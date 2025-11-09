Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Великий Чайный путь и 10 млн туристов: туристический обмен между Россией, Монголией и Китаем вырастет
Паста с эффектом вау: мишленовский секрет, который делает домашний ужин незабываемым
Зимой как с дерева: хитрости, которые сохранят яблоки свежими до марта — не потеряв вкуса и аромата
Ночные убийцы: почему летучие мыши оказались эффективнее всех наземных хищников
Французский лев пересаживается на китайского дракона: Renault и Geely перезапускает рынок
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Ваше здоровье стоит больше, чем пара лишних минут на стирку — когда нужно менять постельное белье
Вода берёт удар на себя: калории тают быстрее при грамотных интервалах без нагрузки на суставы
Голова раскалывается не от градуса: эти напитки вызывают похмелье, даже если пить немного

Не дайте осам шанс на возвращение: уничтожьте гнёзда, пока они в спячке — весной будет поздно

Садоводство

Зимовка ос — важный и интересный процесс, о котором знают немногие. Осенью, когда день становится короче и температура начинает падать, оплодотворенные матки ос ищут места для зимовки. Это время для них критическое, так как весь рой уже погибает, а выжить удается только одной матке, которая продолжит род в следующем году. Осенью осы оставляют свои старые гнезда и отправляются на поиски укромных уголков, где могут переждать холода.

Оса
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оса

Где зимуют осы

В природе осы выбирают разные укромные места для зимовки, в зависимости от доступных им условий. Среди таких мест — старая кора деревьев, трещины в стенах зданий, различные хозяйственные постройки, компостные кучи, а также застывшая листвы и сухие кустарники. Матки, как правило, не проводят зиму в старых гнездах, так как с наступлением холодов все рабочие особи погибают. Зимующие осиные матки уходят в спячку, замедляя свои процессы жизнедеятельности.

Интересно, что их организм вырабатывает вещество, которое выполняет функцию природного антифриза, позволяя этим насекомым пережить морозы. Это помогает им выживать даже при самых низких температурах, сохраняя жизнеспособность в зимние месяцы.

Когда просыпаются осы

Весной, с приходом тепла, когда температура воздуха достигает 14°C, матки начинают пробуждаться от зимней спячки. Первым делом они начинают строить новое гнездо. Начальный слой состоит из небольшого количества ячеек, которые они создают с помощью измельченной коры деревьев, тщательно перемешанной со слюной.

Полученный материал по своей текстуре напоминает пергаментную бумагу. После того как гнездо готово, матка откладывает в ячейки первые яйца. Из этих яиц вскоре появляются рабочие особы, которые начинают заниматься строительством нового гнезда.

Безопасно ли убирать осиные гнезда зимой

Зимой, когда осы находятся в спячке, убирать их гнезда безопасно. Так как эти насекомые не активны в этот период, они не представляют угрозы для человека. Убирать старые осиные гнезда важно, поскольку матки не возвращаются в свои старые укрытия. Удаляя гнезда ос зимой, вы снижаете шанс появления новых ос в этом месте весной. Это также поможет предотвратить их возвращение и снизит риск появления новых колоний.

Кроме того, стоит провести осеннюю уборку на дачном участке, убирая все остатки растительности, сухие листья, пни и доски, где могут скрываться матки. Важно также тщательно проливать компостные кучи кипятком — это поможет уничтожить личинки и яйца насекомых. В апреле, когда начнется активный сезон ос, полезно обработать помещения, где раньше располагались гнезда ос, с помощью различных отпугивающих средств.

Профилактика появления ос

Для предотвращения появления ос на дачном участке важно соблюдать несколько простых шагов. В первую очередь, с осени стоит удалять с участка все возможные укрытия для насекомых — это могут быть сухие листья, доски, пни, а также сгнившие деревья. Матки выбирают для строительства своих новых гнезд места, где они раньше уже находили укрытие, так что борьба с потенциальными местами гнездования будет эффективной. Важно также не забывать обрабатывать помещения, где осы гнездились в прошлом году, с помощью различных отпугивающих средств.

Сравнение методов борьбы с осами на участке

Метод Описание Преимущества Недостатки
Удаление гнезд зимой Удаление старых осиных гнезд в зимний период. Безопасно для человека, снижает вероятность повторного появления ос. Требуется осторожность при работе с гнездами (иногда могут быть остатки активных особей).
Обработка участка Проливание компостных куч кипятком, уборка сухих листьев. Уничтожает яйца и личинок ос, снижает риск их появления в будущем. Трудоемко, требует времени и усилий.
Использование отпугивающих средств Применение специальных химических или природных средств для отпугивания ос. Эффективно защищает помещение и участок, без необходимости в физическом удалении гнезд. Может потребоваться несколько обработок, химические средства могут быть токсичны для людей и животных.
Установка ловушек Размещение специальных ловушек для ос. Простой способ контроля численности ос на участке. Не всегда эффективны, могут привлекать ос из других мест.

Часто задаваемые вопросы

Как долго живут осы?

В среднем, рабочие особи живут 3-4 недели, а матки могут дожить до зимы и пережить холодные месяцы.

Можно ли безопасно убирать осиные гнезда зимой?

Да, это безопасно, так как в это время осы находятся в спячке и не проявляют активности.

Как предотвратить появление ос в доме и на участке?

Чтобы предотвратить появление ос, регулярно убирайте сухие листья, спиленные деревья и пни. Также можно использовать отпугивающие средства и ловушки.

Когда просыпаются осы после зимовки?

Осы просыпаются, как только температура достигает +14°C, что обычно происходит весной.

Что делать, если в доме появились осы?

Для начала попробуйте удалить гнездо, не повреждая его. Используйте отпугивающие средства или профессиональные ловушки для ос. Если проблема не решается, рекомендуется обратиться к специалистам.

Зимовка ос — это важный процесс, который влияет на появление этих насекомых весной. Зная, как и где зимуют осы, а также как правильно и безопасно избавляться от осиных гнезд зимой, можно значительно снизить вероятность их появления в вашем саду или на даче в следующем сезоне. Убирая старые гнезда, обрабатывая участок и используя различные отпугивающие средства, вы создаете неблагоприятные условия для ос и значительно уменьшаете риск их заселения.

Важно помнить, что процесс уничтожения гнезд или профилактических мер требует внимательности и осторожности. Тем не менее, все эти усилия могут принести хорошие результаты и помочь вам наслаждаться временем на даче без беспокойства о нашествии ос.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Недвижимость
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Красота и стиль
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Популярное
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти

"Татнефть" объявила об открытии нового нефтяного месторождения в Северо-Западной части Прикамья.

Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Последние материалы
Маленький фээсбэшник: Люся Чеботина удивила всех ответом на вопрос о личной жизни
Коралловые рифы Флориды официально мертвы: учёные объявили приговор
После этого соуса вы выбросите все рецепты: шаурма будет как в лучших заведениях города
После 40 волосы теряют густоту? Вот как укрепить и вернуть им живой блеск без сложных процедур
Кофейное дерево в горшке выгоднее покупного кофе: уход превращает подоконник в плантацию
Красивый дизайн против права выбраться из машины: выдвижные дверные ручки Tesla опасны
Бодрит как кофе, разрушает как никотин: под запретом оказался популярный азиатский деликатес
Налог-невидимка уже в цене: почему всего 2% НДС превратятся в 15% удорожания квартиры
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Невидимая сила над Аляской: тайна самого загадочного треугольника США, стирающего следы людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.