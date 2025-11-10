Два года — и точка: что происходит с ремонтантной земляникой, если забыть про омоложение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:08
Садоводство

Омоложение ремонтантной земляники: как не остаться без ягод
Осенью и в разгар лета грядка с ремонтантной земляникой может выглядеть по-разному: у кого-то она усыпана ягодой до холодов, а у кого-то кусты еле тянут мелкие плоды и быстро сдают позиции. Секрет в том, что ремонтантные сорта живут и работают по своим правилам, и без регулярного омоложения здесь не обойтись.

Земляника
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Земляника

Что особенного в ремонтантной землянике

Ремонтантная земляника формирует урожай с начала лета и практически до заморозков. Куст все это время цветет, завязывает и наливает ягоду, параллельно наращивая листья и рожки. Нагрузка на растение огромная, поэтому оно быстрее стареет и истощает почву под собой.
Обычную садовую землянику многие держат на одном месте четыре года подряд и при этом получают приемлемый урожай. С ремонтантной такой подход работает плохо: уже через два сезона кусты заметно мельчают, ягод становится меньше, их вкус и аромат проседают. Подкормки частично спасают ситуацию, но не возвращают грядку к стартовому состоянию.
Особенность некоторых сортов в том, что усы, едва укоренившись, сразу выбрасывают цветоносы. На таких молодых розетках ягода бывает даже крупнее, чем на материнском кусте. У других сортов сами ягоды мельче, зато в кисти их много, и урожай получается растянутым и стабильным до поздней осени.

Сравнение: обычная и ремонтантная земляника

Параметр Обычная садовая земляника Ремонтантная земляника
Срок плодоношения короткий, один основной сбор с июня до холодов, несколько волн
Нагрузка на куст умеренная высокая весь сезон
Требовательность к почве стандартная повышенная, нужна богатая органикой земля
Режим омоложения раз в 3-4 года раз в 2 года и чаще
Количество ухода базовое больше поливов, подкормок и контроля за грядкой

Пошаговое омоложение ремонтантной грядки

  1. Раз в два года запланируйте новую грядку. Лучше делать это заранее, чтобы не бегать весной в авральном режиме.

  2. Подготовьте участок: глубоко перекопайте, внесите органику и хорошо перемешайте ее с почвой по всей площади будущих рядов.

  3. Отберите самые сильные кусты и розетки. Если усов мало, старые кусты можно аккуратно разделить на деленки с живыми корнями и несколькими точками роста.

  4. Посадку удобнее проводить весной: при весенней высадке ремонтантная земляника приживается почти без потерь и успевает заложить мощную корневую систему.

  5. Сразу после посадки следите за влажностью: почва должна быть постоянно слегка влажной, без пересушек и грязевого болота.

  6. В течение сезона регулярно удаляйте лишние усы, чтобы питание шло в первую очередь на урожай и формирование крепкого куста.

Ошибка → последствие → альтернатива

  1. Оставить ремонтантную землянику на старой грядке на 4-5 лет → кусты вырождаются, ягоды мельчают, к осени почти нечего собирать → обновляйте посадки каждые два года, готовьте новую грядку заранее.

  2. Ограничиться редкими поливами, как у обычной земляники → при длительном плодоношении растения страдают от засухи, цветоносы сбрасываются, ягоды сохнут → обеспечьте более частые и обильные поливы по мере подсыхания почвы.

  3. Экономить на удобрениях и органике → из-за постоянной нагрузки грунт быстро беднеет, кусты наращивают массу листьев, но урожай снижается → мульчируйте междурядья перепревшим компостом или перегноем и проводите несколько подкормок за сезон.

  4. Оставлять все цветоносы на первый урожай → растение тратит силы на ранние ягоды и хуже работает во второй половине лета → часть ранних цветоносов можно удалить, чтобы основная волна пришлась на август и начало осени.

А что если времени на омоложение нет

Если нет желания каждые два года копать новую грядку, ремонтантную землянику можно перевести в более простой режим. Часть посадок оставляют как обычные, не гонясь за поздними осенними сборами, а на небольшой площади делают "интенсивный" участок, где грядку регулярно омолаживают и тщательно кормят.
Такой подход позволяет не отказываться от ремонтантных сортов совсем, но и не превращать уход за ними в круглогодичный проект. При грамотном чередовании грядок всегда будет участок, который находится на пике плодоношения.

Плюсы и минусы ремонтантной земляники

Плюсы Минусы
свежие ягоды с начала лета до холодов требуется более частое омоложение грядок
возможность растянуть сезон продаж или заготовок высокая потребность во влаге и питании
декоративный вид посадок в разгар сезона больше времени уходит на уход и контроль усов
часть урожая уходит под снег при мягкой осени без укрытия осенние ягоды могут попадать под заморозки

FAQ по омоложению и уходу

Как часто обновлять ремонтантную грядку?

Оптимально разбивать новые ряды раз в два года. За это время кусты успевают показать максимум, а потом начинают резко сдавать.

Какой тип подкормок лучше выбрать?

Ремонтантная земляника особенно отзывчива на органику: перегной и компост в междурядьях работают как удобрение и мульча. При их отсутствии можно использовать полное минеральное удобрение в умеренной дозировке.

Можно ли приблизить сбор урожая?

Да, ранние посадки под пленочным укрытием стартуют раньше. Пленка над грядкой защищает от холодных дождей и помогает сохранить ягоды при осенних заморозках.

Мифы и реальность о ремонтантной землянике

  1. Миф: ремонтантную землянику можно вести точно так же, как обычную. Реальность: ей нужен более частый полив, питательная почва и регулярное омоложение.

  2. Миф: если сорт ремонтантный, он обязательно будет крупноплодным. Реальность: есть формы с очень крупными ягодами и те, где ягоды мельче, но собраны в богатые кисти.

  3. Миф: без укрытия ремонтантные грядки не дают толку. Реальность: и без пленки можно собрать хороший осенний урожай, часть ягод просто уйдет под снег.

Три практичных факта о ремонтантной землянике

  1. Сильные молодые розетки нередко дают ягоды крупнее, чем старые маточные кусты.

  2. При удалении ранних цветоносов основная масса ягод сдвигается на вторую половину лета и осень.

  3. Грамотное чередование грядок и двухлетний цикл омоложения позволяют иметь стабильный урожай каждый сезон даже на небольшой площади.

Исторический контекст: почему ремонтантные сорта требуют большего внимания

Когда на участках массово выращивали только обычную садовую землянику, к уходу подходили проще: посадил, несколько лет убираешь усы и периодически подкармливаешь. Появление ремонтантных сортов с растянутым плодоношением заставило дачников пересмотреть подход к грядкам.
Выяснилось, что постоянная отдача урожая до самых заморозков требует другой дисциплины: регулярного омоложения, более частых подкормок, контроля влаги и иногда использования пленочных укрытий. Зато в обмен владелец получает возможность есть свои сладкие ягоды практически до поздней осени и меньше зависеть от магазинных цен.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
