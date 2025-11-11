Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкий путь к телу мечты оказался ловушкой: тайна, спрятанная в простом числе
Белая эмульсия в моторе возникает из-за конденсата
Психолог Бенетт назвала причины и признаки выгорания
Собчак похвасталась подарками на 44-летие: ювелирные украшения и клатч от Киркорова
Древние мастера спрятали свой храм на 6 метров под землю — и почему никто не знал о нём 3000 лет
Зачем нужна собака, если есть эти кошки: породы, которые ходят хвостиком и ждут у двери
Кондиционер здесь ни при чём: простой трюк возвращает полотенцам мягкость как в отеле
Кофе пролили — а ковер стал чище: лайфхак, который переворачивает логику уборки
Сидни Суини рассказала, как меняла тело для ролей: испытание на прочность

От скучного уголка до сада мечты: одно решение заставит ландшафт заиграть по-новому

Высокие клумбы своими руками: идеи и пошаговая инструкция
1:36
Садоводство

Осень — время, когда сад наконец замолкает, а у садоводов появляется передышка. Это лучший момент, чтобы взглянуть на участок свежим взглядом и решить, чего ему не хватает. Может, уютной лавочки под яблоней, новой арки для клематиса… или оригинальной высокой клумбы, которая станет центром композиции?

Высокая клумба в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Высокая клумба в саду

Высокие клумбы позволяют не только разнообразить пейзаж, но и подарить растениям лучшие условия. Они быстрее прогреваются весной, защищают корни от переувлажнения и превращают уход за садом в удовольствие.

Почему стоит сделать приподнятую клумбу

Главное преимущество высокой клумбы — её универсальность. На ней можно выращивать растения, которые не любят переувлажнения: лаванду, очитки, гвоздику, шиловидные флоксы, синеголовник, а также многие злаки и суккуленты.

Такая конструкция помогает добавить участку объёма, создаёт естественную террасность и декоративный акцент. К тому же за клумбой проще ухаживать — не нужно наклоняться, чтобы прополоть или полить растения.

Как и у приподнятых грядок, у высокой клумбы есть приятный бонус: почва в ней прогревается быстрее, поэтому цветение наступает раньше и длится дольше.

Варианты высоких клумб

Готовые конструкции из ДПК

Самый быстрый способ — купить готовую сборную клумбу из древесно-полимерного композита. Формы бывают любые: от квадратов и прямоугольников до пирамидальных каскадов. Длина и высота задаются при заказе, а материал устойчив к влаге и не требует ежегодной обработки.

Вазоны из бетона или керамики

Если нужен компактный вариант, подойдут широкие вазоны высотой 30-50 см. Они сохраняют влагу, устойчивы и подходят для растений, зимующих под снегом. Важно, чтобы внизу были дренажные отверстия.

Камень, кирпич и габионы

Для прочности и выразительности лучше использовать натуральные материалы:

  • выложить стенки из камня, скрепив цементом;
  • сделать габион — сетку, наполненную камнями;
  • отлить каркас из бетона в форме старого таза или ванночки.

Такие клумбы служат десятилетиями и выглядят как часть природного рельефа.

Дерево и подручные материалы

Дерево требует защиты от влаги, но придаёт клумбе уют. Используйте брус, спилы, старые бревна, пни. Перед засыпкой грунта обработайте их антисептиком и пропиткой от гниения.

На маленьких участках можно импровизировать: создать цветник в старой тележке, деревянном корыте, металлическом тазу или даже из строительных палет. Такие конструкции легко перемещать, меняя акценты в саду.

Как построить высокую клумбу своими руками

  1. Выбор места и размеров. Отметьте границы колышками и натяните шпагат.

  2. Подготовка площадки. Снимите верхний слой почвы. Для кирпича и камня — просто выровняйте участок, для деревянных стенок выкопайте канавку до 50 см и укрепите опоры.

  3. Создание основания. На дно уложите дренаж — слой щебня, веток или песчано-гравийной смеси.

  4. Изоляция от сорняков. Поверх дренажа постелите плотный геотекстиль или картон.

  5. Засыпка слоёв. Вниз — грубый дренаж, сверху — плодородная почва. Для суккулентов добавьте песок, гравий и золу; для влаголюбивых культур — торф, компост и перегной.

