Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера

Садоводство

Спатифиллум — это красивое комнатное растение, особенно привлекающее внимание во время цветения. Его белоснежные цветки напоминают антуриум, что делает его весьма привлекательным. Однако иногда спатифиллум отказывается плодоносить, что может стать проблемой. Основные причины заключаются в неправильном уходе или недостатке удобрений. Не обязательно использовать специализированные удобрения — вы вполне можете приготовить их сами, используя простые продукты с вашей кухни.

Спатифиллум в горшке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спатифиллум в горшке

Если ваш спатифиллум перестал цвести, возможно, настало время пересмотреть условия, в которых он растет. Иногда ему просто не хватает некоторых природных подкормок, например, того, что используют для выпечки. Использование таких средств творит чудеса, и вскоре ваше растение вновь порадует вас своими белыми цветами.

Как правильно ухаживать за спатифиллумом

Чтобы спатифиллум радовал вас своей красотой, важно соблюдать несколько основных правил по уходу за ним. Это несложно, если создать для него подходящие условия.

1. Местоположение

Спатифиллум предпочитает яркий свет, но важно избегать прямых солнечных лучей, так как они могут повредить нежные листья. Если растение будет находиться в тени, оно не зацветет. Оптимальная температура для роста спатифиллума — от 18 до 24 градусов Цельсия.

2. Почва

Для спатифиллума подойдет плодородная, хорошо дренированная почва. Если вы не хотите покупать специальный субстрат, можно использовать обычную почву для комнатных растений, добавив немного перлита или торфа. Эти добавки помогут почве удерживать влагу и улучшат циркуляцию воздуха в корнях.

3. Полив

Поливать спатифиллум нужно регулярно, но умеренно. Почва должна оставаться слегка влажной, но не переувлажненной, иначе корни могут загнить. Обычно в теплое время года растение поливают каждые 2-3 дня, а зимой достаточно поливать раз в 7-10 дней.

Спатифиллум также очень любит влажность, поэтому важно регулярно опрыскивать его листья. Используйте мягкую воду для этого. Для облегчения дыхания растения можно даже опрыскивать листья пыльцой.

Как приготовить домашнее удобрение для спатифиллума

Для того чтобы спатифиллум цвел, можно использовать домашние удобрения, которые легко приготовить из продуктов, находящихся в вашем доме. Одним из таких ингредиентов являются дрожжи. Они содержат полезные вещества, такие как витамины группы В, железо, фосфор, магний и калий, которые благотворно влияют на развитие растения.

Дрожжи активируют бактериальную флору в почве, улучшая ее структуру и ускоряя разложение органических веществ. Это помогает корням лучше усваивать питательные вещества и стимулирует растение к росту. Благодаря такому удобрению спатифиллум начинает активно развивать новые листья и цветки. Оно также защищает растение от грибковых заболеваний и помогает пережить неблагоприятные условия, такие как пересыхание почвы.

Рецепт удобрения

Для приготовления удобрения вам понадобятся:

  • 25 г свежих дрожжей

  • 1 литр теплой кипяченой воды

  • 1 чайная ложка сахара

Растворите дрожжи в воде, добавьте сахар и оставьте смесь на 24 часа в теплом месте. После этого разведите удобрение водой в пропорции 1:5 — одну часть раствора на пять частей воды.

Когда и как часто подкармливать спатифиллум

Во время активного роста спатифиллум нужно подкармливать каждые две недели. Осенью рекомендуется уменьшить частоту подкормок до одного раза в месяц. Зимой подкормку лучше вообще прекратить, так как растение входит в состояние покоя.

Важно не злоупотреблять этим удобрением, чтобы не привести к засолению почвы. За день до применения удобрения полейте растение, чтобы почва была влажной. Это поможет растению усваивать питательные вещества и предотвратит повреждение корней.

