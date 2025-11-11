Цветы из бабушкиного палисадника снова в моде: за ними охотятся даже дизайнеры садов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Садоводство

Когда-то эти растения считались безнадёжно устаревшими. Они ассоциировались с палисадниками у старых домов, где цветы росли не ради моды, а просто "для души". Но время расставило всё на свои места: сегодня за теми же сортами снова охотятся коллекционеры, дизайнеры садов и просто любители растений.

Букет садовых цветов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Букет садовых цветов

Мода в садоводстве, как и в одежде, циклична. Ещё недавно все увлекались минимализмом и экзотикой, а теперь снова возвращаются к теплу, домашнему уюту и естественности. Именно поэтому георгины, гладиолусы и гвоздики снова стали желанными гостями на клумбах.

Георгины: от парадного цветника к пейзажному саду

Эти роскошные цветы когда-то символизировали достаток. В советские времена георгины были на каждом участке: огромные шапки лепестков, строгие ряды, тщательный уход. Но мода изменилась — цветоводы устали выкапывать клубни, сушить и хранить их всю зиму.

Сегодня георгин вернулся, но в другом облике. Современные сорта стали мягче и естественнее: нежные кремовые, пудровые и бордовые оттенки заменили яркие контрастные тона. Теперь георгины не выставляют на передний план, а вплетают в пейзажные композиции — рядом с злаками, космеей или лавандой.

Популярные сорта:

  • Café au Lait — крупные кремовые цветы с шелковыми лепестками.
  • Cornel Bronze — бархатистый бронзовый оттенок, устойчивый к ветру.
  • Jowey Winnie — компактный куст с розово-абрикосовыми головками.

Совет: георгины любят рыхлую, удобренную почву и регулярный полив, а на зиму клубни нужно обязательно выкопать и хранить в сухом торфе.

Гладиолусы: от учительских букетов к акварельным акцентам

Когда-то гладиолусы ассоциировались исключительно с 1 сентября. Их строгие стебли и плотные ряды лепестков выглядели чересчур парадно. Садоводы отказались от них, посчитав слишком "официальными".

Но селекционеры сделали чудо — новые гладиолусы стали ниже, грациознее и тоньше. Цветки теперь напоминают орхидеи, а окраска варьируется от жемчужной до лаймовой.

Рекомендованные сорта:

  • Priscilla — бело-розовые лепестки с перламутровым блеском.
  • Purple Flora — насыщенный фиолетовый оттенок.
  • Green Star — необычный светло-зеленый сорт.

Современные гладиолусы хорошо смотрятся в "естественных" садах, где растения не выстраиваются по линейке. Для поддержки стеблей используйте бамбуковые колышки или декоративные сетки.

Гвоздики: аромат прошлого и утончённый шарм

Пряный аромат гвоздики знаком каждому, кто хоть раз держал её в руках. В прошлом эти цветы ассоциировались с праздниками, но постепенно были вытеснены бездушными импортными клонами без запаха.

Теперь гвоздики вернулись в сады в новом виде: кружевные края лепестков, приглушённые оттенки и устойчивость к жаре сделали их любимцами дизайнеров. А аромат — всё тот же, насыщенный и узнаваемый.

Лучшие сорта:

  • Gran's Favourite - бело-розовые цветы с тёмной каймой.
  • Devon Starlet - нежно-лососевые оттенки.
  • Mrs Sinkins - классическая белая гвоздика с сильным запахом.

Чтобы гвоздики цвели всё лето, удаляйте увядшие бутоны и подкармливайте удобрением для цветущих культур раз в две недели.

Мальвы: символ простоты и силы

Мальвы — неотъемлемая часть старинных садов. Эти рослые растения с крупными бархатными цветками десятилетиями украшали деревенские заборы. Со временем их вытеснили модные туи и ровные бордюры, но сейчас интерес к мальве возвращается.

