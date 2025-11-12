Осень важнее сорта: что сделать с клубникой перед зимой, чтобы весной собрать рекорд урожая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многие дачники ошибочно считают, что осенняя работа с клубникой ограничивается уборкой листьев и усов. Однако именно в этот период растение формирует цветочные почки - основу следующего урожая. Небольшие, но точные действия способны изменить весь результат сезона.

Укрытие клубники на зиму
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укрытие клубники на зиму

Жительница Подмосковья поделилась своим методом подготовки клубники к зиме, который принес рекордное количество ягод. Ее соседка, повторив все шаги, убедилась: урожай действительно удвоился.

Шаг 1. Умная обрезка — не под ноль, а с расчетом на весну

Главная ошибка — срезание всей листвы. Осенью листья работают как солнечные батареи, аккумулируя энергию и питательные вещества для корней. Поэтому сбривать их полностью нельзя.

Правильная схема проста:

  • срезают только больные и старые листья с пятнами или те, что легли на землю;
  • усы удаляют полностью, чтобы не тянули питательные вещества;
  • молодые светло-зеленые листья оставляют — именно они питают куст до морозов.

Обрезку проводят острым секатором, стараясь не повредить сердечко куста. После процедуры растения быстро восстанавливаются и лучше зимуют.

Шаг 2. Осенняя подкормка без азота — питание для корней, а не для листвы

Осенью клубнике не нужно расти — ей важно укрепить корни. Поэтому азотные удобрения, вроде навоза или зеленых настоев, запрещены: они провоцируют рост зелени и ослабляют растение.

Зато фосфор и калий — именно то, что нужно.

  • Древесная зола: универсальное средство. Её рассыпают вокруг кустов (по 1-2 горсти на квадратный метр) и слегка заделывают рыхлением. Зола снабжает почву калием и фосфором, а также снижает кислотность.
  • Суперфосфат: 40-50 г на квадратный метр. Удобрение вносят в бороздки глубиной 7-10 см по краю грядки.

Такое питание помогает клубнике пережить холод и весной сразу начать рост мощных цветоносов.

Шаг 3. Правильное одеяло для зимовки

Климат становится все менее предсказуемым: зима может начаться без снега, а затем ударить морозами. Без укрытия цветочные почки погибают.

Укрывать клубнику нужно только после лёгкого промерзания почвы - когда температура стабильно держится около 0…-2°C. Если сделать это раньше, растения могут выпреть.

Пошаговый порядок

  • Мульчирование: укрыть грядку слоем 5-7 см из торфа, перепревших опилок и соломы. Главное — не засыпать сердечко куста.
  • Дополнительное укрытие: в регионах с малоснежными зимами ставят дуги и натягивают белый спанбонд (50-60 г/м²).

Такое укрытие сохраняет тепло, пропускает воздух и не допускает образования конденсата. Весной кусты выходят из-под него зелёными и живыми, без гнили и ожогов.

Сравнение осенних подходов к уходу за клубникой

Подход Что делают Последствия
Неправильный Срезают всю зелень, вносят навоз, не укрывают Ослабленные кусты, вымерзание и гниль
Правильный Обрезают выборочно, вносят золу и суперфосфат, мульчируют и укрывают Здоровые корни, сохранение почек, обильное цветение

Советы шаг за шагом: как повторить метод

  • Провести санитарную обрезку и удалить усы.
  • Внести калийно-фосфорную подкормку - золу или суперфосфат.
  • Когда земля подмерзнет, мульчировать и укрыть грядки.

Процесс занимает не больше двух часов, но экономит силы весной и обеспечивает стабильный урожай.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полная стрижка листьев.
    Последствие: куст теряет питание и слабеет.
    Альтернатива: выборочная санитарная обрезка.

  • Ошибка: внесение азотных удобрений.
    Последствие: рост зелени вместо корней, гибель зимой.
    Альтернатива: зола и суперфосфат.

  • Ошибка: укрытие до заморозков.
    Последствие: выпревание сердечек.
    Альтернатива: дождаться стабильного холода.

А что если…

А что если применить эти же принципы к ремонтантной клубнике, которая плодоносит до осени? В этом случае обрезку можно проводить поэтапно: сначала после первой волны ягод, затем перед зимовкой. Такой подход помогает растениям не истощаться и приносить крупные ягоды даже в прохладное лето.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Простые и недорогие материалы Требует внимательного соблюдения сроков
Повышает морозостойкость и урожайность Нужен ручной труд
Подходит для всех сортов При ошибке в укрытии возможно выпревание

FAQ

Когда начинать обрезку клубники

В середине или конце сентября, в сухую погоду, когда листья начинают стареть.

Чем лучше укрывать грядки

Соломой, торфом, опилками и нетканым материалом, который пропускает воздух.

Нужно ли поливать клубнику перед укрытием

Да, за 2-3 дня до заморозков проводят влагозарядковый полив, чтобы корни не пересохли.

Мифы и правда

  • Миф: зола бесполезна без химических удобрений.
    Правда: зола — богатый источник калия и фосфора, идеально подходит для клубники.

  • Миф: клубника переносит любую зиму без укрытия.
    Правда: бесснежные зимы убивают почки и снижают урожай.

  • Миф: чем больше усов, тем больше ягод.
    Правда: усы ослабляют материнский куст и уменьшают размер плодов.

3 интересных факта

  • Клубника закладывает цветочные почки уже в сентябре, поэтому уход осенью влияет на урожай лета.
  • Корни клубники выдерживают лишь кратковременные морозы до -10°C — без укрытия они погибают.
  • Зола не только удобряет, но и отпугивает слизней, защищая грядку естественным способом.

Исторический контекст

  • Первые методы осенней подготовки клубники появились в Европе в XVIII веке, когда её стали выращивать как культуру.
  • В России системный уход за клубникой прижился после 1950-х годов, когда появились первые зимостойкие сорта.
  • Сегодня практики ухода адаптируются под изменения климата: акцент смещается на мульчирование и воздушные укрытия.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