  6. Заполнение. Почву засыпают, не доходя 5-10 см до края, чтобы при поливе вода не переливалась.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: слишком тонкий слой почвы.
    Последствия: растения плохо укореняются и быстро пересыхают.
    Альтернатива: насыпьте минимум 30 см плодородной земли, для крупных растений — до 50 см.
  • Ошибка: отсутствие дренажа.
    Последствия: застой воды и загнивание корней.
    Альтернатива: используйте щебень или гравий на дне слоем не менее 10 см.
  • Ошибка: не учитывать освещение.
    Последствия: растения вытягиваются и теряют декоративность.
    Альтернатива: для солнечных мест подойдут лаванда, очитки, тимьян; для тени — хосты, астильбы, медуница.
  • Ошибка: неправильно подобранные материалы.
    Последствия: клумба деформируется и разрушается.
    Альтернатива: для долговечности выбирайте бетон, кирпич, ДПК или обработанное дерево.

Как подобрать растения для высокой клумбы

Чтобы цветник радовал весь сезон, комбинируйте культуры с разными сроками цветения. Весной посадите луковичные — тюльпаны, нарциссы, крокусы. Летом — флоксы, гвоздики, лаванду, а осенью — астры или седумы.

В композиции с круговым обзором низкорослые виды (флоксы, очитки) располагают по краям, высокие — в центре. Если клумба стоит у стены или забора, наоборот — крупные растения помещают на задний план.

Для аромата можно добавить пряные травы: шалфей, тимьян, розмарин, мяту. А на солнечных участках — даже клубнику, землянику и миниатюрные хвойные.

Как подчеркнуть цвет и форму

  • Контраст: сочетайте синие и жёлтые, розовые и кремовые тона.
  • Монохром: посадите растения одного цвета, но разных оттенков — например, сиреневый, лиловый и фиолетовый.
  • Фон: на фоне кирпичных стен лучше смотрятся голубые и белые цветы, а у светлого забора — ярко-красные или бордовые.

Уход за высокой клумбой

После посадки полейте растения и замульчируйте почву корой, щепой или галькой. Осенью, перед морозами, укройте многолетники лапником или сухими листьями. Весной просто снимите укрытие — и клумба снова засияет красками.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Раннее цветение и быстрое прогревание почвы Требует больше почвы и дренажа
Удобство ухода — меньше наклонов и сорняков Необходимость ежегодной подсыпки
Декоративность и вариативность форм При длительных засухах нужен частый полив

FAQ

Можно ли делать высокую клумбу осенью?
Да. Осенью удобно построить конструкцию и подготовить почву, а весной высадить растения.

Какой высоты должна быть клумба?
Оптимально 30-50 см. Если планируете крупные растения — до 60 см.

Как защитить почву от вымывания?
Используйте геотекстиль и не доводите уровень почвы до края на 5-10 см.

Мифы и правда

Миф: высокая клумба требует сложного ухода.
Правда: наоборот — она облегчает прополку, полив и обрезку.

Миф: такие клумбы подходят только для больших участков.
Правда: мини-клумбы отлично смотрятся даже на балконах и террасах.

Миф: дерево быстро сгниёт.
Правда: обработанное антисептиком дерево служит 7-10 лет.

3 интересных факта

  1. Первые приподнятые клумбы появились ещё в монастырских садах Европы в XVI веке.

  2. В Англии подобные цветники называли "herb beds" — на них выращивали лекарственные травы.

  3. Современные дизайнеры используют высокие клумбы для зонирования участка и создания "зеленых островков" у террас.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Еда и рецепты
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хороших костей и метаболизма: новая формула фитнеса
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Последние материалы
Зачем нужна собака, если есть эти кошки: породы, которые ходят хвостиком и ждут у двери
Кондиционер здесь ни при чём: простой трюк возвращает полотенцам мягкость как в отеле
Кофе пролили — а ковер стал чище: лайфхак, который переворачивает логику уборки
Сидни Суини рассказала, как меняла тело для ролей: испытание на прочность
Будь проклят день: что дочь Михаила Задорнова сказала в годовщину смерти отца
В горах Эфиопии нашли уникальных горных обезьян
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить
Хватит обдирать: в Германии объявили войну арендным махинациям
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Руководство по выбору парфюма в подарок: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.