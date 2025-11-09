Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет уютного вечера спрятан в духовке: простая выпечка со вкусом сыра и злаков
Когда экран оживает: эти пять пар из сериалов заставили поверить в любовь даже скептиков
Скрытые кошачьи страхи: эти 9 повседневных звуков вызывают у питомцев стресс и паническое бегство
Тропический лентяй, который просыпается под ёлку: тайны рождественского цветка
Роскошь не спешит на батарейки: как Bentley решила продлить жизнь бензину вопреки трендам
Роскошь без ценника: домашние ванны, которые превращают обычный вечер в сказку для тела
Космический синтез: ученые выявили возможную жизнь на Сатурне
Мошенники переписали Новый год туристов: поддельные сайты продают акции и путёвки, которых нет
Миф о суперфудах рушится: какие продукты на самом деле не помогают микробиому

Лишайники, которые портят ваши деревья: простые методы, чтобы вернуть им жизнь

2:46
Садоводство

Всё больше садоводов сталкиваются с проблемой лишайников, которые обрастают деревьями и кустарниками. Хотя лишайники не представляют угрозы для растений, их появление может свидетельствовать о наличии проблем в саду. Более того, они значительно ухудшают внешний вид дерева или куста. В этой статье мы расскажем, как избавиться от лишайников, какие методы для этого лучше использовать, а также как предотвратить их повторное появление.

Живая изгородь из хеномелеса осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Живая изгородь из хеномелеса осенью

Что такое лишайники и почему они появляются на деревьях

Лишайники — это уникальные симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей (или цианобактерий). Эти растения способны выживать в самых различных условиях: от сильной жары до холода, от засухи до болотистых местностей. Лишайники могут встречаться не только на деревьях, но и на камнях, зданиях и металлических конструкциях.

Лишайники на деревьях чаще всего появляются по нескольким причинам. Основные из них — ослабленное состояние растения, недостаток солнечного света и влажность. Растения, которые страдают от болезней, вредителей или нехватки питательных веществ, становятся уязвимыми для лишайников. Также они чаще появляются в местах с плохой вентиляцией и затенении.

4 мифа о лишайниках

Когда садоводы замечают лишайники на своих растениях, у них часто возникают вопросы, стоит ли с ними бороться или оставить их в покое. Вот несколько распространённых мифов:

  1. Лишайники — это вредоносные паразиты.

    На самом деле лишайники не паразитируют на деревьях, но их появление может указывать на ослабление растения.

  2. Лишайники можно оставить на дереве, они не наносят вреда.

    Хотя лишайники сами по себе не являются угрозой, они могут создать условия для заболеваний и вредителей.

  3. Удаление лишайников вредит дереву.

    Если делать это правильно, механическое удаление не нанесёт существенного ущерба.

  4. Лишайники исчезнут сами, если оставить их в покое.

    Это не так: они могут продолжать обрастать деревья, ухудшая их состояние.

Как лишайники влияют на здоровье растений

Хотя лишайники не наносят прямого вреда деревьям и кустам, они могут создать условия для дальнейших проблем:

  1. Малый доступ солнечного света. Лишайники, покрывая кору деревьев, ограничивают доступ света, что мешает нормальному фотосинтезу.

  2. Влажность и грибковые заболевания. Лишайники способствуют накоплению влаги на коре, что может создать благоприятную среду для грибков.

  3. Размножение вредителей. В скоплениях лишайников часто селятся насекомые, которые могут стать угрозой для растения.

Из-за этих факторов важно своевременно избавляться от лишайников, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения дерева или куста.

Методы удаления лишайников с деревьев и кустарников

Существует несколько способов очистки растений от лишайников. Рассмотрим самые эффективные из них.

1. Механическое удаление лишайников

Это один из самых простых методов. Для этого используйте щетку средней жесткости, садовый нож или скребок. Лучше всего проводить удаление в сырую погоду, когда лишайники легче отделяются от поверхности.

  • Аккуратно удаляйте лишайники, чтобы не повредить кору дерева.

  • Не используйте металлические щетки, чтобы не создать открытые раны.

  • После удаления протрите дерево влажной тканью для удаления остатков лишайника.

Для облегчения процедуры можно использовать мыльный раствор. Растворите 2-3 столовые ложки мыла в 10 литрах воды, нанесите раствор на пораженные участки и оставьте его на несколько минут. Затем аккуратно протрите кору и промойте её чистой водой.

2. Использование железного купороса

Для крупных деревьев или при сильном заражении лишайниками эффективнее будет использование железного купороса. Это средство не только уничтожает лишайники, но и помогает улучшить состояние коры.

