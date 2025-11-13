Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливудские слои остаются на пике моды в 2026 году, уверены стилисты
Ясень, дуб и ива — лучшие деревья для осушения участка
Стирка полотенец при 30–40 °C не устраняет запах сырости — данные специалистов
Какие симптомы указывают на скрытую боль у собаки
Мёд делает вкус запечённой тыквы ярче
Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина
Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться
Васильев рассказал о незабываемой встрече с Людмилой Гурченко

Белое покрывало с подвохом: почему снег не всегда спасает деревья, а иногда губит их

Садоводы рекомендуют стряхивать снег с ветвей после снегопада
0:06
Садоводство

Когда наступает зима, садоводы обычно встречают снег с радостью: он защищает корни от промерзания, удерживает влагу и создаёт комфортный микроклимат для деревьев. Но не всегда белое покрывало приносит пользу. Иногда именно снег становится причиной проблем, особенно если пренебречь правилами зимнего ухода за садом. 

Защита косточковых деревьев от подопревания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Защита косточковых деревьев от подопревания

Когда снег превращается из друга во врага

Снег — природный изолятор, но при неправильных действиях садовода он может стать источником повреждений. Одна из частых ошибок — притаптывание сугробов у стволов деревьев. Делают это с благими намерениями: чтобы снег не таял слишком быстро и образовывал влагу для весеннего питания. На деле получается обратное — плотный наст превращается в ледяную корку, перекрывающую доступ воздуха к корням и способствующую выпреванию.

Кроме того, ледяная корка затрудняет проникновение талой воды в почву. В результате корневая система остаётся без полноценного увлажнения, а весной деревья встречают сезон ослабленными.

Опасность снежных навалов и заборных сугробов

Высокие насыпи вдоль забора — ещё одна ловушка. Они становятся удобной "трассой" для зайцев и других животных, которые без труда перебираются через ограду в поисках пищи. Если рядом растут смородина, крыжовник, жимолость или малина, то густые ветви задерживают снег особенно сильно. В итоге даже колючая изгородь не спасает — вредители легко проходят по плотному насту.

Чтобы не дать им шанса, стоит регулярно расчищать пространство снаружи участка. Это не только снизит риск визита нежеланных гостей, но и позволит воздуху свободно циркулировать у основания кустов.

Как снег ломает молодые саженцы

Снегопады часто приводят к механическим повреждениям. Молодые деревья и кусты с тонкими ветками особенно уязвимы. Под тяжестью мокрого снега ветви гнутся, трескаются и ломаются. После оттепелей, когда снег становится тяжелым, риск возрастает многократно.

Чтобы этого избежать:

  1. После сильных снегопадов стряхивайте снег с ветвей, особенно у молодых растений.

  2. Подвязывайте гибкие побеги к опорам.

  3. Для саженцев используйте защитные колья — они помогут удерживать форму кроны.

Сравнение: естественная защита и ручное вмешательство

Метод Преимущества Недостатки
Естественное снегозадержание (кусты, изгородь) Сохраняет влагу, защищает от морозов Может привлечь грызунов
Притаптывание снега Минимум усилий, быстрое выполнение Образует лед, мешает аэрации
Расчистка сугробов у забора Предотвращает визиты вредителей Требует регулярности
Стряхивание снега с ветвей Сохраняет целостность побегов Необходимо делать после каждого снегопада

Советы шаг за шагом

  1. Следите за температурными колебаниями — после оттепелей снег становится особенно опасным.

  2. Убирайте наледь вокруг стволов, чтобы не образовывалась "ловушка" для влаги.

  3. Проверяйте опоры и подвязки — ветер и снег могут ослабить их фиксацию.

  4. В конце зимы рыхлите снег у корней, чтобы талая вода весной лучше впитывалась.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: притоптали снег у деревьев.
    Последствие: образование ледяной корки, выпревание.
    Альтернатива: рыхлое укрытие мульчей или лапником.

  • Ошибка: не убрали сугробы у забора.
    Последствие: проникновение зайцев.
    Альтернатива: регулярная расчистка и установка защитной сетки.

  • Ошибка: не сняли снег с ветвей.
    Последствие: обломы побегов.
    Альтернатива: лёгкое постукивание палкой с мягким концом.

А что если снег уже повредил деревья

Если вы заметили трещины на коре или сломанные ветви — не откладывайте обработку. Подрежьте повреждённые участки секатором, замажьте садовым варом, а в сильные морозы оберните штамб мешковиной. Весной сделайте ревизию и при необходимости проведите санитарную обрезку.

Плюсы и минусы зимнего снега в саду

Плюсы Минусы
Защищает корни от промерзания При избытке ломает ветви
Сохраняет влагу в почве Может способствовать выпреванию
Сдерживает сорняки Привлекает вредителей через сугробы

FAQ

Как понять, что снег вредит деревьям?
Если на коре появились трещины, а ветви деформированы — снег стал слишком плотным и тяжёлым.

Когда нужно убирать снег с ветвей?
Сразу после снегопада, пока он рыхлый и не превратился в лёд.

Что делать с сугробами у забора?
Регулярно расчищать, особенно с внешней стороны, чтобы не допустить прохода животных.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше снега, тем лучше для сада.
    Правда: важно не количество, а структура. Плотный снег без воздухообмена опасен.

  • Миф: притоптанный снег защищает от промерзания.
    Правда: он превращается в лед, ухудшая зимовку.

  • Миф: животные не придут, если есть забор.
    Правда: при высоких сугробах забор становится лишь символическим препятствием.

Исторический контекст

Раньше садоводы активно применяли снегозадержание с помощью еловых веток и хвороста. Эти методы до сих пор актуальны, особенно в северных регионах. Современные садоводы дополняют их пластиковыми сетками и защитными экранами, что делает уход безопаснее.

3 интересных факта

  1. Один кубометр свежего снега содержит до 100 литров воды.

  2. Толщина снежного покрова на солнечной стороне участка всегда меньше из-за теплового отражения.

  3. Плотность снега может меняться в пять раз за зиму, поэтому уход требуется постоянный.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тонколистный пион включён в Красную книгу России — Минприроды РФ
Садоводство, цветоводство
Тонколистный пион включён в Красную книгу России — Минприроды РФ
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Красота и стиль
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Последние материалы
Мёд делает вкус запечённой тыквы ярче
Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина
Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться
Васильев рассказал о незабываемой встрече с Людмилой Гурченко
Возлюбленный Мадонны сделал предложение с футбольным кольцом
Россияне против грабительских ипотек — "Финансы Mail"
В Квинсленде найдены редкие яйца вымерших крокодилов
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Фильтрация отзывов по ключевым словам помогает выбрать чистый отель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.