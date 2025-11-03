Дырки на томатах — это не случайность: на грядках завёлся невидимый пожиратель урожая

Выращивание помидоров — дело не только любимое, но и трудоёмкое. Поэтому особенно обидно, когда на почти спелых плодах вдруг появляются дырки, ходы или тёмные пятна. Казалось бы, помидоры уже готовы к сбору, а внутри — сюрприз: гусеница. Кто же виноват и как с этим бороться?
Если внутри плода обнаружилась мелкая гусеница, значит, на грядке поселились один из двух опасных вредителей — томатная минирующая моль или хлопковая совка.
Этот вредитель появился в Европе недавно — родом он из Южной Америки, где десятилетиями уничтожал посевы паслёновых культур. Теперь он активно осваивает и российские теплицы.
Гусеницы моли "минируют" листья, выедая их изнутри — появляются прозрачные пятна. Позже личинки прогрызают ходы и в плодах, чаще незрелых. Один плод может содержать сразу несколько ходов.
Полный цикл развития от яйца до взрослой особи занимает около 30-35 дней. В тёплых условиях моль даёт несколько поколений за сезон.
Совка — "всеядный" вредитель: её личинки питаются более чем 120 видами растений, включая помидоры, перцы и кукурузу.
От яйца до взрослой бабочки проходит около 30 дней. За сезон совка может дать до 4 поколений, особенно в тёплом климате.
Используются препараты контактно-кишечного действия:
Актара, Кораген, Конфидор, Фуфанон-Нова, Авант.
Обработку проводят 2-3 раза с интервалом 10-15 дней, обязательно вечером, чтобы не навредить пчёлам и опылителям.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин)
|Безопасны, не накапливаются в плодах
|Работают медленно, требуют повторов
|Феромонные ловушки
|Эффективны на ранних стадиях
|Не уничтожают уже появившихся личинок
|Масло нима
|Натуральный способ защиты
|Требует регулярного применения
|Химические инсектициды
|Быстрое действие
|Возможны остатки в плодах, риск привыкания
|Естественные враги (трихограммы, макролофусы)
|Экологично
|Эффективны только при умеренной численности вредителя
Плоды томатов мягкие и тонкокожие, поэтому личинкам проще прогрызать ходы.
Нет, плоды с гусеницами и следами повреждений лучше утилизировать. Они быстро портятся и становятся источником инфекции.
При минирующей моли чаще видно ходы в листьях и незрелых плодах. Совка оставляет крупные отверстия и выгрызает семенную часть.
Как профилактика — да, но при активном заражении эти методы неэффективны.
Удалить все поражённые плоды, обработать растения биопрепаратами и обязательно продезинфицировать почву после сбора урожая.
Томатная минирующая моль была впервые обнаружена в Южной Америке в 1917 году, но до Европы добралась только в 2006-м. В Россию она попала спустя несколько лет — вместе с импортной рассадой из Средиземноморья. С тех пор вредитель считается карантинным: его вспышки фиксируют ежегодно в южных регионах и тепличных хозяйствах.
Хлопковая совка известна ещё с XIX века — её упоминали земледельцы в Египте и на Кавказе. Борьба с ней стала проще только с появлением биопрепаратов и феромонных ловушек.
Дырки в помидорах — сигнал не от природы, а от вредителей. Томатная минирующая моль и хлопковая совка действуют незаметно, но быстро. Главное оружие против них — профилактика: чистая почва, проветривание, своевременное удаление остатков и феромонные ловушки. А если вредители уже появились — не затягивайте с обработкой. В борьбе за урожай побеждает тот, кто внимательнее к деталям.
