицы
|Только очень спелой
|Мягкая, сладкая, с карамельным послевкусием
|Не вяжущая
|Фую
|Когда оранжевая, но твёрдая
|Можно есть сразу
|Хрустящая, сладкая, слегка медовая
|Полувяжущая
|Шарон
|На стадии мягкости, но не до желе
|Сразу или через пару дней
|Мягкая, сочная, без терпкости
Хурма — фрукт хрупкий, и любое неосторожное движение может испортить его внешний вид и вкус. Поэтому сбор требует аккуратности и терпения.
Используйте острые секаторы или ножницы. Срез делайте так, чтобы осталась короткая плодоножка с чашелистиками. Это защищает место среза от сока и уменьшает риск гниения.
Для высоких деревьев пригодится специальный фруктосъёмник — длинная палка с небольшой корзиной на конце. Она помогает аккуратно достать плоды с верхних ветвей.
Никогда не роняйте хурму на землю: даже лёгкий удар оставляет вмятину под кожицей.
Собирать урожай стоит в сухую погоду. Влага на поверхности создаёт идеальную среду для грибков и плесени, таких как ботритис или альтернария.
Хурма продолжает дозревать и после того, как вы сняли её с дерева. Это удобно, если плоды ещё слишком плотные. Разложите их в один слой, не допуская соприкосновения — иначе под кожурой появятся коричневые пятна, а некоторые участки размягчатся преждевременно.
Для ускорения процесса можно использовать "газовую камеру" — положить хурму в бумажный пакет с яблоком или бананом. Через 3-5 дней плоды станут мягче и слаще.
Ошибка: собирать в дождь или при тумане.
Последствие: плоды быстро покрываются плесенью.
Альтернатива: дождитесь сухой погоды, даже если придётся подождать пару дней.
Ошибка: хранить плоды в холодильнике сразу после сбора.
Последствие: потеря аромата и вкуса.
Альтернатива: сначала дайте им дозреть при комнатной температуре.
Ошибка: складывать в несколько слоёв.
Последствие: мнутся и теряют товарный вид.
Альтернатива: храните в один слой, на поддоне или в корзине.
Иногда зима наступает раньше, чем плоды становятся мягкими. Не беда — хурму можно дозарить. Один из проверенных способов — заморозка. Несколько часов в морозилке делают плоды сладкими и избавляют от терпкости. После размораживания хурма становится мягкой, как пюре, и идеально подходит для десертов или смузи.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Дозаривание рядом с яблоками
|Быстро, безопасно
|Требует контроля, чтобы не перезрела
|Заморозка
|Устраняет терпкость
|Меняет текстуру, становится водянистой
|Естественное дозревание
|Сохраняет аромат
|Долго — до 2 недель
Как хранить собранную хурму?
Храните в прохладном сухом месте при +10…+12 °C. В холодильнике — только спелые плоды, не более недели.
Можно ли сушить хурму?
Да, из неё получается вкусное и полезное лакомство. Для сушки выбирайте плотные, не перезрелые плоды.
Какие сорта самые сладкие?
Самыми насыщенными по вкусу считаются Хачия, Рёдзан и Шарон. Они становятся особенно сладкими после полного созревания.
Миф: терпкость хурмы нельзя убрать.
Правда: достаточно дать плодам дозреть или подвергнуть заморозке.
Миф: все сорта хурмы едят только мягкими.
Правда: некоторые, например Фую, вкусны и в твёрдом состоянии.
Миф: хурма вредна при диабете.
Правда: в умеренном количестве (1-2 плода в день) она безопасна, особенно в сочетании с орехами или йогуртом.
