Погреб не по карману? Бурт спасёт ваши овощи от холода и гниения — секреты строительства

7:32
Садоводство

Когда наступают холода, садоводам и дачникам часто приходится сталкиваться с задачей хранения овощей до следующего сезона. Наиболее эффективный способ обеспечить правильные условия для сохранности корнеплодов — это бурт. Это простая в сооружении конструкция, которая может стать отличной альтернативой погребу или подвалу. Однако, чтобы бурт выполнял свою функцию, важно грамотно подойти к его строительству. В этой статье мы подробно расскажем, как правильно устроить бурт для овощей, чтобы сохранить их свежими и безопасными от гниения, влаги и замерзания.

Морковь в погребе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковь в погребе

Что такое бурт и почему он важен

Бурт — это земляная насыпь, которая обычно располагается прямо на земле. Такая конструкция широко используется для хранения овощей в сельской местности, где нет возможности вырыть погреб или построить подвал. В отличие от обычной ямы или траншеи, бурт защищает содержимое не только от влаги, но и от низких температур. Важно отметить, что бурт не является «технологией 2 в 1» для хранения всех продуктов — это прежде всего способ сохранить корнеплоды и другие не слишком чувствительные к холоду культуры.

Выбор места для бурта

Правильный выбор места для строительства бурта — залог его эффективности. Он должен быть защищен от ветра и прямых солнечных лучей. Лучше всего расположить бурт на приподнятом участке, чтобы избежать накопления воды. Также важно учитывать особенности грунта: если почва слишком влажная, необходимо улучшить дренаж.

  1. Избегайте низких и сырых мест, так как они могут привести к накоплению влаги, что повлияет на сохранность овощей.

  2. Ориентируйтесь на участки с хорошей вентиляцией, но в то же время защищенные от сильных ветров.

  3. Лучше всего, если участок будет располагаться в тени или полутени, чтобы избежать перегрева в жаркие летние дни.

Подготовка грунта

Прежде чем приступить к укладке овощей, необходимо подготовить почву. Для этого можно использовать старую почву, которая уже была отведена под другие культуры. Важно, чтобы почва была рыхлой и не пересушенной, иначе овощи будут плохо храниться.

  • Освободите участок от растительности и крупного мусора.

  • Если почва тяжелая и плотная, добавьте песок или перегной для улучшения структуры.

  • Обработайте землю от вредителей, используя специальные средства, если это необходимо.

Строительство бурта

Существует несколько способов сооружения бурта, но основной принцип остается неизменным: насыпать земляную кучу, которая будет защищать овощи от внешних факторов. Для этого сначала создается невысокий холм из земли, а затем он накрывается изоляционными материалами, такими как солома, листья или даже старые ковры.

  1. Выкопайте траншею шириной около 1 метра и глубиной 20-30 см.

  2. Засыпьте в нее слой песка для дренажа.

  3. Постепенно насыпайте грунт, чередуя его с органическими материалами для утепления.

  4. Укройте верхнюю часть бурта соломой или листьями.

Укладка овощей

После того как бурт готов, можно начинать укладывать овощи. Это важно делать в определенном порядке, чтобы избежать повреждения и гниения корнеплодов.

  • Овощи, такие как картофель, морковь и свекла, укладывайте в одном направлении, оставляя промежутки между ними для циркуляции воздуха.

  • Корнеплоды не должны лежать слишком близко друг к другу, чтобы избежать перегрева и избыточной влаги.

  • Важно укрывать овощи соломой или листьями, чтобы создать дополнительный защитный слой от холода и промерзания.

Утепление бурта

Один из самых важных шагов в строительстве бурта — утепление. Важно, чтобы в холодные месяцы температура в бурте оставалась стабильной и не опускалась ниже нулевой отметки.

  • Солома — лучший материал для утепления. Она хорошо удерживает тепло и предотвращает замерзание овощей.

  • Листья и другие растительные материалы также подходят для утепления, но их нужно будет регулярно менять.

  • Если зимы слишком холодные, можно использовать старые одеяла или мешковину для покрытия бурта.

Что важно учитывать при хранении овощей

Хранение овощей в бурте требует регулярного контроля. Нельзя оставлять бурт без внимания, ведь даже в таких условиях могут возникнуть проблемы с вентиляцией или влажностью.

  • Периодически проверяйте состояние почвы и растений в бурте. Если заметите, что овощи начинают гнить, это может быть признаком плохой вентиляции.

  • Прокопайте дополнительные дренажные канавы, если почва слишком мокрая.

  • Если в процессе хранения овощи начинают подмерзать, добавьте дополнительные слои утепления.

Ошибки, которых следует избегать

  • Не стоит укладывать овощи в сырую землю. Влага может быстро привести к гниению.

  • Помните, что вентиляция — ключ к успешному хранению овощей. Если воздух не будет циркулировать, это создаст идеальные условия для развития плесени.

  • Также не стоит забывать о температуре. Если бурт не защищен от заморозков, овощи могут подмерзнуть.

Плюсы и минусы хранения овощей в бурте

Плюсы Минусы
Простой и недорогой способ хранения Требует регулярного контроля
Обеспечивает естественные условия хранения Могут возникать проблемы с влажностью
Отлично подходит для корнеплодов Не подходит для хранения слишком чувствительных культур
Эффективен даже в условиях ограниченного пространства Может потребоваться дополнительное утепление в сильные морозы

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как выбрать место для бурта?

Важно выбрать участок с хорошим дренажом и достаточной защитой от ветра и прямых солнечных лучей.

Что делать, если почва слишком влажная?

Добавьте песок или перегной, чтобы улучшить структуру почвы и обеспечить хороший дренаж.

Можно ли использовать бурт для хранения всех овощей?

Нет, бурт лучше всего подходит для хранения корнеплодов, таких как картофель, морковь и свекла.

Мифы и правда 

Миф: бурт можно использовать для хранения всех овощей.
Правда: бурт подходит только для хранения корнеплодов и других культур, устойчивых к холоду.

Миф: бурт не требует дополнительного ухода.
Правда: бурт нужно регулярно проверять и контролировать уровень влажности и температуры.

Интересные факты

  1. В старину бурты использовали не только для хранения овощей, но и для хранения семян.

  2. Утепление бурта соломой — это традиционный способ, проверенный временем.

  3. В некоторых регионах бурты используются не только для овощей, но и для хранения определенных видов фруктов, таких как яблоки.

Исторический контекст

В прошлом бурт был основным способом хранения продуктов для фермеров и дачников, особенно в регионах с суровым климатом. Сегодня его использование возрождается благодаря своей доступности и эффективности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
