Они пришли из-за океана: 7 иноземных вредителей, которые атакуют российские растения

Они кажутся далекими "заморскими гостями", но на деле — опасные пришельцы, уже освоившие наши сады, поля и парки. Колорадский жук, самшитовая огневка, американская белая бабочка и другие вредители за последние десятилетия нанесли огромный ущерб зеленым насаждениям России. Кто они, откуда взялись и как с ними бороться — рассказываем подробно.

Колорадские жуки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колорадские жуки

1. Колорадский жук

Родина: Мексика
В России с: 1950-х годов

Самый известный "иностранец" среди вредителей. Этот прожорливый жук питается не только картофелем, но и всеми растениями семейства пасленовых — томатами, перцем, баклажанами. Его появление на грядках до сих пор вызывает тревогу у дачников, хотя методы борьбы уже хорошо отработаны.

Как бороться

  • Сбор личинок вручную, посадка ранних сортов картофеля.
  • Настои золы, чистотела, луковой шелухи.
  • Инсектициды: Актара, Кораген, Престиж.

2. Каштановая минирующая моль

Родина: неизвестна (впервые обнаружена в Македонии в 1980-х)
В России с: 2003 года

Мелкая бабочка, личинки которой уничтожают листья каштанов, кленов и девичьего винограда. После нашествия деревья теряют декоративность, а лиственная масса полностью высыхает.

Как бороться

  • Сжигать опавшие листья, где зимуют куколки.
  • Привлекать птиц.
  • Применять препараты Инсегар, Фитоверм.

3. Самшитовая огневка

Родина: Восточная Азия
В России с: 2012 года (впервые замечена в Сочи)

Светлая бабочка с гусеницами, пожирающими самшит "до скелета". Уничтожила реликтовые самшитовые леса на Кавказе. При отсутствии основной пищи может переходить на лиственные деревья.

Как бороться

  • Глубокая обрезка поражённых кустов.
  • Химическая обработка инсектицидами (Лепидоцид, Децис, Фуфанон).
  • Регулярные профилактические опрыскивания.

4. Американская белая бабочка

Родина: Северная Америка
В России с: конца XX века

Невинно белая бабочка, но её гусеницы пожирают листья более 200 видов растений, особенно вишни, яблони, груши и абрикоса. Размножается стремительно — одно поколение даёт до 2000 яиц.

Как бороться

  • Уничтожать паутинные гнёзда и гусениц.
  • Опрыскивать Битоксибациллином, Лепидоцидом, Алатаром, Инта-Виром.
  • Сохранять естественных врагов (птиц, хищных насекомых).

5. Ясеневая изумрудная узкотелая златка

Родина: Азия
В России с: 2005 года

Металлически-зелёный жук поражает ясени, вяз и орехи. Личинки выгрызают ходы под корой, что приводит к гибели деревьев. За несколько лет в Москве и Подмосковье уничтожены сотни деревьев.

Как бороться

  • Инъекции инсектицидов в ствол.
  • Ограничение транспортировки заражённой древесины.
  • Своевременная санитарная вырубка.

6. Западный кукурузный жук

Родина: США
В России с: 2011 года

Небольшой зелёно-жёлтый жук-листоед. Повреждает листья, стебли и початки кукурузы, но также нападает на бобовые, паслёновые и злаковые. Ежегодно в США из-за него теряют миллиарды долларов.

Как бороться

  • Севооборот: не высаживать кукурузу на заражённом участке 3 года.
  • Инсектициды с тиаметоксамом или имидаклопридом.
  • Контроль карантинных зон.

7. Южноамериканский пальмовый бурильщик

Родина: Южная Америка
В России с: 2014 года (Сочи)

Крупная ночная бабочка, чьи личинки прогрызают ходы внутри стволов пальм. Повреждения долго незаметны, и дерево погибает уже через несколько месяцев.

Как бороться

  • Внутристволовые инъекции инсектицидов.
  • Пропитка ствола биопрепаратами.
  • Своевременное выявление по трещинам и вытеканию сока.

Плюсы и минусы методов защиты

Метод Плюсы Минусы
Биопрепараты Безопасны, можно применять в населённых местах Требуют регулярности и тёплой погоды
Химические инсектициды Быстрый эффект Риск привыкания вредителей
Санитарная обрезка и сжигание Простая профилактика Не спасает при массовом заражении
Привлечение птиц и хищных насекомых Экологично Эффект не мгновенный
Севооборот и агротехника Долговременная защита Нужна дисциплина и планирование

3 факта, о которых стоит знать

  1. 80% инвазивных вредителей попадают в новые страны с посадочным материалом и древесиной.
  2. Естественные враги (птицы, паразитические осы) редко мигрируют вместе с ними — потому численность "пришельцев" быстро растёт.
  3. Глобальное потепление делает возможным их выживание даже в северных регионах России.

Исторический контекст

В XX веке глобальная торговля и транспортировка растений открыли дорогу десяткам чужеродных видов. Первым тревожным сигналом стал колорадский жук, "переселившийся" из Мексики в Европу в XIX веке. После Второй мировой войны потоки импортных саженцев, контейнеров и древесины принесли в СССР минирующих молей, златок и долгоносиков. Сегодня ситуация повторяется: с глобализацией риски биологических инвазий растут.

Ещё сто лет назад границы казались преградой даже для насекомых, а теперь контейнер с растениями может за неделю перенести вредителя через океан.

Завезённые вредители — это не случайные гости, а настоящая экологическая угроза. От колорадского жука до пальмового бурильщика, все они быстро адаптируются и вытесняют местные виды. Спасти урожай и зелёные насаждения можно только системно: соблюдать карантинные меры, не перевозить заражённые растения, вовремя проводить профилактику и знать врага "в лицо".

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
