Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна таблетка — и никакого нагара: трюк, который спасает даже безнадёжно пригоревшую посуду
Идеальный пёс или домашний монстр: что решает судьбу щенка в первые дни дома
После 40 жизнь только начинается: секреты восстановления коллагена, о которых молчат косметологи
Дом, где время остановилось: музеи писателей, в которых оживает литература
Кислое молоко — не мусор: ошибка, которую совершает большинство хозяек
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Ангина под маской простуды: почему обычное першение в горле может стоить здоровья сердца
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Молчание первозданной коры: древнейший камень Земли заговорил спустя 4 миллиарда лет

Горох спасёт мир звучит как шутка, пока не узнаете, вот что он творит с почвой

1:57
Садоводство

Горох остаётся одной из самых полезных культур на даче: он не только радует вкусом, но и обогащает почву азотом, улучшая её структуру. Осенью самое время спланировать посадки на следующий сезон, чтобы в новом году получить ранний, сладкий и обильный урожай.

Горох
Фото: creativecommons.org by Bill Ebbesen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горох

Польза гороха для здоровья

Горох богат растительным белком, незаменимыми аминокислотами, витаминами и минералами. Он содержит железо, фосфор, кальций, витамины группы B и полезные сахара, придающие зерну сладковатый вкус. В свежем виде он укрепляет иммунитет, поддерживает обмен веществ, благотворно влияет на сердце и сосуды.

Замороженный или консервированный горох сохраняет большую часть питательных веществ. Сухие зёрна подходят для супов и пюре, а зелёный горошек — для гарниров и салатов. Благодаря универсальности и длительному хранению, эта культура востребована на кухне круглый год.

Особенности выращивания

Горох неприхотлив, но лучше растёт на плодородной, лёгкой и солнечной земле. Он не переносит избытка влаги и кислых почв. Чтобы получить ранние урожаи, семена высевают как только сходит снег и земля немного прогреется — обычно в конце марта или начале апреля. Для северных регионов этот срок можно сдвинуть на конец апреля — начало мая.

Так как сейчас ноябрь, стоит заранее подобрать подходящие сорта, подготовить грядку и запланировать посевы на будущую весну.

Горох относится к холодостойким растениям — его всходы выдерживают кратковременные заморозки до минус трёх градусов. Чем раньше посев, тем дружнее и сильнее будут растения.

Технология посева и уход

Семена высевают прямо в открытый грунт. На один квадратный метр достаточно около ста семян, расположенных на глубину 3-5 см. Между рядами оставляют 15-20 см. После посева землю слегка утрамбовывают и накрывают плёнкой или спанбондом. Это ускоряет прорастание и защищает семена от птиц.

Когда появятся ростки, укрытие снимают. Землю между рядами рыхлят и при необходимости окучивают. Если почва пересыхает, её регулярно поливают. Особенно важно поддерживать влажность во время цветения и образования стручков — в это время горох требует не меньше одного ведра воды на квадратный метр.

Подкормки и защита

До начала цветения растения подкармливают раствором мочевины (примерно 10-15 граммов на 10 литров воды). Чтобы избежать болезней, семена перед посевом можно обработать марганцовкой или стимулятором роста. Весной и летом полезно опрыскивать посадки бордоской жидкостью — она защищает от пятнистости и ржавчины.

После уборки урожая ботву желательно сжечь, а не оставлять на грядке — это снизит риск заражения следующего поколения растений.

Сбор урожая

Первый сбор проводят примерно через две недели после цветения. Стручки аккуратно снимают, чтобы не повредить куст. Массовое плодоношение продолжается несколько недель, и чем чаще собирать горох, тем больше образуется новых бобов.

Излишки урожая можно заморозить или законсервировать. Консервированный горох готовят просто: его предварительно бланшируют, заливают маринадом (вода, соль, сахар, немного уксуса) и стерилизуют. Зимой такой продукт станет отличным дополнением к салатам и супам.

Лучшие сорта для разных регионов

Для юга России хорошо подходят скороспелые сорта: Московский деликатес, Альфа, Самый ранний, Тропар. Они дают урожай уже через 50-60 дней после всходов и отличаются сладким вкусом.

