Спасательная инструкция для дачи: как пережить зиму без потопа, плесени и воров

Когда на участке уже прибрано, клумбы укрыты, а инструменты убраны, кажется, что заботы закончились. Но есть еще одно важное дело — правильно подготовить дом к зиме. Если этого не сделать, весной вас могут ждать неприятные сюрпризы: лопнувшие трубы, протекающая крыша или погрызенные провода. Разберем, как защитить дачу от холода, влаги и других зимних бед.
Вода, оставшаяся в трубах, при замерзании расширяется и может повредить даже новые коммуникации. Весной это обернется потопом и дорогим ремонтом. Поэтому систему нужно полностью осушить и перекрыть подачу воды.
Не забудьте слить жидкость из бачка унитаза, душа и стиральной машины. Если дом подключен к автономному отоплению, можно использовать систему сжиженного газа — она не даст трубам замерзнуть.
Перед отъездом на зиму обязательно перекройте подачу газа. Баллон отсоедините, оставив его строго в вертикальном положении. Для эксплуатации зимой пригодится термоодеяло — оно сохранит стабильную температуру газа.
Хранить баллоны лучше в металлическом шкафу на улице, рядом со стеной дома. Внутри помещения допускаются только небольшие емкости, расположенные не ближе чем в полутора метрах от плиты.
Если у вас газгольдер, закажите техобслуживание до заморозков — специалисты проверят герметичность и уровень газа.
Многие пожары зимой в СНТ происходят не из-за печей, а из-за старой проводки. Поэтому после завершения сезона нужно обесточить дом — отключить приборы, вынуть вилки из розеток и выключить рубильник в щитке.
Осмотрите кабели и розетки. Если видите трещины, замените участки заранее. Телевизоры, ноутбуки и прочие ценные устройства лучше забрать в город. В оставшихся приборах извлеките батарейки, а холодильник разморозьте и просушите.
Крыша зимой испытывает большие нагрузки. Чтобы весной не бороться с протечками, заранее осмотрите покрытие. Малые повреждения можно устранить заплаткой или рубероидом, а серьезные — доверить мастеру.
Установите снегозадержатели, чтобы снежные массы не сходили лавиной, и уберите съемные козырьки.
Не забудьте про водостоки: уберите листья и мусор, промойте трубы водой. Забитая система может стать причиной разрушения фасада или фундамента.
Зимой смазка густеет, а влага замерзает, и даже хороший замок может заклинить. Осенью обработайте все механизмы средствами с антикоррозийным эффектом — например, LAVR или RHT SprayTech.
Не используйте солидол и машинное масло: они густеют на холоде. А чтобы защитить замок от осадков, над ним можно закрепить резиновый козырек.
Хорошо закрывающиеся окна удерживают тепло и не дают влаге конденсироваться. Старые рамы можно уплотнить поролоном или ватой. В ветреных районах стекла защищают деревянными щитами — это предохраняет от повреждений и попыток взлома.
Плесень любит влагу и тьму, а зимой эти условия идеальны. Чтобы не допустить образования грибка, подвал нужно просушить и обработать стены раствором медного купороса.
Если помещения сырые, а на стенах уже темные пятна, стоит применить серную дымовую шашку. Но перед этим уберите все запасы и банки с консервацией — химические средства могут их испортить.
Зимой мыши и крысы ищут тепло и еду. Даже если продуктов нет, они погрызут провода, книги, ткань и оставят неприятные следы. В помещениях стоит разместить приманки или мышеловки, а для гуманного способа — ультразвуковые отпугиватели.
Народные методы тоже работают: расставьте чашки с уксусом или нафталином — запах отпугивает грызунов.
Если возле дома растут старые или накренившиеся деревья, они могут рухнуть под тяжестью снега. Проверьте стволы на трещины, дупла и усохшие ветви.
При наклоне более 45 градусов дерево лучше спилить, а перед этим получить разрешение в администрации или правлении СНТ.
Не высаживайте рядом с домом липу, дуб или каштан — их корни со временем разрушат фундамент, а высокая крона может повредить крышу во время шторма.
Дачные кражи зимой — не редкость. Уезжая, установите решетки на окна и надежные замки на двери. Ценные вещи заберите или спрячьте в тайнике.
Если техника остается, стоит рассмотреть установку сигнализации или камер наблюдения — это вложение в безопасность. Альтернатива — страхование имущества от краж и пожаров.
|Тип защиты
|Что включает
|Когда применять
|Базовая
|Перекрытие воды, газа, электричества; утепление окон; уборка мусора
|Для дач без постоянного проживания
|Продвинутая
|Сигнализация, видеонаблюдение, обработка фунгицидами, защита от грызунов
|Для домов с дорогим имуществом
В конце сезона осушите коммуникации.
Проверяйте крышу и водостоки раз в год.
Смазывайте замки и петли.
Проветривайте подвал и чердак.
Обновляйте ловушки от грызунов.
Не слита вода → Замерзание и прорыв труб → Слив и перекрытие системы.
Не очищена крыша → Обрушение или течь → Установка снегозадержателей.
Оставлены продукты → Привлечение мышей → Использование герметичных контейнеров.
…вы живете недалеко и наведываетесь зимой? Тогда оставьте минимальное отопление — это предотвратит промерзание стен и появление конденсата. Электроконвектор с термостатом — удобное решение: он включается только при падении температуры.
|Плюсы
|Минусы
|Дом сохраняется в хорошем состоянии
|Требует подготовки и времени
|Весной не нужно срочно чинить систему
|Возможны траты на обработку и материалы
|Минимизируется риск пожара и краж
|Необходим регулярный контроль
Как часто нужно проверять крышу зимой?
Хотя бы раз в месяц, особенно после сильных снегопадов.
Можно ли оставлять холодильник на даче?
Да, но только пустой, размороженный и с открытой дверцей.
Что лучше от грызунов — мышеловка или отпугиватель?
Для максимального эффекта используйте оба варианта: ловушки для отлова и ультразвуковой прибор для профилактики.
Миф: если дом не отапливается, ничего не случится.
Правда: без вентиляции и осушения появится плесень и сырость.
Миф: крыша выдержит любую зиму.
Правда: снег накапливается, и весом в несколько тонн может деформировать стропила.
Миф: грызуны не тронут пустой дом.
Правда: они грызут не только еду, но и изоляцию проводов.
Даже небольшая щель в окне может увеличить теплопотери на 20%.
Мыши способны пролезть через отверстие диаметром 6 мм.
Обычная пластиковая бочка с водой при замерзании способна лопнуть по шву — сила расширения льда колоссальна.
Еще в дореволюционной России существовала традиция "зимнего запечатывания" домов: окна заклеивали бумагой, а двери прокладывали войлоком. Современные дачники используют те же принципы, только с современными материалами — герметиками и уплотнителями.
