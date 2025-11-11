Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теледоктор Александр Мясников отказался работать в США
Смесь колы, соды и соли эффективно удаляет нагар со сковороды
Салат "Скандинавская сказка" сохраняет вкус до двух суток
От чайной ложки до остановки сердца: чем опасен модный мёд для потенции из онлайн-витрин
Звёзды под капельницей: зачем Александр Емельяненко лёг в рехаб вместе с Волочковой
Питание и стресс влияют на выпадение шерсти у кошек — ветеринары
Эта программа разрушает барьеры: руки становятся сильнее с каждой неделей
Факты о световых годах: мифы, правда и масштабы космоса
Концерт Монеточки* после отёка Квинке может быть последним

Темные оттенки в саду: растения с почти черными листьями, наполняющие сад загадочной атмосферой

6:12
Садоводство

Черный цвет в растениях — это не самый очевидный выбор для садоводов, но если вы хотите добавить в ваш сад элементы мистики, элегантности и загадочности, растения с темными листьями станут отличным выбором. Они способны выделить ваш цветник, придавая ему уникальность и глубокую атмосферу.

Темнолистные растения в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Темнолистные растения в саду

1. Гейхера: многолетний спутник темных садов

Гейхеры — это род многолетних травянистых растений семейства Камнеломковые. Эти растения характеризуются длинночерешковыми листьями, которые могут быть как яркими и цветущими, так и необычайно темными. Среди них особенно выделяются сорта с почти черными листьями. Все они различаются по оттенкам, от насыщенного темного шоколада до глубоких фиолетовых и бордовых оттенков.

Некоторые популярные сорта гейхеры с темными листьями включают:

  • Black Pearl (Черная жемчужина): образует компактную розетку с черными блестящими листьями и фиолетово-розовой обратной стороной.

  • Black Forest Cake: листья темного шоколадного цвета с волнистым краем.

  • Black Beauty (Черная красавица): листья бордового оттенка, почти черные, с кудрявыми краями.

  • Obsidian: листья черного цвета с глянцевой поверхностью, которые сохраняют свой оттенок в течение всего сезона.

Эти растения прекрасно себя чувствуют в полутени и могут добавить загадочности любому саду.

2. Колеус: яркие пятна среди темных оттенков

Колеус — это растение, известное своей яркой окраской и разнообразием оттенков. Он идеально подходит для того, чтобы создать контраст в саду, смешивая насыщенные темные листья с яркими пятнами. Сорта, такие как Black Beauty (Черная красавица) и Dragon Black (Черный дракон), имеют листья темно-фиолетового и черного цвета с вкраплениями ярких оттенков.

Эти растения требуют яркого света для поддержания темных оттенков листвы. В тени листья могут потерять свою насыщенность, становясь более блеклыми.

3. Бузина черная: темные ягоды и листья

Бузина черная, или черная бузина, известна своими темными ягодами, но некоторые сорта также имеют темные листья. Это многолетний кустарник с ажурными листьями, который будет особенно хорош в саду, если вы хотите добавить ему загадочности. Сорта, такие как Black Lace (Черное кружево) и Black Tower (Черная башня), обладают черно-фиолетовыми листьями и красивыми цветами, которые меняют оттенки в зависимости от времени года.

4. Пузыреплодник: темные листья с красными плодами

Пузыреплодник — декоративный кустарник, который меняет свою окраску в течение года. В зависимости от сорта, его листья могут быть от темно-красных до почти черных, а осенью они становятся еще темнее. Сорта, такие как Diabolo (Диаболо) и Little Devil (Литл Дэвил), имеют пурпурно-черные или бордовые листья, которые придают растению великолепный вид в любое время года.

5. Листоколосник: черные стебли и листья

Листоколосник — это растение, которое иногда называют "черным бамбуком" из-за его внешнего сходства с настоящим бамбуком. Хотя он растет на юге Китая и может вырасти до 20 метров, его декоративные разновидности с черными стеблями и листьями становятся отличным дополнением к саду. Сорта, такие как Phyllostachys Nigra (черный бамбук), имеют темные стебли и листья, которые делают их уникальными.

Советы по уходу за темными растениями в саду

  1. Выбор места: все растения с темными листьями, как правило, лучше растут при умеренном солнечном свете или в полутени. Переизбыток солнца может сделать листья менее насыщенными.

  2. Полив и почва: темные растения любят влажную, хорошо дренированную почву. Не забывайте поливать их в сухую погоду, но избегайте застоя воды, чтобы избежать гниения корней.

  3. Защита от морозов: некоторые темнолистные растения, такие как листоколосник, требуют защиты от сильных морозов, особенно в регионах с холодными зимами.

Плюсы и минусы темных растений

Плюсы Минусы
Уникальный внешний вид Могут потерять насыщенность в тени
Подходят для создания контрастных акцентов Требуют определенных условий для хорошего роста
Могут быть устойчивыми к жаре и засухе Некоторые виды требуют защиты зимой
Прекрасно смотрятся в современных и экзотических садах Могут быть более требовательными к освещению

FAQ

  1. Как выбрать подходящие темнолистные растения для сада?
    Выбирайте растения, которые подходят для вашего климата и освещенности. Многие темные растения предпочитают полутень.

  2. Можно ли вырастить темнолистные растения в контейнерах?
    Да, многие сорта, такие как листоколосник и гейхера, отлично растут в контейнерах.

  3. Когда лучше сажать растения с темными листьями?
    Лучше всего сажать их весной, когда земля достаточно прогрета и растения могут быстро укорениться.

Интересные факты

  1. Гейхеры могут менять цвет своих листьев в зависимости от сезона — зимой их листья становятся еще темнее.

  2. Колеус может быть не только темным, но и ярким — его листья часто бывают двух- и трехцветными.

  3. Пузыреплодник меняет свой цвет не только в зависимости от сезона, но и от уровня освещенности.

Исторический контекст

Темные растения использовались в садах с древности, когда садоводы стремились создавать контрасты и придавать участку загадочный и мистический вид. Черные и темные оттенки в растениях часто ассоциировались с таинственностью и силой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Наука и техника
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Садоводство, цветоводство
Не навоз и не компост: осенний трюк с картоном удивит даже бывалых дачников
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Дочь Андрея Кончаловского вышла замуж без пышного торжества
Косметологи назвали главный тренд в уходе за кожей
Стоимость замены бокового стекла выше из-за сложности установки
Когда теплица превращается в баню: один приём спасает томаты от гибели на жаре
Обезболивающие стали как жвачка: привычка глотать таблетки заканчивается токсическим гепатитом
Запекаем квашеную капусту по-новому: густое рагу, которое становится вкуснее на следующий день
Военная пенсия: как стаж и звание влияют на размер выплат
Кошки улучшают настроение и снимают стресс у владельцев
Дибров под прицелом: как Полина Диброва отреагировала на пикантные кадры с бывшим мужем
Снежное утепление полов повышает температуру в доме на 5°C
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.