Не определилась с оттенком? Эта роза — тоже: растения, которые сами выбирают цвет лепестков

Розы — одно из самых популярных и любимых растений среди садоводов и цветоводов. Среди них можно встретить удивительные сорта, обладающие необычной особенностью: они меняют цвет в процессе своего цветения. Эти розы-хамелеоны привлекают внимание своей красотой и многогранностью оттенков, которые могут зависеть от различных факторов, таких как возраст цветков, температура воздуха и солнечное освещение.
В этой статье мы расскажем о десяти таких сортов, которые могут разнообразить ваш сад и добавить ему неповторимый шарм. Если вы ищете что-то необычное для своего цветника, эти розы идеально подойдут для создания живописных и уникальных цветовых композиций.
Этот сорт принадлежит к группе шрабов и известен своим многократным цветением. Куст калейдоскопических роз раскидистый, с мелкой блестящей листвой, высотой 1-1,25 м и шириной около 1 м. Цветки меняют оттенки в зависимости от погоды и времени суток.
Цветы в стадии бутона кремово-розовые, иногда с желтым оттенком. При распускании лепестки меняют цвет: внешние становятся розовыми или лавандовыми, а внутренние сохраняют сливочный оттенок. С возрастом розовый цвет приобретает более теплые оттенки, а кофейный оттенок расползается по всему цветку. На ярком солнце цветы могут выгорать почти до белого.
Компактный куст высотой около 60 см отличается тем, что его цветки меняют оттенки от желтого и кофейного до ярко-красного или розового. Цветы имеют небольшой размер (6-7 см) и махровую структуру. На солнце они выгорают до белого.
Этот сорт привлекает своей изменчивостью и долговечностью цветков. Цветение продолжается волнами, особенно обильно — в осенний период. Роза устойчива к основным заболеваниям, таким как мучнистая роса и черная пятнистость.
Мутабилис — роза китайской группы, которая цветет практически непрерывно. Ее кусты могут достигать высоты до 2 м, имеют обильную глянцевую листву и красивые рыхлые соцветия.
Цветки этого сорта начинают распускаться в ярко-оранжевых и красных оттенках, но с возрастом постепенно переносят все оттенки от желто-оранжевого до розового и малинового. Благодаря этому, на одном кусте можно наблюдать одновременно цветы разных оттенков.
Этот сорт представляет собой компактный и очень ветвистый куст высотой до 0,8 м, который также может похвастаться изменяющимся цветом цветов. Бутоны начинают свое цветение с желтого и оранжевого оттенков, постепенно переходя в лимонно-желтые. По мере роста цветка лепестки меняются: их края краснеют, а центр становится кремово-белым, а позже — зелеными.
"Сорт имеет по-настоящему причудливую окраску, где можно увидеть все возможные оттенки на одном цветке", — добавила садовод Марина Лебедева.
Этот миниатюрный сорт роз идеально подойдет для небольших садов. Высота куста достигает всего 40 см, и он цветет маленькими (2-4 см) махровыми цветками. Начальный оттенок бутонов — красно-розовый с желтым оттенком, а с возрастом они меняют цвет на малиновый.
Цветение продолжается на протяжении всего сезона, а розы устойчивы к болезням и достаточно зимостойки.
Сорт флорибунда с полумахровыми цветками, которые начинают свой путь с кремово-розового оттенка, а по мере распускания приобретают светло-зеленый цвет. Этот сорт роз особенно хорош для срезки, так как зелёные оттенки прекрасно сохраняются в воде.
Кусты имеют среднюю устойчивость к заболеваниям и дождю, но являются достаточно крепкими.
Акрополис — это флорибунда с крупными махровыми цветками, которые изменяют цвет от розового в бутонах до кофейного с зеленоватым оттенком в разгаре цветения. В дождливую погоду лепестки приобретают яркие розовые края. Это одна из самых стойких к погодным условиям роз, она прекрасно переносит холод и дождь.
Сорт флорибунда, который привлекает внимание не только своим изменяющимся цветом, но и крупными плотными цветками. Начальный цвет — светло-зеленый, который постепенно переходит в янтарный оттенок. В холодную погоду цветки могут стать кремово-розовыми.
Этот сорт прекрасно справляется с болезнями, но в дождливую погоду на его лепестках может появляться пурпурный крап.
Этот сорт флорибунда с крупными цветами начинает свой путь с белых розовых оттенков, которые с возрастом меняются на красные и малиновые. Роза среднеустойчива к болезням, но в целом легко адаптируется к условиям вашего сада.
Сорт с очень крупными цветками (10-12 см), которые в процессе цветения меняют оттенки от пурпурно-розовых до персиковых и бронзовых. Этот сорт продолжает цвести с раннего лета до осени, а его цветки часто сохраняются на кустах более трех недель.
Если вы хотите добавить в свой сад розы, которые меняют цвет, обратите внимание на следующие моменты:
Выбирайте сорта, которые лучше всего подходят для вашего климата. Некоторые из них требуют больше солнечного света, другие — более теплые или холодные условия.
Убедитесь, что растения устойчивы к болезням и вредителям, так как розы могут быть подвержены таким проблемам, как мучнистая роса или черная пятнистость.
Подбирайте розы в зависимости от того, хотите ли вы наблюдать изменения цвета на одном цветке или по всему кусту.
|Роза
|Плюсы
|Минусы
|Kaleidoscope
|Постоянные изменения цвета, устойчивость к болезням
|Низкая устойчивость к дождю
|Chameleon
|Частое цветение, компактные размеры
|Средняя устойчивость к болезням
|Mutabilis
|Непрерывное цветение, разнообразие оттенков
|Требует регулярного ухода
|Pur Caprice
|Необычные оттенки, устойчивость к болезням
|Мало устойчив к дождю
Как выбрать розу, которая меняет цвет?
Важно учитывать ваш климат и особенности ухода. Некоторые розы нуждаются в большем количестве солнечного света для яркого цвета, другие — в более холодной или теплой среде.
Сколько времени будет держаться цветок?
Цветки роз-хамелеонов могут оставаться на кустах от нескольких недель до месяца в зависимости от сорта.
Что лучше выбрать: розу-хамелеона или обычную розу?
Если вам нравится наблюдать за изменениями в цвете цветов, розы-хамелеоны — это идеальный выбор. Они добавляют динамики и интереса в сад.
Розы с изменяющимся цветом привлекают внимание садоводов уже несколько столетий. Развитие этих сортов связано с работой селекционеров, стремящихся создать растения с максимальной декоративностью и устойчивостью к различным погодным условиям.
