Два года — и точка: что происходит с ремонтантной земляникой, если забыть про омоложение

Омоложение ремонтантной земляники: как не остаться без ягод
Осенью и в разгар лета грядка с ремонтантной земляникой может выглядеть по-разному: у кого-то она усыпана ягодой до холодов, а у кого-то кусты еле тянут мелкие плоды и быстро сдают позиции. Секрет в том, что ремонтантные сорта живут и работают по своим правилам, и без регулярного омоложения здесь не обойтись.
Ремонтантная земляника формирует урожай с начала лета и практически до заморозков. Куст все это время цветет, завязывает и наливает ягоду, параллельно наращивая листья и рожки. Нагрузка на растение огромная, поэтому оно быстрее стареет и истощает почву под собой.
Обычную садовую землянику многие держат на одном месте четыре года подряд и при этом получают приемлемый урожай. С ремонтантной такой подход работает плохо: уже через два сезона кусты заметно мельчают, ягод становится меньше, их вкус и аромат проседают. Подкормки частично спасают ситуацию, но не возвращают грядку к стартовому состоянию.
Особенность некоторых сортов в том, что усы, едва укоренившись, сразу выбрасывают цветоносы. На таких молодых розетках ягода бывает даже крупнее, чем на материнском кусте. У других сортов сами ягоды мельче, зато в кисти их много, и урожай получается растянутым и стабильным до поздней осени.
|Параметр
|Обычная садовая земляника
|Ремонтантная земляника
|Срок плодоношения
|короткий, один основной сбор
|с июня до холодов, несколько волн
|Нагрузка на куст
|умеренная
|высокая весь сезон
|Требовательность к почве
|стандартная
|повышенная, нужна богатая органикой земля
|Режим омоложения
|раз в 3-4 года
|раз в 2 года и чаще
|Количество ухода
|базовое
|больше поливов, подкормок и контроля за грядкой
Раз в два года запланируйте новую грядку. Лучше делать это заранее, чтобы не бегать весной в авральном режиме.
Подготовьте участок: глубоко перекопайте, внесите органику и хорошо перемешайте ее с почвой по всей площади будущих рядов.
Отберите самые сильные кусты и розетки. Если усов мало, старые кусты можно аккуратно разделить на деленки с живыми корнями и несколькими точками роста.
Посадку удобнее проводить весной: при весенней высадке ремонтантная земляника приживается почти без потерь и успевает заложить мощную корневую систему.
Сразу после посадки следите за влажностью: почва должна быть постоянно слегка влажной, без пересушек и грязевого болота.
В течение сезона регулярно удаляйте лишние усы, чтобы питание шло в первую очередь на урожай и формирование крепкого куста.
Оставить ремонтантную землянику на старой грядке на 4-5 лет → кусты вырождаются, ягоды мельчают, к осени почти нечего собирать → обновляйте посадки каждые два года, готовьте новую грядку заранее.
Ограничиться редкими поливами, как у обычной земляники → при длительном плодоношении растения страдают от засухи, цветоносы сбрасываются, ягоды сохнут → обеспечьте более частые и обильные поливы по мере подсыхания почвы.
Экономить на удобрениях и органике → из-за постоянной нагрузки грунт быстро беднеет, кусты наращивают массу листьев, но урожай снижается → мульчируйте междурядья перепревшим компостом или перегноем и проводите несколько подкормок за сезон.
Оставлять все цветоносы на первый урожай → растение тратит силы на ранние ягоды и хуже работает во второй половине лета → часть ранних цветоносов можно удалить, чтобы основная волна пришлась на август и начало осени.
Если нет желания каждые два года копать новую грядку, ремонтантную землянику можно перевести в более простой режим. Часть посадок оставляют как обычные, не гонясь за поздними осенними сборами, а на небольшой площади делают "интенсивный" участок, где грядку регулярно омолаживают и тщательно кормят.
Такой подход позволяет не отказываться от ремонтантных сортов совсем, но и не превращать уход за ними в круглогодичный проект. При грамотном чередовании грядок всегда будет участок, который находится на пике плодоношения.
|Плюсы
|Минусы
|свежие ягоды с начала лета до холодов
|требуется более частое омоложение грядок
|возможность растянуть сезон продаж или заготовок
|высокая потребность во влаге и питании
|декоративный вид посадок в разгар сезона
|больше времени уходит на уход и контроль усов
|часть урожая уходит под снег при мягкой осени
|без укрытия осенние ягоды могут попадать под заморозки
Оптимально разбивать новые ряды раз в два года. За это время кусты успевают показать максимум, а потом начинают резко сдавать.
Ремонтантная земляника особенно отзывчива на органику: перегной и компост в междурядьях работают как удобрение и мульча. При их отсутствии можно использовать полное минеральное удобрение в умеренной дозировке.
Да, ранние посадки под пленочным укрытием стартуют раньше. Пленка над грядкой защищает от холодных дождей и помогает сохранить ягоды при осенних заморозках.
Миф: ремонтантную землянику можно вести точно так же, как обычную. Реальность: ей нужен более частый полив, питательная почва и регулярное омоложение.
Миф: если сорт ремонтантный, он обязательно будет крупноплодным. Реальность: есть формы с очень крупными ягодами и те, где ягоды мельче, но собраны в богатые кисти.
Миф: без укрытия ремонтантные грядки не дают толку. Реальность: и без пленки можно собрать хороший осенний урожай, часть ягод просто уйдет под снег.
Сильные молодые розетки нередко дают ягоды крупнее, чем старые маточные кусты.
При удалении ранних цветоносов основная масса ягод сдвигается на вторую половину лета и осень.
Грамотное чередование грядок и двухлетний цикл омоложения позволяют иметь стабильный урожай каждый сезон даже на небольшой площади.
Когда на участках массово выращивали только обычную садовую землянику, к уходу подходили проще: посадил, несколько лет убираешь усы и периодически подкармливаешь. Появление ремонтантных сортов с растянутым плодоношением заставило дачников пересмотреть подход к грядкам.
Выяснилось, что постоянная отдача урожая до самых заморозков требует другой дисциплины: регулярного омоложения, более частых подкормок, контроля влаги и иногда использования пленочных укрытий. Зато в обмен владелец получает возможность есть свои сладкие ягоды практически до поздней осени и меньше зависеть от магазинных цен.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.