Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без запахов и майонеза: блюда, которые не испортят отношения с коллегами — идеальные обеды для офиса
Не сидите в терминале: маршрут, который превращает пересадку в Стамбуле в мини-путешествие
Море съело историю: древнее поселение на Аляске исчезло, забрав с собой тайны Севера
Клеопатра бы позавидовала: секрет сияющей кожи растёт прямо у вас дома
Цвет из 60-х — характер вне времени: Durango возвращает культовую энергию маслкаров
Хруст снаружи, нежность внутри: обычная картошка заставит забыть про шаурму — фастфуд по-домашнему
Крылья длиной в два метра и взгляд сквозь бурю: кто правит горами и степями Сибири
Время переобуваться: когда за летнюю резину начнут выписывать штрафы
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая

Виноград не любит заботу с фанатизмом: когда укрыть, чтобы не сгнил и не замёрз

Садоводство

Виноград — культура капризная и теплолюбивая. Чтобы она ежегодно радовала крупными гроздьями, важно правильно подготовить кусты к зиме. Осенью виноград нуждается в особом уходе: от своевременной обрезки и полива до укрытия, которое защитит лозу от вымерзания и выпревания.

Виноград
Фото: commons.wikimedia.org
Виноград

Главная ошибка начинающих садоводов — спешка. Первые заморозки растению не страшны: наоборот, они помогают лозе окрепнуть. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда кусты укрывают слишком рано и под материалом скапливается влага. Поэтому осенние работы нужно выполнять поэтапно и с учетом климата региона.

Подготовка виноградника к зимнему сезону

Пока температура держится выше нуля, проводят генеральную уборку виноградника. Убирают опавшие листья, прошлогодние лозы и сорняки. Затем виноград подкармливают и поливают, чтобы куст вошел в зиму крепким.

Для питания используют фосфорно-калийные удобрения: на один куст — 25-30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Можно заменить их на калимагнезию или раствор монофосфата калия (10 г на 10 л воды). Тем, кто предпочитает органику, подойдёт древесная зола, если кислотность почвы не превышает 6 pH. Среди готовых средств хорошо работают "Фертика Осень", "ОМУ Осеннее", "Добрая сила Осеннее" и "Фаско Осеннее".

Перед укрытием проводят влагозарядный полив — он помогает корням насытиться влагой и снижает риск промерзания. Объем воды зависит от структуры грунта и осадков: песчаные почвы требуют больше влаги, чем глинистые.

Сравнение видов удобрений

Тип удобрения Состав Преимущества Когда применять
Суперфосфат Фосфор Ускоряет вызревание лозы Октябрь
Сульфат калия Калий Повышает морозостойкость Октябрь-ноябрь
Монофосфат калия Фосфор, калий Быстро усваивается После сбора урожая
Зола Калий, микроэлементы Экологично, нейтрализует кислотность При нейтральных почвах

Советы шаг за шагом: как провести осенние работы

  1. Полив и питание. Проведите обильный полив и внесите калийно-фосфорные удобрения.

  2. Обрезка. После листопада удалите слабые, тонкие и сухие побеги. На каждом рукаве оставьте 3-4 лозы и укоротите их до 6-12 почек в зависимости от толщины.

  3. Обработка. Опрыскайте кусты 3%-м раствором железного купороса или бордоской жидкости. Смесь из 300 г железного купороса и 400 г мочевины на 10 л воды уничтожает споры грибов и зимующих вредителей.

  4. Мульчирование. Замульчируйте прикорневую зону компостом, перегноем или перепревшими опилками.

  5. Подготовка к укрытию. Снимите лозу со шпалеры, свяжите пучками и пригните к земле до начала устойчивых морозов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: укрыть виноград слишком рано.
    Последствие: под укрытием скапливается влага, побеги выпревают.
    Альтернатива: укрывать после наступления устойчивых минусовых температур.

  • Ошибка: использовать пленку без вентиляции.
    Последствие: конденсат и грибковые заболевания.
    Альтернатива: применять дышащие материалы — спанбонд или агроткань плотностью от 120 г/м².

  • Ошибка: укладывать лозу прямо на землю.
    Последствие: плесень и гниение побегов.
    Альтернатива: подложить еловые ветки или деревянные бруски.

А что если зимы малоснежные

В районах, где снег выпадает редко, лучше заранее соорудить комбинированное укрытие: лозу прикрывают лапником, а сверху — агротекстилем. Лапник обеспечивает вентиляцию, отпугивает грызунов и защищает от плесени. Если же снега много, то он сам становится лучшим природным утеплителем. Главное — не допустить обледенения поверхности.

Плюсы и минусы способов укрытия винограда

Способ Плюсы Минусы
Агроволокно Легкое, воздухопроницаемое, защищает от морозов Требует фиксации и периодической проверки
Пленка Хорошо удерживает тепло Не дышит, образует конденсат
Лапник Натуральный, отпугивает вредителей Дефицит в некоторых регионах
Солома и листья Дешево Слеживается, гниет, привлекает мышей

FAQ

1. Когда укрывать виноград?
После установления стабильных заморозков — обычно в ноябре, когда температура держится около -5 °C.

2. Нужно ли укрывать взрослые кусты?
Зрелые морозостойкие сорта часто зимуют без укрытия, но молодые растения обязательно защищают первые 2-3 года.

3. Чем заменить агроволокно?
Используйте плотный спанбонд, нетканый спанграм или старые мешковины в 2-3 слоя.

4. Что делать, если зимой выпало мало снега?
Подбросьте снег к укрытию вручную — это лучший природный теплоизолятор.

5. Как избежать грызунов под укрытием?
Положите внутрь лапник или ветви можжевельника — они отпугивают вредителей.

Мифы и правда

Миф 1. Виноград нужно укрывать сразу после сбора урожая.
Правда: раннее укрытие вредно — лозы не успевают вызреть, и под пленкой они выпревают.

Миф 2. Листья — отличное укрытие.
Правда: они слёживаются и начинают гнить, повышая риск выпревания.

Миф 3. Осеннюю обрезку можно заменить весенней.
Правда: весенняя обрезка ослабляет куст — сок начинает течь по побегам, и растение теряет влагу.

Три интересных факта о винограде

  1. Корни винограда могут уходить в почву на глубину до 15 метров.

  2. Виноград способен расти более 100 лет на одном месте.

  3. Самый старый виноградник в мире находится в Словении — ему свыше 400 лет.

Исторический контекст

В России укрывное виноградарство начало развиваться в XIX веке. Тогда европейские сорта плохо переносили наши зимы, и садоводы придумали укрывать лозы землей и соломой. Позже появились лапник и ткани, а с развитием агротехнологий — современные материалы вроде спанбонда. Сегодня виноград успешно выращивают даже в Подмосковье и Сибири.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Домашние животные
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Клеопатра бы позавидовала: секрет сияющей кожи растёт прямо у вас дома
33 квадрата и прогулки по кругу: почему городская собака тихо сходит с ума
Цвет из 60-х — характер вне времени: Durango возвращает культовую энергию маслкаров
Хруст снаружи, нежность внутри: обычная картошка заставит забыть про шаурму — фастфуд по-домашнему
Крылья длиной в два метра и взгляд сквозь бурю: кто правит горами и степями Сибири
Время переобуваться: когда за летнюю резину начнут выписывать штрафы
На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Мелкие частицы — большие проблемы: как загрязнённый воздух провоцирует агрессивный рак груди
Рубль победил природу: россияне готовы к экологии только на словах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.