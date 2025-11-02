Грызуны атакуют: как защитить виноград, пока он спит под снегом

0:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подготовка виноградника к зиме — один из самых ответственных этапов ухода за этой культурой. От того, как именно вы укроете лозу, зависит не только её сохранность, но и урожай следующего года. Даже самые крепкие сорта винограда не всегда выдерживают суровые морозы без должной защиты. Поэтому опытные дачники советуют начинать утепление вовремя и использовать проверенные методы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Виноград

Почему важно укрывать виноград

Несмотря на то что виноград считается довольно выносливой культурой, его побеги и особенно корневая система чувствительны к промерзанию. Даже кратковременные морозы ниже -15 °C способны повредить почки, что приведёт к снижению урожая.

Кроме того, весенние оттепели и последующие заморозки нередко вызывают выпревание лозы — она начинает гнить из-за скопившейся влаги. Правильное укрытие позволяет избежать и этого.

Когда приступать к укрытию

Главное правило — не спешить. Если закрыть кусты слишком рано, они могут выпреть. Слишком поздно — подмерзнут. Оптимальное время — когда температура ночью стабильно держится в пределах -3…-5 °C, а днём не поднимается выше нуля.

Перед укрытием виноград обязательно обрезают и подвязывают, чтобы удобнее было уложить побеги на землю.

Этапы подготовки винограда к зиме

Обрезка. Удаляются невызревшие побеги, тонкие лозы и листья. Это помогает растению сосредоточить силы на сохранении главных ветвей. Профилактика. После обрезки кусты обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний. Подготовка грунта. Приствольный круг очищают от мусора, листвы и сухих веток. Мульчирование. Поверхность вокруг корней засыпают торфом, опилками или соломой.

Чем укрывать виноград

Опытные садоводы давно отказались от использования земли для засыпки корней. Вместо этого они выбирают торф, лапник или агроволокно — эти материалы лучше сохраняют тепло и пропускают воздух.

Наиболее популярные материалы для защиты лозы

Материал Преимущества Недостатки Торф Удерживает тепло, не слёживается, защищает от промерзания Требует слоя не менее 15 см Лапник Создаёт воздушную подушку, отпугивает грызунов Нужно заготавливать заранее Агроволокно Лёгкое, дышащее, не гниёт Со временем теряет плотность Сено, солома Натуральные и доступные материалы Привлекают мышей Земля Дешёвая и доступная Может вызвать выпревание лозы

Как защитить виноград от грызунов

Зимой мыши часто селятся под укрытиями, где тепло и безопасно. Чтобы они не добрались до почек и корней, нужно действовать заранее.

Также можно использовать механические отпугиватели, а для натуральной защиты — ветки можжевельника или еловый лапник: их запах не выносят грызуны.

Что категорически нельзя использовать

Многие новички совершают ошибку, укрывая виноград опавшими листьями, перегноем или бытовыми отходами. Эти материалы не только плохо держат тепло, но и становятся источником грибков и бактерий.

Такое укрытие создаёт парниковый эффект и провоцирует загнивание лозы, особенно в оттепели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: укрывать кусты сырыми листьями.

Последствие: развитие грибковых заболеваний.

Альтернатива: применять сухой торф или лапник.

Ошибка: закрывать виноград слишком рано.

Последствие: побеги выпревают.

Альтернатива: ждать стабильных холодов около -5 °C.

Ошибка: использовать полиэтилен.

Последствие: отсутствие вентиляции, загнивание.

Альтернатива: нетканое агроволокно, которое "дышит".

А что если зима тёплая

Даже при мягких зимах укрытие остаётся обязательным. Резкие перепады температуры, оттепели и возвратные морозы часто вреднее постоянных холодов. В таких регионах лучше применять многоуровневую схему укрытия: слой торфа, лапник и сверху лёгкое агроволокно.

Если зима малоснежная, можно дополнительно накинуть снег на укрытия — он создаст естественную теплоизоляцию.

Полезные советы от дачников

Для лёгких сортов достаточно укрытия из лапника и спанбонда.

Молодые саженцы требуют более плотного утепления, чем взрослые кусты.

Весной не снимайте укрытие резко: делайте это постепенно, проветривая лозы в тёплые дни.

Если регион суровый, делайте туннельное укрытие — каркас из дуг с двумя слоями нетканого материала.

FAQ

Когда укрывать виноград?

После первых устойчивых заморозков, когда температура держится около -5 °C.

Какой слой торфа нужен?

Минимум 15 см, иначе корни не успеют прогреться.

Нужно ли поливать перед укрытием?

Да, за 3-5 дней до укрытия проведите влагозарядковый полив — он поможет лозе пережить зиму.

Мифы и правда

Миф: виноград зимует без укрытия, если сорт морозостойкий.

Правда: даже морозостойкие сорта могут подмерзнуть при бесснежной зиме.

Миф: достаточно укрыть только корни.

Правда: страдают и почки, и побеги — укрывать нужно весь куст.

Миф: торф — дорогое удовольствие.

Правда: слой торфа можно заменить смесью компоста и опилок, сохранив эффект утепления.

Три интересных факта

В старину виноград укрывали мешковиной и соломой, придавливая сверху досками. Опытные виноградари хранят обрезанные лозы — ими дополнительно утепляют кусты. На юге России нередко используют "воздушное укрытие" — побеги подвешивают в тоннелях из плёнки без соприкосновения с землёй.

Исторический контекст

Виноград пришёл на Русь ещё в XI веке, но долгое время считался исключительно южной культурой. Лишь с развитием укрывных технологий его начали успешно выращивать в средней полосе. Опыт поколений показал: правильно подготовленный куст переживёт любую зиму и даст богатый урожай летом.