Современные сорта удивляют богатством оттенков — от почти чёрного до персикового. Их ценят за выносливость и способность цвести всё лето без особого ухода.

Попробуйте посадить:

  • Nigra - редкий сорт с глубоким бордовым оттенком.
  • Halo Apricot - тёплые персиковые цветы.
  • Chater's Double Pink - махровые розовые лепестки.

Совет: мальва любит солнечные места и лёгкие почвы. Высокие стебли можно подвязать к опоре, чтобы защитить от ветра.

Циннии: энергия и радость цвета

Эти "городские" цветы в прошлом украшали почти каждую клумбу. Яркие, аккуратные и стойкие, они долго считались слишком простыми. Но сейчас, когда флористы ищут живые эмоции и естественность, циннии снова на волне популярности.

Современные сорта отличаются разнообразием форм и тонов — от лаймового до винного. Лепестки нередко закручены, как у георгинов, и играют полутонами.

Популярные разновидности:

  • Queen Lime Orange - необычная лимонно-оранжевая окраска.
  • Benary's Giant Wine - крупные цветки цвета красного вина.
  • Oklahoma Salmon - нежный лососевый оттенок, устойчивый к выгоранию.

Циннии хороши для букетов и не требуют сложного ухода: достаточно солнца и регулярного полива.

Душистый горошек: аромат возвращает в детство

Когда-то его сажали у веранд и беседок, но из-за короткого цветения и необходимости опоры растение вышло из моды. Сегодня всё изменилось: старинные сорта снова на расхват.

Флористы особенно ценят душистый горошек за пастельные оттенки и нежный запах. Он идеально подходит для букетов в стиле cottage garden — естественных, немного небрежных, но душевных.

Рекомендуемые сорта:

  • Matucana - тёмно-фиолетовые цветы с густым ароматом.
  • Cupani's Original - старинный сорт, выведенный ещё в XVII веке.
  • April in Paris - кремово-розовые лепестки с лавандовым оттенком.

Секрет успеха — посев в холодную землю ранней весной и регулярное удаление увядших бутонов: тогда горошек цветёт дольше и обильнее.

Советы

  1. Подберите солнечное место с плодородной почвой.
  2. Смешивайте высокие и низкие сорта для естественного эффекта.
  3. Используйте мульчу — она сохранит влагу и уменьшит прополку.
  4. Для поддержания длительного цветения подкармливайте растения органическими удобрениями.
  5. Не бойтесь совмещать старинные сорта с современными — они прекрасно гармонируют.

Мало места на участке

Если у вас мало места, попробуйте миниатюрные сорта: карликовые георгины, низкорослые мальвы и компактные циннии. Они легко помещаются даже в контейнеры на балконе, создавая ощущение настоящего сада в миниатюре.

FAQ

Как выбрать сорта для начинающих садоводов?
Выбирайте устойчивые виды: циннии, гвоздики, мальвы. Они прощают ошибки в уходе и радуют обильным цветением.

Сколько стоит посадочный материал?
Семена стоят от 40 до 150 рублей за пакет, а клубни георгинов или гладиолусов — от 200 рублей за штуку.

Что лучше: старинные или современные сорта?
Лучше сочетание. Старые сорта сохраняют аромат и характер, новые — дают устойчивость и насыщенные цвета.

Мифы и правда

  • Миф: георгины слишком капризны.
    Правда: современные сорта неприхотливы, главное — вовремя выкапывать клубни.
  • Миф: гвоздика не подходит для сада.
    Правда: она цветёт всё лето и отлично переносит жару.
  • Миф: душистый горошек цветёт слишком мало.
    Правда: при регулярном уходе он радует букетами до августа.

Эти цветы — часть нашей культурной памяти. Их выращивали наши бабушки, украшали ими дворы и делали букеты к праздникам. Сегодня мы возвращаемся к этим растениям не из ностальгии, а из стремления к гармонии: они делают сад живым и настоящим.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
