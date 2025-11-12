Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Термокомпостеры ускоряют переработку отходов в 3 раза — специалисты
Шаман, Лепс и Буланова названы лучшими российскими певцами
Восточные специи меняют обычное рождественское печенье
Мозг после бургера: почему бег способен защитить его от последствий неправильной диеты
Уникальная советская станция "Орбита" может преобразить Новосибирск
Кошки способны освоить до 20 слов и сигналов — данные зоопсихологов
Гонорар Вани Дмитриенко вырос до 5 миллионов
Экспортная политика Китая меняется по редкоземельным элементам — The Wall Street Journal
Александра Морозова снимется в бразильском сериале

Секрет урожая без пустых грядок: что посадить в теплице вместе с основными овощами

9:13
Садоводство

Теплица может приносить больше, чем "огурцы+помидоры". Если использовать пространство рационально и подбирать культуры по темпу роста и требованиям, у "гигантов" найдётся место для десятка спутников. Такие посадки называют уплотнёнными или совместными: они экономят площадь, ускоряют первые сборы, снижают количество прополок и даже улучшают структуру почвы за счёт разных корней и мульчи. Главное — понимать, кого селить "в ноги", кого — по периметру, а кого — чередовать до или после основного урожая.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Томаты

Базовые принципы уплотнённых посадок в теплице

У закрытого грунта есть особенности: ограничённая циркуляция воздуха, стабильная влага, резкие скачки температуры днём и ночью. Здесь выигрывают скороспелые и компактные культуры, а также те, что не конкурируют с томатами и огурцами за свет и питание. Идеальная стратегия — нарастить два яруса: верхний занимают "долгожители" (индетерминантные томаты, огурцы на шпалере, перцы), нижний — быстрорастущие листья и корнеплоды. Часть культур лучше сеять до высадки томатов (весной), часть — после их первого массового съёма кистей (в конце лета).

Для контролируемого микроклимата пригодятся

  • капельный полив,
  • агроволокно,
  • притеняющая сетка,
  • термоприводы форточек,
  • биопрепараты от болезней,
  • удобрения с контролируемым высвобождением,
  • садовый инвентарь для точечного посева.

Что селить рядом с томатами и огурцами

Культура Место в теплице Сроки/роль Совместимость
Редис, дайкон, редька Междурядья, кромки Очень ранние/послесеяные Отлично с томатами, перцами; нейтрально с огурцами
Салаты, шпинат, рукола, мангольд Периметр, дорожки Быстрый лист Хорошо со всеми, кроме "жарких" фаз огурца (нужно притенение)
Лук на перо Междурядья 3-4 недели Хорошо с паслёновыми; нежелательно с бобовыми
Чеснок на перо Кромки 25-30 дней Как лук; не любит капусту и бобовые рядом
Пряные травы (укроп, петрушка, кинза, базилик, тимьян, розмарин, мята, мелисса) Пятна у шпалер Аромат+фитонцидная защита Хорошо с томатами и перцами; фенхель держать отдельно
Свёкла скороспелая Нижний ярус 75-110 дней или "пучок" Отлично с томатами, огурцами, кустовой фасолью
Пекинская капуста Пятна/дорожки Ранневесна/позднее лето Не любит длинный день; совместима с огурцами, горохом
Морковь короткоплодная Кромки Среднеранняя Хорошо с томатами, перцами, огурцами
Ранняя белокочанная Пятна по периметру 70-110 дней Нуждается в влаге; уживается с сельдереем, свёклой
Пак-чой, китайская горчица Междурядья 35-45 дней Хорошо в прохладу; убирать до жары
Кольраби Пятна 55-70 дней Компактна; не загущать у огурцов
Зелёный горошек карликовый У шпалер, отдельная зона Весна/осень Не рядом с луком/чесноком

Советы шаг за шагом: как разместить 10+ культур без ущерба

  1. Составьте план-грядку: верхний ярус — томаты/огурцы на шпалере; нижний — ленты 20-30 см для уплотнителей. Отдельно отметьте зоны доступа для ухода.
  2. Начните сезон с "быстрого старта": посейте редис, шпинат, салаты, лук на перо за 3-4 недели до высадки рассады томатов. Используйте агроволокно 17-23 г/м².
  3. После укоренения томатов подселите по кромкам мангольд, петрушку, базилик, кинзу. Душистые травы сдерживают тлю и белокрылку фитонцидами.
  4. В свободные "карманы" посадите короткоплодную морковь и свёклу на "пучок". Сеете реже, чем в открытом грунте — тени больше.
  5. Для огурцов устройте "холодные компаньоны": пак-чой/пекинскую капусту ранней весной или с середины июля. Дневной перегрев компенсируйте притеняющей сеткой 30-40%.
  6. Организуйте капельный полив: магистраль вдоль рядов + ответвления к кромкам; разнесите эмиттеры для листовых (0,5 л/ч) и корнеплодов (1 л/ч).
  7. Подкормки: для листовых — кальциевая селитра+магний в малообъёмных дозах; для корнеплодов — монофосфат калия в фазу завязывания "пучка"; для пряностей — органоминеральные "долгие" гранулы.
  8. Гигиена теплицы: нижние листья томатов удаляйте до 30-40 см, чтобы увеличить инсоляцию уплотнителям; проветривание — термопривод/ручное утро-вечер.
  9. Второй оборот: после уборки раннего редиса/лука подсейте зелень или морковь; после первой волны томатов подселите пекинку и шпинат в "осеннем" окне.
  10. Почвенный уход: мульча (агроволокно чёрное, солома, кокос) у кромок удержит влагу и снизит сорняки, а также уменьшит всплески болезней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Посев шпината в разгар длинного дня → стрелкование → сеять ранней весной и с середины лета; притенять.
  • Лук на перо рядом с горохом/фасолью → взаимное угнетение → развести по разным дорожкам.
  • Загущение у корнеплодов → "бородатые" корни, тонкие пучки → прореживание на 2-3 см, нормировка всходов.
  • Пекинка "в середине лета" без притенения → стрелка вместо кочана → ранняя весна/вторая половина лета, сетка 30-40%.
  • Единая схема полива для всех → водянка листьев у салатов/недолив томатам → раздельные контуры капли и индивидуальные таймеры.

