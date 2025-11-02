Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Родили откормили и свалили: эти птицы превратили заботу в форму издевательства
После удаления зуба — в реанимацию: пациентка из Красногорска столкнулась с опасным осложнением
Красота на грани нервного срыва: уход, доводящий чувствительную кожу до боли
Разведённый Дибров устроил скандал: журналисты задели запретную тему
Наумов раскрыл главный секрет матча Локомотив – Зенит: дело не в мастерстве
Разморозить — не значит оживить: ошибки, из-за которых тесто теряет вкус и силу
30 лет молчания: Пелагея призналась в любви к Сергею Лазареву — он ответил всего одной фразой
Цена ошибки высока: Спартак готовится к решающему матчу с Краснодаром — сможет ли команда собраться
ЗОЖ с подвохом: эти продукты вредят больше фастфуда, хотя считаются полезными

Грызуны атакуют: как защитить виноград, пока он спит под снегом

0:22
Садоводство

Подготовка виноградника к зиме — один из самых ответственных этапов ухода за этой культурой. От того, как именно вы укроете лозу, зависит не только её сохранность, но и урожай следующего года. Даже самые крепкие сорта винограда не всегда выдерживают суровые морозы без должной защиты. Поэтому опытные дачники советуют начинать утепление вовремя и использовать проверенные методы.

Виноград
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Виноград

Почему важно укрывать виноград

Несмотря на то что виноград считается довольно выносливой культурой, его побеги и особенно корневая система чувствительны к промерзанию. Даже кратковременные морозы ниже -15 °C способны повредить почки, что приведёт к снижению урожая.

Кроме того, весенние оттепели и последующие заморозки нередко вызывают выпревание лозы — она начинает гнить из-за скопившейся влаги. Правильное укрытие позволяет избежать и этого.

Когда приступать к укрытию

Главное правило — не спешить. Если закрыть кусты слишком рано, они могут выпреть. Слишком поздно — подмерзнут. Оптимальное время — когда температура ночью стабильно держится в пределах -3…-5 °C, а днём не поднимается выше нуля.

Перед укрытием виноград обязательно обрезают и подвязывают, чтобы удобнее было уложить побеги на землю.

Этапы подготовки винограда к зиме

  1. Обрезка. Удаляются невызревшие побеги, тонкие лозы и листья. Это помогает растению сосредоточить силы на сохранении главных ветвей.

  2. Профилактика. После обрезки кусты обрабатывают фунгицидами от грибковых заболеваний.

  3. Подготовка грунта. Приствольный круг очищают от мусора, листвы и сухих веток.

  4. Мульчирование. Поверхность вокруг корней засыпают торфом, опилками или соломой.

Чем укрывать виноград

Опытные садоводы давно отказались от использования земли для засыпки корней. Вместо этого они выбирают торф, лапник или агроволокно — эти материалы лучше сохраняют тепло и пропускают воздух.

Наиболее популярные материалы для защиты лозы

Материал Преимущества Недостатки
Торф Удерживает тепло, не слёживается, защищает от промерзания Требует слоя не менее 15 см
Лапник Создаёт воздушную подушку, отпугивает грызунов Нужно заготавливать заранее
Агроволокно Лёгкое, дышащее, не гниёт Со временем теряет плотность
Сено, солома Натуральные и доступные материалы Привлекают мышей
Земля Дешёвая и доступная Может вызвать выпревание лозы

Как защитить виноград от грызунов

Зимой мыши часто селятся под укрытиями, где тепло и безопасно. Чтобы они не добрались до почек и корней, нужно действовать заранее.

Также можно использовать механические отпугиватели, а для натуральной защиты — ветки можжевельника или еловый лапник: их запах не выносят грызуны.

Что категорически нельзя использовать

Многие новички совершают ошибку, укрывая виноград опавшими листьями, перегноем или бытовыми отходами. Эти материалы не только плохо держат тепло, но и становятся источником грибков и бактерий.

Такое укрытие создаёт парниковый эффект и провоцирует загнивание лозы, особенно в оттепели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: укрывать кусты сырыми листьями.
Последствие: развитие грибковых заболеваний.
Альтернатива: применять сухой торф или лапник.

Ошибка: закрывать виноград слишком рано.
Последствие: побеги выпревают.
Альтернатива: ждать стабильных холодов около -5 °C.

Ошибка: использовать полиэтилен.
Последствие: отсутствие вентиляции, загнивание.
Альтернатива: нетканое агроволокно, которое "дышит".

А что если зима тёплая

Даже при мягких зимах укрытие остаётся обязательным. Резкие перепады температуры, оттепели и возвратные морозы часто вреднее постоянных холодов. В таких регионах лучше применять многоуровневую схему укрытия: слой торфа, лапник и сверху лёгкое агроволокно.

Если зима малоснежная, можно дополнительно накинуть снег на укрытия — он создаст естественную теплоизоляцию.

Полезные советы от дачников

  • Для лёгких сортов достаточно укрытия из лапника и спанбонда.

  • Молодые саженцы требуют более плотного утепления, чем взрослые кусты.

  • Весной не снимайте укрытие резко: делайте это постепенно, проветривая лозы в тёплые дни.

  • Если регион суровый, делайте туннельное укрытие — каркас из дуг с двумя слоями нетканого материала.

FAQ

Когда укрывать виноград?
После первых устойчивых заморозков, когда температура держится около -5 °C.

Какой слой торфа нужен?
Минимум 15 см, иначе корни не успеют прогреться.

Нужно ли поливать перед укрытием?
Да, за 3-5 дней до укрытия проведите влагозарядковый полив — он поможет лозе пережить зиму.

Мифы и правда

Миф: виноград зимует без укрытия, если сорт морозостойкий.
Правда: даже морозостойкие сорта могут подмерзнуть при бесснежной зиме.

Миф: достаточно укрыть только корни.
Правда: страдают и почки, и побеги — укрывать нужно весь куст.

Миф: торф — дорогое удовольствие.
Правда: слой торфа можно заменить смесью компоста и опилок, сохранив эффект утепления.

Три интересных факта

  1. В старину виноград укрывали мешковиной и соломой, придавливая сверху досками.

  2. Опытные виноградари хранят обрезанные лозы — ими дополнительно утепляют кусты.

  3. На юге России нередко используют "воздушное укрытие" — побеги подвешивают в тоннелях из плёнки без соприкосновения с землёй.

Исторический контекст

Виноград пришёл на Русь ещё в XI веке, но долгое время считался исключительно южной культурой. Лишь с развитием укрывных технологий его начали успешно выращивать в средней полосе. Опыт поколений показал: правильно подготовленный куст переживёт любую зиму и даст богатый урожай летом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Грызуны атакуют: как защитить виноград, пока он спит под снегом
Восток на сковороде: ужин за полчаса, который вкуснее любой доставки — 30 минут и всё готово
Не оставляйте это в номере — вот что вы можете взять бесплатно и не нарушить правила отеля
Охлобыстин раскрыл главное достоинство Орейро: почему актриса запомнилась на съёмках
Анна Винтур призналась, как управляет Vogue: неожиданные секреты
Шкаф превратился в шведский стол для моли: почему насекомые выбирают именно вашу одежду
Если чувствуешь тяжесть и усталость без причины — ты упускаешь главное действие для тела
Фитнес-гаджеты обещают мотивацию, а приносят тревогу — как не попасть в цифровую ловушку
Металл сменил флаг, но не амбиции: китайский бренд собирают там, где был немецкий премиум
Португалия ждёт: Николь Кидман ищет спасение от развода в новой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.