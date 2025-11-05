Серая гниль не щадит никого: что делать, если болезнь добралась до ваших грядок

Серая гниль — одно из самых распространённых грибковых заболеваний, которое поражает более 200 видов растений. От него страдают садовая земляника, виноград, капуста, морковь, свёкла, подсолнечник, томаты, перцы и даже декоративные цветы. Болезнь быстро развивается во влажной среде и способна за считанные дни уничтожить урожай.
Возбудитель болезни — гриб Botryotinia (Botrytis cinerea). Он поражает стебли, листья, бутоны и особенно плоды. Основной признак — появление бурых пятен и характерного серого пушистого налёта, который виден в сырую погоду. При этом поражённые плоды остаются твёрдыми, но постепенно теряют вкус, аромат и способность к хранению.
Садовая земляника — одна из главных жертв грибка. На ягодах появляются бурые участки, ягоды начинают гнить, а при повышенной влажности покрываются густым серым мицелием. Болезнь поражает и листья, и цветоносы.
Также важно избегать загущенных грядок и не допускать застоя влаги.
Болезнь часто проявляется в виде тёмных пятен на листьях и буреющих ягодах. При повышенной влажности появляется серый налёт, а лозы покрываются обесцвеченными участками.
"Если вы обнаружили серую гниль, удалите поражённые части и обработайте лозу препаратами Хорус, Скор, Медея или Дискор", — советуют специалисты Ogorod. ru.
Во время активного плодоношения рекомендуется предварительно снять часть урожая, а в следующем сезоне провести профилактику средствами Фитоспорин-М и Споробактерин.
Паслёновые культуры чаще всего страдают в теплицах. Болезнь начинается с бурых мокнущих пятен на листьях, затем появляется серый налёт, и побеги начинают отмирать. Цветки осыпаются, а на плодах возникают зеленовато-бурые пятна со спорами.
У многих овощей — моркови, капусты, огурцов, свёклы — болезнь проявляется уже во время хранения. Гниль появляется на плодах в виде серого пушистого налёта, особенно если урожай собран во влажную погоду.
Чтобы болезнь не повторилась, уборку нужно проводить только в сухую погоду.
Заболевание часто поражает розы и другие декоративные культуры. В прохладную и влажную погоду на стеблях и бутонах появляются бурые пятна и серый налёт, листья чернеют и опадают.
При первых признаках заражения растения обрабатывают средствами Скор, Максим, Дискор или Максим Дачник. Важно соблюдать кратность обработок, указанную в инструкции.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Химические фунгициды
|Быстро уничтожают грибок
|Требуют осторожности и ожидания до сбора урожая
|Биопрепараты
|Безопасны, можно применять в период плодоношения
|Эффект проявляется медленнее
|Агротехнические меры
|Предотвращают заражение
|Требуют системности и дисциплины
Серая гниль известна аграриям уже несколько столетий. Первые упоминания о ней встречаются в Европе XVIII века, когда гриб Botrytis уничтожал урожай винограда. Позже учёные выяснили, что возбудитель способен поражать десятки культур и сохраняться в почве годами. В XIX веке именно серая гниль стала причиной массовых потерь виноградников во Франции и послужила толчком к развитию химической защиты растений.
Сегодня методы борьбы стали точнее: применяются биофунгициды, устойчивые сорта и современные системы вентиляции теплиц, но древний гриб по-прежнему напоминает, что агротехника и профилактика остаются ключом к здоровому урожаю.
Серая гниль опасна тем, что поражает почти все садовые культуры и быстро распространяется. Однако регулярный осмотр, своевременная обработка и профилактика биосредствами позволяют сохранить урожай. Главный секрет успеха — внимание к растениям и системный подход к уходу.
