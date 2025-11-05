Мусор превращается в золото: как сделать компост, обогащающий почву за три месяца

Садоводство

Компост — одно из самых простых и экологичных удобрений, способных оживить даже бедную почву. Но, как сообщается, чтобы получить качественный результат, важно соблюдать технологию: выбирать правильные отходы, поддерживать влажность и не забывать о кислороде. При грамотном подходе компост готов уже через три месяца и может использоваться ранней весной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компостер на даче

Что такое компост и зачем он нужен

Компост - это органическое удобрение, которое улучшает структуру почвы, повышает её плодородие и помогает растениям получать нужные микроэлементы. По словам садовода и блогера Светланы Самойловой, основой служат навоз, растительные остатки и бытовая органика — всё, что способно естественным образом разложиться. Под действием бактерий и микроорганизмов эти материалы превращаются в рыхлую массу, напоминающую перегной.

Использовать компост можно по-разному: для подкормки растений, удобрения грядок, заполнения посадочных ям и даже как мульчу. Главное — не путать компостирование с выбросом мусора: в компост идут только те отходы, которые способны стать питанием для земли.

Что можно класть, а что лучше не использовать

В компост кладут растительные остатки и пищевые отходы: траву, листья, сорняки, кожуру овощей и фруктов, скорлупу яиц, опилки, навоз. Допускаются и ветки деревьев, но измельчённые.

Зато стекло, пластик, металл и глянцевая бумага категорически запрещены — они не разлагаются и засоряют почву. Также не стоит использовать продукты с сильным запахом, которые могут привлечь мух и грызунов.

"Стараюсь не класть в компост мощные, плохо перепевающие корни сныти, особенно если их много. Также не отправляю в компост цветущую мокрицу. Нельзя класть глянцевую бумагу, так как она не перепревает", — рассказала садовод Светлана Самойлова.

Как устроить компостную кучу

Компост не закладывают в яму: ему необходим доступ воздуха. По словам Самойловой, лучше построить деревянный ящик высотой около метра с зазорами между досками до 20 сантиметров — это обеспечит вентиляцию. На дно кладут картон, чтобы удерживать влагу, затем ветки, кору, хвою или листья.

Далее идут чередующиеся слои органики: сорняки, опилки, сено, растительные остатки. Каждый слой можно пересыпать золой или землёй. Между слоями полезно вставлять картонные упаковки от яиц — они создают воздушные промежутки и ускоряют процесс перегнивания.

Компост следует поливать два-три раза в неделю, если стоит сухая погода. После дождей дополнительная влага не требуется.

Что делать с больными растениями

Многие дачники опасаются класть в компост поражённые растения, но, по словам Самойловой, это допустимо при соблюдении температурного режима. Она добавляет даже ботву томатов с признаками фитофторы и опавшие листья, но пересыпает их золой. Если регулярно поливать кучу водой с температурой не ниже +22 °C, споры грибков погибают и не представляют опасности.

Как ускорить созревание компоста

Обычно компост зреет от шести месяцев до года. Однако этот срок можно сократить. Процесс ускоряют специальные препараты — биодобавки с микроорганизмами.

Биопрепарат "Байкал ЭМ-1" разводят из расчёта 100 миллилитров на ведро тёплой воды, а "Экомик Дачный" готовят, растворяя пакет сухого состава в том же объёме. Эти средства активируют процессы разложения, помогая органике быстрее превращаться в плодородную массу.

Есть и народные способы: дрожжи и настои трав. Смесь из столовой ложки сухих дрожжей и стакана сахара, разведённых в литре воды, вносят в компост раз в две недели. Настой из ромашки, крапивы и подорожника с добавлением куриного помёта также ускоряет перегнивание и обогащает массу азотом.

Как избежать запаха и грызунов

Чтобы компост не издавал неприятного запаха и не привлекал крыс, каждый слой кухонных отходов следует сразу засыпать опилками, землёй или травой. Самойлова отмечает, что запах появляется только тогда, когда отходы остаются открытыми. Если же всё закрыто растительным материалом, кучу можно держать даже рядом с домом — она не доставит неудобств.

Компостирование — процесс непрерывный: органику стоит закладывать каждые 7-14 дней, пока не наступят устойчивые морозы. Осенью кучу можно оставить под снегом: талая вода ускорит созревание, и весной компост будет готов к использованию, сообщает URA. RU.