Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голые стены в квартире — главный признак мёртвого интерьера: вот как это исправить
Родили откормили и свалили: эти птицы превратили заботу в форму издевательства
После удаления зуба — в реанимацию: пациентка из Красногорска столкнулась с опасным осложнением
Красота на грани нервного срыва: уход, доводящий чувствительную кожу до боли
Разведённый Дибров устроил скандал: журналисты задели запретную тему
Наумов раскрыл главный секрет матча Локомотив – Зенит: дело не в мастерстве
Разморозить — не значит оживить: ошибки, из-за которых тесто теряет вкус и силу
30 лет молчания: Пелагея призналась в любви к Сергею Лазареву — он ответил всего одной фразой
Цена ошибки высока: Спартак готовится к решающему матчу с Краснодаром — сможет ли команда собраться

Земля помнит всё: где нельзя сажать свёклу, чтобы не остаться без корнеплодов

Садоводство

Многие начинающие дачники не придают значения тому, где именно растёт свёкла из года в год. Однако место посадки имеет огромное значение для урожайности и качества корнеплодов. Если постоянно сажать свёклу на одной и той же грядке, со временем она начинает мельчать, а всходов становится всё меньше. Причина проста — почва устает и теряет питательные вещества.

Свекла на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла на грядке

Почему нельзя сажать свёклу на одном месте

Свёкла — культура, требовательная к составу и структуре почвы. При многолетней посадке на одном участке она:

  • истощает запасы калия, магния и азота;

  • провоцирует накопление болезнетворных микроорганизмов;

  • привлекает вредителей, которые зимуют в почве.

Особенно опасны для неё грибковые заболевания, такие как ризоктониоз и фузариоз. Эти болезни долго сохраняются в земле, и новые растения заражаются сразу после всходов.

Кроме того, в грунте скапливаются выделения корней — вещества, которые тормозят рост потомков. Это явление называют аллелопатией, и именно оно часто становится причиной слабых всходов.

Как действует севооборот

Севооборот — это чередование культур на участке для восстановления плодородия и снижения риска болезней. Свёкла, как и другие корнеплоды, не любит своих "следов". Поэтому возвращать её на прежнее место можно не раньше чем через три-четыре года.

Принцип прост: растения из разных семейств используют и обогащают почву по-разному. Если каждый сезон менять их местами, земля не успевает обеднеть и заражаться.

После каких культур свёкла растёт лучше всего

Чтобы корнеплод дал крупные и сочные плоды, выбирайте правильных предшественников. Лучшие варианты:

  1. Огурцы, кабачки, тыквы — после них почва остаётся рыхлой и богатой органикой.

  2. Зелень (укроп, петрушка, салат) — не исчерпывает питательные вещества, а наоборот, улучшает структуру земли.

  3. Сидераты — горчица, овёс, рожь. Они подавляют патогены и делают почву более плодородной.

Эти культуры помогают восстановить баланс микроэлементов и снизить риск заражения грибками.

После чего нельзя сажать свёклу

Некоторые растения делают землю для свёклы неблагоприятной. К таким относятся:

  • Картофель — оставляет в почве возбудителей гнили и нематод.

  • Капуста (среднеспелые и позднеспелые сорта) — вытягивает из грунта почти те же элементы, что и свёкла, поэтому истощает его.

  • Морковь — родственный корнеплод, конкурирует за питание и подвержен тем же болезням.

Если посадить свёклу после этих культур, она вырастет слабой, без насыщенного цвета и вкуса.

Советы шаг за шагом: как правильно планировать грядки

  1. Составьте план севооборота. Разделите участок на 4 зоны и ежегодно меняйте культуры по кругу.

  2. После уборки урожая сейте сидераты. Они не только защищают почву зимой, но и обогащают её азотом.

  3. Весной вносите компост и золу. Это восполняет минеральные потери.

  4. Соблюдайте промежутки между посадками. Для свёклы оптимально — 3-4 года.

  5. Проверяйте кислотность почвы. Свёкла не любит кислый грунт — известкуйте землю при необходимости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посадка свёклы после картофеля.
Последствие: урожай поражается гнилью.
Альтернатива: выбрать грядку после кабачков или зелени.

Ошибка: повторное выращивание без подкормок.
Последствие: мелкие, бледные корнеплоды.
Альтернатива: внесение золы и компоста перед посадкой.

Ошибка: слишком ранний возврат культуры на прежнее место.
Последствие: низкая всхожесть, болезни.
Альтернатива: выдерживать перерыв минимум три года.

А что если участок маленький

Если места не хватает для полноценного севооборота, можно поступить иначе:

  • выращивать свёклу в грядках-коробах с новой землёй;

  • ежегодно добавлять слой свежего компоста;

  • использовать биопрепараты для обеззараживания почвы.

Также помогает мульчирование — слой органики препятствует росту патогенов и сохраняет влагу.

Таблица: плюсы и минусы соблюдения севооборота

Показатель Плюсы Минусы при нарушении
Урожайность Крупные и сочные корнеплоды Мелкая, деформированная свёкла
Состояние почвы Богатая микроэлементами Истощённая, заражённая грибками
Вредители Минимум насекомых Личинки зимуют и атакуют новые посадки
Вкус Сладкий, насыщенный Водянистый и безвкусный

Мифы и правда

Миф: свёкла неприхотлива и растёт где угодно.
Правда: она требовательна к севообороту и составу почвы.

Миф: если удобрять, можно сажать на том же месте.
Правда: удобрения не уничтожают вредителей и грибки, живущие в грунте.

Миф: сидераты заменяют отдых земли.
Правда: они улучшают структуру почвы, но не отменяют ротацию культур.

Три интересных факта

  1. Свёкла родом из Средиземноморья, где изначально выращивали только её листья.

  2. Сок свёклы содержит бетаин — вещество, улучшающее обмен веществ у человека.

  3. В Древней Руси свёклу часто использовали не в борще, а как лекарство от анемии.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке крестьяне замечали, что свёкла, посаженная несколько лет подряд на одном месте, становится "тощей". Тогда не знали слова "севооборот", но уже понимали: землю нужно "отдыхать". Именно эта народная практика легла в основу современных агротехнологий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Грызуны атакуют: как защитить виноград, пока он спит под снегом
Восток на сковороде: ужин за полчаса, который вкуснее любой доставки — 30 минут и всё готово
Не оставляйте это в номере — вот что вы можете взять бесплатно и не нарушить правила отеля
Охлобыстин раскрыл главное достоинство Орейро: почему актриса запомнилась на съёмках
Анна Винтур призналась, как управляет Vogue: неожиданные секреты
Шкаф превратился в шведский стол для моли: почему насекомые выбирают именно вашу одежду
Если чувствуешь тяжесть и усталость без причины — ты упускаешь главное действие для тела
Фитнес-гаджеты обещают мотивацию, а приносят тревогу — как не попасть в цифровую ловушку
Металл сменил флаг, но не амбиции: китайский бренд собирают там, где был немецкий премиум
Португалия ждёт: Николь Кидман ищет спасение от развода в новой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.