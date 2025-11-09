Не определилась с оттенком? Эта роза — тоже: растения, которые сами выбирают цвет лепестков

Розы — одно из самых популярных и любимых растений среди садоводов и цветоводов. Среди них можно встретить удивительные сорта, обладающие необычной особенностью: они меняют цвет в процессе своего цветения. Эти розы-хамелеоны привлекают внимание своей красотой и многогранностью оттенков, которые могут зависеть от различных факторов, таких как возраст цветков, температура воздуха и солнечное освещение.

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

В этой статье мы расскажем о десяти таких сортов, которые могут разнообразить ваш сад и добавить ему неповторимый шарм. Если вы ищете что-то необычное для своего цветника, эти розы идеально подойдут для создания живописных и уникальных цветовых композиций.

1. Роза Kaleidoscope (Калейдоскоп)

Этот сорт принадлежит к группе шрабов и известен своим многократным цветением. Куст калейдоскопических роз раскидистый, с мелкой блестящей листвой, высотой 1-1,25 м и шириной около 1 м. Цветки меняют оттенки в зависимости от погоды и времени суток.

Цветы в стадии бутона кремово-розовые, иногда с желтым оттенком. При распускании лепестки меняют цвет: внешние становятся розовыми или лавандовыми, а внутренние сохраняют сливочный оттенок. С возрастом розовый цвет приобретает более теплые оттенки, а кофейный оттенок расползается по всему цветку. На ярком солнце цветы могут выгорать почти до белого.

2. Роза Chameleon (Хамелеон)

Компактный куст высотой около 60 см отличается тем, что его цветки меняют оттенки от желтого и кофейного до ярко-красного или розового. Цветы имеют небольшой размер (6-7 см) и махровую структуру. На солнце они выгорают до белого.

Этот сорт привлекает своей изменчивостью и долговечностью цветков. Цветение продолжается волнами, особенно обильно — в осенний период. Роза устойчива к основным заболеваниям, таким как мучнистая роса и черная пятнистость.

3. Роза Mutabilis (Мутабилис)

Мутабилис — роза китайской группы, которая цветет практически непрерывно. Ее кусты могут достигать высоты до 2 м, имеют обильную глянцевую листву и красивые рыхлые соцветия.

Цветки этого сорта начинают распускаться в ярко-оранжевых и красных оттенках, но с возрастом постепенно переносят все оттенки от желто-оранжевого до розового и малинового. Благодаря этому, на одном кусте можно наблюдать одновременно цветы разных оттенков.

4. Роза Pur Caprice (Пур Каприс)

Этот сорт представляет собой компактный и очень ветвистый куст высотой до 0,8 м, который также может похвастаться изменяющимся цветом цветов. Бутоны начинают свое цветение с желтого и оранжевого оттенков, постепенно переходя в лимонно-желтые. По мере роста цветка лепестки меняются: их края краснеют, а центр становится кремово-белым, а позже — зелеными.

"Сорт имеет по-настоящему причудливую окраску, где можно увидеть все возможные оттенки на одном цветке", — добавила садовод Марина Лебедева.

5. Роза Baby Masquerade (Бэби Маскарад)

Этот миниатюрный сорт роз идеально подойдет для небольших садов. Высота куста достигает всего 40 см, и он цветет маленькими (2-4 см) махровыми цветками. Начальный оттенок бутонов — красно-розовый с желтым оттенком, а с возрастом они меняют цвет на малиновый.

Цветение продолжается на протяжении всего сезона, а розы устойчивы к болезням и достаточно зимостойки.

6. Роза Greensleeves (Гринсливс)

Сорт флорибунда с полумахровыми цветками, которые начинают свой путь с кремово-розового оттенка, а по мере распускания приобретают светло-зеленый цвет. Этот сорт роз особенно хорош для срезки, так как зелёные оттенки прекрасно сохраняются в воде.

Кусты имеют среднюю устойчивость к заболеваниям и дождю, но являются достаточно крепкими.

7. Роза Acropolis (Акрополис)

Акрополис — это флорибунда с крупными махровыми цветками, которые изменяют цвет от розового в бутонах до кофейного с зеленоватым оттенком в разгаре цветения. В дождливую погоду лепестки приобретают яркие розовые края. Это одна из самых стойких к погодным условиям роз, она прекрасно переносит холод и дождь.

8. Роза Henrietta Barnett (Генриетта Барнет)

Сорт флорибунда, который привлекает внимание не только своим изменяющимся цветом, но и крупными плотными цветками. Начальный цвет — светло-зеленый, который постепенно переходит в янтарный оттенок. В холодную погоду цветки могут стать кремово-розовыми.

Этот сорт прекрасно справляется с болезнями, но в дождливую погоду на его лепестках может появляться пурпурный крап.

9. Роза Occhi di fata (Окки ди Фата)

Этот сорт флорибунда с крупными цветами начинает свой путь с белых розовых оттенков, которые с возрастом меняются на красные и малиновые. Роза среднеустойчива к болезням, но в целом легко адаптируется к условиям вашего сада.

10. Роза Distant Drums (Дистант Драмс)

Сорт с очень крупными цветками (10-12 см), которые в процессе цветения меняют оттенки от пурпурно-розовых до персиковых и бронзовых. Этот сорт продолжает цвести с раннего лета до осени, а его цветки часто сохраняются на кустах более трех недель.

Рекомендации по выбору роз-хамелеонов

Если вы хотите добавить в свой сад розы, которые меняют цвет, обратите внимание на следующие моменты:

Выбирайте сорта, которые лучше всего подходят для вашего климата. Некоторые из них требуют больше солнечного света, другие — более теплые или холодные условия. Убедитесь, что растения устойчивы к болезням и вредителям, так как розы могут быть подвержены таким проблемам, как мучнистая роса или черная пятнистость. Подбирайте розы в зависимости от того, хотите ли вы наблюдать изменения цвета на одном цветке или по всему кусту.

Плюсы и минусы

Роза Плюсы Минусы Kaleidoscope Постоянные изменения цвета, устойчивость к болезням Низкая устойчивость к дождю Chameleon Частое цветение, компактные размеры Средняя устойчивость к болезням Mutabilis Непрерывное цветение, разнообразие оттенков Требует регулярного ухода Pur Caprice Необычные оттенки, устойчивость к болезням Мало устойчив к дождю

FAQ

Как выбрать розу, которая меняет цвет?

Важно учитывать ваш климат и особенности ухода. Некоторые розы нуждаются в большем количестве солнечного света для яркого цвета, другие — в более холодной или теплой среде.

Сколько времени будет держаться цветок?

Цветки роз-хамелеонов могут оставаться на кустах от нескольких недель до месяца в зависимости от сорта.

Что лучше выбрать: розу-хамелеона или обычную розу?

Если вам нравится наблюдать за изменениями в цвете цветов, розы-хамелеоны — это идеальный выбор. Они добавляют динамики и интереса в сад.

Исторический контекст

Розы с изменяющимся цветом привлекают внимание садоводов уже несколько столетий. Развитие этих сортов связано с работой селекционеров, стремящихся создать растения с максимальной декоративностью и устойчивостью к различным погодным условиям.