Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один плод — два блюда: как превратить тыкву в основное и гарнир одновременно
Когда авто кусается током: почему машина бьёт водителя и как прекратить эти разряды
Метод, который перепрошивает тело: как интервалы заставляют организм работать заново
Десерт появился не ради удовольствия: почему сладкое подают только в конце трапезы
Бессмертные соседи: цветы, которым не нужен уход и внимание — живут, даже если вы про них забыли
Он раввин, она подкастер: как параллельные миры столкнулись в новом сериале Netflix
Карта апокалипсиса: каналы и реки Британии под ударом — осадков много, а воды мало
Забудьте о красках из магазина: природа справляется с сединой не хуже профессионалов
Смертоносный поворот: мир на пороге климатической бомбы

Земля, которая прошла огонь, воду и марганцовку — и стала лучшей для помидоров

1:49
Садоводство

Подготовка грунта для рассады томатов — одно из важнейших условий будущего урожая. Многие садоводы уверены, что магазинная почвосмесь — лучший вариант, но в разгар посевного сезона купить её бывает непросто. Можно ли использовать землю прямо с участка, и как правильно её подготовить, чтобы рассада была крепкой и здоровой?

Рассада томатов
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Какую землю можно брать с огорода

Не каждая грядка подходит для рассады помидоров. Землю берут только с тех участков, где раньше не росли пасленовые культуры — томаты, картофель, перец, баклажаны. В противном случае есть риск заражения черной ножкой, фитофторой или корневой гнилью. Лучше всего подходит почва после бобовых, кабачков, огурцов или тыквенных растений.

Хороший вариант — верхний слой земли из кротовин или из-под старых лиственных деревьев: березы, клена, ясеня, яблони или груши. Под такими растениями почва рыхлая, рано оттаивает и содержит много полезных микроорганизмов.

Если на участке глинистая земля, её обязательно смешивают с рыхлящими компонентами. Подойдут мелкие опилки, вермикулит, перлит, лузга подсолнечника или даже крупный речной песок. Это улучшает воздухо- и водопроницаемость, делает субстрат легким и дышащим.

Обеззараживание грунта

Почва с огорода может содержать личинки вредителей и возбудителей болезней. Поэтому перед использованием её нужно обеззаразить. Самый простой способ — пролить грунт кипятком и накрыть пленкой, чтобы он остыл постепенно. Также можно прокалить землю в духовке (около 100 °C, 30-40 минут) или пролить слабым раствором марганцовки.

Второй этап — улучшение структуры. Если земля слишком плотная, в неё добавляют треть объема разрыхлителей. Опилки предварительно ошпаривают кипятком и смешивают с мочевиной (примерно 40 г на ведро опилок). Это позволяет нейтрализовать лишние смолы и сделать материал безопасным для растений.

Тем, кто использует песок, стоит брать только крупный речной, без примесей и глины. Строительный или карьерный песок не подходит: он быстро слеживается и ухудшает вентиляцию почвы.

Подкормка и нейтрализация кислотности

Для 10 литров готовой смеси добавляют 40-70 г комплексного удобрения — подойдут азофоска, нитрофоска, Агрикола или Кемира. Чтобы нейтрализовать кислотность, вносят пол-литровую банку древесной золы либо 1-2 стакана доломитовой муки. Это важно для томатов, которые плохо растут на кислых почвах.

Если вы используете собственную землю, проверьте её реакцию заранее с помощью лакмусовой бумажки или садового теста. Оптимальный уровень pH — от 6,0 до 6,5.

Слишком кислую почву можно "погасить" известью-пушонкой (до 200 г на ведро) или внести немного мела. Делать это нужно заранее, за 2-3 недели до посева.

Сравнение: огородная земля и покупной грунт

Показатель Огородная земля Покупной грунт
Доступность Бесплатно, всегда под рукой Нужно покупать
Риск заражения Возможен, если не обеззаразить Минимальный
Состав Зависит от участка Сбалансирован
Приспособляемость рассады Хорошая — адаптация к родной почве Иногда медленная
Влага и воздух Требует добавок для рыхлости Уже сбалансирован

Опытные садоводы советуют смешивать оба варианта: часть покупного грунта и часть собственной земли. Это помогает рассаде быстрее привыкнуть к "родной" почве при высадке в грунт.

