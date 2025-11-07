Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тело говорит, если уметь слушать: 7 анализов, которые покажут, что внутри на самом деле
Ваш дом в опасности: чужая кошка приходит только тогда, когда жилищу нужен срочный оберег
Мука убивает вкус творога: этот ингредиент в сырниках работает в 100 раз лучше
Агродетокс от мегаполиса: почему москвичи массово бегут отдыхать в деревню, а не на море
Ни утюжков, ни процедур: этот природный эликсир превращает пушистые волосы в зеркальное полотно
Гости сразу замечают: 5 предметов в квартире, которые крадут уют и кричат о безвкусице
Мотор идёт на диету: хитрая схема по снижению мощности обходится дешевле налога
Естественность или инъекции для красоты: что выбрала певица Алёна Свиридова
Хруст слышно на всю кухню: как добиться идеальной корочки без капли лишнего масла

Садоводы называют его вечным кустом: метод посадки, который заменяет удобрения и обрезку

Садоводство

Посадка ягодных кустов — дело не на один день. От того, насколько грамотно подготовлена почва, выбрано место и продумана схема посадки, зависит не только урожайность, но и долголетие кустарников. Смородина и крыжовник растут почти во всех регионах России — от Подмосковья до Сибири и Урала. Главное — учесть климат и сезон. В ноябре большинство регионов уже перешло к зимовке, а значит, все описанные ниже советы пригодятся при планировании посадки на следующую весну или осень 2026 года.

Смородина
Фото: flickr.com by Muffet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Смородина

Основы посадки: когда и как

Оптимальное время для посадки смородины и крыжовника — осень, примерно за месяц до устойчивых заморозков. Тогда растения успевают укорениться и весной стартуют в рост. Если осень уже прошла — планируйте посадку на следующий сезон, когда почва прогреется до +10 °С.

Для регионов с холодными зимами (Урал, Сибирь, Северо-Запад) лучшее время — конец августа или самое начало сентября. В южных районах — октябрь. Весенняя посадка возможна, но её нужно проводить рано, до распускания почек.

Перед посадкой саженцы осматривают, подрезают повреждённые корни и укорачивают побеги, оставляя 2-3 почки над уровнем земли. Высаживают куст под углом около 30°, направляя макушку на юг. Такая посадка стимулирует развитие прикорневых побегов.

Сравнение условий для смородины и крыжовника

Параметр Смородина Крыжовник
Предпочтение по почве Плодородная, влажная, слабокислая Легкая, нейтральная, хорошо дренированная
Глубина ямы 35-40 см 40-50 см
Расстояние между кустами 1,2-1,5 м 1-1,2 м
Подкормка при посадке Перегной, суперфосфат, калий Аналогичная смесь
Освещенность Солнечные участки Солнечные, с лёгким притенением

Пошаговая технология выращивания

Первый год

После посадки летом побеги активно растут. К осени выбирают 3-4 сильных ветви, остальные срезают. Чтобы стимулировать новые побеги, верхушки слегка прищипывают. В южных регионах можно дополнительно пригнуть ветку к земле и присыпать — она даст новые корни.

Второй год

Весной проводят обрезку верхушек, удаляют слабые побеги. Один из самых крепких снова укладывают и присыпают — формируется третье поколение ветвей. Урожай пока небольшой, зато куст набирает силу.

Третий год

К этому времени ветки первого поколения уже плодоносят. Чтобы куст не загущался, прищипывают точки роста молодых ветвей. В конце сезона крайний побег снова пригибают — это задел для следующего урожая.

Четвёртый год

Теперь плодоносят ветки первого и второго поколения. После сбора урожая старые побеги срезают у основания, а молодые укорачивают. Куст становится компактным и продолжает формировать свежие побеги.

Пятый год

В это время активно плодоносят ветви второго и третьего поколений. Старые удаляют, оставляя молодую часть куста. Корневую систему первого поколения можно выкопать — освободится место для новых посадок.

Такой метод называют "пошаговым" потому, что куст развивается по циклам — каждое новое поколение постепенно заменяет старое, а урожай остаётся стабильным из года в год.

Подкормки и уход

Чтобы смородина и крыжовник стабильно плодоносили, важно не только поливать, но и подкармливать растения. При посадке на дно ямы добавляют смесь: 8-10 кг перегноя, 70-80 г суперфосфата и 30-40 г калийного удобрения (или 60-80 г золы).

