Южный пришелец с американскими корнями: как арахис выживает под российским солнцем

Арахис давно перестал быть экзотикой. Если раньше его можно было встретить только на прилавках или в составе сладостей, то сегодня всё больше дачников пробуют вырастить этот теплолюбивый орех на своих участках. И хотя культура родом из Южной Америки, российские климатические условия — особенно в южных и центральных регионах — позволяют получить достойный урожай при правильной агротехнике.
Основные районы, где арахис чувствует себя комфортно, — Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Астраханская области, а также Дагестан. В средней полосе и северных регионах культуру можно вырастить только рассадным способом или в теплице. Важно учитывать, что это советы на следующий год: осенью и зимой нужно лишь подготовить участок и семена.
Арахису требуется много солнца и тепла, оптимальная температура для развития — от 20 до 28 градусов. При понижении ниже 12 градусов рост останавливается, поэтому в регионах с непредсказуемыми весенними заморозками лучше использовать укрытия из плёнки.
Для успешного урожая выбирают лёгкие, рыхлые и питательные почвы — чернозём, суглинки или супеси. Кислые или переувлажнённые земли не подходят: в них семена быстро загнивают. Подготовка участка начинается осенью:
Почву перекапывают на глубину около 30 см.
Вносят органику — 1 кг перегноя на квадратный метр.
Добавляют минеральные удобрения: по 10 г суперфосфата и 15 г калийной соли.
Весной вносят 20 г сульфата аммиака.
Лучшие предшественники — кукуруза, лук, свёкла, тыквенные и томаты. После бобовых арахис сажать не рекомендуется, чтобы избежать накопления вредителей.
Семена перед посадкой вылущивают из бобов и замачивают на несколько часов во влажном песке. Высаживают в открытый грунт, когда земля прогреется до 15 градусов. В средней полосе это обычно конец мая, а на юге — начало.
Схема посадки — 8-12 см между растениями и 60-70 см между рядами. После посева почву слегка уплотняют, чтобы защитить семена от птиц и сохранить влагу. Если весна окажется сухой, рядки предварительно поливают.
Для северных регионов лучший вариант — рассадный способ. Семена сеют в горшочки за 3-4 недели до высадки в теплицу.
Основные задачи — регулярное рыхление, удаление сорняков и окучивание. Первое окучивание проводят примерно через три недели после начала цветения, затем повторяют каждые две недели. Это помогает формировать подземные бобы.
Арахис любит умеренную влажность: во время цветения и налива плодов растения поливают раз в неделю. Избыточная влага может привести к гниению корней. После полива землю обязательно рыхлят.
В период плодоношения важно поддерживать температуру выше 12 градусов. Даже если осенью надземная часть подмёрзнет, под землёй плоды продолжают дозревать.
Убирают арахис в конце сентября или начале октября, до наступления устойчивых заморозков. Кусты выкапывают, отряхивают от земли и оставляют под навесом на 10-15 дней. После просушки бобы обмолачивают и хранят в деревянных ящиках или тканевых мешках в сухом помещении.
Неочищенные орешки сохраняют вкус и качество дольше. Для посева на следующий год лучше использовать районированные сорта — Краснодарец 13, Краснодарец 14, Отрадокубанский. Они более устойчивы к перепадам температуры и дают урожай до 4 кг с 10 кв. м.
|Сорт
|Срок созревания
|Урожайность
|Особенности
|Краснодарец 13
|Среднеспелый
|3,5 кг с 10 кв. м
|Хорошо переносит засуху
|Краснодарец 14
|Раннеспелый
|4 кг с 10 кв. м
|Крупные орехи, устойчивая всхожесть
|Отрадокубанский
|Средний
|3 кг с 10 кв. м
|Подходит для переработки и масла
Осенью перекопайте участок и внесите органику.
Весной обработайте землю аммиачной селитрой.
Замочите семена во влажном песке перед посадкой.
Сейте в тёплую, рыхлую почву.
Регулярно окучивайте кусты.
Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.
Убирайте урожай до первых заморозков.
Ошибка: посев в холодную почву.
Последствие: загнивание семян.
Альтернатива: вырастить рассаду и высадить в тёплую землю.
Ошибка: частые обильные поливы.
Последствие: гниль на корнях.
Альтернатива: редкий, но обильный полив с последующим рыхлением.
Ошибка: позднее окучивание.
Последствие: мелкие и недоразвитые бобы.
Альтернатива: окучивать каждые две недели после цветения.
Это возможно, но исключительно ради интереса. Урожая как на грядке не будет, но небольшое количество зелени и несколько орешков всё же появится. Для этого подойдёт просторный горшок с лёгкой почвой, хорошим дренажом и доступом к солнцу.
|Плюсы
|Минусы
|Полезный и вкусный урожай
|Требует много тепла и солнца
|Можно вырастить даже в средней полосе
|Нужна рыхлая и питательная почва
|Укрепляет почву после бобовых
|Подвержен гнилям при переувлажнении
Как выбрать семена для посадки?
Покупайте только необжаренные бобы, лучше районированные сорта.
Сколько стоит посадочный материал?
Около 150-200 рублей за килограмм, в зависимости от сорта.
Что лучше — теплица или открытый грунт?
В южных регионах подойдёт открытый грунт, в средней полосе — теплица или плёночное укрытие.
Миф: арахис — это орех.
Правда: это бобовая культура, близкий родственник фасоли и гороха.
Миф: его нельзя выращивать в России.
Правда: можно, особенно на юге и при использовании рассадного метода.
Миф: арахис не требует ухода.
Правда: культура довольно капризная, особенно к температуре и влаге.
В России первые опыты по выращиванию арахиса проводились ещё в XIX веке.
Масло арахиса по свойствам близко к оливковому и используется в кулинарии.
С одного куста можно получить до 40-50 бобов.
Родина арахиса — Южная Америка. В Европу его завезли мореплаватели в XVI веке, а в Россию культура попала спустя два столетия. Сегодня арахис выращивают по всему миру, от Китая до Африки, и постепенно он завоёвывает российские дачные участки.
