Земклуника — ягодная дипломатия: когда клубника и земляника наконец заключили перемирие

Земклуника — гибрид земляники и клубники, который сочетает аромат дикорастущей ягоды и плотную текстуру садовой. Внешне она похожа на мелкую клубнику, но отличается вкусом и поведением: растёт быстро, требует внимания, зато благодарит обильным урожаем.
Эта культура зацветает раньше других ягодников и сразу бросается в глаза высотой цветоносов. Урожай формируется быстро, но растение чувствительно к поздним заморозкам — особенно в северных и центральных регионах. Ягоды плотные, ароматные, с лёгким земляничным оттенком. Они не текут при варке, хорошо хранятся и отлично подходят для заморозки.
|Параметр
|Земклуника
|Земляника
|Размер ягод
|Средний, форма капли
|Мелкие, округлые
|Вкус
|Сладкий, земляничный аромат
|Кисло-сладкий
|Урожайность
|Выше при хорошем уходе
|Стабильная, но ниже
|Устойчивость к морозу
|Средняя
|Высокая
|Уход
|Требует подкормок и защиты от заморозков
|Неприхотлива
Осенью, когда сбор урожая уже завершён, важно не забросить грядки. В ноябре во многих регионах России земля уже подмерзает, но на юге ещё можно провести санитарную обрезку. Сухие листья и старые цветоносы удаляются, оставляют только молодые зелёные.
Перед наступлением устойчивых холодов стоит внести золу и осенние удобрения, обильно полить и замульчировать почву опилками. Так кусты лучше перенесут морозы.
Когда снег растает, кусты стоит пролить слабым раствором марганцовки или перекиси водорода — это помогает обеззаразить почву. После обрезки подкармливают комплексным удобрением. Весенние работы начинаются в разных регионах по-разному: на юге — уже в марте, в средней полосе — ближе к маю, на севере — в конце мая.
Если погода нестабильная, накройте грядки агроволокном до начала цветения — это спасёт цветоносы от холодных ночей.
Выберите солнечное место без застоя воды.
Подготовьте лёгкую, рыхлую почву с добавлением золы и компоста.
Высаживайте кустики на расстоянии 25-30 см.
Поливайте умеренно, особенно в период цветения.
Удаляйте старые листья и усы после сбора урожая.
Ошибка: не укрыли кусты при ранних заморозках.
Последствие: гибель цветоносов и снижение урожайности.
Альтернатива: используйте агроткань или соломенные маты.
Ошибка: избыток азота в подкормке.
Последствие: бурный рост листьев, но мало ягод.
Альтернатива: выбирайте сбалансированные удобрения с калием и фосфором.
Можно, но только в южных и центральных регионах. В северных областях лучше отложить до следующего года и сосредоточиться на подготовке почвы. Осенью внесённый компост и зола сделают землю плодородной к следующему сезону.
|Плюсы
|Минусы
|Очень ароматные ягоды
|Требовательна к уходу
|Отлично подходит для варенья и заморозки
|Плохо отделяется от чашелистиков
|Долго плодоносит
|Нуждается в защите от заморозков
Как выбрать сорт?
Для большинства регионов России подойдут Купчиха и Пенелопа — они более устойчивы к холоду.
Сколько стоит посадочный материал?
Цена варьируется от 80 до 200 рублей за куст в зависимости от питомника и региона.
Что лучше — земклуника или земляника?
Земклуника даёт крупнее ягоды и ароматнее, но земляника выносливее и неприхотливее.
Миф: земклуника не переносит морозы.
Правда: при хорошем укрытии переносит зиму не хуже клубники.
Миф: ягоды теряют вкус при заморозке.
Правда: вкус и аромат сохраняются полностью.
Миф: её нельзя размножать усами.
Правда: усы образуются, просто не так активно, как у клубники.
• Земклунику вывели в XX веке для объединения аромата земляники и урожайности клубники.
• Название образовано от слов "земляника" и "клубника".
• Некоторые сорта могут плодоносить дважды за сезон в тёплом климате.
Первые гибриды земклуники появились в Европе, а в Россию культура пришла в 1980-х годах. Сначала её выращивали в коллекционных садах, а потом она распространилась среди дачников как экзотическая новинка. Сегодня это уже привычная культура, особенно в средней полосе.
