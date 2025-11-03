Дырки на томатах — это не случайность: на грядках завёлся невидимый пожиратель урожая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выращивание помидоров — дело не только любимое, но и трудоёмкое. Поэтому особенно обидно, когда на почти спелых плодах вдруг появляются дырки, ходы или тёмные пятна. Казалось бы, помидоры уже готовы к сбору, а внутри — сюрприз: гусеница. Кто же виноват и как с этим бороться?

Томаты
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Основные виновники: минирующая моль и хлопковая совка

Если внутри плода обнаружилась мелкая гусеница, значит, на грядке поселились один из двух опасных вредителей — томатная минирующая моль или хлопковая совка.

1. Томатная минирующая моль (Tuta absoluta)

Этот вредитель появился в Европе недавно — родом он из Южной Америки, где десятилетиями уничтожал посевы паслёновых культур. Теперь он активно осваивает и российские теплицы.

Как выглядит

  • мелкая серо-коричневая бабочка длиной 5-7 мм с узкими крыльями и мелкими тёмными пятнами;
  • днём прячется в листве, активна ночью;
  • каждая самка откладывает до 250 яиц за один цикл, за год — до 12 кладок.

Как вредят

Гусеницы моли "минируют" листья, выедая их изнутри — появляются прозрачные пятна. Позже личинки прогрызают ходы и в плодах, чаще незрелых. Один плод может содержать сразу несколько ходов.

Цикл жизни

Полный цикл развития от яйца до взрослой особи занимает около 30-35 дней. В тёплых условиях моль даёт несколько поколений за сезон.

2. Хлопковая совка (Helicoverpa armigera)

Совка — "всеядный" вредитель: её личинки питаются более чем 120 видами растений, включая помидоры, перцы и кукурузу.

Как выглядит

  • бабочка серовато-жёлтого цвета с размахом крыльев 3-4 см;
  • задние крылья светлее передних, по краю — тёмная полоса.

Гусеница

  • длиной до 4 см, с тремя продольными полосами;
  • окраска варьирует от зелёной до бурой;
  • проедает отверстия в плодах, особенно в месте крепления плодоножки.

Цикл жизни

От яйца до взрослой бабочки проходит около 30 дней. За сезон совка может дать до 4 поколений, особенно в тёплом климате.

Признаки поражения

  • отверстия на плодах, нередко с влажными или загнивающими краями;
  • ходы внутри мякоти, иногда с остатками экскрементов;
  • пятна на листьях — следы "мин" гусениц моли;
  • опадание молодых плодов и бутонов.

Как бороться с вредителями

Биологические и профилактические меры

  1. Дезинфекция почвы перед посадкой слабым раствором марганцовки (0,05%) или биопрепаратами (Метаризин, Лепидоцид).
  2. Удаление растительных остатков после сбора урожая: сжигать, не класть в компост.
  3. Глубокая перекопка - куколки погибают на поверхности от солнца.
  4. Феромонные ловушки - приманивают самцов и снижают популяцию.
  5. Жёлтые клейкие пластины вдоль гряд — для отлова бабочек.
  6. Масло нима - природный инсектицид, безопасный для растений.
  7. Привлечение естественных врагов: наездники-трихограммы, клопы макролофусы, мушки-яйцееды.

Химические методы (при массовом заражении)

Используются препараты контактно-кишечного действия:

  • Актара, Кораген, Конфидор, Фуфанон-Нова, Авант.

Обработку проводят 2-3 раза с интервалом 10-15 дней, обязательно вечером, чтобы не навредить пчёлам и опылителям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять растительные остатки после уборки.
  • Последствие: куколки спокойно зимуют в теплице.
  • Альтернатива: убирать и сжигать поражённые растения.
  • Ошибка: опрыскивать только листья.
  • Последствие: личинки в плодах остаются живыми.
  • Альтернатива: обрабатывать также почву и нижнюю часть стебля.
  • Ошибка: использовать один инсектицид из года в год.
  • Последствие: вредители вырабатывают устойчивость.
  • Альтернатива: чередовать препараты разных групп.

Плюсы и минусы методов защиты

Метод Плюсы Минусы
Биопрепараты (Лепидоцид, Битоксибациллин) Безопасны, не накапливаются в плодах Работают медленно, требуют повторов
Феромонные ловушки Эффективны на ранних стадиях Не уничтожают уже появившихся личинок
Масло нима Натуральный способ защиты Требует регулярного применения
Химические инсектициды Быстрое действие Возможны остатки в плодах, риск привыкания
Естественные враги (трихограммы, макролофусы) Экологично Эффективны только при умеренной численности вредителя

3 интересных факта о вредителях томатов

  1. Одна самка моли может уничтожить целую теплицу: 250 яиц превращаются в сотни прожорливых гусениц за месяц.
  2. Хлопковая совка активна ночью: днём её почти невозможно заметить.
  3. Моль мигрирует с товарными рассадными коробками. Иногда вредитель попадает на участок вместе с купленными саженцами.

FAQ — частые вопросы

Почему именно помидоры страдают чаще других культур?

Плоды томатов мягкие и тонкокожие, поэтому личинкам проще прогрызать ходы.

Можно ли есть повреждённые плоды после обработки?

Нет, плоды с гусеницами и следами повреждений лучше утилизировать. Они быстро портятся и становятся источником инфекции.

Как понять, кто именно повредил плоды — моль или совка?

При минирующей моли чаще видно ходы в листьях и незрелых плодах. Совка оставляет крупные отверстия и выгрызает семенную часть.

Помогает ли зола или настой чеснока?

Как профилактика — да, но при активном заражении эти методы неэффективны.

Что делать, если вредители появились в теплице?

Удалить все поражённые плоды, обработать растения биопрепаратами и обязательно продезинфицировать почву после сбора урожая.

Исторический контекст

Томатная минирующая моль была впервые обнаружена в Южной Америке в 1917 году, но до Европы добралась только в 2006-м. В Россию она попала спустя несколько лет — вместе с импортной рассадой из Средиземноморья. С тех пор вредитель считается карантинным: его вспышки фиксируют ежегодно в южных регионах и тепличных хозяйствах.

Хлопковая совка известна ещё с XIX века — её упоминали земледельцы в Египте и на Кавказе. Борьба с ней стала проще только с появлением биопрепаратов и феромонных ловушек.

Дырки в помидорах — сигнал не от природы, а от вредителей. Томатная минирующая моль и хлопковая совка действуют незаметно, но быстро. Главное оружие против них — профилактика: чистая почва, проветривание, своевременное удаление остатков и феромонные ловушки. А если вредители уже появились — не затягивайте с обработкой. В борьбе за урожай побеждает тот, кто внимательнее к деталям.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
