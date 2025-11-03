Зелёная капризуля требует особого ухода: как укротить олеандр в холодный сезон

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:13
Садоводство

Зимовка олеандров — это важный процесс, который требует особого подхода, чтобы растение благополучно пережило холодный период и смогло порадовать владельцев своим ярким цветением в следующем сезоне. Олеандры являются теплолюбивыми растениями, которые не переносят заморозков, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не пострадали от холодов и недосмотра. Рассмотрим шаги, которые помогут подготовить олеандр к зимовке, а также правильный уход за ним в этот период.

Олеандр
Фото: Own work by Lord Koxinga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Олеандр

1. Правильный полив

Перед тем как перевести олеандры в зимнее место, необходимо обеспечить их необходимым количеством воды. Важно помнить, что зимой полив должен быть минимальным. Олеандры не нуждаются в частом увлажнении почвы в холодное время года, так как их активность снижается. Слишком обильный полив может привести к застоям воды в горшке, что чревато развитием гнильных процессов в корнях. Поэтому поливать растение следует осторожно, лишь тогда, когда верхний слой почвы высохнет. Важно также помнить, что первый полив должен быть сделан в конце октября, перед тем как растения будут перемещены в место зимовки. Это поможет обеспечить достаточное количество влаги для их здоровья, не давая почве пересыхать.

2. Подготовка места для зимовки

Для того чтобы олеандр смог пережить зиму без потерь, нужно правильно выбрать место для его зимовки. Олеандры не переносят холод и сквозняки, поэтому они должны быть в теплом, но не слишком жарком помещении. Идеальная температура для зимовки составляет от 5 до 10 градусов Цельсия. Это достаточно прохладно, чтобы замедлить рост растения, но в то же время не приводит к его повреждению морозами.

Место для зимовки должно быть светлым, но избегайте прямых солнечных лучей, которые могут вызвать перегрев. Темные и сырые помещения, такие как подвал или гараж, не подойдут для хранения олеандра. Эти условия могут привести к развитию различных заболеваний, таких как грибок, а также пагубно повлиять на общее состояние растения. Лучше всего подойдет помещение с хорошей вентиляцией, чтобы обеспечить необходимое поступление свежего воздуха и избежать застоя влаги.

3. Обрезка побегов

Хотя олеандр и замедляет свой рост зимой, важно провести обрезку слишком длинных побегов, которые могут мешать его зимовке. Обрезка способствует не только сохранению формы растения, но и помогает избежать перегрузки. Растение не будет тратить силы на поддержание лишних побегов, что позволит ему сохранить энергию для нового роста весной. Олеандр лучше переносит обрезку в осенний период, когда его активность значительно снижается. Обрезка также служит профилактикой заболеваний, так как снижает вероятность повреждения побегов гнилью или насекомыми.

4. Проветривание помещения

Олеандр, как и любое другое растение, нуждается в достаточном количестве кислорода. Поэтому помещение, в котором зимует растение, должно регулярно проветриваться. Недостаток свежего воздуха может привести к развитию различных болезней, особенно грибковых инфекций, которые могут погубить растение. Чтобы избежать этого, важно хотя бы раз в день открывать окно или обеспечивать поступление свежего воздуха другим способом. Однако при этом нужно помнить, что помещение не должно быть слишком холодным или влажным. Излишняя влажность также может вызвать неприятные последствия для здоровья растения.

5. Защита от вредителей

Перед тем как занести олеандр в помещение для зимовки, следует тщательно осмотреть его на наличие вредителей. Если на растении есть насекомые или признаки заболеваний, необходимо провести профилактическую обработку. Легкое опрыскивание специальными средствами против вредителей поможет устранить проблему на ранней стадии и предотвратить появление новых насекомых в зимний период. Если растение слишком грязное, его можно помыть под теплым душем, чтобы избавиться от пыли и грязи, а также смыть возможных вредителей.

Зимой олеандр не так подвержен атаке вредителей, как летом, но, несмотря на это, не стоит игнорировать профилактические меры. Это поможет избежать неприятных ситуаций, когда повреждения от насекомых или заболеваний могут испортить внешний вид растения или даже привести к его гибели.

6. Пересадка и подкормка

Зимой олеандр не требует подкормок, так как в этот период его активность минимальна. Однако с наступлением весны, когда растение начнёт выходить из состояния покоя, необходимо провести пересадку в свежую почву и подкормить его питательными веществами. Это важный момент, так как весной олеандр будет активно расти, и ему потребуется достаточно сил для этого.

Пересадку лучше всего проводить весной, когда угроза заморозков минует и растения начнут восстанавливаться. При пересадке нужно выбирать подходящий горшок и качественную почву, которая обеспечит растению необходимое количество питательных веществ. Также важно использовать удобрения, которые подходят для олеандров, чтобы растение получало все необходимые микроэлементы для полноценного роста.

7. Переход на улицу весной

Когда погода стабилизируется, и наступит весна, олеандр можно постепенно выводить на свежий воздух. Однако первое время следует держать его в полутени, так как резкий переход на яркое солнце может вызвать стресс у растения. Постепенно его можно перемещать в более солнечные участки, где оно будет получать достаточное количество света для активного роста. Это важный шаг, чтобы помочь растению адаптироваться к новым условиям.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
