Мало кто из любителей грибов устоит перед ароматными жареными опятами или баночкой душистых маринованных грибочков. Но далеко не у всех есть возможность отправиться в лес за урожаем. Хорошая новость: вырастить опята можно прямо у себя на участке. Это не требует ни теплицы, ни специальных знаний — достаточно запастись подходящей древесиной и немного терпения.
Для выращивания опят подойдёт древесина лиственных пород — берёзы, ольхи, осины, ивы. Лучше использовать бревна или чурбаки длиной 40-60 см. Подойдут как живые, так и сухие деревья, но без признаков гнили.
Пеньки закапывают в землю наполовину, располагая их вертикально или горизонтально. Разницы нет — главное, чтобы древесина постоянно оставалась слегка влажной. Регулярный полив — обязательное условие для развития грибницы.
|Способ
|Срок до первого урожая
|Условия
|Сложность
|Естественный (без мицелия)
|2-5 лет
|Влажная почва, полив
|Минимальная
|С мицелием из старых грибов
|1-2 года
|Регулярное увлажнение
|Средняя
|Покупной мицелий
|8-12 месяцев
|Температура 15-25 °C, защита от солнца
|Средняя
Подготовьте древесину. Лучше брать свежие берёзовые чурбаки, не заражённые плесенью.
Увлажните дерево. Перед заражением мицелием бревно хорошо пропитывают водой.
Сделайте настой из старых грибов. Нарежьте зрелые опята, залейте водой и оставьте на сутки.
Полейте пни настоем. Используйте грибную воду 3 дня подряд, чтобы споры проникли в волокна древесины.
Поддерживайте влажность. В засушливую погоду пни регулярно поливают или укрывают мхом.
Такой "лесной настой" действует как природная вакцина, помогая грибнице быстро укорениться в древесине. При желании процедуру можно повторить через пару недель.
Ошибка: использовать трухлявые или гнилые пни.
Последствие: грибница не приживётся.
Альтернатива: брать плотную древесину, желательно берёзу или осину.
Ошибка: редкий полив.
Последствие: пересушивание мицелия, гибель спор.
Альтернатива: держать пни слегка влажными, особенно в жару.
Ошибка: выращивание на солнцепёке.
Последствие: пересыхание поверхности древесины.
Альтернатива: разместить пни в полутени или под навесом.
В садовых магазинах продаётся зерновой и древесный мицелий опят. Его можно вносить в отверстия, просверленные в бревне. После засева пни укрывают мхом или соломой, чтобы сохранить влажность. Урожай появляется уже через год, а грибница способна плодоносить до 5 лет подряд.
|Плюсы
|Минусы
|Экологически чистый продукт
|Требует постоянной влажности
|Урожай без лесных прогулок
|Нельзя выращивать на хвойных породах
|Подходит для тенистых участков
|Долгое ожидание при естественном способе
|Простая технология
|Уязвимость к засухе
1. Сколько лет плодоносят опята на одном пне?
До 4-5 лет, после чего древесину заменяют.
2. Можно ли выращивать грибы в теплице?
Да, если поддерживать температуру 15-20 °C и высокую влажность.
3. Где разместить грибную грядку?
В тени кустов, за сараем или у забора — главное, без прямых солнечных лучей.
4. Нужно ли удобрять почву?
Нет, опята питаются древесиной, а не почвой.
5. Когда собирать первый урожай?
При использовании настоя из старых грибов — через 1,5-2 года.
Миф 1. Опята растут только в лесу.
Правда: грибница отлично развивается на садовых пнях и даже в подвале.
Миф 2. Для посадки нужно покупать дорогой мицелий.
Правда: можно использовать настой из зрелых опят, собранных в лесу.
Миф 3. Домашние грибы менее ароматные.
Правда: при правильной влажности и тени они не уступают лесным.
Опёнок — один из самых древних грибов, встречающийся на всех континентах.
В природе колонии опят могут занимать площадь до нескольких гектаров.
В США зарегистрирована грибница опёнка длиной более 3 км — старейший живой организм планеты.
В России опята считались "грибом для всех": их собирали и крестьяне, и дворяне. В XIX веке эти грибы активно заготавливали на зиму — солили, сушили, мариновали. Сегодня опята стали популярны среди дачников, ведь выращивать их можно прямо во дворе, используя обычные пни.
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.