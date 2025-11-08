Георгины переживут зиму и снова зацветут — если не забыть об этих важных правилах хранения

Георгины — это красивые и яркие цветы, которые часто украшают наши садовые участки. Они могут радовать глаз всё лето, но как только наступает холод, возникает вопрос: как правильно хранить георгины зимой? Нужно ли их выкапывать? Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов, но в любом случае, чтобы георгины пережили зиму и снова расцвели в следующем сезоне, следует соблюдать несколько ключевых правил.

Фото: Own work by Cillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Георгины

Выкапывание георгин

Георгины — растения, чувствительные к морозам. При температуре ниже -3°C их корни могут пострадать, что приведет к гибели растения. Поэтому, чтобы сохранить георгины и подготовить их к следующему сезону, необходимо их выкапывать. Сделать это нужно до наступления холодов, обычно в конце октября или начале ноября, в зависимости от региона.

Важно учитывать, что георгины могут не пережить зимовку, если оставить их в земле при низких температурах. Замороженные корни потеряют свою жизнеспособность, и растения не смогут снова дать всходы.

Как правильно выкапывать георгины

Выкапывать георгины нужно аккуратно, чтобы не повредить клубни. Для этого нужно:

Осторожно выкопать корневище с помощью лопаты, начиная с внешней стороны куста, чтобы не травмировать корни. Обрезать стебли растения, оставив лишь 10-15 см. Промыть клубни в воде, чтобы удалить остатки почвы. Просушить клубни на воздухе в течение нескольких дней в тени, чтобы они не подвергались прямому солнечному свету. После того как клубни полностью высохнут, их нужно обрезать, удаляя оставшиеся части стеблей, и обработать фунгицидом для профилактики заболеваний.

Где и как хранить клубни георгин

Когда клубни георгин готовы к зимовке, нужно подобрать правильное место для их хранения. Главное условие — это отсутствие влаги и стабильная температура. Вот несколько способов хранения георгин зимой:

1. В подвале или погребе

Подвал или погреб — идеальное место для хранения георгин. Здесь температура стабильная, а влажность не слишком высокая. Клубни можно поместить в ящики или контейнеры, предварительно засыпав их песком или торфом, чтобы избежать контакта с влагой. Важно, чтобы помещение не было слишком холодным, иначе клубни могут подмерзнуть. Оптимальная температура для хранения — от 3 до 5°C.

2. В гараже

Если у вас нет подвала, можно хранить клубни георгин в гараже, но нужно убедиться, что температура не опустится ниже 0°C. В этом случае клубни лучше поместить в коробки с опилками или торфом для защиты от замерзания.

3. В квартире

Хранение георгин в квартире — не самый лучший вариант, так как в помещениях обычно слишком сухо, а температура колеблется. Однако, если других вариантов нет, можно поставить клубни в темное, прохладное место, например, на балкон или в кладовую, при этом их нужно поместить в пластиковые пакеты с небольшими отверстиями для циркуляции воздуха.

Как следить за состоянием клубней зимой

Периодически проверяйте клубни георгин на наличие гнили или признаков заболевания. Если вы обнаружите испорченные или гнилые участки, их необходимо удалить. Также важно следить за уровнем влажности в помещении, чтобы клубни не высохли или не загнили.

Если зимой вдруг потеплеет, важно убедиться, что клубни не подвергаются воздействию тепла. Небольшие колебания температуры могут повлиять на их сохранность, поэтому будьте внимательны к условиям хранения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выкопать георгины слишком поздно.

Последствие: клубни не успеют хорошо высохнуть и подготовиться к зимовке, что может привести к их гниению.

Альтернатива: выкопать георгины в начале ноября, до наступления первых морозов, чтобы избежать негативных последствий. Ошибка: хранить клубни в слишком тёплом или влажном месте.

Последствие: клубни могут прорасти, сгнить или потерять жизнеспособность.

Альтернатива: хранить клубни в темном, прохладном месте с температурой около 3-5°C и контролировать уровень влажности. Ошибка: не очищать клубни от остатков почвы перед хранением.

Последствие: оставшаяся грязь может привести к развитию болезней.

Альтернатива: хорошо промыть клубни и дать им просохнуть, прежде чем помещать на хранение.

Плюсы и минусы хранения георгин зимой

Плюсы Минусы Сохранение клубней для следующего сезона Требуется время и усилия на выкапывание и хранение Увековечивание любимых сортов Нужда в соблюдении температурных и влажностных условий Минимизация риска гибели растений Риск повреждения клубней при неправильном хранении

FAQ

Как выбрать место для хранения георгин?

Выбирайте прохладное, сухое и темное место с температурой 3-5°C, где нет перепадов температуры и повышенной влажности.

Сколько времени нужно хранить георгины до высадки?

Георгины можно высаживать в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, обычно в середине-конце мая.

Что лучше: оставить георгины в земле или выкапывать?

Георгины лучше выкапывать, так как они не переносят морозы и могут погибнуть в земле при температуре ниже -3°C.

Мифы и правда

Миф: георгины можно оставить в земле и они переживут зиму без проблем.

Правда: георгины не переносят сильные морозы, и оставленные в земле клубни часто погибают.

Миф: хранить георгины можно при комнатной температуре.

Правда: комнатная температура слишком высокая для хранения георгин, клубни могут прорасти или высохнуть.

Интересные факты о георгинах