Для приготовления раствора железного купороса возьмите 300-500 граммов вещества и растворите в 10 литрах воды. Используйте 3%-ный раствор для косточковых деревьев и 5%-ный — для семечковых. Опрыскайте дерево этим раствором и через несколько дней лишайник должен отпасть. Если этого не произошло, повторите процедуру через 2-3 недели.

Профилактика появления лишайников на растениях

Чтобы лишайники не появлялись снова, необходимо создать неблагоприятные для их роста условия. Рассмотрим, какие меры профилактики наиболее эффективны.

1. Регулярная обрезка деревьев и кустарников

Загущенные кроны и ветви препятствуют нормальной циркуляции воздуха, создавая идеальные условия для лишайников. Обрезка помогает улучшить вентиляцию и доступ солнечного света. Удаляйте сухие и ослабленные ветви, так как они чаще всего покрываются лишайниками.

2. Обработка фунгицидами

Чтобы предотвратить появление лишайников, можно проводить профилактическую обработку деревьев фунгицидами 1-2 раза в год. Лучшее время для таких обработок — поздняя осень и ранняя весна.

3. Подкормка растений

Лишайники часто поражают ослабленные растения. Чтобы улучшить здоровье деревьев, используйте комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Это поможет укрепить растения и повысить их устойчивость к заболеваниям, в том числе и к лишайникам.

Советы шаг за шагом

  1. Обрезка деревьев. Уберите все слабые и пораженные ветви.

  2. Механическое удаление лишайников. Используйте щетку и садовый нож для очищения коры.

  3. Обработка железным купоросом. При сильном заражении используйте раствор железного купороса для уничтожения лишайников.

  4. Подкормка растений. Регулярно удобряйте растения, чтобы повысить их иммунитет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставление лишайников без обработки.

  • Последствие: ухудшение здоровья растений, развитие грибковых заболеваний.

  • Альтернатива: своевременное удаление лишайников с помощью механического способа или железного купороса.

Плюсы и минусы различных методов удаления лишайников

Метод Плюсы Минусы
Механическое удаление Безопасность для растения, простота выполнения Требует времени и усилий
Железный купорос Эффективность при сильном заражении Могут быть противопоказания для некоторых видов растений

FAQ

Как выбрать метод удаления лишайников?
Если лишайники появились на небольших кустах, достаточно механического удаления. Для крупных деревьев или при сильном заражении эффективнее использовать железный купорос.

Когда лучше всего удалять лишайники?
Лучше всего проводить процедуру весной до распускания почек или осенью после листопада, когда растения находятся в состоянии покоя.

Сколько стоит обработка железным купоросом?
Стоимость железного купороса зависит от производителя и упаковки, но в среднем цена варьируется от 100 до 300 рублей за упаковку.

Мифы и правда о лишайниках

  1. Миф: лишайники — это паразиты, которые высасывают жизненную силу из дерева.
    Правда: лишайники — это симбиоз грибов и водорослей, который не наносит прямого вреда растениям, но может указывать на неблагоприятные условия для их роста.

  2. Миф: лишайники исчезнут сами, если не трогать.
    Правда: лишайники не исчезнут без вмешательства, а наоборот могут продолжать покрывать растения, ухудшая их здоровье.

  3. Миф: удаление лишайников всегда вредит дереву.
    Правда: если действовать аккуратно, механическое удаление не повредит коре и не создаст дополнительных проблем.

Исторический контекст

Лишайники были использованы людьми с древнейших времен. В некоторых культурах их использовали в лечебных целях, а в Средневековье они служили индикатором чистоты воздуха. С развитием садоводства лишайники стали рассматриваться как нежелательные гости на растениях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Наука и техника
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Шоу-бизнес
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Роскошь без ценника: домашние ванны, которые превращают обычный вечер в сказку для тела
Космический синтез: ученые выявили возможную жизнь на Сатурне
Мошенники переписали Новый год туристов: поддельные сайты продают акции и путёвки, которых нет
Миф о суперфудах рушится: какие продукты на самом деле не помогают микробиому
Эта асана заменяет тренировку и медитацию: как поза Воина раскрывает баланс силы и мягкости
Дорого выглядит, но стоит меньше ремонта: хитрости обновления кухни без лишних трат
Деликатные простыни против грубых полотенец: неравный бой в стиральной машине, где нет победителей
Ретинол без паники: секрет, который спасёт и омолодит кожу за пару недель
Тысячи километров истории: где пролегали древние римские тракты — теперь видно онлайн
Chery уступила сцену блогерам: как Xiaomi и Huawei завоевали рынок вниманием, а не лошадиными силами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.