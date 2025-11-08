Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лазанья, которая тает во рту: рецепт, с которого стоит начать знакомство с итальянской кухней
Хозяева уверены, что выгуливают собаку правильно: эти частые ошибки рушат психику пса
Когда руля больше не будет: вот зачем Япония массово запускает беспилотные машины
Он начинал с сатиры, она продолжит историей: Симоньян вернёт в эфир свой авторский проект
Красота с подвохом: маникюр, после которого ногти просят пощады — микробы аплодируют стоя
Лица из камня заговорили спустя 2000 лет: в Египте нашли саркофаг, о котором мечтали археологи
Боул с тунцом и авокадо: блюдо, которое работает как косметолог изнутри
Не вся вытяжка одинаково тянет: как выбрать ту, что не сдастся после первой жарки котлет
Масляное цунами: почему цены на подсолнечное масло взорвали мировые рынки

Георгины переживут зиму и снова зацветут — если не забыть об этих важных правилах хранения

Садоводство

Георгины — это красивые и яркие цветы, которые часто украшают наши садовые участки. Они могут радовать глаз всё лето, но как только наступает холод, возникает вопрос: как правильно хранить георгины зимой? Нужно ли их выкапывать? Ответ на этот вопрос зависит от ряда факторов, но в любом случае, чтобы георгины пережили зиму и снова расцвели в следующем сезоне, следует соблюдать несколько ключевых правил.

Георгины
Фото: Own work by Cillas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Георгины

Выкапывание георгин

Георгины — растения, чувствительные к морозам. При температуре ниже -3°C их корни могут пострадать, что приведет к гибели растения. Поэтому, чтобы сохранить георгины и подготовить их к следующему сезону, необходимо их выкапывать. Сделать это нужно до наступления холодов, обычно в конце октября или начале ноября, в зависимости от региона.

Важно учитывать, что георгины могут не пережить зимовку, если оставить их в земле при низких температурах. Замороженные корни потеряют свою жизнеспособность, и растения не смогут снова дать всходы.

Как правильно выкапывать георгины

Выкапывать георгины нужно аккуратно, чтобы не повредить клубни. Для этого нужно:

  1. Осторожно выкопать корневище с помощью лопаты, начиная с внешней стороны куста, чтобы не травмировать корни.

  2. Обрезать стебли растения, оставив лишь 10-15 см.

  3. Промыть клубни в воде, чтобы удалить остатки почвы.

  4. Просушить клубни на воздухе в течение нескольких дней в тени, чтобы они не подвергались прямому солнечному свету.

  5. После того как клубни полностью высохнут, их нужно обрезать, удаляя оставшиеся части стеблей, и обработать фунгицидом для профилактики заболеваний.

Где и как хранить клубни георгин

Когда клубни георгин готовы к зимовке, нужно подобрать правильное место для их хранения. Главное условие — это отсутствие влаги и стабильная температура. Вот несколько способов хранения георгин зимой:

1. В подвале или погребе

Подвал или погреб — идеальное место для хранения георгин. Здесь температура стабильная, а влажность не слишком высокая. Клубни можно поместить в ящики или контейнеры, предварительно засыпав их песком или торфом, чтобы избежать контакта с влагой. Важно, чтобы помещение не было слишком холодным, иначе клубни могут подмерзнуть. Оптимальная температура для хранения — от 3 до 5°C.

2. В гараже

Если у вас нет подвала, можно хранить клубни георгин в гараже, но нужно убедиться, что температура не опустится ниже 0°C. В этом случае клубни лучше поместить в коробки с опилками или торфом для защиты от замерзания.

3. В квартире

Хранение георгин в квартире — не самый лучший вариант, так как в помещениях обычно слишком сухо, а температура колеблется. Однако, если других вариантов нет, можно поставить клубни в темное, прохладное место, например, на балкон или в кладовую, при этом их нужно поместить в пластиковые пакеты с небольшими отверстиями для циркуляции воздуха.

Как следить за состоянием клубней зимой

Периодически проверяйте клубни георгин на наличие гнили или признаков заболевания. Если вы обнаружите испорченные или гнилые участки, их необходимо удалить. Также важно следить за уровнем влажности в помещении, чтобы клубни не высохли или не загнили.

Если зимой вдруг потеплеет, важно убедиться, что клубни не подвергаются воздействию тепла. Небольшие колебания температуры могут повлиять на их сохранность, поэтому будьте внимательны к условиям хранения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: выкопать георгины слишком поздно.
    Последствие: клубни не успеют хорошо высохнуть и подготовиться к зимовке, что может привести к их гниению.
    Альтернатива: выкопать георгины в начале ноября, до наступления первых морозов, чтобы избежать негативных последствий.

  2. Ошибка: хранить клубни в слишком тёплом или влажном месте.
    Последствие: клубни могут прорасти, сгнить или потерять жизнеспособность.
    Альтернатива: хранить клубни в темном, прохладном месте с температурой около 3-5°C и контролировать уровень влажности.

  3. Ошибка: не очищать клубни от остатков почвы перед хранением.
    Последствие: оставшаяся грязь может привести к развитию болезней.
    Альтернатива: хорошо промыть клубни и дать им просохнуть, прежде чем помещать на хранение.

Плюсы и минусы хранения георгин зимой

Плюсы Минусы
Сохранение клубней для следующего сезона Требуется время и усилия на выкапывание и хранение
Увековечивание любимых сортов Нужда в соблюдении температурных и влажностных условий
Минимизация риска гибели растений Риск повреждения клубней при неправильном хранении

FAQ

Как выбрать место для хранения георгин?
Выбирайте прохладное, сухое и темное место с температурой 3-5°C, где нет перепадов температуры и повышенной влажности.

Сколько времени нужно хранить георгины до высадки?
Георгины можно высаживать в открытый грунт, когда минует угроза заморозков, обычно в середине-конце мая.

Что лучше: оставить георгины в земле или выкапывать?
Георгины лучше выкапывать, так как они не переносят морозы и могут погибнуть в земле при температуре ниже -3°C.

Мифы и правда

Миф: георгины можно оставить в земле и они переживут зиму без проблем.
Правда: георгины не переносят сильные морозы, и оставленные в земле клубни часто погибают.

Миф: хранить георгины можно при комнатной температуре.
Правда: комнатная температура слишком высокая для хранения георгин, клубни могут прорасти или высохнуть.

Интересные факты о георгинах

  1. Георгины могут иметь до 20 тысяч различных сортов, отличающихся по форме и цвету.

  2. Эти цветы были популярны у ацтеков, которые использовали их для украшения храмов.

  3. В некоторых странах георгины используются в качестве съедобных цветов, их лепестки добавляют в салаты.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Новости спорта
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Последние материалы
Когда руля больше не будет: вот зачем Япония массово запускает беспилотные машины
Он начинал с сатиры, она продолжит историей: Симоньян вернёт в эфир свой авторский проект
Красота с подвохом: маникюр, после которого ногти просят пощады — микробы аплодируют стоя
Лица из камня заговорили спустя 2000 лет: в Египте нашли саркофаг, о котором мечтали археологи
Боул с тунцом и авокадо: блюдо, которое работает как косметолог изнутри
Не вся вытяжка одинаково тянет: как выбрать ту, что не сдастся после первой жарки котлет
Главный враг сердца найден не в аптечке, а на вашей кухне — и это не жирная еда
Масляное цунами: почему цены на подсолнечное масло взорвали мировые рынки
Когда отпуск не мешает дедлайнам: как найти отель, созданный для удалённой работы
Золотистые, ароматные и полезные: рыбные палочки, которые заменят магазинные навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.