Дырки на томатах — это не случайность: на грядках завёлся невидимый пожиратель урожая

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание помидоров — дело не только любимое, но и трудоёмкое. Поэтому особенно обидно, когда на почти спелых плодах вдруг появляются дырки, ходы или тёмные пятна. Казалось бы, помидоры уже готовы к сбору, а внутри — сюрприз: гусеница. Кто же виноват и как с этим бороться?

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты

Основные виновники: минирующая моль и хлопковая совка

Если внутри плода обнаружилась мелкая гусеница, значит, на грядке поселились один из двух опасных вредителей — томатная минирующая моль или хлопковая совка.

1. Томатная минирующая моль (Tuta absoluta)

Этот вредитель появился в Европе недавно — родом он из Южной Америки, где десятилетиями уничтожал посевы паслёновых культур. Теперь он активно осваивает и российские теплицы.

Как выглядит

мелкая серо-коричневая бабочка длиной 5-7 мм с узкими крыльями и мелкими тёмными пятнами;

днём прячется в листве, активна ночью;

каждая самка откладывает до 250 яиц за один цикл, за год — до 12 кладок.

Как вредят

Гусеницы моли "минируют" листья, выедая их изнутри — появляются прозрачные пятна. Позже личинки прогрызают ходы и в плодах, чаще незрелых. Один плод может содержать сразу несколько ходов.

Цикл жизни

Полный цикл развития от яйца до взрослой особи занимает около 30-35 дней. В тёплых условиях моль даёт несколько поколений за сезон.

2. Хлопковая совка (Helicoverpa armigera)

Совка — "всеядный" вредитель: её личинки питаются более чем 120 видами растений, включая помидоры, перцы и кукурузу.

Как выглядит

бабочка серовато-жёлтого цвета с размахом крыльев 3-4 см;

задние крылья светлее передних, по краю — тёмная полоса.

Гусеница

длиной до 4 см, с тремя продольными полосами;

окраска варьирует от зелёной до бурой;

проедает отверстия в плодах, особенно в месте крепления плодоножки.

Цикл жизни

От яйца до взрослой бабочки проходит около 30 дней. За сезон совка может дать до 4 поколений, особенно в тёплом климате.

Признаки поражения

отверстия на плодах, нередко с влажными или загнивающими краями;

ходы внутри мякоти, иногда с остатками экскрементов;

пятна на листьях — следы "мин" гусениц моли;

опадание молодых плодов и бутонов.

Как бороться с вредителями

Биологические и профилактические меры

Дезинфекция почвы перед посадкой слабым раствором марганцовки (0,05%) или биопрепаратами (Метаризин, Лепидоцид). Удаление растительных остатков после сбора урожая: сжигать, не класть в компост. Глубокая перекопка - куколки погибают на поверхности от солнца. Феромонные ловушки - приманивают самцов и снижают популяцию. Жёлтые клейкие пластины вдоль гряд — для отлова бабочек. Масло нима - природный инсектицид, безопасный для растений. Привлечение естественных врагов: наездники-трихограммы, клопы макролофусы, мушки-яйцееды.

Химические методы (при массовом заражении)

Используются препараты контактно-кишечного действия:

Актара, Кораген, Конфидор, Фуфанон-Нова, Авант.

Обработку проводят 2-3 раза с интервалом 10-15 дней, обязательно вечером, чтобы не навредить пчёлам и опылителям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять растительные остатки после уборки.

оставлять растительные остатки после уборки. Последствие: куколки спокойно зимуют в теплице.

куколки спокойно зимуют в теплице. Альтернатива: убирать и сжигать поражённые растения.

убирать и сжигать поражённые растения. Ошибка: опрыскивать только листья.

опрыскивать только листья. Последствие: личинки в плодах остаются живыми.

личинки в плодах остаются живыми. Альтернатива: обрабатывать также почву и нижнюю часть стебля.

обрабатывать также почву и нижнюю часть стебля. Ошибка: использовать один инсектицид из года в год.

использовать один инсектицид из года в год. Последствие: вредители вырабатывают устойчивость.

вредители вырабатывают устойчивость. Альтернатива: чередовать препараты разных групп.

Плюсы и минусы методов защиты

Метод Плюсы Минусы Биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин) Безопасны, не накапливаются в плодах Работают медленно, требуют повторов Феромонные ловушки Эффективны на ранних стадиях Не уничтожают уже появившихся личинок Масло нима Натуральный способ защиты Требует регулярного применения Химические инсектициды Быстрое действие Возможны остатки в плодах, риск привыкания Естественные враги (трихограммы, макролофусы) Экологично Эффективны только при умеренной численности вредителя

3 интересных факта о вредителях томатов

Одна самка моли может уничтожить целую теплицу: 250 яиц превращаются в сотни прожорливых гусениц за месяц. Хлопковая совка активна ночью: днём её почти невозможно заметить. Моль мигрирует с товарными рассадными коробками. Иногда вредитель попадает на участок вместе с купленными саженцами.

FAQ — частые вопросы

Почему именно помидоры страдают чаще других культур?

Плоды томатов мягкие и тонкокожие, поэтому личинкам проще прогрызать ходы.

Можно ли есть повреждённые плоды после обработки?

Нет, плоды с гусеницами и следами повреждений лучше утилизировать. Они быстро портятся и становятся источником инфекции.

Как понять, кто именно повредил плоды — моль или совка?

При минирующей моли чаще видно ходы в листьях и незрелых плодах. Совка оставляет крупные отверстия и выгрызает семенную часть.

Помогает ли зола или настой чеснока?

Как профилактика — да, но при активном заражении эти методы неэффективны.

Что делать, если вредители появились в теплице?

Удалить все поражённые плоды, обработать растения биопрепаратами и обязательно продезинфицировать почву после сбора урожая.

Исторический контекст

Томатная минирующая моль была впервые обнаружена в Южной Америке в 1917 году, но до Европы добралась только в 2006-м. В Россию она попала спустя несколько лет — вместе с импортной рассадой из Средиземноморья. С тех пор вредитель считается карантинным: его вспышки фиксируют ежегодно в южных регионах и тепличных хозяйствах.

Хлопковая совка известна ещё с XIX века — её упоминали земледельцы в Египте и на Кавказе. Борьба с ней стала проще только с появлением биопрепаратов и феромонных ловушек.

Дырки в помидорах — сигнал не от природы, а от вредителей. Томатная минирующая моль и хлопковая совка действуют незаметно, но быстро. Главное оружие против них — профилактика: чистая почва, проветривание, своевременное удаление остатков и феромонные ловушки. А если вредители уже появились — не затягивайте с обработкой. В борьбе за урожай побеждает тот, кто внимательнее к деталям.