Лишайники, которые портят ваши деревья: простые методы, чтобы вернуть им жизнь

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Всё больше садоводов сталкиваются с проблемой лишайников, которые обрастают деревьями и кустарниками. Хотя лишайники не представляют угрозы для растений, их появление может свидетельствовать о наличии проблем в саду. Более того, они значительно ухудшают внешний вид дерева или куста. В этой статье мы расскажем, как избавиться от лишайников, какие методы для этого лучше использовать, а также как предотвратить их повторное появление.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Живая изгородь из хеномелеса осенью

Что такое лишайники и почему они появляются на деревьях

Лишайники — это уникальные симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей (или цианобактерий). Эти растения способны выживать в самых различных условиях: от сильной жары до холода, от засухи до болотистых местностей. Лишайники могут встречаться не только на деревьях, но и на камнях, зданиях и металлических конструкциях.

Лишайники на деревьях чаще всего появляются по нескольким причинам. Основные из них — ослабленное состояние растения, недостаток солнечного света и влажность. Растения, которые страдают от болезней, вредителей или нехватки питательных веществ, становятся уязвимыми для лишайников. Также они чаще появляются в местах с плохой вентиляцией и затенении.

4 мифа о лишайниках

Когда садоводы замечают лишайники на своих растениях, у них часто возникают вопросы, стоит ли с ними бороться или оставить их в покое. Вот несколько распространённых мифов:

Лишайники — это вредоносные паразиты.



На самом деле лишайники не паразитируют на деревьях, но их появление может указывать на ослабление растения. Лишайники можно оставить на дереве, они не наносят вреда.



Хотя лишайники сами по себе не являются угрозой, они могут создать условия для заболеваний и вредителей. Удаление лишайников вредит дереву.



Если делать это правильно, механическое удаление не нанесёт существенного ущерба. Лишайники исчезнут сами, если оставить их в покое.



Это не так: они могут продолжать обрастать деревья, ухудшая их состояние.

Как лишайники влияют на здоровье растений

Хотя лишайники не наносят прямого вреда деревьям и кустам, они могут создать условия для дальнейших проблем:

Малый доступ солнечного света. Лишайники, покрывая кору деревьев, ограничивают доступ света, что мешает нормальному фотосинтезу. Влажность и грибковые заболевания. Лишайники способствуют накоплению влаги на коре, что может создать благоприятную среду для грибков. Размножение вредителей. В скоплениях лишайников часто селятся насекомые, которые могут стать угрозой для растения.

Из-за этих факторов важно своевременно избавляться от лишайников, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения дерева или куста.

Методы удаления лишайников с деревьев и кустарников

Существует несколько способов очистки растений от лишайников. Рассмотрим самые эффективные из них.

1. Механическое удаление лишайников

Это один из самых простых методов. Для этого используйте щетку средней жесткости, садовый нож или скребок. Лучше всего проводить удаление в сырую погоду, когда лишайники легче отделяются от поверхности.

Аккуратно удаляйте лишайники, чтобы не повредить кору дерева.

Не используйте металлические щетки, чтобы не создать открытые раны.

После удаления протрите дерево влажной тканью для удаления остатков лишайника.

Для облегчения процедуры можно использовать мыльный раствор. Растворите 2-3 столовые ложки мыла в 10 литрах воды, нанесите раствор на пораженные участки и оставьте его на несколько минут. Затем аккуратно протрите кору и промойте её чистой водой.

2. Использование железного купороса

Для крупных деревьев или при сильном заражении лишайниками эффективнее будет использование железного купороса. Это средство не только уничтожает лишайники, но и помогает улучшить состояние коры.

Для приготовления раствора железного купороса возьмите 300-500 граммов вещества и растворите в 10 литрах воды. Используйте 3%-ный раствор для косточковых деревьев и 5%-ный — для семечковых. Опрыскайте дерево этим раствором и через несколько дней лишайник должен отпасть. Если этого не произошло, повторите процедуру через 2-3 недели.

Профилактика появления лишайников на растениях

Чтобы лишайники не появлялись снова, необходимо создать неблагоприятные для их роста условия. Рассмотрим, какие меры профилактики наиболее эффективны.

1. Регулярная обрезка деревьев и кустарников

Загущенные кроны и ветви препятствуют нормальной циркуляции воздуха, создавая идеальные условия для лишайников. Обрезка помогает улучшить вентиляцию и доступ солнечного света. Удаляйте сухие и ослабленные ветви, так как они чаще всего покрываются лишайниками.

2. Обработка фунгицидами

Чтобы предотвратить появление лишайников, можно проводить профилактическую обработку деревьев фунгицидами 1-2 раза в год. Лучшее время для таких обработок — поздняя осень и ранняя весна.

3. Подкормка растений

Лишайники часто поражают ослабленные растения. Чтобы улучшить здоровье деревьев, используйте комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Это поможет укрепить растения и повысить их устойчивость к заболеваниям, в том числе и к лишайникам.

Советы шаг за шагом

Обрезка деревьев. Уберите все слабые и пораженные ветви. Механическое удаление лишайников. Используйте щетку и садовый нож для очищения коры. Обработка железным купоросом. При сильном заражении используйте раствор железного купороса для уничтожения лишайников. Подкормка растений. Регулярно удобряйте растения, чтобы повысить их иммунитет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : оставление лишайников без обработки.

Последствие : ухудшение здоровья растений, развитие грибковых заболеваний.

Альтернатива: своевременное удаление лишайников с помощью механического способа или железного купороса.

Плюсы и минусы различных методов удаления лишайников

Метод Плюсы Минусы Механическое удаление Безопасность для растения, простота выполнения Требует времени и усилий Железный купорос Эффективность при сильном заражении Могут быть противопоказания для некоторых видов растений

FAQ

Как выбрать метод удаления лишайников?

Если лишайники появились на небольших кустах, достаточно механического удаления. Для крупных деревьев или при сильном заражении эффективнее использовать железный купорос.

Когда лучше всего удалять лишайники?

Лучше всего проводить процедуру весной до распускания почек или осенью после листопада, когда растения находятся в состоянии покоя.

Сколько стоит обработка железным купоросом?

Стоимость железного купороса зависит от производителя и упаковки, но в среднем цена варьируется от 100 до 300 рублей за упаковку.

Мифы и правда о лишайниках

Миф: лишайники — это паразиты, которые высасывают жизненную силу из дерева.

Правда: лишайники — это симбиоз грибов и водорослей, который не наносит прямого вреда растениям, но может указывать на неблагоприятные условия для их роста. Миф: лишайники исчезнут сами, если не трогать.

Правда: лишайники не исчезнут без вмешательства, а наоборот могут продолжать покрывать растения, ухудшая их здоровье. Миф: удаление лишайников всегда вредит дереву.

Правда: если действовать аккуратно, механическое удаление не повредит коре и не создаст дополнительных проблем.

Исторический контекст

Лишайники были использованы людьми с древнейших времен. В некоторых культурах их использовали в лечебных целях, а в Средневековье они служили индикатором чистоты воздуха. С развитием садоводства лишайники стали рассматриваться как нежелательные гости на растениях.