В первый год достаточно азотных подкормок для роста зелёной массы. Со второго года проводят четыре основных подкормки за сезон:

  1. Весной, при распускании почек: аммиачная селитра (2 ст. ложки на 10 л воды, по ведру под куст).

  2. В июне: мочевина, суперфосфат и сульфат калия (в той же дозировке).

  3. В сентябре: суперфосфат и сульфат калия (по 0,5-0,7 ст. ложки на куст).

  4. В конце октября: полведра перепревшего навоза под каждый куст.

Мульчирование торфом или компостом помогает удерживать влагу и защищает корни от промерзания.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте солнечный участок, защищённый от ветра.

  2. Не сажайте кусты на низинах — они не любят застой воды.

  3. При поливе избегайте попадания воды на листья, чтобы не спровоцировать грибок.

  4. Весной осматривайте кусты: если почки вздулись — возможно, это почковый клещ, такие ветки нужно удалить.

  5. Раз в 3-4 года омолаживайте куст, оставляя не более 12-15 побегов разного возраста.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Посадка в тени Мелкие ягоды и слабый урожай Выберите открытое место
Отсутствие обрезки Загущение, болезни Удаляйте старые ветви ежегодно
Сухая почва Замедленный рост, осыпание ягод Полив раз в неделю, особенно в жару
Избыток азота Жирующие побеги, мало ягод Используйте комплексные удобрения
Посадка без дренажа Загнивание корней Добавьте песок или гравий в яму

А что если зима суровая

В регионах с морозами ниже -30 °С кусты лучше пригнуть к земле и укрыть агроволокном или лапником. Весной укрытие убирают постепенно, чтобы не вызвать ожогов почек. Если корни подмерзли, растения восстанавливаются за счёт прикопанных молодых побегов — именно поэтому пошаговая схема так удобна.

Плюсы и минусы пошаговой технологии

Плюсы Минусы
Постоянное обновление куста Требует регулярной обрезки
Стабильный урожай Нужно место для отводков
Простота ухода Долгий цикл формирования
Устойчивость к болезням Без подкормок эффект снижается

FAQ

Как выбрать саженец?
Берите растения с развитой корневой системой и несколькими крепкими побегами. У смородины кора должна быть гладкой, без трещин.

Сколько стоит посадочный материал?
В зависимости от региона и сорта — от 200 до 800 рублей за саженец.

Что лучше — черная смородина или крыжовник?
Смородина богаче витамином С, а крыжовник устойчивее к жаре и засухе. Идеально — посадить оба вида.

Мифы и правда

  1. Миф: смородина растёт где угодно.
    Правда: без солнца и рыхлой земли урожай будет скудным.

  2. Миф: крыжовник не требует обрезки.
    Правда: без неё куст быстро стареет и поражается болезнями.

  3. Миф: удобрения можно не добавлять.
    Правда: органика и минеральные подкормки необходимы для стабильного плодоношения.

Исторический контекст

Смородину на Руси выращивали ещё в XI веке — особенно в монастырских садах под Новгородом и Псковом. Крыжовник появился чуть позже, но быстро стал популярным благодаря своей неприхотливости. Сегодня эти кустарники — традиционная культура российских садов.

3 интересных факта

  1. Из листьев смородины делают ароматный чай, богатый антиоксидантами.

  2. Крыжовник называют "северным виноградом" — его ягоды содержат органические кислоты и пектины.

  3. Современные сорта выдерживают морозы до -40 °С.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды
Красота и стиль
Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Новости спорта
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Военные новости
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Популярное
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году

Почему не всем водителям разрешено отказаться от техосмотра и когда диагностическая карта остаётся обязательной даже для новых автомобилей.

Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Последние материалы
Садоводы называют его вечным кустом: метод посадки, который заменяет удобрения и обрезку
Гости сразу замечают: 5 предметов в квартире, которые крадут уют и кричат о безвкусице
Естественность или инъекции для красоты: что выбрала певица Алёна Свиридова
Мотор идёт на диету: хитрая схема по снижению мощности обходится дешевле налога
Хруст слышно на всю кухню: как добиться идеальной корочки без капли лишнего масла
Талия против часов: 40 минут в три подхода по методике Super slim дают эффект полного зала
Европарламент в шаге от пропасти: как спор об активах России может похоронить помощь Украине
Ваш дом пахнет жареным: эти трюки из ресторанов помогут очистить воздух мгновенно
Один день осенью — и сад под защитой: обработка, после которой вредители не проснутся весной
Болезнь видно без анализов: рот первым сообщает о сбое в организме — обратите внимание на десны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.