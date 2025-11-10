Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хруст и сочность — в каждой порции: рецепт, который возвращает вкус настоящей домашней кухни
ЦБ держит интригу: быть или не быть снижению ключевой ставки
Аптечная иллюзия: таблетки вредят больше вируса — сезонная ловушка, в которую попадают миллионы
Попрощайтесь с лишними звонками: один трюк, который перевернёт вашу борьбу со спамом
Возраст даёт о себе знать: Лазарев не удержался от шутки в адрес Кудрявцевой на шоу Аватар
Выливаете не средство, а деньги: копеечный порошок заменяет целую полку бытовой химии
Когда Дубай проигрывает снегу: история, которая напомнила, что счастье не продаётся в турагентстве
С маркетплейсов массово скупают ручки для удаления родинок: почему эта покупка может стать фатальной
Семейные узы Очень странных дел: кто стал крёстным отцом дочери Милли Бобби Браун

Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников

5:09
Садоводство

Когда осень подходит к концу, большинство садоводов сосредотачиваются на уборке урожая и подготовке грядок к зиме. Но есть один простой, почти бесплатный способ улучшить почву и снизить количество сорняков — использование обычного картона. Этот экологичный материал способен творить чудеса, если правильно его применить в саду.

Картонная защита от сорняков в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картонная защита от сорняков в огороде

Зачем нужен картон в саду

Картон действует как мульча и укрывной материал. Он подавляет рост сорняков, сохраняет влагу и защищает почву от выветривания. Под слоем картона создаются благоприятные условия для червей и микроорганизмов, которые за зиму успевают превратить органику в плодородный гумус.

Кроме того, картон не пропускает свет, а значит, сорняки под ним просто погибают. Весной, когда вы снимаете укрытие или заделываете остатки картона в землю, почва уже рыхлая и питательная — готова к посадкам без лишней перекопки.

"Картон помогает восстановить почву без химии", — отметил агроном Сергей Орлов.

Как выбрать подходящий картон

Не всякий картон одинаково полезен. Лучше всего подходит коричневый упаковочный без глянца и печати. Нельзя использовать картон с ламинированным покрытием, краской или скотчем — такие материалы не разлагаются и могут навредить растениям.

Также избегайте картона из-под пиццы и напитков — жир и остатки еды привлекают грызунов. Идеальный вариант — листы от коробок с бытовой техникой, крупной мебели или обуви.

Как правильно уложить картон в саду

  1. Уберите крупные растения и сорняки, чтобы поверхность была ровной.

  2. Расстелите картон внахлест, чтобы не оставалось щелей.

  3. Обильно полейте — так материал быстрее "прилипнет" к земле.

  4. Засыпьте сверху слоем органики: опавшими листьями, соломой, торфом или компостом.

  5. Оставьте укрытие до весны — за это время начнётся естественное разложение.

Такой способ особенно удобен для ленивого компостирования: можно высыпать сверху кухонные отходы и прикрыть их мульчей — запаха не будет, а земля станет богаче.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование ламинированного картона.
    Последствие: замедленное разложение и токсичные остатки.
    Альтернатива: обычный упаковочный картон без краски.

  • Ошибка: отсутствие полива перед укладкой.
    Последствие: картон сдувает ветром, и он не прилипает к почве.
    Альтернатива: тщательно пролейте перед мульчированием.

  • Ошибка: слишком тонкий слой.
    Последствие: сорняки пробиваются наружу.
    Альтернатива: укладывайте два слоя картона и добавляйте сверху мульчу.

А что если использовать картон в теплице

В теплицах картон особенно полезен: он сохраняет влажность и защищает корни растений от переохлаждения. Весной можно просто прорезать отверстия и высаживать рассаду прямо через картон. Он станет частью почвенного слоя, не требуя дополнительной уборки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный материал Требует регулярного увлажнения
Подавляет сорняки Не подходит для кислых почв
Удерживает влагу Может привлекать слизней
Улучшает структуру почвы Разлагается неравномерно
Дешёвый и доступный Нужен контроль за составом картона

Советы шаг за шагом

  1. Соберите картон заранее — пока магазины и соседи не выбросили коробки.

  2. Храните листы в сухом месте, чтобы они не отсырели.

  3. Осенью, перед заморозками, укройте грядки.

  4. Добавьте сверху слой листьев или навоза — для тепла и питания.

  5. Весной перекопайте участок вместе с остатками картона — получите рыхлую плодородную землю.

FAQ

Как выбрать картон для сада?
Выбирайте плотный, неокрашенный, без глянца и клеевых лент.

Сколько слоёв нужно?
Достаточно 2-3 слоя, чтобы полностью перекрыть свет сорнякам.

Можно ли класть картон под деревья?
Да, особенно под молодые — он помогает удерживать влагу и защищает корни от промерзания.

Мифы и правда

Миф: картон портит почву.
Правда: наоборот, он улучшает её, создавая гумусный слой.

Миф: под картоном заводятся вредители.
Правда: если добавить мульчу и не использовать жирный картон, проблем не будет.

Миф: картон не разлагается.
Правда: обычный картон без плёнки полностью перегнивает за 4-6 месяцев.

Три интересных факта

  1. В одной коробке из-под холодильника содержится около 700 г целлюлозы — ценного материала для почвенных бактерий.
  2. Картон помогает удерживать до 40% больше влаги в почве зимой.
  3. Под слоем картона температура земли в морозы может быть выше на 3-4 °C.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Мальтипу — новая звезда домашних питомцев: что стоит за ростом популярности этой породы
Домашние животные
Мальтипу — новая звезда домашних питомцев: что стоит за ростом популярности этой породы
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Красота и стиль
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Наука и техника
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин ЦРУ против MI-6: как конспирология формирует новые политические реалии Юрий Бочаров
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Семейные узы Очень странных дел: кто стал крёстным отцом дочери Милли Бобби Браун
Пополнение в семье Гай Германики: 17-летняя Октавия родила дочь – реакция режиссёра
Минимализм без скуки: дуэты, в которых чёрные брюки выглядят как с подиума
Капризы погоды больше не страшны: Россия делает ставку на новые сорта с уникальными свойствами
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Чёрная машина как пылесборник на колёсах: почему идеальный вид начинается не с мойки
Этот салат заставит всех спрашивать у вас рецепт: секретный состав, который покоряет с первого укуса
Красивый, но коварный: ковёр, который выглядит идеально, но скрывает тысячи аллергенов
Орбита стала минным полем: чем обернулось столкновение китайского корабля с космическим мусором
Питомцы делают нас людьми: как ежедневная ответственность за собаку вытесняет эгоизм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.