Как приготовить смесь своими руками

  1. Возьмите 2 части огородной земли, 1 часть торфа и 1 часть песка или опилок.

  2. Пролейте землю кипятком, дайте ей остыть.

  3. Внесите 40-70 г комплексного удобрения и пол-литровую банку золы.

  4. Перемешайте и дайте смеси постоять неделю.

  5. Храните в сухом, прохладном месте — например, в сарае или на утепленном балконе.

Смесь можно приготовить уже осенью, чтобы весной не тратить время. В ноябре, когда активные работы на участке завершены, самое время запастись грунтом для будущей рассады.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взять землю после картофеля.
    Последствие: заражение фитофторой.
    Альтернатива: использовать грунт после огурцов или фасоли.

  • Ошибка: не обеззаразить землю.
    Последствие: гибель рассады от черной ножки.
    Альтернатива: пролить кипятком, заморозить или обработать марганцовкой.

  • Ошибка: взять песок из карьера.
    Последствие: грунт становится плотным.
    Альтернатива: использовать речной крупный песок.

А что если нет ни песка, ни опилок

Если нет рыхлящих материалов, можно воспользоваться тем, что есть под рукой. Например, измельченный пенопласт — неплохой вариант, он делает почву воздушной. Также подойдут кокосовый субстрат, шелуха гречихи или сухой мох-сфагнум.

Главное — не использовать опилки хвойных пород в свежем виде: они делают почву кислой. Если других нет, их нужно обязательно ошпарить и выдержать несколько дней в растворе мочевины.

Плюсы и минусы огородной земли

Плюсы Минусы
Доступна бесплатно Может содержать болезни
Помогает рассаде привыкнуть к почве Требует обработки
Естественный состав Не всегда подходит по кислотности
Можно заготовить заранее Нужно добавлять рыхлители

Часто задаваемые вопросы

Можно ли хранить заготовленный грунт зимой?
Да, хранить можно в сухом месте при температуре не ниже -10 °C. Лучше использовать мешки или ведра с крышками.

Подойдет ли земля из теплицы?
Только если теплица не использовалась для томатов и картофеля последние 2-3 года. Иначе высок риск болезней.

Когда готовить грунт для рассады?
Лучше осенью или зимой, чтобы весной просто достать готовую смесь. Сейчас, в ноябре, как раз время заготовить землю на следующий год.

Мифы и правда

Миф: любая земля с огорода подходит для рассады.
Правда: нельзя брать почву после пасленовых культур, иначе рассада может погибнуть.

Миф: магазинный грунт всегда лучше.
Правда: в готовых смесях иногда слишком много торфа, из-за чего почва быстро пересыхает.

Миф: зола вредит молодым растениям.
Правда: в умеренных количествах она улучшает состав почвы и снижает кислотность.

3 интересных факта о рассадном грунте

  1. В природе корни томатов растут на глубину до метра, но рассаде достаточно слоя в 10-12 см.

  2. Оптимальная температура для прорастания семян — +22…+25 °C.

  3. Если в почве слишком много азота, рассада вырастет высокой, но урожай будет скромным.

Исторический контекст

Еще в советские годы садоводы делали рассадные смеси вручную: брали дерновую землю, перегной и песок в равных частях. Позже в продаже появились готовые торфяные грунты, но традиция делать "домашние" смеси жива до сих пор. В разных регионах России до сих пор используют свои рецепты — на юге добавляют песок, в Сибири больше торфа, а в средней полосе предпочитают смесь дерновой и лиственной земли.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Наука и техника
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Наука и техника
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Питомец ловит невидимых мух: не умиляйтесь, это может быть признак неврологии
Стеклянная стена вместо личного пространства: рискованный тренд для спальни набирает обороты
Обычный ужин превратится в легенду: как приготовить тефтели, о которых будут говорить неделями
Земля, которая прошла огонь, воду и марганцовку — и стала лучшей для помидоров
Капли не помогают: причина затяжного насморка затаилась там, где не ждали — тело устало сигналить
Уникальная машина XVII века под угрозой: Франция на грани потери исторического сокровища
Буду пугать животом: Аврора Киба сделала неожиданное заявление о своей беременности
Секрет сияющего салона: что выбирают профессионалы вместо дорогого детейлинга
Этот неожиданный шаг превращает обычные пельмени в сочные и нежные — попробуйте сами и удивитесь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.