Они пришли из-за океана: 7 иноземных вредителей, которые атакуют российские растения

Они кажутся далекими "заморскими гостями", но на деле — опасные пришельцы, уже освоившие наши сады, поля и парки. Колорадский жук, самшитовая огневка, американская белая бабочка и другие вредители за последние десятилетия нанесли огромный ущерб зеленым насаждениям России. Кто они, откуда взялись и как с ними бороться — рассказываем подробно.
Родина: Мексика
В России с: 1950-х годов
Самый известный "иностранец" среди вредителей. Этот прожорливый жук питается не только картофелем, но и всеми растениями семейства пасленовых — томатами, перцем, баклажанами. Его появление на грядках до сих пор вызывает тревогу у дачников, хотя методы борьбы уже хорошо отработаны.
Родина: неизвестна (впервые обнаружена в Македонии в 1980-х)
В России с: 2003 года
Мелкая бабочка, личинки которой уничтожают листья каштанов, кленов и девичьего винограда. После нашествия деревья теряют декоративность, а лиственная масса полностью высыхает.
Родина: Восточная Азия
В России с: 2012 года (впервые замечена в Сочи)
Светлая бабочка с гусеницами, пожирающими самшит "до скелета". Уничтожила реликтовые самшитовые леса на Кавказе. При отсутствии основной пищи может переходить на лиственные деревья.
Родина: Северная Америка
В России с: конца XX века
Невинно белая бабочка, но её гусеницы пожирают листья более 200 видов растений, особенно вишни, яблони, груши и абрикоса. Размножается стремительно — одно поколение даёт до 2000 яиц.
Родина: Азия
В России с: 2005 года
Металлически-зелёный жук поражает ясени, вяз и орехи. Личинки выгрызают ходы под корой, что приводит к гибели деревьев. За несколько лет в Москве и Подмосковье уничтожены сотни деревьев.
Родина: США
В России с: 2011 года
Небольшой зелёно-жёлтый жук-листоед. Повреждает листья, стебли и початки кукурузы, но также нападает на бобовые, паслёновые и злаковые. Ежегодно в США из-за него теряют миллиарды долларов.
Родина: Южная Америка
В России с: 2014 года (Сочи)
Крупная ночная бабочка, чьи личинки прогрызают ходы внутри стволов пальм. Повреждения долго незаметны, и дерево погибает уже через несколько месяцев.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Биопрепараты
|Безопасны, можно применять в населённых местах
|Требуют регулярности и тёплой погоды
|Химические инсектициды
|Быстрый эффект
|Риск привыкания вредителей
|Санитарная обрезка и сжигание
|Простая профилактика
|Не спасает при массовом заражении
|Привлечение птиц и хищных насекомых
|Экологично
|Эффект не мгновенный
|Севооборот и агротехника
|Долговременная защита
|Нужна дисциплина и планирование
В XX веке глобальная торговля и транспортировка растений открыли дорогу десяткам чужеродных видов. Первым тревожным сигналом стал колорадский жук, "переселившийся" из Мексики в Европу в XIX веке. После Второй мировой войны потоки импортных саженцев, контейнеров и древесины принесли в СССР минирующих молей, златок и долгоносиков. Сегодня ситуация повторяется: с глобализацией риски биологических инвазий растут.
Ещё сто лет назад границы казались преградой даже для насекомых, а теперь контейнер с растениями может за неделю перенести вредителя через океан.
Завезённые вредители — это не случайные гости, а настоящая экологическая угроза. От колорадского жука до пальмового бурильщика, все они быстро адаптируются и вытесняют местные виды. Спасти урожай и зелёные насаждения можно только системно: соблюдать карантинные меры, не перевозить заражённые растения, вовремя проводить профилактику и знать врага "в лицо".
