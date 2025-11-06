Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда тыква встречает картошку: простой пирог превращается в осенний шедевр
Чёрные точки на душевой шторе — тревожный сигнал: как остановить грибок за 15 минут
Аглаю Шиловскую обвинили в плагиате: песня из сериала Константинополь напомнила шлягер прошлого
Ультиматум Маска сработал? Tesla открыла кошелёк на триллион — что стоит за этим решением
Город в движении: как 28-летний американец решил жить 12 лет на борту корабля
Космический корабль Shenzhou-20: тайна отложенного возвращения раскрыта — что скрывает микромусор
Мотор не заводится, хотя всё исправно: инженеры вспомнили старый способ времён СССР
Учёные нашли жир, который лечит: как оливковое масло сбивает внутреннее воспаление организма
Одна стрижка способна стереть годы и вернуть уверенность — если знать свою форму лица

Признак беды, а не красоты: что делать, если на дереве появились зелёные шары и отнимает у него жизнь

Садоводство

Если вы заметили на ветках аккуратные зелёные шары, не спешите восхищаться их формой. Это не экзотические украшения природы, а омела — коварный полупаразит, который способен медленно, но верно погубить даже мощное дерево.

зеленые листья на дереве
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
зеленые листья на дереве

Что такое омела

Омела — вечнозелёный кустарник шаровидной формы, который живёт исключительно на деревьях. На земле вы её не встретите: растение полностью зависит от "хозяина", из которого получает воду и минеральные вещества. В мире известно около 70 видов омелы, а в европейской части России чаще встречается омела белая.

"Омела — это не безобидное украшение кроны, а настоящий паразит, высасывающий жизнь из дерева", — пояснил биолог Дмитрий Ерошин.

Растение предпочитает тополя, клёны, дубы, берёзы, ивы, а среди плодовых — яблони, груши и сливы. На одном дереве может поселиться сразу несколько десятков кустов, и каждый будет конкурировать с хозяином за питание.

Как омела размножается

Главный союзник этого растения — птицы. Они поедают её ягоды и разносят семена, покрытые липкой мякотью — висцином. Когда птица чистит клюв о ветку, семечко прилипает к коре и остаётся там до весны.

Сначала на ветке появляется небольшая припухлость — присоска, которая прорастает сквозь кору и "подключается" к сосудистой системе дерева. После этого от неё расходятся боковые "корни" — ризоиды, формирующие целую сеть под корой.

Так начинается скрытая фаза паразитирования. Несколько лет омела остаётся незаметной, пока не вырастет в полноценный шар диаметром до 1,5-2 метров.

Как она убивает дерево

Омела использует дерево как насос: она вытягивает воду и минеральные вещества, оставляя хозяину лишь крохи. Сначала усыхают отдельные ветви, потом замедляется рост, а спустя годы дерево погибает полностью.

Интересно, что фотосинтез у омелы всё же происходит — её листья зелёные и способны вырабатывать органику. Поэтому растение называют полупаразитом: оно самостоятельно создаёт питательные вещества, но "пьёт" из дерева.

Этап заражения Что происходит
Оседание семени Птица переносит семя и оставляет его на ветке
Прорастание Образуется присоска, проникающая под кору
Рост ризоидов Формируется подземная сеть "корней"
Активное развитие Омела образует зелёный шар и вытягивает питание
Гибель дерева Ветки усыхают, дерево истощается и погибает

Опасность для человека и животных

Все части омелы — листья, стебли, ягоды — ядовиты. Контакт с растением может вызвать раздражение кожи и слизистых, а при попадании внутрь — отравление. После прикосновения обязательно мойте руки и не допускайте, чтобы дети или домашние животные пробовали ягоды.

Как бороться с омелой

Борьба с этим паразитом требует терпения и системности. Главное — не откладывать: чем дольше омела растёт, тем глубже уходит её корневая система.

1. Механический способ

Самый надёжный метод — удаление заражённой ветви. Просто обрезать омелу бесполезно: оставшиеся под корой ризоиды дадут новые побеги. Срез нужно делать на 30-40 см ниже места крепления куста.

После обрезки заражённые ветви обязательно сжигайте — не оставляйте на участке, иначе птицы снова разнесут семена.

2. Биологический способ

Учёные рекомендуют высаживать устойчивые виды деревьев, на которых омела не приживается. Это ясень, липа, клён американский. Также изучаются насекомые и грызуны, питающиеся семенами паразита, но точные природные враги пока не установлены.

