Виноград не любит заботу с фанатизмом: когда укрыть, чтобы не сгнил и не замёрз

Виноград — культура капризная и теплолюбивая. Чтобы она ежегодно радовала крупными гроздьями, важно правильно подготовить кусты к зиме. Осенью виноград нуждается в особом уходе: от своевременной обрезки и полива до укрытия, которое защитит лозу от вымерзания и выпревания.
Главная ошибка начинающих садоводов — спешка. Первые заморозки растению не страшны: наоборот, они помогают лозе окрепнуть. Настоящие проблемы начинаются тогда, когда кусты укрывают слишком рано и под материалом скапливается влага. Поэтому осенние работы нужно выполнять поэтапно и с учетом климата региона.
Пока температура держится выше нуля, проводят генеральную уборку виноградника. Убирают опавшие листья, прошлогодние лозы и сорняки. Затем виноград подкармливают и поливают, чтобы куст вошел в зиму крепким.
Для питания используют фосфорно-калийные удобрения: на один куст — 25-30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Можно заменить их на калимагнезию или раствор монофосфата калия (10 г на 10 л воды). Тем, кто предпочитает органику, подойдёт древесная зола, если кислотность почвы не превышает 6 pH. Среди готовых средств хорошо работают "Фертика Осень", "ОМУ Осеннее", "Добрая сила Осеннее" и "Фаско Осеннее".
Перед укрытием проводят влагозарядный полив — он помогает корням насытиться влагой и снижает риск промерзания. Объем воды зависит от структуры грунта и осадков: песчаные почвы требуют больше влаги, чем глинистые.
|Тип удобрения
|Состав
|Преимущества
|Когда применять
|Суперфосфат
|Фосфор
|Ускоряет вызревание лозы
|Октябрь
|Сульфат калия
|Калий
|Повышает морозостойкость
|Октябрь-ноябрь
|Монофосфат калия
|Фосфор, калий
|Быстро усваивается
|После сбора урожая
|Зола
|Калий, микроэлементы
|Экологично, нейтрализует кислотность
|При нейтральных почвах
Полив и питание. Проведите обильный полив и внесите калийно-фосфорные удобрения.
Обрезка. После листопада удалите слабые, тонкие и сухие побеги. На каждом рукаве оставьте 3-4 лозы и укоротите их до 6-12 почек в зависимости от толщины.
Обработка. Опрыскайте кусты 3%-м раствором железного купороса или бордоской жидкости. Смесь из 300 г железного купороса и 400 г мочевины на 10 л воды уничтожает споры грибов и зимующих вредителей.
Мульчирование. Замульчируйте прикорневую зону компостом, перегноем или перепревшими опилками.
Подготовка к укрытию. Снимите лозу со шпалеры, свяжите пучками и пригните к земле до начала устойчивых морозов.
Ошибка: укрыть виноград слишком рано.
Последствие: под укрытием скапливается влага, побеги выпревают.
Альтернатива: укрывать после наступления устойчивых минусовых температур.
Ошибка: использовать пленку без вентиляции.
Последствие: конденсат и грибковые заболевания.
Альтернатива: применять дышащие материалы — спанбонд или агроткань плотностью от 120 г/м².
Ошибка: укладывать лозу прямо на землю.
Последствие: плесень и гниение побегов.
Альтернатива: подложить еловые ветки или деревянные бруски.
В районах, где снег выпадает редко, лучше заранее соорудить комбинированное укрытие: лозу прикрывают лапником, а сверху — агротекстилем. Лапник обеспечивает вентиляцию, отпугивает грызунов и защищает от плесени. Если же снега много, то он сам становится лучшим природным утеплителем. Главное — не допустить обледенения поверхности.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Агроволокно
|Легкое, воздухопроницаемое, защищает от морозов
|Требует фиксации и периодической проверки
|Пленка
|Хорошо удерживает тепло
|Не дышит, образует конденсат
|Лапник
|Натуральный, отпугивает вредителей
|Дефицит в некоторых регионах
|Солома и листья
|Дешево
|Слеживается, гниет, привлекает мышей
1. Когда укрывать виноград?
После установления стабильных заморозков — обычно в ноябре, когда температура держится около -5 °C.
2. Нужно ли укрывать взрослые кусты?
Зрелые морозостойкие сорта часто зимуют без укрытия, но молодые растения обязательно защищают первые 2-3 года.
3. Чем заменить агроволокно?
Используйте плотный спанбонд, нетканый спанграм или старые мешковины в 2-3 слоя.
4. Что делать, если зимой выпало мало снега?
Подбросьте снег к укрытию вручную — это лучший природный теплоизолятор.
5. Как избежать грызунов под укрытием?
Положите внутрь лапник или ветви можжевельника — они отпугивают вредителей.
Миф 1. Виноград нужно укрывать сразу после сбора урожая.
Правда: раннее укрытие вредно — лозы не успевают вызреть, и под пленкой они выпревают.
Миф 2. Листья — отличное укрытие.
Правда: они слёживаются и начинают гнить, повышая риск выпревания.
Миф 3. Осеннюю обрезку можно заменить весенней.
Правда: весенняя обрезка ослабляет куст — сок начинает течь по побегам, и растение теряет влагу.
Корни винограда могут уходить в почву на глубину до 15 метров.
Виноград способен расти более 100 лет на одном месте.
Самый старый виноградник в мире находится в Словении — ему свыше 400 лет.
В России укрывное виноградарство начало развиваться в XIX веке. Тогда европейские сорта плохо переносили наши зимы, и садоводы придумали укрывать лозы землей и соломой. Позже появились лапник и ткани, а с развитием агротехнологий — современные материалы вроде спанбонда. Сегодня виноград успешно выращивают даже в Подмосковье и Сибири.
