Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не спешит прощаться с газом: Россия и Турция активно ведут переговоры — на кону судьба 22 млрд кубометров
Тёмные круги не красят никого — но у них есть слабое место, о котором мало кто знает
Приятное соседство с природой: растения, которые сделают ваш сон глубоким и восстанавливающим
Рентген Земли показал невозможное — под Сфинксом нашли комнату, о которой никто не знал
Бензин утекает, хотя вы стоите на месте: пять скрытых врагов вашего бака
Осанка рушится молча, как дом без фундамента: эти упражнения возвращают силу и уверенность
Один плюшевый, другой бархатный: как отличить британца от шотландца, не глядя в паспорт
Киви — маленький плод с суперсилой: что произойдёт с телом, если есть его каждый день
Больше, чем просто подработка: почему московским студентам теперь выгоднее крутить баранку

Земля сама помогает тем, кто знает правило трёх почек: осенняя посадка без риска и потерь

Садоводство

Осень — лучшее время, чтобы пополнить сад новыми кустарниками. В это время года земля остаётся тёплой, влажность воздуха высокая, а солнце уже не обжигает молодые побеги. Именно поэтому большинство растений легче переносят пересадку осенью, чем весной. За зиму корневая система укрепляется, почва вокруг уплотняется, и весной кустарники быстро трогаются в рост.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Почему осень — идеальное время для посадки кустарников

Главное преимущество осенней посадки — естественная адаптация растения к новым условиям. После высадки корни продолжают расти до промерзания почвы, а весной куст стартует без задержек. Весенняя посадка, напротив, часто совпадает с активным ростом побегов, когда растение тратит энергию не на укоренение, а на листву.

Если же вы не успели посадить кустарник до заморозков, его можно прикопать: уложить под углом в неглубокую канавку, присыпав землёй и лапником. Весной, как только почва прогреется, пересадите растение на постоянное место.

Сравнение осенней и весенней посадки кустарников

Параметр Осенняя посадка Весенняя посадка
Температура почвы Умеренно тёплая Часто холодная
Влажность Высокая, естественная Может потребовать полив
Укоренение Быстрое, до зимы Медленное из-за жары
Вероятность приживаемости 90-95 % 70-80 %
Уход после посадки Минимальный Требует притенения и полива

Советы шаг за шагом: как правильно посадить кустарник осенью

  1. Выберите место. Для плодовых культур (смородина, крыжовник, малина) подойдёт солнечный участок без застоя воды.

  2. Подготовьте яму. Её диаметр должен быть не менее 50 см, а глубина — около 40 см. На дно можно добавить перегной и немного древесной золы.

  3. Установите саженец. Кусты сажают наклонно под углом 45°, заглубляя так, чтобы три нижние почки оказались под землёй, а ещё три — над поверхностью.

  4. Обрежьте верхнюю часть. Секатором удалите лишние ветки — это поможет растению направить силы на развитие корней.

  5. Полейте и замульчируйте. Используйте перегной, торф или опавшие листья, чтобы сохранить влагу и тепло.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: посадка без обрезки.
    Последствия: слабое корнеобразование, задержка роста весной.
    Альтернатива: обрезать все побеги, оставив по 3-4 почки над землёй.

  • Ошибка: вертикальная посадка кустов.
    Последствия: куст формируется слабо, корневая система остаётся поверхностной.
    Альтернатива: сажать под углом, чтобы стимулировать появление новых побегов.

  • Ошибка: прямая посадка малины и жимолости под наклоном.
    Последствия: ломкие побеги и неустойчивость растения.
    Альтернатива: эти виды сажают строго вертикально.

А что, если саженцы куплены поздно?

Если осень уже на исходе, а земля не промёрзла, можно прикопать кусты до весны. Выкопайте траншею глубиной 30-40 см, уложите растения под углом и засыпьте землёй до середины побегов. Сверху положите еловый лапник или сухие листья — они защитят от мороза и грызунов. Весной пересадку проводят сразу после оттаивания грунта.

Плюсы и минусы осенней посадки

Плюсы Минусы
Хорошее укоренение Риск вымерзания при ранней зиме
Минимальный уход Нужна защита от грызунов
Быстрый старт весной Подходит не для всех регионов
Удобное время для работ Требуется контроль за влагой

Частые вопросы

1. Когда лучше всего сажать кустарники осенью?
Оптимально — за 3-4 недели до устойчивых морозов, чтобы корни успели укорениться.

2. Нужно ли вносить удобрения в посадочную яму?
Да, но только фосфорно-калийные или органические. Азотные удобрения стимулируют рост побегов, что вредно осенью.

3. Как защитить кустарники от морозов?
После посадки замульчируйте почву и оберните нижнюю часть агроволокном.

4. Подходит ли этот способ для декоративных культур?
Да, по тем же принципам высаживают сирень, барбарис, пузыреплодник и дерен.

5. Нужно ли поливать после посадки?
Обязательно. Первый полив — 2-3 ведра воды на куст, затем умеренный до заморозков.

Мифы и правда

Миф 1. Все кустарники нужно сажать весной.
Правда: осенняя посадка подходит большинству культур — от смородины до роз, за исключением теплолюбивых видов.

Миф 2. Чем больше удобрений, тем лучше приживётся куст.
Правда: избыток питательных веществ вызывает рост побегов вместо укоренения.

Миф 3. Обрезка ослабляет растение.
Правда: наоборот, помогает сосредоточить энергию на развитии корней.

Три интересных факта об осенней посадке

  1. Корневая система кустарников продолжает расти при температуре до +2 °C, даже когда верхняя часть уже "засыпает".

  2. Осенью растения лучше переносят пересадку из-за замедленного обмена веществ.

  3. При посадке под углом куст формирует до 30 % больше побегов весной.

Исторический контекст

Традиция осенней посадки кустарников в России появилась ещё в XVIII веке, когда садоводы заметили, что осенние саженцы лучше переносят зиму. В старинных садах под Москвой смородину и крыжовник высаживали именно в сентябре, а прикопанные растения тщательно укрывали сеном. Сегодня к этому способу возвращаются даже в северных регионах благодаря современным укрывным материалам и агротканям.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Домашние животные
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Секрет урожая: как правильно подготовить почву для озимого чеснока и лука, чтобы избежать гнили Валерия Жемчугова Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками Любовь Степушова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Кожа сияет, волосы мягче кашемира: оттенки зимы 2025–2026, задающие тон в окрашивании
Вкусно и сытно без грамма животного белка: 3 овоща, которые заменят и рыбу, и мясо
Когда минимализм — это не просто тренд: новое восприятие красоты и стиля, которое завораживает
Щёлк — и мотор на грани: одна ошибка при замене свечей превращает ремонт в кошмар
Древний строитель пирамид — в новой грядке: редис возвращается как символ выносливости
Продукт силы: сколько говядины можно есть, чтобы быть в форме и сохранить здоровье
Муж на час и бабушка с характером: как устроена тайная жизнь кошачьих кланов
Шокирующие детали: стало известно, кто убил Мисс Бурятия 2024 Сэсэг Буинову
Грозит ли России молочный дефицит? Импорт упадёт на 9%: потребление снижается, а производство растёт
Острие ножа — это антенна для бед: как простой кухонный прибор незаметно разрушает биополе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.