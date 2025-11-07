Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировки перестали работать? Одно движение способно вернуть жиросжигание на максимум
Город, где шум не враг, а музыка жизни: в Дакке улыбаются даже в пробках
Картошка и печёнка нашли общий язык: старое деревенское блюдо, которое возвращает вкус детства
Игрушка, которая убивает: как питбайки превратились в смертельную забаву для подростков
Баланс между Москвой и Вашингтоном: Орбан несёт Трампу план на миллионы ради экономической передышки
Мебель, которая двигается, складывается и запоминает вас: новая мода вытесняет письменные столы
Геномные паспорта для всех граждан: как ОАЭ планируют переписать медицину с помощью ДНК
Пенка против лени: что произойдёт, если забыть о ней на неделю
Творческий почерк Вики Цыгановой: как бренд певицы стал символом русской элегантности

Сохраняйте розы живыми зимой: как обрезать их в ноябре для яркого цветения

5:32
Садоводство

Ноябрь — это последний месяц осени, когда садоводы начинают активно готовить свои растения к зиме. Обрезка роз в этот период играет ключевую роль, так как она помогает не только сохранить здоровье кустов, но и подготовить их к успешному цветению в следующем году. Ноябрь — это время, когда обрезка должна быть проведена с особым вниманием, чтобы растение пережило зиму и продолжило радовать вас летом.

Розы осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Розы осенью

Когда проводить обрезку роз в ноябре

Оптимальное время для обрезки роз в средней полосе России — в конце октября и начале ноября. Идеально дождаться первых заморозков, чтобы не спровоцировать рост новых побегов. Ранняя осенняя обрезка в теплом ноябре может привести к тому, что кусты начнут выпускать новые ростки, которые не успеют подготовиться к зиме и замерзнут.

В ноябре необходимо провести санитарную обрезку, чтобы удалить все поврежденные и больные побеги. Это поможет избежать заражения растений болезнями и укрепит их здоровье перед холодами. Обрезка также стимулирует растение к улучшению роста, так как убираются лишние побеги, которые забирают силы у куста.

Зачем нужно проводить санитарную обрезку

Санитарная обрезка — это удаление поврежденных, слабых и больных побегов. Осенью в первую очередь нужно:

  1. Удалить побеги, которые почернели или покрыты трещинами, так как они могут быть источником инфекций.

  2. Вырезать поломанные и засохшие ветки.

  3. Убрать все слабые и очень тонкие побеги, которые не выдержат зимних холодов.

Эта обрезка помогает не только улучшить внешний вид куста, но и снижает риск заболеваний, таких как мучнистая роса и черная пятнистость.

Формирующая обрезка в ноябре: стоит ли её делать

Формирующая обрезка роз в ноябре — это спорный вопрос среди садоводов. Некоторые считают, что лучшего времени для формирования куста — это весна, когда растения начинают активно расти. Однако осенняя обрезка имеет свои преимущества, особенно если речь идет о подготовке кустов к зиме.

  1. Отсутствие необходимости обрывать листья - весной приходится тратить много времени на обрывание листвы, чтобы сделать укрытие. С осенней обрезкой это можно избежать.

  2. Быстрота укрытия - после осенней обрезки укрытие кустов становится проще, ведь побеги становятся гибче и легче укладываются.

Однако, стоит учитывать, что такая обрезка может быть более травматичной для растения. Поэтому её стоит делать с осторожностью, убирая только старые, поврежденные и слабые побеги.

Виды формирующей обрезки

В зависимости от состояния растения и того, что вы хотите от него получить, существуют различные виды формирующей обрезки:

  1. Сильная обрезка (короткая) - куст обрезается практически до основания, оставляя только 1-2 хорошо развитые почки. Этот метод подходит для улучшения роста кустов с большими цветками.

  2. Умеренная обрезка (средняя) - побеги обрезаются наполовину, оставляя 4-6 почек. Этот способ идеален для молодых кустов, которые требуют формирования.

  3. Слабая обрезка (длинная) - срезаются только верхушки побегов, оставляя 8-10 почек. Такой способ подходит для более зрелых кустов, которые не нуждаются в сильной обрезке.

Важно помнить, что каждый сорт роз требует индивидуального подхода. Срезы должны быть сделаны аккуратно и правильно, чтобы не повредить растение.

Правила обрезки роз

  1. Косой срез - все срезы нужно делать косыми, оставляя 0,5 см над почкой. Это помогает избежать загнивания.

  2. Срезы должны быть направлены наружу - обрезайте побеги так, чтобы почка, из которой будет расти новый побег, располагалась наружу. Это позволяет растению развиваться более равномерно.

  3. Дезинфекция секатора - после каждого среза секатор нужно продезинфицировать спиртом, чтобы предотвратить переноса болезней на другие растения.

  4. Замазывание ран - все срезы нужно замазывать садовым варом или пластилином, чтобы защитить кусты от инфекции и замерзания.

  5. Обработка медным купоросом - после обрезки кусты стоит обработать 0,5%-ным раствором медного купороса, чтобы предотвратить заболевания.

Как подготовить розы к зиме

После обрезки кусты нужно укрывать. Укрытие роз на зиму — это не только защита от холодов, но и способ обеспечить растениям стабильные условия для роста в следующем году.

  1. Укрывной материал - можно использовать лапник, опилки, нетканый материал или агроволокно.

  2. Слой мульчи - на почву вокруг куста рекомендуется положить слой мульчи, чтобы сохранить тепло и защитить корни от замерзания.

  3. Правильное укрытие побегов - важно уложить побеги так, чтобы они не ломались. Особенно это касается жестких, толстых стеблей.

С правильной подготовкой ваши розы переживут зиму без потерь и будут радовать вас буйным цветением в следующем сезоне.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а вы просто стали тренировать то, что раньше игнорировали
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а вы просто стали тренировать то, что раньше игнорировали
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новости спорта
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Популярное
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых

Пейзаж осенней тайги Красноярского края в последние недели напоминает декорацию к тревожной хронике. В тех же местах, где месяц ищут без вести пропавшую семью Усольцевых, обнаружили тело 54-летнего рыбака Станислава.

Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков
Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков
Последние материалы
Пенка против лени: что произойдёт, если забыть о ней на неделю
8 ноября: рентгеновские лучи, последний парад Валерия Саблина и отец всех вампиров
Творческий почерк Вики Цыгановой: как бренд певицы стал символом русской элегантности
Россию накрыл собачий террор: число нападений на людей выросло в 5,2 раза
Сохраняйте розы живыми зимой: как обрезать их в ноябре для яркого цветения
Эта асана спасёт вашу спину и ноги: всё, что нужно знать о Уттхита Триконасане
Учёные выявили связь между употреблением белого риса и ранней сединой
Природный пылесос для печени — ваш секрет для безупречного здоровья: очищение организма без усилий
В Москве ветеринары удалили морской свинке камень размером с горошину
Рык, которого не хватало: Toyota возвращает в Land Cruiser сердце на восемь цилиндров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.