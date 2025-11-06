Навоз от чужих животных — как он может превратить ваш сад в кладбище растений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:05
Садоводство

Использование навоза в садоводстве и сельском хозяйстве остается одним из самых эффективных и экологичных способов улучшения качества почвы. Это удобрение помогает не только обогатить землю необходимыми элементами, но и улучшить структуру почвы, улучшая её водоудерживающие и воздухопроницаемые свойства. Однако при использовании навоза нужно учитывать несколько важных аспектов, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями, которые могут негативно повлиять на растения.

Земля
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Земля

Одной из главных проблем является наличие пестицидов и гербицидов в навозе. Если животные, чьим навозом вы планируете удобрять почву, употребляли корма, содержащие химические вещества, они могут остаться в навозе, что приведет к его загрязнению. Особенно это касается таких препаратов, как гербициды на основе пиридинкарбоновой кислоты, например, аминопиралид, клопиралид и пиклорам, которые активно используются для борьбы с сорняками. Эти вещества очень стойкие и могут сохраняться в почве и навозе на протяжении долгого времени, иногда даже до года.

Проблема заключается в том, что гербициды, попадая в почву, оказывают негативное влияние на растения. Они могут вызывать слабое прорастание семян, замедлять рост растений и приводить к деформации листьев. Овощи, такие как томаты, салат, клубника и другие культуры, могут серьезно пострадать от таких химикатов. Поэтому перед тем как использовать навоз, необходимо проверить его на наличие остаточных гербицидов, особенно если он был привезен из других хозяйств или от неизвестных производителей.

Как правильно использовать навоз для удобрения

  1. Спросите у производителя о корме для животных. Если вы покупаете навоз, обязательно уточните, чем кормили животных, с которых он был получен. Особенно это важно, если животные паслись на траве, обработанной гербицидами.

  2. Проведение тестов. Если есть сомнения, можно провести тесты на наличие химикатов в навозе, чтобы минимизировать риски.

  3. Компостирование навоза. Если гербициды все же были использованы, стоит подвергнуть навоз термической обработке в процессе компостирования. Высокая температура и активность микроорганизмов помогут ускорить распад вредных веществ.

  4. Использование свежего навоза. Для определённых культур, особенно для тех, что растут близко к земле, например, корнеплодов и зелени, не следует использовать свежий навоз. Лучше всего подождать хотя бы 120 дней, прежде чем применять его на таких культурах.

Как проверить навоз на наличие гербицидов

Для того чтобы убедиться в безопасности навоза, можно обратиться к производителю и узнать, использовались ли химические препараты в корме для животных. Однако даже если информация о гербицидах отсутствует, вы всегда можете компостировать навоз. В процессе компостирования вредные химические вещества разлагаются, и навоз становится безопасным для растений.

Тем не менее, важно помнить, что при использовании навоза с остаточными гербицидами, растения могут пострадать даже спустя несколько месяцев после применения. Поэтому компостирование свежего навоза — это обязательная мера для предотвращения негативных последствий.

Риски при неправильном использовании

Использование навоза без предварительной подготовки может привести к целому ряду проблем. Прежде всего, это негативное воздействие на растения. Даже если вы применяете навоз с минимальным содержанием химикатов, неправильная его обработка может привести к деформациям на растениях, снижению урожайности и даже их гибели.

Кроме того, использование некомпостированного навоза может привести к загрязнению почвы патогенными микроорганизмами. Высокие температуры и влажность в процессе компостирования помогают убить патогены, но если этого не сделать, можно получить совершенно противоположный эффект.

Советы по выбору безопасного удобрения

  1. Компостирование навоза. Для того чтобы обеспечить безопасность растений, необходимо компостировать навоз как минимум 120 дней, если вы планируете использовать его для корнеплодов и зелени. Для других культур достаточно 90 дней.

  2. Проверка на гербициды. Обязательно проверяйте навоз на остаточные химикаты перед использованием, особенно если он был привезен из другого хозяйства.

  3. Использование безопасных препаратов для борьбы с сорняками. Если вам нужно использовать гербициды, выбирайте те, которые менее опасны для окружающей среды и не оказывают долгосрочного воздействия на почву.

Мифы и правда о навозе

  1. Миф: гербициды, содержащиеся в навозе, не опасны для растений.
    Правда: гербициды могут оставаться в навозе и почве долгое время, оказывая негативное воздействие на растения, особенно если они не были должным образом обработаны.

  2. Миф: все виды навоза безопасны для растений.
    Правда: навоз может содержать химические вещества, которые при неправильной обработке могут повредить растения.

  3. Миф: если навоз свежий, его можно сразу использовать.
    Правда: свежий навоз может быть слишком агрессивным для растений и содержать патогены, которые нужно уничтожить через процесс компостирования.

Важные рекомендации по использованию навоза

  1. Соблюдайте сроки компостирования. Не торопитесь использовать навоз до окончания процесса компостирования.

  2. Проверяйте на гербициды. Если у вас есть сомнения в безопасности навоза, проведите тесты или уточните информацию у производителя.

  3. Используйте безопасные гербициды. Если вам нужно бороться с сорняками, выбирайте средства, которые не будут вредить вашему саду в долгосрочной перспективе.

Интересные факты

  1. Навоз используется в качестве удобрения более 5000 лет и был основным источником органических удобрений для сельского хозяйства.

  2. В среднем, для того чтобы гербициды разложились в компосте, требуется от 3 до 6 месяцев.

  3. Некоторые виды навоза, такие как конский, могут быть более безопасными для использования, поскольку в нем меньше химических остатков.

Как выбрать безопасное удобрение

  1. Выбирайте органические удобрения, которые прошли сертификацию и проверку на содержание вредных веществ.

  2. Используйте компост из домашних отходов, чтобы уменьшить риск попадания химических веществ в почву.

  3. Применяйте навоз только после полного его компостирования, чтобы минимизировать возможный вред для растений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
