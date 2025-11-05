Серая гниль не щадит никого: что делать, если болезнь добралась до ваших грядок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Серая гниль — одно из самых распространённых грибковых заболеваний, которое поражает более 200 видов растений. От него страдают садовая земляника, виноград, капуста, морковь, свёкла, подсолнечник, томаты, перцы и даже декоративные цветы. Болезнь быстро развивается во влажной среде и способна за считанные дни уничтожить урожай.

Огород
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огород

Что вызывает серую гниль

Возбудитель болезни — гриб Botryotinia (Botrytis cinerea). Он поражает стебли, листья, бутоны и особенно плоды. Основной признак — появление бурых пятен и характерного серого пушистого налёта, который виден в сырую погоду. При этом поражённые плоды остаются твёрдыми, но постепенно теряют вкус, аромат и способность к хранению.

Серая гниль на клубнике

Садовая земляника — одна из главных жертв грибка. На ягодах появляются бурые участки, ягоды начинают гнить, а при повышенной влажности покрываются густым серым мицелием. Болезнь поражает и листья, и цветоносы.

Чтобы остановить инфекцию

  • немедленно удалите заражённые кусты вместе с комом земли;
  • опрыскайте остальные посадки препаратами Агролекарь, Профи или Чистофлор;
  • для профилактики в течение сезона используйте биосредства Алирин-Б, Глиокладин или Споробактерин.

Также важно избегать загущенных грядок и не допускать застоя влаги.

Серая гниль винограда

Болезнь часто проявляется в виде тёмных пятен на листьях и буреющих ягодах. При повышенной влажности появляется серый налёт, а лозы покрываются обесцвеченными участками.

"Если вы обнаружили серую гниль, удалите поражённые части и обработайте лозу препаратами Хорус, Скор, Медея или Дискор", — советуют специалисты Ogorod. ru.

Во время активного плодоношения рекомендуется предварительно снять часть урожая, а в следующем сезоне провести профилактику средствами Фитоспорин-М и Споробактерин.

Серая гниль у томатов, перца и баклажанов

Паслёновые культуры чаще всего страдают в теплицах. Болезнь начинается с бурых мокнущих пятен на листьях, затем появляется серый налёт, и побеги начинают отмирать. Цветки осыпаются, а на плодах возникают зеленовато-бурые пятна со спорами.

Чтобы предотвратить заражение

  • поддерживайте умеренную влажность и температуру;
  • избегайте переизбытка азота в почве;
  • проводите профилактическую обработку препаратами Глиокладин, Гамаир и Триходерма Вериде 471.

Серая гниль при хранении овощей

У многих овощей — моркови, капусты, огурцов, свёклы — болезнь проявляется уже во время хранения. Гниль появляется на плодах в виде серого пушистого налёта, особенно если урожай собран во влажную погоду.

Что делать

  1. Немедленно удалить и уничтожить заражённые плоды.
  2. Просушить и перебрать оставшийся урожай.
  3. Перед закладкой на хранение обработать помещение шашками Вист.
  4. Растения после высадки проливать Триходермой Вериде 471, а перед хранением опрыскать Фитоспорином-М.

Чтобы болезнь не повторилась, уборку нужно проводить только в сухую погоду.

Серая гниль на цветах

Заболевание часто поражает розы и другие декоративные культуры. В прохладную и влажную погоду на стеблях и бутонах появляются бурые пятна и серый налёт, листья чернеют и опадают.

При первых признаках заражения растения обрабатывают средствами Скор, Максим, Дискор или Максим Дачник. Важно соблюдать кратность обработок, указанную в инструкции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не удалять поражённые растения.
  • Последствие: быстрое распространение болезни.
  • Альтернатива: выкапывать и сжигать заражённые кусты сразу.
  • Ошибка: опрыскивать один раз за сезон.
  • Последствие: рецидив болезни.
  • Альтернатива: проводить профилактику каждые 3-4 недели.
  • Ошибка: хранить овощи в сыром подвале.
  • Последствие: заражение всего урожая.
  • Альтернатива: поддерживать температуру 2-5 °C и сухость воздуха.

Плюсы и минусы способов борьбы

Метод Плюсы Минусы
Химические фунгициды Быстро уничтожают грибок Требуют осторожности и ожидания до сбора урожая
Биопрепараты Безопасны, можно применять в период плодоношения Эффект проявляется медленнее
Агротехнические меры Предотвращают заражение Требуют системности и дисциплины

Профилактика серой гнили

  1. Выбирайте устойчивые сорта. Например, у клубники — сорта Альба, Азия, Гигантелла.
  2. Не загущайте посадки. Свободная циркуляция воздуха снижает влажность.
  3. Удаляйте сорняки и растительные остатки. На них грибок зимует.
  4. Используйте мульчу. Она защищает ягоды и овощи от контакта с влажной землёй.
  5. Регулярно проводите биозащиту. Фитоспорин-М и Триходерма подходят для большинства культур.

Мифы и правда

  • Миф: серая гниль — результат переувлажнения.
  • Правда: влажность лишь способствует развитию грибка, но причина — заражение спорами.
  • Миф: если удалить больные плоды, болезнь исчезнет.
  • Правда: споры остаются в почве и на растениях, поэтому нужна обработка.
  • Миф: биопрепараты слабее химии.
  • Правда: при регулярном применении они столь же эффективны и безопасны для урожая.

Исторический контекст

Серая гниль известна аграриям уже несколько столетий. Первые упоминания о ней встречаются в Европе XVIII века, когда гриб Botrytis уничтожал урожай винограда. Позже учёные выяснили, что возбудитель способен поражать десятки культур и сохраняться в почве годами. В XIX веке именно серая гниль стала причиной массовых потерь виноградников во Франции и послужила толчком к развитию химической защиты растений.

Сегодня методы борьбы стали точнее: применяются биофунгициды, устойчивые сорта и современные системы вентиляции теплиц, но древний гриб по-прежнему напоминает, что агротехника и профилактика остаются ключом к здоровому урожаю.

Серая гниль опасна тем, что поражает почти все садовые культуры и быстро распространяется. Однако регулярный осмотр, своевременная обработка и профилактика биосредствами позволяют сохранить урожай. Главный секрет успеха — внимание к растениям и системный подход к уходу.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
