Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суставы после 40 объявляют ультиматум: какие виды спорта продлевают активность, а какие приближают визит к ортопеду
Гигантская колония подо льдом: как рыбы выживают в экстремальном холоде
От фруктов до сока: как получить лучший гранатовый сок с минимальными усилиями
Великобритания увеличила импорт из России на £80 млн: авиатехника попала под расследование санкций
Яркость обманчива: чем опасны продукты с синтетическими красителями для маленьких детей
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Пыль оседает, пока мы спим: простые шаги, которые спасут дом от невидимого врага
Сандра — это катастрофа: как старшая дочь Павлиашвили умеет без единой просьбы добиваться своего
Вы тратите деньги на средства от чёрных точек — и сами того не замечая, вредите коже

Розы готовятся к зиме, как к экзамену: шанс на второе цветение получают только отличницы

8:36
Садоводство

Роза — не тот случай, когда "посадил и забыл". Во второй половине сезона у неё свои потребности: санитария после первого цветения, корректная обрезка, смена рациона подкормок, точечная защита от болезней и вредителей, подготовка к зиме. Хорошая новость: если разобрать уход по этапам и заранее собрать нужный инвентарь (секатор, садовые перчатки, опрыскиватель, мульча, укрывной материал, фунгицид, инсектицид, удобрение), всё превращается в понятную и несложную систему.

Роза в заморозки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роза в заморозки

Подкормки во второй половине сезона: как сменить "меню"

Весной розы "едят" больше азота и органики; к первому цветению смещаемся к фосфору и калию. У ремонтантных в июле-августе небольшой азот после обрезки помогает нарастить ветви, но без фанатизма: цель — заложить прочный куст и вторую волну, а не "разжиреть".

  • Универсальная связка на июль-август: комплексное удобрение для роз (макро+микро в хелатной форме) по инструкции + фосфорно-калийная поддержка (монофосфат калия или суперфосфат + сульфат калия, ориентир: по 1 ст. л. на 10 л).
  • Если не хотите разводить и проливать — используйте гранулы пролонгированного действия "для роз": внесли в приствольный круг (≈30 г/м²), закрыли мульчей — и 1,5-2 месяца питание идёт равномерно. Это удобно на больших розариях.

Защита от болезней и вредителей

  • Болезни второй половины лета: мучнистая роса, чёрная пятнистость, ржавчина. После первой волны — системный фунгицид; препарат чередуйте раз в 2-3 обработки.
  • Вредители: тля, трипсы, паутинный клещ, пилильщики, слизни. На цветущих кустах — точечно и биосредствами; при массовом нашествии лучше срезать бутоны, обработать, потом нарастить чистую листву.
  • Слизни: используйте гранулы-приманки (биологические — безопаснее в розарии), притенённые влажные места держите под контролем, мульчу периодически ворошите.

Влагозарядка и подготовка к зиме

  • Если осень сухая — влагозарядный полив в начале-середине октября (по погоде): перед зимовкой корни должны уйти "напоенными".
  • Осенняя обрезка с окончанием вегетации: удалить невызревшие (зелёно-розовые) и больные ветви до здоровой ткани; укоротить побеги под формат укрытия.
  • Опоры и дуги ставьте заранее в непромёрзшую землю; каркас тоннеля из парниковых дуг крест-накрест выдерживает снег.
  • Финальная обработка — медьсодержащий препарат по листу и побегам.
  • Укрываем, когда установятся слабые минусы и пройдут лёгкие закалки: укрывной материал (нетканка) крепим к дугам, края прижимаем досками. Плетистые снимаем с опор, мягко пригибаем, фиксируем шпагатом; если не гнётся — делаем "тоннель" дугами. У основания — проставки (бутылка/ведро), чтобы снег не сломал изгиб.

Таблица "Сравнение": три подхода к подкормкам после первого цветения

Подход Когда применять Плюсы Минусы Для каких роз
Традиционный полив растворами (монофосфат K, суперфосфат+сульфат K) Июль-август Быстро, недорого, гибко дозировать Нужно часто разводить и проливать; часть уходит мимо корней Небольшой розарий, контейнерные
Комплексные "для роз" (жидкие/водорастворимые) Между волнами цветения Макро+микро в хелатах, быстрый отклик по листу Требует дисциплины 1 раз/10-14 дней Ремонтантные, ослабленные
Пролонгированные гранулы "для роз/осень" Июль и сентябрь Внес и забыл на 6-8 недель; удобно под мульчей Стоят дороже за килограмм Большие массивы, занятый график

Советы шаг за шагом

  1. Сразу после первой волны: санитария, формирующая обрезка, фунгицид, базовая подкормка K+P, мульча.

  2. Через 10-14 дней: лёгкая листовая подпитка, точечный контроль вредителей.

  3. Сентябрь: без обрезки; калийно-магниевая подпитка; листовые — до +8…+10 °C.

  4. Октябрь: влагозарядка, санитарная осенняя обрезка, медьсодержащая обработка, установка дуг.

