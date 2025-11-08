Черный огонь на грядке: сорт томатов, который поражает вкусом и растёт без особых забот

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:24
Садоводство

Среди множества современных сортов томатов особое место занимает "Жаркие угли" — сорт, который сочетает декоративную привлекательность и высокую отдачу урожая. Он способен украсить любой огород и удивить насыщенным вкусом без капризов в уходе.

Томаты тёмного сорта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты тёмного сорта

Внешний вид и особенности сорта

Томаты "Жаркие угли" относятся к среднеспелым. От посева до первых спелых плодов проходит около 110-115 дней. Растение достигает высоты до 180 сантиметров, образуя мощный стебель и густую листву. Куст выглядит крепким и аккуратным, не требует сложного формирования.

Главная особенность сорта — его окраска. Плоды имеют насыщенные тёмно-бордовые бока с фиолетовым, почти черным оттенком и ярко-красную верхушку. Этот антоциановый окрас придаёт томатам благородный, необычный вид. На грядке они выглядят как настоящие драгоценности.

Плоды среднего размера, весом около 80-100 граммов, с плотной, но сочной мякотью. Кожица прочная, не растрескивается даже при перепадах температуры или влажности, что особенно важно для регионов с переменчивым климатом.

Вкус, который сложно забыть

По вкусу "Жаркие угли" выделяются среди аналогов: в мякоти ощущается приятная сладость с едва заметной кислинкой. Благодаря этому сорт отлично подходит и для свежих салатов, и для консервации. После термообработки томаты сохраняют цвет и аромат, а сок из них получается густым и насыщенным.

Сравнение с другими сортами

Характеристика "Жаркие угли" "Черный принц" "Де Барао черный"
Срок созревания 110-115 дней 115-120 дней 120-125 дней
Масса плодов 80-100 г 150-200 г 60-90 г
Окраска Темно-бордовая с антоциановыми плечиками Коричнево-черная Темно-фиолетовая
Вкус Сладкий с легкой кислинкой Насыщенный, сладкий Кисловатый
Требовательность к уходу Минимальная Средняя Средняя
Урожайность Высокая Средняя Высокая

Уход без лишних хлопот

  • Посев и рассада: семена высевают в конце марта. Всходы появляются через неделю. На постоянное место растения пересаживают в возрасте 55-60 дней.
  • Полив: томаты не любят избытка влаги, но требуют регулярного умеренного полива под корень.
  • Подкормки: достаточно трёх за сезон: после высадки, перед цветением и при наливе плодов.
  • Освещение: лучше всего сорт чувствует себя на солнечных грядках, но переносит лёгкое притенение.
  • Формирование куста: "жаркие угли" не нуждаются в постоянном пасынковании. Это редкое преимущество для высокорослого сорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: избыточный полив в жару.
    Последствие: трескание плодов.
    Альтернатива: поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы.

  • Ошибка: отсутствие подкормок.
    Последствие: замедленный рост и бледная листва.
    Альтернатива: использовать зольный настой или комплексные удобрения для томатов.

  • Ошибка: слишком плотная посадка.
    Последствие: снижение урожайности.
    Альтернатива: оставлять между кустами не менее 50 см.

А что если лето холодное

Сорт устойчив к перепадам температуры и показывает стабильное плодоношение даже в прохладных регионах. При похолодании достаточно увеличить подкормки калием и фосфором — это укрепит растения и улучшит вкус плодов.

Плюсы и минусы сорта

Плюсы Минусы
Необычный внешний вид Требуется подвязка высоких стеблей
Высокая урожайность Не подходит для слишком плотных посадок
Отличный вкус При избытке влаги возможна потеря насыщенности окраса
Не нуждается в пасынковании Требует опоры в теплице
Хорошо переносит перепады температуры -

FAQ

Сколько плодов даёт один куст

В среднем — до 4-5 кг, при хорошем уходе урожай достигает 6 кг с растения.

Можно ли выращивать сорт в открытом грунте

Да, особенно в южных и средних регионах. В северных областях рекомендуется теплица.

Подходит ли для заготовок

Да, плоды сохраняют цвет и форму при консервировании, а сок получается густым и тёмным.

Мифы и правда

  • Миф: тёмные томаты слишком кислые.
    Правда: у "жарких углей" вкус сбалансированный — сладкий с лёгкой кислинкой.
  • Миф: такие сорта плохо растут без пасынкования.
    Правда: этот сорт не требует регулярного удаления боковых побегов.

3 интересных факта

  • Окраску томатов придаёт антоциан — природный антиоксидант, полезный для сердца и сосудов.
  • Вкус плодов становится насыщеннее, если снизить полив за 7-10 дней до сбора урожая.
  • В теплице сорт способен плодоносить до конца сентября.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
