Красота, что болеет в тишине: вишня превращается в жертву грибка, пока садовод любуется цветами

Вишня — любимица садоводов, но именно эта культура чаще других страдает от болезней. Грибковые инфекции, бактериальные и вирусные поражения, а также физиологические нарушения могут быстро лишить урожая и ослабить дерево. Чтобы сохранить сад, важно уметь вовремя распознать проблему и правильно действовать.
Все заболевания делятся на четыре группы:
|Тип заболевания
|Основные болезни
|Грибные
|антракноз, монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз (дырчатая пятнистость), цитоспороз
|Бактериальные
|бактериальный рак, бактериальный ожог
|Вирусные
|вирус некротической кольцевой пятнистости, вирус карликовости
|Травматические
|камедетечение (гоммоз)
Наиболее часто встречаются именно грибковые заболевания, которые при правильной обработке хорошо поддаются лечению.
Монилиоз вишни проявляется в двух формах.
Возбудитель — гриб Monilia cinerea. Болезнь поражает дерево весной, во время цветения. Споры попадают в цветки, затем через плодоножки проникают в ветви и закупоривают сосуды. В результате побеги засыхают, словно обожжённые огнём.
Первые симптомы заметны через 2-3 недели после цветения: листья вянут, ветви буреют. Особенно активно болезнь развивается в прохладную влажную погоду при температуре +12…+16 °C.
Вызывает родственный гриб Monilia fructigena. Болезнь поражает плоды на всех стадиях созревания — они буреют, размягчаются и покрываются серыми кольцами спор. Некоторые плоды "мумифицируются" и остаются на ветках до весны, становясь источником инфекции.
Наиболее благоприятные условия для развития — температура +24…+28 °C и влажность около 75%.
Возбудители — грибы Coccomyces hiemalis и Cylindrosporium hiemalle. Болезнь проявляется в мае-июне: на листьях появляются многочисленные пурпурные точки. Позже на нижней стороне листа видны беловатые подушечки спор. При сильном заражении листья опадают, а на незрелых плодах появляются бурые пятна.
Без лечения дерево ослабевает, теряет урожай и может погибнуть через несколько лет. Споры зимуют в опавшей листве, поэтому осенняя уборка сада — обязательная мера профилактики.
Эта болезнь, вызванная грибом Clasterosporium carpophilum, поражает листья и побеги. Сначала появляются мелкие коричневые пятна с красноватой каймой, затем поражённые участки высыхают и выпадают, образуя характерные дырочки.
Споры особенно активны при температуре +19…+26 °C и повышенной влажности. Болезнь чаще встречается на юге, но способна поражать вишни и в средней полосе.
Гоммоз (камедетечение) — не болезнь в прямом смысле, а симптом, указывающий на повреждения или стресс растения. На стволах и ветках выступают капли густой янтарной жидкости — камеди.
морозобоины и резкие перепады температур;
недостаток калия или избыток азота;
механические травмы;
сильный ветер, град, молнии.
бактериальный рак косточковых;
чёрный рак плодовых культур.
Камедетечение истощает дерево и делает его уязвимым для грибков и бактерий, поэтому важно устранить причину и обработать раны садовым варом.
Рекомендуются препараты на основе меди:
Абига-Пик - 40-50 г на 10 л воды, 4 обработки за сезон;
Бордоская жидкость - 250 мл на 10 л воды, одна обработка по "зелёному конусу";
Хорус - 3,5 г на 10 л воды, две обработки — до и после цветения.
Эффективны:
Абига-Пик, Бордоская жидкость, Скор (2 мл на 10 л воды, до и после цветения);
Хортон — 10 мл на 10 л воды при первых признаках болезни;
Хорус — две обработки с интервалом 10 дней.
Достаточно обработать деревья весной Бордоской жидкостью или Бордоской смесью до распускания почек.
|Препарат
|Основное действие
|Количество обработок
|Срок ожидания
|Абига-Пик
|Универсальный фунгицид, защита от грибков
|4
|30 дней
|Бордоская жидкость
|Традиционное медное средство
|1
|60 дней
|Хорус
|Защита от монилиоза и коккомикоза
|2
|15 дней
|Скор
|Системный препарат широкого спектра
|2
|21 день
Главная защита сада — правильный уход.
Регулярная обрезка, удаление сухих ветвей и опавших листьев.
Весенние опрыскивания бордоской смесью ("голубое опрыскивание").
Своевременные подкормки и умеренный полив.
Контроль вредителей: тля, пилильщики и плодожорки ослабляют деревья, делая их уязвимыми.
"Главные болезни вишни — грибные. Но если ежегодно проводить обработку бордоской смесью до распускания почек, можно избежать большинства проблем", — отмечает агроном Светлана Михайлова.
Какие болезни чаще всего поражают листья вишни?
Чаще всего встречаются коккомикоз (пурпурные пятна) и клястероспориоз (коричневые отверстия).
Почему на плодах появляются гнилые пятна?
Это проявление монилиоза, реже — коккомикоза. Гнилые или мумифицированные ягоды нужно удалять.
Почему сохнут ветви?
Засыхание побегов — типичный симптом монилиального ожога. При сильном поражении также возможен клястероспориоз.
Какая болезнь опаснее для войлочной вишни?
Войлочная вишня чаще страдает монилиозом и может заражать другие косточковые культуры.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальное действие против грибков
|Возможность ожогов при передозировке
|Недорогие и доступные
|Требуют точного соблюдения сроков и концентрации
|Эффективны при профилактике
|Не подходят для частого применения
Здоровая вишня радует ароматным урожаем, а профилактика и грамотное использование фунгицидов позволяют надолго защитить сад от опасных инфекций. Лучше провести весной "голубое опрыскивание", чем потом лечить весь участок от грибка.
