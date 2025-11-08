Черный огонь на грядке: сорт томатов, который поражает вкусом и растёт без особых забот

Среди множества современных сортов томатов особое место занимает "Жаркие угли" — сорт, который сочетает декоративную привлекательность и высокую отдачу урожая. Он способен украсить любой огород и удивить насыщенным вкусом без капризов в уходе.
Томаты "Жаркие угли" относятся к среднеспелым. От посева до первых спелых плодов проходит около 110-115 дней. Растение достигает высоты до 180 сантиметров, образуя мощный стебель и густую листву. Куст выглядит крепким и аккуратным, не требует сложного формирования.
Главная особенность сорта — его окраска. Плоды имеют насыщенные тёмно-бордовые бока с фиолетовым, почти черным оттенком и ярко-красную верхушку. Этот антоциановый окрас придаёт томатам благородный, необычный вид. На грядке они выглядят как настоящие драгоценности.
Плоды среднего размера, весом около 80-100 граммов, с плотной, но сочной мякотью. Кожица прочная, не растрескивается даже при перепадах температуры или влажности, что особенно важно для регионов с переменчивым климатом.
По вкусу "Жаркие угли" выделяются среди аналогов: в мякоти ощущается приятная сладость с едва заметной кислинкой. Благодаря этому сорт отлично подходит и для свежих салатов, и для консервации. После термообработки томаты сохраняют цвет и аромат, а сок из них получается густым и насыщенным.
|Характеристика
|"Жаркие угли"
|"Черный принц"
|"Де Барао черный"
|Срок созревания
|110-115 дней
|115-120 дней
|120-125 дней
|Масса плодов
|80-100 г
|150-200 г
|60-90 г
|Окраска
|Темно-бордовая с антоциановыми плечиками
|Коричнево-черная
|Темно-фиолетовая
|Вкус
|Сладкий с легкой кислинкой
|Насыщенный, сладкий
|Кисловатый
|Требовательность к уходу
|Минимальная
|Средняя
|Средняя
|Урожайность
|Высокая
|Средняя
|Высокая
Ошибка: избыточный полив в жару.
Последствие: трескание плодов.
Альтернатива: поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы.
Ошибка: отсутствие подкормок.
Последствие: замедленный рост и бледная листва.
Альтернатива: использовать зольный настой или комплексные удобрения для томатов.
Ошибка: слишком плотная посадка.
Последствие: снижение урожайности.
Альтернатива: оставлять между кустами не менее 50 см.
Сорт устойчив к перепадам температуры и показывает стабильное плодоношение даже в прохладных регионах. При похолодании достаточно увеличить подкормки калием и фосфором — это укрепит растения и улучшит вкус плодов.
|Плюсы
|Минусы
|Необычный внешний вид
|Требуется подвязка высоких стеблей
|Высокая урожайность
|Не подходит для слишком плотных посадок
|Отличный вкус
|При избытке влаги возможна потеря насыщенности окраса
|Не нуждается в пасынковании
|Требует опоры в теплице
|Хорошо переносит перепады температуры
|-
В среднем — до 4-5 кг, при хорошем уходе урожай достигает 6 кг с растения.
Да, особенно в южных и средних регионах. В северных областях рекомендуется теплица.
Да, плоды сохраняют цвет и форму при консервировании, а сок получается густым и тёмным.