А что, если места мало, а культур хочется много?

Работайте очередями. "Волна 1" (редис+лук+салат) освобождает кромки к высадке томатов; "волна 2" (морковь+свёкла+пряности) живёт до смыкания ботвы томатов; "волна 3" (пекинка+пак-чой+рукола) заходит после пика плодоношения. Дополнительно используйте вертикальные кассеты у торцов теплицы для пряностей и зелени.

Плюсы и минусы плотных посадок

Плюсы Минусы
Ранний и дополнительный сбор, рациональная площадь Сложнее проветривать, риск загущения
Живое мульчирование, меньше сорняков Требуется точная схема капли и света
Биосопровождение (ароматы, фитонциды) Планирование по срокам — как конструктор
Улучшение структуры почвы Нужно чаще санитарно обрезать нижние листья

FAQ

Какая дистанция от ствола томата до кромочной зелени?

20-30 см, чтобы свет проходил и было место для ухода и капли.

Можно ли держать лук на перо весь сезон?

Да, но высаживайте "волнами" каждые 2-3 недели, чтобы лист был нежным.

Как не "подкармливать" сорняки в кромках?

Используйте точечные подкормки (поливные лейки с узким носиком) и мульчу; общие проливы — минимально.

Мифы и правда

  • Миф: любую зелень можно держать всё лето в теплице.
  • Правда: на самом деле шпинат и многие крестоцветные уходят в стрелку при длинном дне и жаре.
  • Миф: уплотнители снижают урожай томатов.
  • Правда: при грамотной дистанции и обрезке нижних листьев конкуренции нет, а микроклимат даже стабильнее.
  • Миф: фенхель — лучший друг пряных гряд.
  • Правда: культура агрессивна и угнетает соседей, держите её отдельно.

Три полезных факта

  1. Короткоплодная морковь в теплице даёт "пучок" на 7-10 дней раньше, чем в ОГ, благодаря стабильной влажности.
  2. Базилик у томата не только ароматизирует, но и отпугивает тлю; кинза — белокрылку слабее.
  3. Свёкла на "лист" (бэби-лиф) — сверхбыстрый оборот: срез уже через 25-30 дней.

Исторический контекст

  1. Парники XIX века: ранняя листовая зелень под стеклом до основных культур.
  2. "Зелёная революция" XX века: капельный полив и удобрения пролонгированного действия облегчили уплотнение.
  3. XXI век: регулировка климата (термоприводы, притенение, биопрепараты) сделала микс-посадки нормой для хобби-теплиц.

Теплица — это не только шпалеры томатов и плети огурцов. Если мыслить ярусами и волнами, легко разместить 10+ культур без ущерба "фаворитам". Быстрые листовые закрывают "пустые окна", корнеплоды дают пучковый продукт, пряные травы работают живой защитой. Плюс — здоровая почва, экономия места и больше поводов зайти в теплицу с секатором и корзиной.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Казахстан
Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Шоу-бизнес
Музыкант Соловьёв посоветовал Шаману сменить репертуар
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Садоводство, цветоводство
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Поклонники бьют тревогу: Пугачёва готовится к шагу, о котором может пожалеть слишком поздно
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Последние материалы
Шаман, Лепс и Буланова названы лучшими российскими певцами
Восточные специи меняют обычное рождественское печенье
Мозг после бургера: почему бег способен защитить его от последствий неправильной диеты
Уникальная советская станция "Орбита" может преобразить Новосибирск
Кошки способны освоить до 20 слов и сигналов — данные зоопсихологов
Гонорар Вани Дмитриенко вырос до 5 миллионов
Секрет урожая без пустых грядок: что посадить в теплице вместе с основными овощами
Экспортная политика Китая меняется по редкоземельным элементам — The Wall Street Journal
Британия пытается остановить экспорт российских нефти и газа через Ла-Манш
Александра Морозова снимется в бразильском сериале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.