Красота, что болеет в тишине: вишня превращается в жертву грибка, пока садовод любуется цветами

Вишня — любимица садоводов, но именно эта культура чаще других страдает от болезней. Грибковые инфекции, бактериальные и вирусные поражения, а также физиологические нарушения могут быстро лишить урожая и ослабить дерево. Чтобы сохранить сад, важно уметь вовремя распознать проблему и правильно действовать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний вишневый сад

Основные болезни вишни

Все заболевания делятся на четыре группы:

Тип заболевания Основные болезни Грибные антракноз, монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз (дырчатая пятнистость), цитоспороз Бактериальные бактериальный рак, бактериальный ожог Вирусные вирус некротической кольцевой пятнистости, вирус карликовости Травматические камедетечение (гоммоз)

Наиболее часто встречаются именно грибковые заболевания, которые при правильной обработке хорошо поддаются лечению.

Монилиоз — главный враг садов

Монилиоз вишни проявляется в двух формах.

Монилиальный ожог

Возбудитель — гриб Monilia cinerea. Болезнь поражает дерево весной, во время цветения. Споры попадают в цветки, затем через плодоножки проникают в ветви и закупоривают сосуды. В результате побеги засыхают, словно обожжённые огнём.

Первые симптомы заметны через 2-3 недели после цветения: листья вянут, ветви буреют. Особенно активно болезнь развивается в прохладную влажную погоду при температуре +12…+16 °C.

Плодовая гниль

Вызывает родственный гриб Monilia fructigena. Болезнь поражает плоды на всех стадиях созревания — они буреют, размягчаются и покрываются серыми кольцами спор. Некоторые плоды "мумифицируются" и остаются на ветках до весны, становясь источником инфекции.

Наиболее благоприятные условия для развития — температура +24…+28 °C и влажность около 75%.

Коккомикоз — болезнь листвы

Возбудители — грибы Coccomyces hiemalis и Cylindrosporium hiemalle. Болезнь проявляется в мае-июне: на листьях появляются многочисленные пурпурные точки. Позже на нижней стороне листа видны беловатые подушечки спор. При сильном заражении листья опадают, а на незрелых плодах появляются бурые пятна.

Без лечения дерево ослабевает, теряет урожай и может погибнуть через несколько лет. Споры зимуют в опавшей листве, поэтому осенняя уборка сада — обязательная мера профилактики.

Клястероспориоз — дырчатая пятнистость

Эта болезнь, вызванная грибом Clasterosporium carpophilum, поражает листья и побеги. Сначала появляются мелкие коричневые пятна с красноватой каймой, затем поражённые участки высыхают и выпадают, образуя характерные дырочки.

Споры особенно активны при температуре +19…+26 °C и повышенной влажности. Болезнь чаще встречается на юге, но способна поражать вишни и в средней полосе.

Камедетечение — сигнал о неблагополучии

Гоммоз (камедетечение) — не болезнь в прямом смысле, а симптом, указывающий на повреждения или стресс растения. На стволах и ветках выступают капли густой янтарной жидкости — камеди.

Причины неинфекционного гоммоза:

морозобоины и резкие перепады температур;

недостаток калия или избыток азота;

механические травмы;

сильный ветер, град, молнии.

Инфекционные причины:

бактериальный рак косточковых;

чёрный рак плодовых культур.

Камедетечение истощает дерево и делает его уязвимым для грибков и бактерий, поэтому важно устранить причину и обработать раны садовым варом.

Как лечить болезни вишни

Против монилиоза

Рекомендуются препараты на основе меди:

Абига-Пик - 40-50 г на 10 л воды, 4 обработки за сезон;

Бордоская жидкость - 250 мл на 10 л воды, одна обработка по "зелёному конусу";

Хорус - 3,5 г на 10 л воды, две обработки — до и после цветения.

Против коккомикоза

Эффективны:

Абига-Пик, Бордоская жидкость, Скор (2 мл на 10 л воды, до и после цветения);

Хортон — 10 мл на 10 л воды при первых признаках болезни;

Хорус — две обработки с интервалом 10 дней.

Против клястероспориоза

Достаточно обработать деревья весной Бордоской жидкостью или Бордоской смесью до распускания почек.

Сравнение препаратов для лечения грибковых болезней

Препарат Основное действие Количество обработок Срок ожидания Абига-Пик Универсальный фунгицид, защита от грибков 4 30 дней Бордоская жидкость Традиционное медное средство 1 60 дней Хорус Защита от монилиоза и коккомикоза 2 15 дней Скор Системный препарат широкого спектра 2 21 день

Профилактика болезней

Главная защита сада — правильный уход.

Регулярная обрезка, удаление сухих ветвей и опавших листьев.

Весенние опрыскивания бордоской смесью ("голубое опрыскивание").

Своевременные подкормки и умеренный полив.

Контроль вредителей: тля, пилильщики и плодожорки ослабляют деревья, делая их уязвимыми.

"Главные болезни вишни — грибные. Но если ежегодно проводить обработку бордоской смесью до распускания почек, можно избежать большинства проблем", — отмечает агроном Светлана Михайлова.

FAQ

Какие болезни чаще всего поражают листья вишни?

Чаще всего встречаются коккомикоз (пурпурные пятна) и клястероспориоз (коричневые отверстия).

Почему на плодах появляются гнилые пятна?

Это проявление монилиоза, реже — коккомикоза. Гнилые или мумифицированные ягоды нужно удалять.

Почему сохнут ветви?

Засыхание побегов — типичный симптом монилиального ожога. При сильном поражении также возможен клястероспориоз.

Какая болезнь опаснее для войлочной вишни?

Войлочная вишня чаще страдает монилиозом и может заражать другие косточковые культуры.

Плюсы и минусы средств на основе меди

Плюсы Минусы Универсальное действие против грибков Возможность ожогов при передозировке Недорогие и доступные Требуют точного соблюдения сроков и концентрации Эффективны при профилактике Не подходят для частого применения

Здоровая вишня радует ароматным урожаем, а профилактика и грамотное использование фунгицидов позволяют надолго защитить сад от опасных инфекций. Лучше провести весной "голубое опрыскивание", чем потом лечить весь участок от грибка.