  5. При устойчивых заморозках: укрытие нетканкой, контроль вентиляции от выпревания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Оставлять толстую коровую мульчу при нашествии слизней.
Последствие: Массовые повреждения листьев и молодых побегов.
Альтернатива: Прореживать/заменять мульчу, точечно гранулы на основе фосфата железа, ручной сбор после дождя.

Ошибка: Пригибать плетистые розы в последний момент.
Последствие: Трещины коры, изломы плетей.
Альтернатива: Пошагово пригибать с начала сентября, фиксируя шпагатом; при жёстких плетях — укрывать на дугах.

Ошибка: Не укорачивать побеги под высоту укрытия.
Последствие: Рваный укрывной материал, поломка ветвей снегом.
Альтернатива: Осенняя подрезка до 40–60 см (под ваш каркас), фиксация стяжками, защита острых концов.

А что если…

Осень тёплая и сухая? Продлите листовые подкормки до +8…+10 °C, полив — раз в 7-10 дней, мульча обязательно.

Таблица "Плюсы и минусы" укрывных решений

Материал Плюсы Минусы Задачи
Нетканый (спанбонд 50-60) Дышит, не прёт, легко монтировать Нужен каркас, боится порывистого ветра Базовое укрытие розария
Лапник Создаёт воздушный слой, держит снег Доступ/санитария, возможны вредители Дополнение к нетканке
Плёнка Не намокает Конденсат, выпревание, нужна вентиляция Только как внешний экран от дождя/ветра на дугах

FAQ

Когда прекращать азот?
Для ремонтантных — после первой волны допускается малая доля азота для отрастания; с сентября — только K+P.

Чем лучше кормить в сентябре: калимагнезией или монофосфатом?
Оба работают; калимагнезия добавляет Mg для фотосинтеза и вызревания; монофосфат быстрее уходит в цветочные почки. Можно чередовать.

Когда укрывать?
После естественной "закалки": устойчивые минусы и/или прогноз ниже -10 °C. Раннее укрытие опаснее морозов.

Нужен ли влагозарядный полив, если шли дожди?
Нет. Задача — наполнить профиль почвы; при дождливой осени достаточно природной влаги.

Можно ли укрывать плёнкой?
Только на дугах и с зазорами для вентиляции; лучше нетканый материал.

Мифы и правда

Миф: в сентябре обязательно обрезать наполовину.
Правда: срез стимулирует рост; осенью — минимум реза, только санитария и подготовка под укрытие.

Миф: осенью любой азот вреден.
Правда: после первой волны малые дозы на восстановление уместны; с сентября — без азота.

Миф: чем теплее укрытие, тем лучше.
Правда: важнее сухо и проветриваемо; выпревание губит чаще, чем мороз.

Три интересных факта

  1. У ремонтантных сортов переключение с генеративной фазы обратно на вегетативную после обрезки занимает 10-14 дней — отсюда окно для подпитки и фунгицидов.

  2. Мульча снижает испарение на 25-30% и поддерживает стабильную температуру корней — это ключ к зимостойкости.

  3. Воздушная прослойка 3-5 см под укрытием эффективнее "толстой тряпки": воздух — лучший утеплитель.

Исторический контекст

Вторая половина сезона у роз делится на понятные этапы: уборка и формировка после первой волны, дозированное питание с акцентом на K+P, точечная защита, а затем спокойная подготовка к зиме с грамотной влагозарядкой и укрытием. Придерживаясь этого плана, вы получите здоровые, хорошо вызревшие кусты и мощный старт следующего лета — с цветением "от и до".

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Наука и техника
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Жир уходит, как по волшебству: способ очистить вытяжку за 5 минут без скребков и химии
Недвижимость
Жир уходит, как по волшебству: способ очистить вытяжку за 5 минут без скребков и химии
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Популярное
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое

Почему одних прохожих собаки обходят стороной, а за другими идут целой стаей. Оказывается, причина не в еде и не в случайности — всё гораздо глубже.

Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему идет запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Полный привод не всегда решает: кроссоверы становятся зимними ловушками на дороге
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Последние материалы
Суставы после 40 объявляют ультиматум: какие виды спорта продлевают активность, а какие приближают визит к ортопеду
Гигантская колония подо льдом: как рыбы выживают в экстремальном холоде
От фруктов до сока: как получить лучший гранатовый сок с минимальными усилиями
Великобритания увеличила импорт из России на £80 млн: авиатехника попала под расследование санкций
Яркость обманчива: чем опасны продукты с синтетическими красителями для маленьких детей
Гараж превращается в реанимацию: какой способ оживления АКБ действительно работает
Пыль оседает, пока мы спим: простые шаги, которые спасут дом от невидимого врага
Сандра — это катастрофа: как старшая дочь Павлиашвили умеет без единой просьбы добиваться своего
Вы тратите деньги на средства от чёрных точек — и сами того не замечая, вредите коже
Розы готовятся к зиме, как к экзамену: шанс на второе цветение получают только отличницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.