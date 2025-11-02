Грызуны атакуют: как защитить виноград, пока он спит под снегом

Подготовка виноградника к зиме — один из самых ответственных этапов ухода за этой культурой. От того, как именно вы укроете лозу, зависит не только её сохранность, но и урожай следующего года. Даже самые крепкие сорта винограда не всегда выдерживают суровые морозы без должной защиты. Поэтому опытные дачники советуют начинать утепление вовремя и использовать проверенные методы.
Несмотря на то что виноград считается довольно выносливой культурой, его побеги и особенно корневая система чувствительны к промерзанию. Даже кратковременные морозы ниже -15 °C способны повредить почки, что приведёт к снижению урожая.
Кроме того, весенние оттепели и последующие заморозки нередко вызывают выпревание лозы — она начинает гнить из-за скопившейся влаги. Правильное укрытие позволяет избежать и этого.
Главное правило — не спешить. Если закрыть кусты слишком рано, они могут выпреть. Слишком поздно — подмерзнут. Оптимальное время — когда температура ночью стабильно держится в пределах -3…-5 °C, а днём не поднимается выше нуля.
Перед укрытием виноград обязательно обрезают и подвязывают, чтобы удобнее было уложить побеги на землю.
Обрезка. Удаляются невызревшие побеги, тонкие лозы и листья. Это помогает растению сосредоточить силы на сохранении главных ветвей.
Профилактика. После обрезки кусты обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний.
Подготовка грунта. Приствольный круг очищают от мусора, листвы и сухих веток.
Мульчирование. Поверхность вокруг корней засыпают торфом, опилками или соломой.
Опытные садоводы давно отказались от использования земли для засыпки корней. Вместо этого они выбирают торф, лапник или агроволокно — эти материалы лучше сохраняют тепло и пропускают воздух.
|Материал
|Преимущества
|Недостатки
|Торф
|Удерживает тепло, не слёживается, защищает от промерзания
|Требует слоя не менее 15 см
|Лапник
|Создаёт воздушную подушку, отпугивает грызунов
|Нужно заготавливать заранее
|Агроволокно
|Лёгкое, дышащее, не гниёт
|Со временем теряет плотность
|Сено, солома
|Натуральные и доступные материалы
|Привлекают мышей
|Земля
|Дешёвая и доступная
|Может вызвать выпревание лозы
Зимой мыши часто селятся под укрытиями, где тепло и безопасно. Чтобы они не добрались до почек и корней, нужно действовать заранее.
Также можно использовать механические отпугиватели, а для натуральной защиты — ветки можжевельника или еловый лапник: их запах не выносят грызуны.
Многие новички совершают ошибку, укрывая виноград опавшими листьями, перегноем или бытовыми отходами. Эти материалы не только плохо держат тепло, но и становятся источником грибков и бактерий.
Такое укрытие создаёт парниковый эффект и провоцирует загнивание лозы, особенно в оттепели.
Ошибка: укрывать кусты сырыми листьями.
Последствие: развитие грибковых заболеваний.
Альтернатива: применять сухой торф или лапник.
Ошибка: закрывать виноград слишком рано.
Последствие: побеги выпревают.
Альтернатива: ждать стабильных холодов около -5 °C.
Ошибка: использовать полиэтилен.
Последствие: отсутствие вентиляции, загнивание.
Альтернатива: нетканое агроволокно, которое "дышит".
Даже при мягких зимах укрытие остаётся обязательным. Резкие перепады температуры, оттепели и возвратные морозы часто вреднее постоянных холодов. В таких регионах лучше применять многоуровневую схему укрытия: слой торфа, лапник и сверху лёгкое агроволокно.
Если зима малоснежная, можно дополнительно накинуть снег на укрытия — он создаст естественную теплоизоляцию.
Для лёгких сортов достаточно укрытия из лапника и спанбонда.
Молодые саженцы требуют более плотного утепления, чем взрослые кусты.
Весной не снимайте укрытие резко: делайте это постепенно, проветривая лозы в тёплые дни.
Если регион суровый, делайте туннельное укрытие — каркас из дуг с двумя слоями нетканого материала.
Когда укрывать виноград?
После первых устойчивых заморозков, когда температура держится около -5 °C.
Какой слой торфа нужен?
Минимум 15 см, иначе корни не успеют прогреться.
Нужно ли поливать перед укрытием?
Да, за 3-5 дней до укрытия проведите влагозарядковый полив — он поможет лозе пережить зиму.
Миф: виноград зимует без укрытия, если сорт морозостойкий.
Правда: даже морозостойкие сорта могут подмерзнуть при бесснежной зиме.
Миф: достаточно укрыть только корни.
Правда: страдают и почки, и побеги — укрывать нужно весь куст.
Миф: торф — дорогое удовольствие.
Правда: слой торфа можно заменить смесью компоста и опилок, сохранив эффект утепления.
В старину виноград укрывали мешковиной и соломой, придавливая сверху досками.
Опытные виноградари хранят обрезанные лозы — ими дополнительно утепляют кусты.
На юге России нередко используют "воздушное укрытие" — побеги подвешивают в тоннелях из плёнки без соприкосновения с землёй.
Виноград пришёл на Русь ещё в XI веке, но долгое время считался исключительно южной культурой. Лишь с развитием укрывных технологий его начали успешно выращивать в средней полосе. Опыт поколений показал: правильно подготовленный куст переживёт любую зиму и даст богатый урожай летом.
