Смерть под корой: что происходит с туей, если вовремя не заметить первые пятна

Туя — одно из самых популярных хвойных растений в российских садах. Она украшает участки от Калининграда до Владивостока, радуя густой зеленью и неприхотливостью. Но даже эта выносливая красавица может заболеть. Осенью особенно важно внимательно осматривать хвою и ветви: именно сейчас легче заметить признаки поражения и предотвратить серьёзные проблемы.
Если туя посажена правильно — без заглубления корней, с достаточным освещением, влагой и питанием, — но хвоя всё равно желтеет или буреет, вероятно, растение поражено грибковыми болезнями. Они различаются по симптомам и требуют разного подхода к лечению.
Характерные признаки — пятна бежево-коричневого цвета на хвое, позже темнеющие до почти чёрных. В этих местах формируются споры. Заболевание активно распространяется дважды за сезон: весной-в начале лета и во второй половине — с конца лета до осени. Влажная и прохладная погода усиливает риск заражения.
Для профилактики удаляют поражённую хвою и обрабатывают растение фунгицидами, например "Алекар" или "Ордан МЦ".
Побеги целиком буреют, хвоя засыхает и остаётся прикреплённой к ветке. Болезнь быстро распространяется в сырую погоду.
Поражённые участки вырезают, захватывая немного здоровой ткани. Затем туи опрыскивают препаратами на основе манкоцеба ("Ордан МЦ") или тиофанат-метила ("Топсин-М").
Заболевание чаще начинается снизу кроны, постепенно поднимаясь вверх. Молодая хвоя желтеет, темнеет и опадает. Весной во влажную погоду споры легко заражают соседние растения.
Для лечения вырезают поражённые ветви и обрабатывают медьсодержащими средствами.
Проблемы туи не ограничиваются хвоей. Опасность представляют также грибковые поражения древесины и корневой системы.
Возбудители — грибы Seiridium и Botryosphaeria. На древесине появляются трещины, превращающиеся в язвы, а хвоя на поражённых участках буреет и отмирает. На срезе ствол тёмный.
Больные участки вырезают с запасом 3-4 см здоровой древесины, затем проводят обработку медьсодержащими препаратами для защиты оставшихся растений.
Их вызывают грибы Phytophthora и Armillaria. При заражении хвоя тускнеет, сереет, растение замедляет рост, а корни становятся ломкими и темнеют под корой.
Больную тую удаляют, землю вокруг заменяют. Соседние растения проливают биопрепаратами — "Споро-бактерином", "Триходермой вериде" или "Трихоцином".
|Болезнь
|Симптомы
|Что делать
|Didymascella thujina
|Пятна на хвое, чернеющие со временем
|Удалить хвою, обработать "Алекаром"
|Kabatina thujae
|Побурение всего побега
|Вырезать ветви, опрыскать "Топсином-М"
|Pestalotiopsis funerea
|Пожелтение снизу вверх
|Срезать ветви, применить медные препараты
|Рак Seiridium / Botryosphaeria
|Трещины, язвы, бурение хвои
|Очистить древесину, обработать медьсодержащими средствами
|Корневая гниль
|Серо-бурая хвоя, ломкие корни
|Удалить растение, обработать соседние биопрепаратами
Осенью не вносите азотные удобрения — они стимулируют рост, а молодой прирост зимой подмерзнет.
Перед морозами полейте растения влагозарядковым поливом, особенно в регионах с малоснежными зимами.
Замульчируйте приствольный круг торфом или корой — это защитит корни.
Ветви свяжите мягким шпагатом, чтобы они не ломались под снегом.
Эти меры помогут туям пережить холодный сезон без потерь.
Ошибка: полив в мороз.
Последствие: подмерзание корней.
Альтернатива: проводить влагозарядку только до устойчивых заморозков.
Ошибка: избыточное внесение удобрений осенью.
Последствие: ожоги и деформация хвои.
Альтернатива: использовать только фосфорно-калийные смеси.
Ошибка: плотная посадка.
Последствие: плохое проветривание и грибковые инфекции.
Альтернатива: соблюдать расстояние не менее 60 см между растениями.
Если хвоя опала, а ветви начали сохнуть, спасти дерево сложно. Можно попробовать радикальную обрезку с последующей обработкой фунгицидами, но часто легче посадить новую тую. При этом не стоит использовать тот же участок без полной замены грунта.
|Плюсы
|Минусы
|Долговечность и морозостойкость
|Подверженность грибкам при сырости
|Быстро растут, легко формируются
|Чувствительны к застоям воды
|Хорошо переносят стрижку
|Требуют подкормок и профилактики
Как выбрать здоровый саженец туи?
Покупайте только в питомниках: хвоя должна быть ярко-зелёной, без пятен, а корни — влажными и упругими.
Сколько стоит лечение заражённой туи?
Цена зависит от препарата и объёма. В среднем обработка одной взрослой туи обходится от 300 до 800 рублей.
Что лучше для профилактики — химия или биопрепараты?
Осенью и ранней весной эффективнее использовать медьсодержащие средства, а летом — мягкие биопрепараты для восстановления микрофлоры почвы.
Миф: туя не болеет.
Правда: болезни встречаются часто, особенно при неправильной посадке и поливе.
Миф: осенью ухаживать не нужно.
Правда: именно в ноябре важно укрепить растение перед зимой.
Миф: хвоя желтеет только от мороза.
Правда: чаще это грибковые инфекции или нехватка питания.
Туя может жить более 150 лет при правильном уходе.
Её эфирные масла применяют в косметологии и ароматерапии.
Некоторые сорта используются в медицине как источник фитонцидов.
Туя впервые была завезена в Россию из Северной Америки в XVIII веке. Её быстро полюбили за способность сохранять зелёный цвет круглый год и переносить российские зимы. Сегодня туя стала неотъемлемой частью ландшафтного дизайна по всей стране.
Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.