3. Химический способ

В Европе применяют препараты, разрушающие липкую мякоть ягод, чтобы семена не могли закрепиться на ветке. Однако гербициды не рекомендуют использовать в садах — они вредят самим деревьям и экосистеме.

"Удаление омелы — это хирургическая операция для дерева. Главное — не тянуть, пока паразит не распространился по всему саду", — отметил садовод Илья Власов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: срезать куст омелы у основания.
  • Последствие: растение быстро вырастает снова.
  • Альтернатива: удалять ветку полностью вместе с поражённым участком.
  • Ошибка: оставлять обрезанные части под деревом.
  • Последствие: птицы разносят семена по участку.
  • Альтернатива: утилизировать или сжечь все отходы.
  • Ошибка: игнорировать соседние заражённые деревья.
  • Последствие: паразит вернётся через сезон.
  • Альтернатива: очистить всю территорию вокруг.

А что если омела уже распространилась?

Когда паразит занимает десятки ветвей, стоит рассмотреть санитарную обрезку или даже спил больного дерева. Иногда это единственный способ защитить остальные насаждения.

Поражённые деревья теряют не только листву, но и способность цвести и плодоносить. Поэтому, если омела поселилась на яблоне или груше, бороться нужно немедленно.

Плюсы и минусы методов борьбы

Метод Преимущества Недостатки
Механический Эффективен, безопасен Требует труда и времени
Биологический Экологичный Медленный результат
Химический Быстрый эффект Опасен для плодовых деревьев

FAQ

Почему омела растёт именно на деревьях?

Потому что её семена не способны развиваться в почве — они нуждаются в древесных соках.

Опасна ли омела для людей?

Да, все части растения ядовиты. Контакт с ягодами или соком может вызвать отравление.

Можно ли вылечить дерево без обрезки?

Нет. Без удаления поражённых ветвей паразит продолжит распространяться.

Мифы и правда

  • Миф: омела — символ удачи, как в рождественских фильмах.
  • Правда: декоративную омелу собирают специально, а в природе она губит деревья.
  • Миф: если омела зелёная, значит, дерево живо.
  • Правда: куст может процветать даже на умирающем стволе.
  • Миф: зимой омела безвредна.
  • Правда: именно в это время птицы разносят её семена.

3 интересных факта об омеле

  • Омела живёт до 40 лет, переживая дерево-хозяина.
  • Её ягоды остаются липкими даже при -20 °C.
  • В древности из сока омелы делали ловушки для птиц — отсюда название "висцина".

Исторический контекст

Ещё кельты считали омелу "волшебным растением", символом бессмертия. Но уже в Средние века садоводы поняли: под благовидной маской скрывается паразит, истощающий плодовые деревья. Сегодня омела признана одной из самых агрессивных угроз городским паркам и частным садам Европы и России.

Омела — красивая, но коварная гостья. Пока она растёт, дерево медленно умирает. Единственный способ спасти сад — вовремя заметить первые признаки заражения и удалить паразита полностью. Забота о деревьях начинается с внимательности: то, что кажется зелёным шаром, может оказаться смертельным врагом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
1,7 миллиона потерь и 400 тысяч дезертиров: украинский фронт превращается в мясорубку
Военные новости
1,7 миллиона потерь и 400 тысяч дезертиров: украинский фронт превращается в мясорубку
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму

Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?

Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Одна стрижка способна стереть годы и вернуть уверенность — если знать свою форму лица
Мифы рушатся под штангой: что на самом деле происходит с женским телом при тренировках
Пёс, который убирает за собой: чистоплотные породы, которые удивляют даже заводчиков
Говорит, всё устраивает, но сердце не на месте: мама Харламова сравнила нынешнюю невестку с Асмус
Даже старая свинина станет мягче сливочного масла: секрет маринада, который знали только шефы
Карелия бьёт тревогу: в озёрной рыбе нашли то, что вызывает анемию и страшные боли
Главный кулинарный обман: почему вред от яиц оказался просто страшилкой из прошлого
Прогулка против дивана: как 10 минут ходьбы заменяют кофе и таблетки от вздутия
Аренда без аварий, но с долгом на четверть миллиона: каршеринг стал ловушкой для водителей
Они знали больше о космосе: найдено доказательство существования чертежа Вселенной майя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.