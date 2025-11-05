Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кажется, просто стресс — а на деле неврологическая проблема: проверьте себя по этим признакам
Нежность и свет в глазах: в жизни Брежневой случилось событие, которое растопило сердца фанатов
Квартира встречает духом запустения? Неприятный запах создаёт армия бактерий — вот как её разоружить
Ваша машина знает больше, чем вы: эти функции спасают зимой, но о них почти никто не знает
Вкуснее, чем в Вене: готовим яблочный штрудель по секретному рецепту
Вода больше не преграда: как роботы покоряют новую стихию — будущее уже наступило
Ближний Восток строит будущее: три мегаполиса за $45 трлн, которые изменят понятие города
Они не дают замёрзнуть и выглядят как с подиума: главные пальто и куртки сезона
Кредитный хамелеон: в каких случаях банки могут менять условия договора в одностороннем порядке

Формула плодородия: осенние подкормки делают сад богатым, если не перепутать одно правило

5:49
Садоводство

Осень — идеальное время, чтобы позаботиться о будущем урожае. После сбора плодов земля нуждается в восстановлении, ведь растения забрали из неё большую часть питательных веществ. Правильное внесение удобрений осенью помогает восполнить потери, улучшить структуру грунта и подготовить его к зиме. Эксперты Россельхозцентра по Ростовской области выделяют пять "золотых" правил, которые стоит соблюдать каждому садоводу.

Осенний компост на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний компост на даче

Правило 1. Органика — фундамент плодородия

Органические удобрения — это не только источник питания, но и природный строитель гумуса. Компост, перегной и биогумус улучшают структуру почвы, удерживают влагу и активизируют почвенную микрофлору.

• Зрелый компост или перегной можно вносить в любое время года — осенью под перекопку или весной при посадке.
• Свежий навоз — только осенью, чтобы за зиму он перепрел (норма 5-10 кг/м²).
• Птичий помёт и свиной навоз богаты азотом и должны пройти компостирование, иначе они могут "сжечь" корни растений.

Осеннее внесение органики — это долгосрочная инвестиция: питательные вещества будут высвобождаться постепенно, поддерживая растения весь следующий сезон.

Правило 2. Проверяйте кислотность почвы

Перед внесением удобрений важно знать, какой у вас грунт. Большинство культур предпочитает нейтральную реакцию pH 5,5-7,0.

Тип почвы Значение pH Что делать
Кислая (pH < 5) Плохое усвоение удобрений Провести известкование (доломитовая мука, мел)
Нейтральная (5,5-7) Оптимальная для большинства культур Вносить комплексные удобрения
Щелочная (pH > 7) Недостаток доступного фосфора Использовать суперфосфат или сульфат калия

Проверить кислотность можно лакмусовой бумагой или pH-метром, а корректировать — с помощью известкования или добавления кислых удобрений.

Правило 3. Известкуйте с умом

Не всем растениям нужна раскисленная почва.
• Известкование любят капуста, лук, свёкла, но его избегают голубика, рододендрон, гортензия, предпочитающие кислую среду.
Доломитовая мука подходит для лёгких песчаных почв, она мягко раскисляет и обогащает грунт магнием.
Известь лучше использовать на тяжёлых глинистых участках.
Древесная зола универсальна: она снижает кислотность и одновременно служит калийно-фосфорным удобрением.

Важно помнить: известь нельзя смешивать с навозом — в таком сочетании теряется азот, и удобрение становится бесполезным.

Правило 4. Осенью выбирайте фосфор и калий

Фосфор и калий — два ключевых элемента осеннего питания. Они укрепляют корневую систему, повышают зимостойкость и способствуют закладке цветочных почек.

Удобрение Дозировка Особенности
Суперфосфат 40-60 г/м² Стимулирует рост корней и повышает урожайность
Сульфат калия 20-25 г/м² Не содержит хлора, безопасен для всех культур
Монофосфат калия 10-15 г на 10 л воды Подходит для жидких подкормок деревьев и кустарников

Азотные удобрения осенью не применяют — они стимулируют рост зелёной массы, что ослабляет растения перед зимой.

Правило 5. Подходите адресно — учитывайте культуру

Каждое растение имеет свои потребности. Универсального рецепта нет, поэтому важно подбирать подкормку индивидуально.

  • Лук и чеснок: суперфосфат + сульфат калия или древесная зола; при бедной почве добавить компост.

  • Тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы): свежий навоз или перегной (до 15 кг/м²), внесённый под перекопку перед заморозками.

  • Плодовые деревья и кустарники: осенние минеральные комплексы + мульчирование приствольного круга компостом после первых морозов.

Эти точечные меры помогают растениям правильно перезимовать и заложить потенциал урожая следующего года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вносить азотные удобрения осенью.
    Последствие: рост побегов и вымерзание зимой.
    Альтернатива: ограничиться фосфорно-калийными подкормками.

  • Ошибка: известковать без анализа pH.
    Последствие: ухудшение усвоения микроэлементов.
    Альтернатива: измерить кислотность и внести только при необходимости.

  • Ошибка: применять свежий навоз весной.
    Последствие: ожоги корней и сорняки.
    Альтернатива: вносить навоз осенью под перекопку.

Плюсы и минусы осеннего внесения удобрений

Плюсы Минусы
Элементы питания успевают равномерно распределиться в почве Трудно рассчитать дозу без анализа грунта
Повышается зимостойкость растений Возможен вынос удобрений при обильных осадках
Улучшается структура почвы Нельзя использовать азотные составы

А что если почва уже бедная

Если участок истощён, стоит совместить органические и минеральные подкормки. Осенью можно вносить перепревший навоз с добавлением фосфора и калия, а весной — лёгкие азотные составы. Такой подход помогает сохранить баланс и избежать перекормки.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Вода больше не преграда: как роботы покоряют новую стихию — будущее уже наступило
Ближний Восток строит будущее: три мегаполиса за $45 трлн, которые изменят понятие города
Кредитный хамелеон: в каких случаях банки могут менять условия договора в одностороннем порядке
Они не дают замёрзнуть и выглядят как с подиума: главные пальто и куртки сезона
Тысячи лет люди ошибались: правда о волках и луне оказалась совсем не той, в которую верили
Формула плодородия: осенние подкормки делают сад богатым, если не перепутать одно правило
Смешные названия — смертельный урожай: 10 безобидных на вид вредителей, которые разрушают сад
Бюджетный бизнес по-русски и по-китайски: кто построил настоящий седан для людей, а не для понтов
Ипотечный рай или ад: 10 регионов, где легче всего платить за жильё — рейтинг по доступности кредитов
Космический титаник: МКС завершает миссию — куда уйдёт легендарная станция
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.