Для средней полосы и северных областей лучше выбирать более устойчивые сорта: Глориоза, Грюнди, Амброзия, Сахарная конфета. Они выдерживают перепады температуры и при этом сохраняют нежную текстуру.

Независимо от региона, стоит высевать несколько сортов, чтобы определить, какие лучше подходят именно для вашего климата и почвы.

Советы шаг за шагом

  1. Осенью очистите грядку от растительных остатков и перекопайте почву.

  2. Весной внесите компост или перегной — горох любит плодородную землю.

  3. Замочите семена на 1-2 дня в тёплой воде, чтобы ускорить всходы.

  4. После посева укройте грядку нетканым материалом для защиты от птиц.

  5. Установите опоры или сетку, чтобы стебли не ложились на землю.

  6. Поливайте регулярно, особенно в засушливый период.

  7. После плодоношения используйте ботву как сидерат — она обогащает почву азотом.

Ошибки, последствия и решения

Ошибка: посев в тяжёлую глинистую почву.
Последствие: слабое прорастание и загнивание семян.
Альтернатива: добавьте песок и компост для улучшения структуры.

Ошибка: недостаток влаги в период цветения.
Последствие: мелкие или пустые стручки.
Альтернатива: регулярный полив капельной системой.

Ошибка: использование заражённых семян.
Последствие: болезни, поражающие всё растение.
Альтернатива: обработка семян раствором марганцовки или биопрепаратом.

А что если посадить под зиму

В тёплых регионах можно попробовать посев под зиму, примерно в конце октября. Семена в этом случае прорастают весной, сразу после таяния снега. Но такой способ подходит только там, где нет сильных морозов и промерзания почвы. Для северных областей лучше отложить посев до весны.

Плюсы и минусы раннего посева

Плюсы Минусы
Ранний урожай Возможные возвратные заморозки
Меньше вредителей Требуется укрытие
Улучшение почвы после уборки Нужно частое рыхление и полив

Частые вопросы

Как выбрать семена гороха?
Покупайте только свежие семена текущего года, предпочтительно районированные для вашего региона.

Можно ли выращивать горох на одном месте каждый год?
Нежелательно. Лучше чередовать с другими культурами, особенно с картофелем, морковью или капустой.

Когда собирать урожай?
Стручки снимают, когда они становятся плотными и слегка глянцевыми. Задержка приводит к огрублению зёрен.

Мифы и правда

Миф: горох нельзя выращивать без опоры.
Правда: низкорослые сорта обходятся без подвязки, но высокорослым нужна шпалера.

Миф: горох истощает почву.
Правда: наоборот, он насыщает её азотом и улучшает структуру.

Миф: горох не растёт в холодных регионах.
Правда: многие сорта переносят холод и дают урожай даже на севере.

Исторический контекст

Горох выращивают в России уже несколько веков. Ещё в XIX веке он был обязательной культурой в крестьянских огородах. Его ценили за питательность, простоту выращивания и способность улучшать землю. Сегодня интерес к этой культуре возвращается — особенно среди дачников, которые ценят натуральные продукты и хотят снизить затраты на удобрения.

Интересные факты

  1. Горох — одно из старейших культурных растений: его выращивали ещё в каменном веке.

  2. В Европе зелёный горошек считался деликатесом, доступным только знати.

  3. В России долгое время использовали не свежий, а сушёный горох, из которого варили гороховую кашу и суп.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Экономика и бизнес
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Последние материалы
Одна таблетка — и никакого нагара: трюк, который спасает даже безнадёжно пригоревшую посуду
Идеальный пёс или домашний монстр: что решает судьбу щенка в первые дни дома
После 40 жизнь только начинается: секреты восстановления коллагена, о которых молчат косметологи
Дом, где время остановилось: музеи писателей, в которых оживает литература
Кислое молоко — не мусор: ошибка, которую совершает большинство хозяек
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Ангина под маской простуды: почему обычное першение в горле может стоить здоровья сердца
Горох спасёт мир звучит как шутка, пока не узнаете, вот что он творит с почвой
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Молчание первозданной коры: древнейший камень Земли заговорил спустя 4 миллиарда лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.