Осень — идеальное время, чтобы позаботиться о будущем урожае. После сбора плодов земля нуждается в восстановлении, ведь растения забрали из неё большую часть питательных веществ. Правильное внесение удобрений осенью помогает восполнить потери, улучшить структуру грунта и подготовить его к зиме. Эксперты Россельхозцентра по Ростовской области выделяют пять "золотых" правил, которые стоит соблюдать каждому садоводу.
Органические удобрения — это не только источник питания, но и природный строитель гумуса. Компост, перегной и биогумус улучшают структуру почвы, удерживают влагу и активизируют почвенную микрофлору.
• Зрелый компост или перегной можно вносить в любое время года — осенью под перекопку или весной при посадке.
• Свежий навоз — только осенью, чтобы за зиму он перепрел (норма 5-10 кг/м²).
• Птичий помёт и свиной навоз богаты азотом и должны пройти компостирование, иначе они могут "сжечь" корни растений.
Осеннее внесение органики — это долгосрочная инвестиция: питательные вещества будут высвобождаться постепенно, поддерживая растения весь следующий сезон.
Перед внесением удобрений важно знать, какой у вас грунт. Большинство культур предпочитает нейтральную реакцию pH 5,5-7,0.
|Тип почвы
|Значение pH
|Что делать
|Кислая (pH < 5)
|Плохое усвоение удобрений
|Провести известкование (доломитовая мука, мел)
|Нейтральная (5,5-7)
|Оптимальная для большинства культур
|Вносить комплексные удобрения
|Щелочная (pH > 7)
|Недостаток доступного фосфора
|Использовать суперфосфат или сульфат калия
Проверить кислотность можно лакмусовой бумагой или pH-метром, а корректировать — с помощью известкования или добавления кислых удобрений.
Не всем растениям нужна раскисленная почва.
• Известкование любят капуста, лук, свёкла, но его избегают голубика, рододендрон, гортензия, предпочитающие кислую среду.
• Доломитовая мука подходит для лёгких песчаных почв, она мягко раскисляет и обогащает грунт магнием.
• Известь лучше использовать на тяжёлых глинистых участках.
• Древесная зола универсальна: она снижает кислотность и одновременно служит калийно-фосфорным удобрением.
Важно помнить: известь нельзя смешивать с навозом — в таком сочетании теряется азот, и удобрение становится бесполезным.
Фосфор и калий — два ключевых элемента осеннего питания. Они укрепляют корневую систему, повышают зимостойкость и способствуют закладке цветочных почек.
|Удобрение
|Дозировка
|Особенности
|Суперфосфат
|40-60 г/м²
|Стимулирует рост корней и повышает урожайность
|Сульфат калия
|20-25 г/м²
|Не содержит хлора, безопасен для всех культур
|Монофосфат калия
|10-15 г на 10 л воды
|Подходит для жидких подкормок деревьев и кустарников
Азотные удобрения осенью не применяют — они стимулируют рост зелёной массы, что ослабляет растения перед зимой.
Каждое растение имеет свои потребности. Универсального рецепта нет, поэтому важно подбирать подкормку индивидуально.
Лук и чеснок: суперфосфат + сульфат калия или древесная зола; при бедной почве добавить компост.
Тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы): свежий навоз или перегной (до 15 кг/м²), внесённый под перекопку перед заморозками.
Плодовые деревья и кустарники: осенние минеральные комплексы + мульчирование приствольного круга компостом после первых морозов.
Эти точечные меры помогают растениям правильно перезимовать и заложить потенциал урожая следующего года.
Ошибка: вносить азотные удобрения осенью.
Последствие: рост побегов и вымерзание зимой.
Альтернатива: ограничиться фосфорно-калийными подкормками.
Ошибка: известковать без анализа pH.
Последствие: ухудшение усвоения микроэлементов.
Альтернатива: измерить кислотность и внести только при необходимости.
Ошибка: применять свежий навоз весной.
Последствие: ожоги корней и сорняки.
Альтернатива: вносить навоз осенью под перекопку.
|Плюсы
|Минусы
|Элементы питания успевают равномерно распределиться в почве
|Трудно рассчитать дозу без анализа грунта
|Повышается зимостойкость растений
|Возможен вынос удобрений при обильных осадках
|Улучшается структура почвы
|Нельзя использовать азотные составы
Если участок истощён, стоит совместить органические и минеральные подкормки. Осенью можно вносить перепревший навоз с добавлением фосфора и калия, а весной — лёгкие азотные составы. Такой подход помогает сохранить баланс и избежать перекормки.
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.